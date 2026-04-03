Der „Great Reset“ ist da: Bereiten Sie sich jetzt vor | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Was gerade geschieht, folgt einem Muster, das den meisten Menschen entgeht – aber wenn man es einmal erkannt hat, kann man es nicht mehr übersehen.

Irgendetwas fühlt sich seltsam an.

Immer mehr Menschen bemerken es – aber fast niemand spricht es laut aus.

Online sieht alles normal aus. Unter Kontrolle.

Aber wenn man nach draußen geht und mit echten Menschen spricht, zeichnet sich ein ganz anderes Bild ab – steigende Kosten, zunehmender Druck und das wachsende Gefühl, dass die Realität nicht mit dem übereinstimmt, was uns erzählt wird.

Seth Holehouse setzt sich mit Maria Zeee zusammen, um eine Warnung auszusprechen, von der er glaubt, dass jedes ehrliche Medienunternehmen darüber berichten sollte.

Was gerade geschieht, folgt einem Muster, das die meisten Menschen übersehen – aber wenn man es einmal erkannt hat, kann man es nicht mehr übersehen.

Der Great Reset kommt nicht erst …

Er ist bereits da.

Something feels off.



More people are starting to notice—but almost no one is saying it out loud.



Online, everything looks normal. Under control.



But step outside and talk to real people, and a very different picture starts to emerge—rising costs, tightening pressure, and a… pic.twitter.com/I3OS9H3nSm — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 2, 2026

Seth Holehouse bezeichnet diesen Moment als einen Wendepunkt für die Menschen, die wieder in die Politik hineingezogen wurden, weil sie glaubten, dass endlich ein bedeutender Wandel bevorstehe.

Seth erklärt, dass sogar er, wie Millionen andere auch, Trump tatkräftig unterstützt habe, weil er glaubte, das System würde in Frage gestellt werden.

„Ich habe Donald Trump bei seinem Amtsantritt massiv unterstützt … Ich dachte … er würde antreten … und wirklich dazu beitragen, dieses System zu reformieren.“

Doch wie bei vielen Amerikanern entspricht das, was er derzeit sieht, nicht dieser Erwartung. Und genau da fängt es an, sich seltsam anzufühlen.

Seth fasst es in einem einfachen Test zusammen, den jeder verstehen kann.

„Wenn Donald Trump, sagen wir mal, Gavin Newsom wäre … und er genau dieselben Dinge tun würde, wie würde ich mich dabei fühlen?“

Für ihn bringt diese Frage alles auf den Punkt. Sie zwingt zu Konsequenz. Und im Moment, sagt er, lässt sie ernsthafte Alarmglocken läuten.

Seth warnt, dass Propaganda heute nicht mehr so aussieht, wie man es erwarten würde – nicht so, wie wir es gewohnt sind. Sie kommt nicht von offensichtlichen Feinden. Sie kommt von Stimmen, denen die Menschen vertrauen, und verstärkt eine Version der Realität, die nicht ganz mit dem übereinstimmt, was die Menschen tatsächlich erleben. Das kann verwirrend sein.

Und genau da findet der Wandel statt.

Seth glaubt, dass immer mehr Menschen in eine Erzählung hineingezogen werden, in der das Hinterfragen von irgendetwas, was die Regierung tut, plötzlich dich zum Problem macht.

„Ich sollte das Recht haben, meine Meinung dazu zu äußern … aber dann schaut man sich die Kommentare an und sieht Leute, die schreiben: ‚Seth, du bist so ein Schwarzseher … du bist jetzt gegen Trump … haben sie dich gekriegt?‘“

Seine Antwort ist direkt: „Nein … sie haben mich nicht beeinflusst. Ich bin einfach nur rational und logisch.“

Seth macht deutlich, dass es bei seiner Unterstützung nie um blinde Loyalität ging. Es ging um Prinzipien. „Permanent pro-Amerika“ zu bleiben bedeutet, denselben Maßstab anzulegen – egal, wer an der Macht ist.

Die Erkenntnis hier ist einfach: Schalte dein Denken nicht aus, nur weil dir die Erzählung vertraut vorkommt.

Seth Holehouse frames this moment as a turning point for the people who were pulled back into politics because they believed meaningful change was finally coming.



