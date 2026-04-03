„Schließt einen Deal, bevor es zu spät ist“: Trump droht Teheran (erneut), während der Iran und der Oman ein Protokoll zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus ausarbeiten und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Der weltweit wichtigste Ölpreis erreicht Rekordhoch , während Trump dem Iran droht: „Schließt einen Deal, bevor es zu spät ist“

, während Trump dem Iran droht: Ölpreis fällt nach Berichten über eine Koordination zwischen Iran und Oman zur Wiederöffnung der Meerenge . Iran veröffentlicht Liste mit Zielobjekten für Logistikzentren in Israel und am Golf ; IRGC nimmt Amazon-Cloud-Rechenzentrum in Bahrain ins Visier

. Iran veröffentlicht ; IRGC nimmt ins Visier US-Geheimdienstanalysen besagen, dass der Iran nicht zu Verhandlungen bereit ist , da er glaubt, strategisch die Oberhand zu haben, und nicht davon ausgeht, dass Trump es mit den Gesprächen „ernst“ meint: NYT

, da er glaubt, strategisch die Oberhand zu haben, und nicht davon ausgeht, dass Trump es mit den Gesprächen „ernst“ meint: NYT Die höchste Brücke im Iran , die Teheran und Karaj verbindet , wurde zerstört – inmitten von Berichten über zunehmende Angriffe auf zivile Infrastruktur. Der Iran droht als Reaktion darauf dem Hafen von Haifa .

, , – inmitten von Berichten über zunehmende Angriffe auf zivile Infrastruktur. . Der britische Starmer leitet virtuellen Gipfel von über 30 Ländern , um Methoden zur Wiederöffnung der Straße von Hormus zu erörtern

, um Methoden zur Wiederöffnung der Straße von Hormus zu erörtern Kein Wort von einem Waffenstillstand, während in Trumps Rede am Mittwochabend geschworen wurde, den Iran weiterhin „extrem hart“ zu treffen. Eskalierende Vergeltungsschläge über Nacht.

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Präsident Trump spricht eine weitere Drohung aus: „Schließt einen Deal … bevor nichts mehr übrig ist“

Präsident Trump hat gerade eine weitere Drohung ausgesprochen, nachdem er damit geprahlt hatte, die höchste Brücke des Iran in die Luft gesprengt zu haben:

„Die größte Brücke im Iran stürzt ein und wird nie wieder genutzt werden – es wird noch viel mehr folgen!“

El presidente Donald Trump declaró que “es hora de que Irán llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde y no quede nada de lo que podría haber sido un gran país”.



Fuente

Trump en Truth Social pic.twitter.com/DITsmWggFF — Fuente Latina (@FuenteLatina) April 2, 2026

Dann folgte seine allgegenwärtige Drohung in Großbuchstaben:

„ Es ist an der Zeit, dass der Iran eine Einigung erzielt, bevor es zu spät ist und nichts mehr übrig bleibt von dem, was noch ein großartiges Land werden könnte! Präsident DONALD J. TRUMP“

Das Wall Street Journal berichtet: „Laut iranischen Staatsmedien wurden bei den Angriffen acht Menschen getötet und fast hundert weitere verletzt, außerdem wurde die Struktur teilweise zerstört.“

Striking civilian structures, including unfinished bridges, will not compel Iranians to surrender.



It only conveys the defeat and moral collapse of an enemy in disarray. Every bridge and building will be built back stronger. What will never recover: damage to America's standing. pic.twitter.com/872zuE36qD — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 2, 2026

Übersetzung von „X“: Angriffe auf zivile Einrichtungen, darunter auch unfertige Brücken, werden die Iraner nicht zur Kapitulation zwingen. Sie zeugen lediglich von der Niederlage und dem moralischen Zusammenbruch eines Feindes, der in Unordnung geraten ist. Jede Brücke und jedes Gebäude wird wieder aufgebaut und stärker sein als zuvor. Was sich jedoch niemals wieder erholen wird: der Schaden am Ansehen Amerikas.

