Finian Cunningham

Dieses höllische Geschäftsmodell hat einen Namen: Kapitalismus. Tod, Zerstörung, Profit. Wiederholen. Tod, Zerstörung, Profit.

Wenn der Marionettenpräsident der Ukraine irgendwo auftaucht, sollte man sofort einen Betrug vermuten, der sich anbahnt. Korruption folgt diesem Hochstapler und seinem Gefolgsregime wie ein übler Geruch.

Sein Trick, auf Gipfeln aufzutauchen und um weitere Milliarden westlicher Steuergelder zu betteln, ist ermüdend geworden und, ehrlich gesagt, angesichts der Veruntreuungsskandale, in die das Kiewer Regime verstrickt ist, etwas unglaubwürdig.

Doch keine Sorge, die Abzocker-Maschinerie, die sich als nicht gewählte Präsidentschaft in der Ukraine ausgibt, hat eine aufregende neue Diversifikation für Exportmärkte gefunden. Das Problem ist, dass dieses kapitalistische Geschäftsmodell einige erhebliche Lücken hat – wenn man genauer hinsieht.

Fünf Wochen Krieg im Nahen Osten haben eine profitable Geschäftsmöglichkeit geschaffen.

Wladimir Selenskyj hat gerade eine Blitzreise durch die Golfstaaten abgeschlossen, bei der er die „königlichen Herrscher“ der Öl- und Gas-Scheichtümer traf und lukrative Verträge für ukrainische Luftverteidigungssysteme unterzeichnete.

Selenskyj wurde von den Diktatoren Saudi-Arabiens, Katars und der Vereinigten Arabischen Emirate mit Lächeln und Fototerminen empfangen. Das Ergebnis waren zehnjährige Verträge, in denen die Ukraine ihre Drohnen und andere Luftverteidigungstechnologie an die arabischen Königreiche verkauft.

Westliche Medien berichteten, die Reise sei „eine Überraschung“ gewesen. Doch man kann mit Sicherheit sagen, dass das Kiewer Regime und die Golfmonarchien seit Wochen an dieser Agenda gearbeitet haben. Man taucht nicht einfach in diesen Ländern auf und erhält zufällig eine Reihe von Treffen mit ihren Herrschern. Außerdem wurde berichtet, dass ukrainische Verteidigungsexperten bereits seit Anfang des Monats vor Ort in diesen arabischen Staaten tätig sind.

Selenskyj konnte seine Begeisterung über die neuen Deals kaum verbergen.

„Ich werde die genaue Summe nicht nennen, aber wir sprechen von Milliarden, nicht von Millionen, konkret Milliarden für unsere Exporteure – jeder wird verdienen, die Ukraine wird verdienen, wir werden nicht verlieren, weil wir sicherstellen, dass unsere Soldaten genug behalten“, sagte er.

Beachten Sie, wie Selenskyj seine Begeisterung zügelte, indem er hinzufügte, dass „unsere Soldaten“ nicht vernachlässigt würden. Das musste er wohl sagen.

Was für eine Dreistigkeit. Seit der NATO-Stellvertreterkrieg gegen Russland im Februar 2022 eskalierte, klagt das ukrainische Regime ununterbrochen darüber, nicht genügend Luftverteidigung zu haben, um der „russischen Aggression“ zu begegnen. NATO-Regierungen haben bis zu 400 Milliarden Dollar an amerikanischen und europäischen Steuergeldern in die Ukraine gepumpt, und dennoch bitten Selenskyj und seine Gefolgsleute weiter um mehr und behaupten, sie würden die westliche Zivilisation gegen russische Barbaren verteidigen.

Die Europäische Union und ihre russlandfeindlichen Führer haben weitere 100 Milliarden Dollar mobilisiert, um das chronisch korrupte Regime für zwei weitere Jahre zu stützen. Gleichzeitig haben Selenskyj und seine Gefolgsleute Luxusimmobilien im Nahen Osten, in den USA und in ganz Europa gekauft.

