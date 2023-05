Katastrophale Kreditaufnahme tötet das globale Finanzsystem – John Rubino

Der Analyst und Finanzautor John Rubino ist überzeugt, dass der Streit um die Schuldenobergrenze dieses Mal in einem Systemversagen enden könnte.

Rubino weist darauf hin, dass „in einer gut geführten Gesellschaft die Schuldengrenze bei Null liegen würde. Die Regierungen sollten sich gar nicht erst Geld leihen. Die Menge an Geld, die wir uns leihen, ist katastrophal. Historiker werden auf diese Ära zurückblicken und sich fragen, warum wir das zugelassen und was wir uns dabei gedacht haben.

Wir zerstören das globale Finanzsystem, indem wir den Regierungen erlauben, so viel Geld zu leihen. Die Sache mit dem Schuldenlimit wird als Krise bezeichnet, und wenn sie es zu weit kommen lassen, wird es eine Krise sein. . . . Ich denke, dass dieses Spielchen in nicht allzu ferner Zukunft enden wird, und wenn nicht, dann haben sie einen Hintergedanken. Sie wollen die Wirtschaft zum Einsturz bringen, weil sie damit etwas erreichen können. Wir können darüber spekulieren. Die Partei, die an der Macht ist, will die Wirtschaft zum Absturz bringen, und das ist ein sehr düsteres Szenario. . . . Sie sind bereit, die Welt um sich herum niederzubrennen, um zu bekommen, was sie wollen. Sehen Sie sich die Russland-Affäre und den Inhalt des Durham-Berichts an. Die Demokraten sind bereit, solche Dinge zu tun. . . . Ich würde es den Demokraten nicht zutrauen, so etwas zu planen und umzusetzen, wenn sie glauben, dass es ihnen nützt.“

Der Wirtschaft geht es bereits schlecht und sie steht kurz vor dem Abgrund. Warum sollte man sie also nicht mit einer ausweglosen Situation bei der Schuldenobergrenze zerstören und den Republikanern die Schuld dafür geben? Einige spekulieren, dass dies der Plan der Demokraten ist, weil die Wirtschaft von Obama und Biden ohnehin am Boden liegt.

Wenn die Wirtschaft tief genug sinkt, wie viel Geld wird die Fed dann drucken, um sie zu retten? Finanzministerin Janet Yellen warnt bereits, dass es zu einer weiteren Konsolidierung der Banken kommen wird. Mit anderen Worten: Mehr Banken werden untergehen. Rubino sagt, dass dies eine große Sorge ist und erklärt: „Der düstere Teil dieses Szenarios ist, dass die Regierung einspringen und diese kleinen Banken retten muss. Sagen wir, es geht um ein paar Billionen Dollar … für sie ist es Spielgeld … aber was ist, wenn die Märkte das sehen und sagen, was passiert, wenn alle anderen Sektoren in die Luft fliegen und die Regierung mit 10 oder 15 Billionen Dollar einspringen muss? Was würde das mit dem Dollar machen? Dann kommt man von einer Bankenkrise zu einer Währungskrise, die sich kaum eindämmen lässt. Ich denke, es ist möglich, dass wir diese nächste Stufe erreichen.

In dem 38-minütigen Interview gibt es noch viel mehr zu erfahren.