Dies trug dazu bei, dass der Preis für Dated Brent – der Preis für in der Nordsee gehandelte Lieferungen und der weltweit wichtigste Referenzpreis für physisches Rohöl – auf 141,37 US-Dollar pro Barrel stieg, den höchsten Stand seit 2008…

So viel zu dem beschwichtigenden Ton, auf den sich so viele vor dem langen Wochenende gehofft hatten.

„Zielliste“ logistischer Knotenpunkte; IRGC startet Angriffe auf Amazon-Cloud-Zentrum in Bahrain

Der Iran erklärt, dies sei eine Reaktion auf den Angriff auf seine hohe B1-Brücke am frühen Morgen: Zu den wichtigsten Zielen zählen kritische Nord-Süd-Eisenbahnknotenpunkte in Israel, insbesondere die Yarkon-Brücke, über die Berichten zufolge der Großteil der schweren IDF-Transporte abgewickelt wird, sowie der Jezreel-Tunnel, der als einzige wichtige Route für den Transport von Treibstoff und Munition vom Hafen Haifa ins Landesinnere gilt.

Iranische Medien nannten zudem eine alternative logistische Lebensader: den Landkorridor, der sich von Jebel Ali über Saudi-Arabien und Jordanien bis nach Israel erstreckt. Da die Seewege unter Druck stehen, ist dieser Wüstenkorridor für die israelische Logistik unverzichtbar geworden.

Video circulating online shows an Iranian missile hitting an area outside of Tel Aviv. pic.twitter.com/TsIow0VcVF — Trey Yingst (@TreyYingst) April 2, 2026

Übersetzung von „X“: Ein im Internet kursierendes Video zeigt, wie eine iranische Rakete ein Gebiet außerhalb von Tel Aviv trifft.

Zu den weiteren gemeldeten Zielen zählen der Hafen von Haifa selbst – der wichtigste Handels- und Seeverkehrsknotenpunkt des Landes – sowie der Bahnhof Rehout, ein zentraler Knotenpunkt für den Gütertransport in die Frontgebiete. Eine große Ölraffinerie in Haifa wurde bereits zu Beginn des Krieges (mehr als einmal) angegriffen. Auch Ziele am Golf wurden der Liste hinzugefügt, nachdem die IRGC am Donnerstag mitteilte, sie habe einen Angriff auf ein Amazon-Cloud-Rechenzentrum in Bahrain gestartet.

Iran und Oman koordinieren Berichten zufolge die Wiederöffnung der Straße von Hormus

Aktuellen Schlagzeilen zufolge arbeitet der Iran laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA gemeinsam mit Oman an einem Protokoll für die mögliche Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus:

Kazem Gharibabadi, stellvertretender Leiter der Abteilung für Rechts- und internationale Angelegenheiten im Außenministerium, wies darauf hin, dass der Schiffsverkehr auch unter friedlichen Bedingungen überwacht und mit den Anrainerstaaten Iran und Oman abgestimmt werden müsse, und erklärte: „Natürlich bedeuten diese Anforderungen keine Einschränkungen, sondern dienen dazu, die sichere Durchfahrt zu erleichtern und zu gewährleisten sowie den Schiffen, die diese Route befahren, einen besseren Service zu bieten.“

Und auch Bloomberg bestätigt: „Der Iran arbeitet an einem Protokoll mit Oman zur Überwachung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IRNA unter Berufung auf den stellvertretenden iranischen Außenminister Kazem Gharibabadi.“

Gharibabadi fuhr in seinen Ausführungen fort:

„Ich muss betonen, dass die Straße von Hormus offen war und der Schiffsverkehr reibungslos verlief. Es ist nur natürlich, dass wir angesichts eines Angriffs mit erheblichen Problemen konfrontiert sind, und dies ist die Folge dieses Angriffs. Wir befinden uns nun im Krieg und können nicht erwarten, dass die Regeln aus der Zeit vor dem Krieg auch für die Kriegsbedingungen gelten. Wir stehen zwei angreifenden Ländern und einigen weiteren Ländern gegenüber, die diesen Angriff unterstützen; daher ist es nur natürlich, dass Einschränkungen und Verbote verhängt werden.“