Also müssen wir uns fragen: Wenn die Ukraine um ihr Überleben gegen russische Horden kämpft, wie kommt es dann, dass Selenskyj Zeit findet, durch den Persischen Golf zu reisen und Luftverteidigungssysteme zu verkaufen?

Um das schlechte Bild seiner Geschäftsreise zu kaschieren, versuchte Selenskyj, ein humanitäres Motiv darzustellen. „Wir sind bereit, unser Fachwissen und unsere Systeme mit Saudi-Arabien zu teilen und gemeinsam daran zu arbeiten, den Schutz von Leben zu stärken“, sagte er.

Der ukrainische Marionettenpräsident fügte hinzu: „Saudi-Arabien verfügt ebenfalls über Fähigkeiten, die für die Ukraine von Interesse sind, und diese Zusammenarbeit kann für beide Seiten vorteilhaft sein.“

Mal sehen, auf welche „Fähigkeiten“ er sich beziehen könnte. Ach ja – Milliarden von Dollar, um ukrainische Waffen kaufen zu können.

Die iranische Vergeltung für die US- und israelische Aggression, die am 28. Februar begann, hat die Golfstaaten als wehrlos entlarvt und das US-amerikanische Patriot-System als nutzlos erscheinen lassen. Das ukrainische Regime hat darin eine Gelegenheit gesehen, seine Raketenabwehrdrohnen und Systeme der elektronischen Kriegsführung zu vermarkten.

Aber Moment – sollten diese ukrainischen Waffen nicht zur Verteidigung der Ukraine und Europas gegen die angebliche „russische Aggression“ eingesetzt werden?

Offenbar nicht, wenn sich für das Kiewer Regime Profite erzielen lassen. Schließlich war das Regime bereit, Millionen ukrainischer Militärverluste hinzunehmen, um Milliarden an NATO-Geldern für einen aussichtslosen Stellvertreterkrieg zu erhalten.

Der Krieg in der Ukraine hatte nie das Ziel, die ukrainische Demokratie oder Souveränität zu verteidigen. Das Kiewer neonazistische Regime, das die CIA beim Putsch 2014 installiert habe, habe stets darauf abgezielt, das Land als geopolitische Prostituierte zu verkaufen und ein Kriegsgeschäft für westliches Kapital mit Profiten für lokale Gefolgsleute zu betreiben.

Selenskyj „nutzt“ das Image der Ukraine als Experte für Luftverteidigung. Die Milliarden, die die arabischen Scheichtümer für Drohnen und andere Waffen zahlen, werden letztlich auf Offshore-Konten des Regimes und seiner westlichen Unterstützer landen.

Wie hat die Ukraine ihre angebliche Expertise im Drohnenkrieg entwickelt? Milliarden von Steuergeldern aus dem Westen flossen in ukrainische Militärunternehmen, wie die Europäische Kommission selbst erklärte.

Ein solches Unternehmen ist laut BBC Kvertus, das mit Geldern deutscher Regierungsstellen finanziert wurde. Die deutsche Entwicklungsagentur GIZ hat Milliarden Euro in der Ukraine investiert, um Firmen wie Kvertus bei der Entwicklung von Drohnen, Raketen und elektronischer Kriegsführung zu unterstützen. Nun positionieren sich diese durch europäische Subventionen aufgebauten Unternehmen, um die lukrativen Märkte der arabischen Monarchien zu erschließen.

Krieg ist tatsächlich ein verfluchtes Geschäft. Die USA und ihre NATO-Partner haben einen Krieg in der Ukraine gegen Russland ausgelöst, der die westliche Bevölkerung ausgeblutet und Millionen getötet hat. Nun haben sich die USA einem weiteren Krieg gegen den Iran zugewandt, der erneut Gewinne für die Händler des Todes generiert, während Zivilisten leiden, Kinder sterben und die westliche Bevölkerung immer wieder verarmt und ausgeblutet wird.

Dieses höllische Geschäftsmodell hat einen Namen: Kapitalismus. Tod, Zerstörung, Profit. Wiederholen. Tod, Zerstörung, Profit.