Seth explains that even he put real support behind Trump, like millions of others, because he believed the system… pic.twitter.com/7Jr11WDTpg — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 2, 2026

Von dort aus geht das Gespräch über die Politik hinaus und befasst sich mit etwas Grundlegenderem: wie Informationen selbst gestaltet werden.

Seth argumentiert, dass das, was die Menschen online sehen, kein neutrales Abbild der Realität ist – es ist kuratiert. Manche Stimmen werden verstärkt, andere verschwinden still und leise, und die meisten Menschen merken gar nicht, dass dies geschieht.

Viele Menschen glauben, die Zensur sei vorbei, die Meinungsfreiheit sei zurück. Doch Seths eigene Erfahrung erzählt eine ganz andere Geschichte.

„Es ist lächerlich, wie groß der Unterschied ist … meine durchschnittliche Sendung auf Rumble erreicht 200.000, 250.000 oder mehr Aufrufe … meine durchschnittliche Sendung auf YouTube erreicht 2.000 oder 3.000 Aufrufe.“

Diese Art von Diskrepanz erscheint ihm nicht zufällig.

Er glaubt, dass sie auf etwas Absichtlicheres hindeutet, ein System, das bestimmte Narrative fördert, während andere an den Rand gedrängt werden.

„Sie haben einige dieser Stimmen genommen … und sie haben diese Stimmen hervorgehoben, aber sie unterdrücken weiterhin das, was ich für die wirklich unabhängigen Stimmen halte.“

Im Laufe der Zeit prägt das die Wahrnehmung auf sehr wirkungsvolle Weise.

Die Menschen glauben, sie sähen das Gesamtbild, während sie in Wirklichkeit nur eine gefilterte Version davon sehen. Und das beeinflusst langsam, was sich wahr anfühlt, was sich populär anfühlt und was die Menschen bereit sind, laut auszusprechen.

„Man sieht …, dass vieles davon genau in die Kategorie Social Engineering fällt … die Manipulation unserer Gesellschaft ist nach wie vor lebendig und gut.“

Das ist die eigentliche Warnung hier: Nicht, dass die Meinungsäußerung verschwindet, sondern dass sie gelenkt wird.

Und wenn man das nicht erkennt, lässt man sich leicht beeinflussen, ohne es überhaupt zu merken.

From there, the conversation moves beyond politics and into something more fundamental: how information itself is being shaped.



Seth argues that what people see online isn’t a neutral reflection of reality—it’s curated. Some voices get amplified, others quietly disappear, and… pic.twitter.com/BLDs2pFKDk — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 2, 2026

Dieser Gedanke, auf subtile Weise gelenkt zu werden, leitet direkt zum nächsten Teil des Gesprächs über.

Maria untermauert das, was Seth gerade dargelegt hat, mit einem Zitat von Dr. Zelenko, und damit wird die Lage sofort noch bedrohlicher.

„Was sie als Nächstes geplant haben, wird COVID wie ein Kinderspiel erscheinen lassen.“

Das spiegelt wider, was Seth bereits gesagt hatte. Dass die eigentliche Sorge nicht nur darin besteht, was gerade geschieht, sondern darin, was dadurch als Nächstes in Gang gesetzt wird.

„Die Auswirkungen dieses Krieges laufen zufällig genau nach dem Drehbuch der neuen Weltordnung.“

Aus Seths Sicht geht es hier nicht um ein einzelnes, isoliertes Ereignis. Es geht um ein Muster.

Krisen erzeugen Druck. Druck macht die Menschen eher bereit, Veränderungen zu akzeptieren, die sie normalerweise ablehnen würden. Und mit der Zeit werden diese Veränderungen zur neuen Normalität.

Energie ist der Bereich, in dem er dies am deutlichsten sieht.

„Jetzt haben wir diesen Krieg, der einen massiven Schock für die globalen Energiesysteme verursacht hat … ist das die perfekte Ausrede … um damit anzufangen, das Fahrverhalten der Menschen zu überwachen?“

Was allein mit Umweltargumenten nur schwer Fuß fassen konnte, könnte nun unter dem Deckmantel der Notwendigkeit eingeführt werden.