Der Iran hat zudem angekündigt, dass er Mautgebühren für die Durchfahrt vorbereitet, die sich auf etwa 2 Millionen Dollar pro Schiff belaufen könnten. Nach früheren Schlagzeilen, die auf einen langwierigen Krieg (und damit eine Sperrung der Straße von Hormus) hindeuteten, hat diese optimistische Nachricht die Ölpreise erneut nach unten gedrückt:

Eskalation der Angriffe in den Nachtstunden im Stil von „Auge um Auge“

Vielen Berichten zufolge kam es in den Nachtstunden zu einem der größten iranischen Raketenangriffe auf Israel, bei dem seit Mitternacht mehrere Salven abgefeuert wurden, darunter zahlreiche Streumunition. Mehrere Israelis wurden verletzt, darunter Berichten zufolge auch Kinder und Kleinkinder. Laut Bloomberg:

Nachdem US-Präsident Trump gestern Abend für die kommenden Wochen aggressivere Angriffe angekündigt hatte, verschärfte der iranische Armeechef seine Drohungenund erklärte, dass „falls der Feind eine Bodenoffensive versucht, kein einziger Mensch überleben soll“, während die USA Tausende von Soldaten in die Region beordern ließen.

Eine besonders besorgniserregende Eskalation ist, dass sich die Houthis nun an den ballistischen Raketenangriffen des Iran beteiligen; die jemenitische Gruppe soll die Angriffswellen mit Teheran koordinieren und im Norden gemeinsam mit der Hisbollah vorgehen. Allein aus dem Südlibanon wurden mindestens 50 Raketen auf Nordisrael und Haifa abgefeuert, was zu einigen Verletzten führte, jedoch keine Todesopfer forderte. Israel hat zurückgeschlagen und in den letzten 24 Stunden mindestens 40 Infrastrukturziele der Hisbollah im Libanon bombardiert, wobei laut regionalen Militärberichten 10 Kämpfer getötet wurden.

Zu den iranischen Zielen, die über Nacht angegriffen wurden, gehörten laut internationalen Berichten eine Basis der Landstreitkräfte, ein Lager für ballistische Raketen sowie Standorte in der Nähe von Isfahan. Es gab auch Berichte über jüngste Angriffe auf Jordanien, den Nordirak sowie die Golfstaaten, wobei Katar von Teheran Entschädigungen für seine immensen Verluste und Schäden forderte.

Ölpreise steigen, nachdem Trump in Rede verspricht, den Iran „extrem hart“ zu treffen

„Heute Abend ist die iranische Marine vernichtet, ihre Luftwaffe liegt in Trümmern, ihre Führer, die meisten von ihnen … sind jetzt tot. Ihre Führung und Kontrolle über die Islamische Revolutionsgarde wird in diesem Moment dezimiert“, erklärte Präsident Trump in seiner Ansprache aus dem Weißen Haus gestern Abend. „Ihre Fähigkeit, Raketen und Drohnen abzufeuern, ist drastisch eingeschränkt, und ihre Waffenfabriken und Raketenwerfer werden in Stücke gesprengt, nur sehr wenige sind noch übrig.“ Trump sagte weiter, dass die Vereinigten Staaten „kurz davor stehen, die finstere Bedrohung des Iran für Amerika und die Welt zu beenden.“

Er erklärte, dass Israel und die Vereinigten Staaten ihren Hauptzielen im Krieg gegen den Iran nahe kämen und dass der Konflikt bald enden würde, obwohl er keinen klaren Zeitplan nannte. Er betonte in seiner Ansprache wiederholt, der Krieg stehe kurz vor dem Ende, definierte jedoch nicht, wie eine „erfüllte Mission“ genau aussehen würde. Entscheidend ist, dass kein konkreter Zeitplan genannt wurde.

