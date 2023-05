Der Reed-Gonzalez-Wanderzirkus wird nach San Carlos an der Pazifikküste fahren, um einen Freund zu besuchen und sich zwei Wochen lang im warmen Wasser und mit Rotwein zu verwöhnen, aber nach seiner Rückkehr wird er erneut beleidigen und hetzen, wenn er nicht vorher erwischt und gehängt wird. In der Zwischenzeit einige Gedanken zur künstlichen Intelligenz. Ob es heutzutage noch eine andere Art gibt, ist eine offene Frage. Ich bin zwar keine führende Autorität auf diesem Gebiet, aber einige Fragen scheinen für Normalsterbliche durchaus lösbar zu sein. Dazu gehören auch ähnlich verrückte Technologien, die aber technisch gesehen keine KI sind.

Erstens war im Internet ein Aufschrei zu hören, weil es jetzt möglich ist, überzeugende, aber gefälschte Videos von Menschen mit ihren natürlichen und natürlich klingenden Stimmen zu erstellen. Dies bietet reizvolle Möglichkeiten für Witzbolde, die ein Video von Hillary machen könnten, wie sie sich in einem Nachtclub in Tijuana mit einem Esel vergnügt. Ernsthafter wäre es, wenn Trump den Versuch eines gewaltsamen Umsturzes gestehen würde. Berichten zufolge verlangt China, dass solche künstlichen Videos als solche gekennzeichnet werden.

Als Nächstes haben wir ChatGPT, das u. a. Aufsätze im Stil verschiedener Autoren schreiben kann – zum Beispiel Shakespeare oder Mark Twain. Das klingt niedlich, und das ist es wohl auch, aber es hat Folgen. Ein Ergebnis ist, dass eine beträchtliche Anzahl von Büchern, meist für Kinder, von ChatGPT geschrieben und auf Amazon zum Verkauf angeboten wurde. Es stellen sich Fragen. Sollten diese Bücher als solche gekennzeichnet werden? Werden sie menschliche Autoren aus dem Geschäft drängen? Hier sollte man bedenken, dass diese Art von Software noch in den Kinderschuhen steckt. Aber in zehn Jahren…?

Würde ich ChatGPT eine Geschichte im Stil von Twain schreiben lassen, so wäre das etwas für die Nachdenklichen und Kultivierten… verstörend, aber nur ein cleverer Trick. Aber wenn ich KI Geschichten im Stil der Autorin der Harry-Potter-Bücher schreiben ließe, könnten die dann nicht erfolgreich mit ihren Büchern konkurrieren? Sie oder ihre Verleger besitzen das Urheberrecht an ihren Büchern, aber was ist mit ihren Figuren und ihrem Stil?

Das scheint ein echtes Problem zu sein. Angeblich (ein Schimpfwort, aber ich habe nicht alle Einzelheiten dieser Dinge recherchiert) hat eine Firma ChatGPT einen Song – wenn man das so nennen kann – im Stil eines berühmten Rappers schreiben lassen und dann eine Stimmenimitationssoftware beauftragt, ihn mit der Stimme des Rappers vorzutragen, aber, wie ich glaube, unter einem anderen Namen.

Das bietet beunruhigende Möglichkeiten. Elvis könnte von den Toten zurückgeholt werden, um mit seiner Stimme und in seinem Stil von ChatGPT geschriebene Songs zu singen. Hillary könnte Hound Dog singen, ebenso wie Maria Callas. Nun gut, ich amüsiere mich, aber es scheint, dass zunehmend alle Aspekte der künstlerischen Darbietung leicht zu fabrizieren sind. Wie will Warner Brothers verhindern, dass Teenager den Markt mit Nachahmungen überschwemmen, während solche Software immer leichter zugänglich und benutzerfreundlicher wird?

Außerdem ist es kein Geheimnis, dass Publikationen heute einen Großteil ihrer Texte mit Software schreiben. Ich weiß nicht, was ich mit „viel“ meine, aber ich habe mit Robotern geschriebene Texte gelesen, und sie sind von normaler Qualität. In dem Maße, wie große Sprachmodelle (LLM) wie ChatGPT Fortschritte machen, werden sie immer anspruchsvollere Texte produzieren – und sie sind schon jetzt erschreckend gut. Wird eine Zeitung einem menschlichen Autor ein hohes Jahresgehalt zahlen, damit er stundenlang an einer Geschichte schreibt, die ein LLM in zehn Sekunden produzieren kann?

Es gibt inzwischen auch Text-zu-Bild-Software, mit der man „drei Komantschen-Krieger mit iPhones“ oder „Wikinger-Krieger“ eingeben kann, woraufhin diese Bilder in ausreichender Qualität für die Verwendung in Zeitschriften produziert werden. Die Bilder, zumindest die, um die ich gebeten habe, sind nicht karikaturistisch oder charakterlos. Ich vermute, dass ein geschickter Redakteur selbst jetzt, wo sich all dies noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, ein ganzes Magazin ohne Künstler oder Autoren herausbringen könnte.

