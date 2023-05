Die hochkomplexe Welt der westlichen Chinaanalyse verstehen

Caitlin Johnstone

Der ehemalige Pentagon-Beamte Elbridge Colby wurde im Charles CW Cooke-Podcast der National Review interviewt, wo er einige sehr fundierte Analysen zu den Spannungen zwischen China, Taiwan und den Vereinigten Staaten vorlegte.

Ich werde hier versuchen, einige von Colbys Kommentaren für den Durchschnittsleser zu erläutern, da Colby sich seit vielen Jahren mit diesen Dingen beschäftigt und seine Kommentare für den gelegentlichen Expertenkonsumenten ein wenig fortgeschritten und esoterisch sein können.

“Die Analogie, die ich verwende, ist… Taiwan ist wie ein Mann mit einem Schnitt im Ozean, und China ist wie ein großer weißer Hai, und Amerika ist wie ein Mann in einem Boot,” sagte Colby in dem Interview.

“Das Problem ist, dass man keine Zeit mehr hat, wenn sich der Weiße Hai erst einmal in Bewegung gesetzt hat”, fügte Colby hinzu. “Du bist erledigt. Wenn du nicht schon an der Seite des Bootes bist, richtig? Denn es ist ein großer weißer Hai.”