In der Rede hob Trump die „schnellen, entschlossenen und überwältigenden“ Schläge hervor, die dem Iran in den vergangenen vier Wochen versetzt wurden, und bezeichnete sie als „Siege, wie sie nur wenige Menschen zuvor gesehen haben“. Er gab nicht an, wann die Operationen enden würden, sagte jedoch, die USA würden den Iran in den nächsten zwei bis drei Wochen „extrem hart“ treffen, während die Verhandlungen weitergehen. Es wurde erneut davon gesprochen, den Iran „zurück in die Steinzeit“ zu schicken – nachdem zuvor erklärt worden war, die USA würden ihm „helfen“:

„Wir werden ihnen in den nächsten zwei bis drei Wochen ordentlich eins überbraten. Wir werden sie zurück in die Steinzeit schicken, wo sie hingehören.“



All dies führte dazu, dass die Ölpreise wieder fast auf das Niveau der Höchststände seit Kriegsbeginn stiegen…

Der Iran greift weiterhin US-Stützpunkte und Einrichtungen in der gesamten Region an – sogar in Jordanien und Israel (Technologieunternehmen):

⚡️Insane video shows Iranian missile striking a US base in Jordan. pic.twitter.com/A56X10tSuq — War Monitor (@WarMonitors) April 2, 2026

Übersetzung von „X“: Ein unglaubliches Video zeigt, wie eine iranische Rakete eine US-Basis in Jordanien trifft.

NYT: US-Geheimdienste widersprechen Trump und sagen, Teheran sei nicht verhandlungsbereit

Die New York Times hat unterdessen berichtet, dass mehrere US-Geheimdienste der Ansicht sind, der Iran sei derzeit nicht bereit, ernsthafte Verhandlungen aufzunehmen. „Den Einschätzungen zufolge glaubt die iranische Regierung, sich im Krieg in einer starken Position zu befinden und den diplomatischen Forderungen der USA nicht nachgeben zu müssen, sagten die Beamten. Und obwohl der Iran bereit sei, die Kanäle offen zu halten, vertraue er den Vereinigten Staaten nicht und halte Präsident Trump nicht für ernsthaft an Verhandlungen interessiert“, so die NYT.

Dennoch gibt es laut dem Bericht einen Hoffnungsschimmer: „Die iranische Regierung könnte unter den richtigen Bedingungen diplomatisch verhandeln, sagten zwei iranische Beamte und ein pakistanischer Beamter. Teheran wolle sehen, dass Washington bereit sei, ernsthaft über eine Beendigung des Krieges zu sprechen und nicht nur einen vorübergehenden Waffenstillstand auszuhandeln, sagten sie. Sie fügten hinzu, dass die Sprache in öffentlichen Erklärungen des Iran schärfer gewesen sei als die in privaten Botschaften, die er an die Vereinigten Staaten übermittelt habe.“

Weitere sich wandelnde Kriegsziele und -zwecke…

President Trump delivered a powerful speech tonight. He was clear about our objectives in Iran:



• Destroy their weapons factories

• Destroy their navy

• Destroy their air force

• Destroy their chances of ever having a nuclear weapon



The President’s leadership sends a… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 2, 2026

Übersetzung von „X“: Präsident Trump hat heute Abend eine eindringliche Rede gehalten. Er hat unsere Ziele im Iran klar dargelegt:

• Ihre Waffenfabriken zerstören

• Ihre Marine zerstören

• Ihre Luftwaffe zerstören

• Ihre Chancen zunichte machen, jemals eine Atomwaffe zu besitzen

Die Führungsstärke des Präsidenten sendet eine Botschaft an die Welt, dass die Vereinigten Staaten ihr Volk und ihre Interessen verteidigen und den Frieden durch Stärke sichern werden.

Vor drei Tagen hatte Rubio die nuklearen Fähigkeiten aus der Liste der Kriegsziele gestrichen. Jetzt stehen sie wieder darauf. Jeder Tag ist ein Abenteuer.

„Höchste Brücke im Nahen Osten“ von Luftangriffen getroffen

Es gibt weitere Hinweise auf Angriffe der USA und Israels auf die zivile Infrastruktur des Iran: Wie die Nachrichtenagentur Fars am Donnerstag berichtete, traf eine neue Serie von Luftangriffen eine Autobahnbrücke, die Teheran und Karaj verbindet. Mehrere Menschen wurden verletzt, und auch verschiedene Stadtteile von Karaj wurden getroffen. Die Brücke war erst kürzlich fertiggestellt und Anfang dieses Jahres eingeweiht worden.

Fars identifizierte sie als die B1-Brücke, die als die höchste Brücke im Nahen Osten bezeichnet wird. Auch Teheran wird weiterhin schwer getroffen, während Berichte besagen, dass in den vergangenen 24 Stunden die bislang größte Welle iranischer Raketen und Streumunition auf Tel Aviv abgefeuert wurde.

B1 bridge in Karaj has been hit in US-ISRAELI attacks.



This bridge is reportedly the "highest bridge in West Asia." pic.twitter.com/rZUhmeT9ph — Alireza Akbari (@itsalireza_akb) April 2, 2026

Übersetzung von „X“: Die B1-Brücke in Karaj wurde bei Angriffen der USA und Israels getroffen. Diese Brücke gilt Berichten zufolge als die „höchste Brücke in Westasien“.

Die Operation „Epic Fury“ scheint nun Gebäude und Einrichtungen ins Visier zu nehmen, die für die zivile Infrastruktur und die Aufrechterhaltung des Alltagslebens im Land eine entscheidende Rolle spielen…

Established in 1920, the Pasteur Institute of Iran in Tehran is historically significant as the oldest leading public health and vaccine production center in the Middle East – Now its bombed pic.twitter.com/6ATW7wlmr8 — Alex Vatanka (@AlexVatanka) April 2, 2026

Übersetzung von „X“: Das 1920 gegründete Pasteur-Institut im Iran in Teheran ist als ältestes führendes Zentrum für öffentliche Gesundheit und Impfstoffproduktion im Nahen Osten von historischer Bedeutung – nun wurde es bombardiert

Großbritannien versammelt über 30 Länder, um über die Öffnung der Straße von Hormus zu beraten

Fast drei Dutzend Länder halten am Donnerstag ein virtuelles Treffen ab, um den diplomatischen und politischen Druck zur Wiederöffnung der Straße von Hormus zu koordinieren. B Bemerkenswert ist jedoch, dass die Vereinigten Staaten bei dem virtuellen Gipfel nicht vertreten sein werdenB .

Der britische Premierminister Keir Starmer sagte, das Treffen unter dem Vorsitz von Außenministerin Yvette Cooper werde „alle realisierbaren diplomatischen und politischen Maßnahmen prüfen, die wir ergreifen können, um die Freiheit der Schifffahrt wiederherzustellen, die Sicherheit der festsitzenden Schiffe und Seeleute zu gewährleisten und den Transport lebenswichtiger Güter wieder aufzunehmen“.

Iranische Angriffe auf Handelsschiffe und anhaltende Drohungen haben den Verkehr (mit wenigen Ausnahmen) durch die Wasserstraße, die den Persischen Golf mit den Weltmeeren verbindet, fast vollständig zum Erliegen gebracht, wodurch eine wichtige Ölroute unterbrochen wurde und die Ölpreise stark in die Höhe getrieben wurden – nach Schätzungen von Bloomberg wurden bisher etwa 16 oder mehr Tanker direkt angegriffen.

Folgen des Drohnenangriffs vom Mittwoch auf ein Öllager im Gebiet Kani Qirzhala am Rande von Erbil im Nordirak:

Unterdessen hat Katar ein weiteres Schreiben an die UNO gerichtet, in dem es fordert, dass der Iran „alle Schäden ersetzt“ und seine Angriffe auf die Golfstaaten einstellt.