Computerstimmen wie z. B. die von Siri klingen natürlich und haben einen natürlichen Tonfall. Computer verstehen gesprochene Sprache inzwischen sehr gut. Ich wette, dass wir bald Spielzeug für kleine Kinder haben werden, das sich mit ihnen unterhalten kann. Und zweifelsohne werden ihnen heutzutage auch entsprechende Werte eingebläut.

Einige argumentieren, dass KI nicht wirklich etwas versteht. Aber wenn wir zeigen können, dass ein Computer etwas versteht, dann kann er es natürlich auch verstehen. Wenn ich zu meinem iPhone sage: „Hey Siri, wie sagt man auf Spanisch: Wenn Großmutter Flügel statt Arme hätte, könnte sie wie ein Vogel fliegen?“ Siri übersetzt perfekt und versteht sowohl den Konjunktiv als auch das Konditional. Dies ist keine einfache Substitution, die bei Sprachen nicht funktioniert. Die Computerübersetzung ist inzwischen gut genug, um Menschen für die meisten Zwecke zu ersetzen. Als diese Kolumne in der Unz Review erschien, habe ich sie manchmal mit der in die Website integrierten Übersetzungsroutine ins Spanische übersetzt. Ich habe praktisch nie Übersetzungsfehler gefunden.

Hier kommen wir zu einem Aspekt, über den nicht oft gesprochen wird: KI wird wahrscheinlich nicht nur Arbeitnehmer ersetzen, sondern auch dazu führen, dass Menschen nicht mehr in der Lage sind, diese Aufgaben zu erledigen. Weil niemand mehr weiß, wie es geht. Wenn KI Geschichten sofort und mindestens so gut wie ein Mensch schreiben kann, werden nur wenige Menschen die Zeit und Mühe aufwenden, das Schreiben zu lernen. Es wird berichtet, dass KI-Routinen jetzt besser als Menschen Röntgenbilder der Brust lesen können. Bedeutet dies, dass Krankenhäuser diese Röntgenbilder an ein Röntgenlesegerät in der Cloud schicken und Radiologen entlassen werden? Wenn KI Steuererklärungen oder juristische Recherchen schneller und mit weniger Fehlern als Menschen erledigen kann, warum sollte sich dann jemand mit diesen Dingen beschäftigen?

Kürzlich haben die Chinesen, die USA sind offenbar nicht weit dahinter, ein vollständig von KI gesteuertes Kampfflugzeug gegen ein bemanntes Kampfflugzeug fliegen lassen. Raten Sie mal, wer gewonnen hat. Das ist nicht verwunderlich, denn Computer haben praktisch blitzschnelle Reflexe und treffen mathematische Entscheidungen. Ein von einer künstlichen Intelligenz gesteuertes Flugzeug kostet weit weniger als ein bemanntes Flugzeug, kann viel präziser manövrieren und kann für riskante Aufgaben eingesetzt werden, da kein Pilot getötet werden muss.

Ein interessanter Zweig der KI ist das so genannte Deep Learning. Es basiert auf Schichten künstlicher Neuronen, die ähnlich wie menschliche Gehirnzellen arbeiten und viele technische Spielereien wie Feedforward- und Backpropagierung, Fehlerfunktionen und stochastische Gradientenverfahren beinhalten. Das Ergebnis ist, dass diese Dinger, wenn man sie mit riesigen Datenmengen füttert, nützliche Dinge herausfinden können, z. B. wer wahrscheinlich an einer bestimmten Krebsart erkrankt oder einen Kredit zurückzahlen wird. Aber wenn sie Kreditberater ersetzen können, wird es bald niemanden mehr geben, der in der Lage ist, Kreditbewerber zu beurteilen. Dann wäre kein Geld mehr zu verdienen.

Ein beunruhigender Aspekt neuronaler Netze ist, dass man zwar weiß, ob sie die richtige Antwort finden, aber nicht, wie sie es gemacht haben. In herkömmlichen Programmiersprachen wie pPython oder Assembler kann man ein Programm Schritt für Schritt durchgehen und sehen, wie es was entschieden hat. Bei neuronalen Netzen funktioniert das nicht. Wenn man nicht weiß, wie es zu dem Ergebnis gekommen ist, kann man nicht sicher sein, dass es unter anderen Umständen etwas Unerwartetes tun könnte.

In einem Fall, der mir begegnet ist, hat eine Forschungsgruppe ein neuronales Netz darauf trainiert, zwischen Deutschen Schäferhunden und Huskys zu unterscheiden. Zu diesem Zweck fütterten sie das Netz mit einer großen Anzahl von Fotos der beiden Rassen und waren sehr erfreut darüber, wie schnell es lernte, den Unterschied zu erkennen. Dann stellte sich heraus, dass alle Huskys vor Schneefeldern fotografiert worden waren und die deutschen Schäferhunde vor Vegetation. Das Netzwerk hatte gelernt, Weiß von Grün zu unterscheiden.

OK, ab nach San Carlos zum warmen Meer und zum Rotwein. Wenn ich bei meiner Rückkehr feststelle, dass ich durch Software ersetzt wurde, werde ich mich an eine Straßenecke setzen und ein Schild mit der Aufschrift „Ich beleidige und hetze für Nahrung“ aufstellen.