Beschränkungen beim Kraftstoff. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit. Systeme, die den Verbrauch verfolgen und regulieren. Alles wird schrittweise eingeführt und als unvermeidbar dargestellt.

Und dieselben Leute, die tief in früheren Systemen verwickelt waren, sind immer noch da.

„Das sind jetzt die Leute, die am Tisch sitzen … Gates … Zuckerberg … Bezos … diese selben Leute haben jetzt noch mehr Macht und Einfluss und Kontrolle über unsere Gesellschaft.“

Da nimmt die Besorgnis wirklich rasante Ausmaße an.

Es geht nicht nur darum, was gerade jetzt passiert. Es geht darum, wohin das alles führt, wenn sich dieses Muster fortsetzt.

Denn wenn das der Fall ist, wird sich die nächste Phase nicht wie COVID anfühlen.

Sie wird umfassender, tiefer verwurzelt und viel schwerer zu bekämpfen sein.

That idea of being subtly guided leads into the next part of the discussion.



Maria reinforces what Seth had just laid out with a direct quote from Dr. Zelenko, and it raises the stakes immediately.



“What they have planned next will make COVID look like child’s play.”



It echoes… pic.twitter.com/Ic5EfJqIOW — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 2, 2026

Als sich das Interview dem Ende näherte, wandte sich das Gespräch der Frage zu, die sich viele Menschen bereits stellen: Was macht man eigentlich mit all dem?

Seth bringt es auf den Punkt: Es geht um etwas Einfaches, das jedoch leicht übersehen wird. Es dreht sich alles um die Einstellung.

„Ich glaube, einer der wichtigsten Ansätze dabei ist … einfach sicherzustellen, dass man die richtige Einstellung hat.“

Von dort aus definiert er das gesamte Konzept der Vorbereitung neu. Keine Angst. Keine Panik. Keine Extremszenarien.

Sondern Freiheit.

„Bei der Vorbereitung geht es darum, so zu leben, dass man sich außerhalb ihres Kontrollsystems befindet.“

Diese Idee steht im Mittelpunkt von allem, was Seth sagt. Denn das eigentliche Problem ist seiner Ansicht nach nicht nur, was diese Systeme tun könnten. Es geht darum, wie abhängig die Menschen für ihr grundlegendes Überleben von ihnen geworden sind.

„Wenn du jemand bist, der jede Woche zum Supermarkt gehen muss … was passiert, wenn das System zusammenbricht?“

Da wird es real. Essen, Wasser, Energie – alles läuft über Systeme, die die Menschen nicht kontrollieren. Und sobald dein Zugang von diesen Systemen abhängt, kann er eingeschränkt werden.

„Wenn du dich auf ein großes, zentralisiertes … System verlässt, um deine Bedürfnisse zu erfüllen … ist das eine Schwäche.“

Anstatt also zu versuchen, jedes mögliche Ergebnis vorherzusagen, konzentriert er sich auf etwas Praktischeres.

Abhängigkeit reduzieren. Alternativen aufbauen. Fang dort an, wo du kannst.

„ „Lerne ein paar Bauern kennen … fang an, diese Beziehungen aufzubauen.“

Dort landet das Gespräch. Nicht in der Theorie, sondern im täglichen Handeln. In Beziehungen. In kleinen Schritten, die dir mehr Kontrolle über dein eigenes Leben geben.

Denn wenn die Lage unsicher erscheint, hat nicht derjenige den Vorteil, der das System am besten versteht. Den Vorteil hat derjenige, der nicht vollständig davon abhängig ist.

Dieser Unterschied entscheidet darüber, wer sich anpassen kann und wer nicht.

As the interview neared its end, the conversation shifts to the question many people are already asking: What do you actually do with all of this?



Seth brings it back to something simple, but easy to overlook. It’s all about mindset.



“I think that one of the key ways of looking… pic.twitter.com/zDFwREair6 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 2, 2026

Wir möchten uns bei Seth Holehouse dafür bedanken, dass er heute bei uns ist – und vor allem möchten wir uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie zuschauen und Ihrer Pflicht nachkommen, sich zu informieren, während so viele andere sich dagegen entscheiden.

Sehen Sie sich die gesamte Folge unten an: