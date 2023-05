Was wollen die Industrieländer noch kontrollieren? Künstliche Intelligenz

Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten (USA, Kanada, Frankreich, Italien, Japan, Vereinigtes Königreich und Deutschland) waren sich einig, dass generative künstliche Intelligenz reguliert werden muss, da sie sich zunehmend Sorgen über die Auswirkungen hoch entwickelter Technologien auf Menschen und den Arbeitsmarkt machen.

Auf dem Gipfeltreffen in Hiroshima einigten sie sich darauf, Gespräche auf Kabinettsebene zu diesem Thema zu führen und bis „Ende des Jahres“ Bericht zu erstatten: „Wir erkennen die Notwendigkeit an, unverzüglich eine Bestandsaufnahme der Chancen und Herausforderungen zu machen, die sich aus der generativen künstlichen Intelligenz ergeben, die in allen Ländern und Sektoren zunehmend an Bedeutung gewinnt“, heißt es in einer Erklärung der G7.

„Diese Diskussionen könnten Themen wie Governance, Schutz der geistigen Eigentumsrechte, einschließlich des Urheberrechts, Förderung der Transparenz, Reaktion auf die Manipulation ausländischer Informationen, einschließlich Fehlinformationen, und verantwortungsvolle Nutzung dieser Technologien umfassen.“

Sam Altman, CEO von OpenAI – dem Start-up-Unternehmen hinter ChatGPT – sagte vor einem Ausschuss des US-Senats, dass die Regulierung künstlicher Intelligenz „entscheidend“ sei. Er forderte den Kongress auf, neue Regeln für Big Tech aufzustellen, trotz der tiefen politischen Gräben, die jahrelang die Gesetzgebung zur Regulierung des Internets blockiert haben.

Einige Kritiker befürchten, dass die Technologie gesellschaftliche Schäden wie Vorurteile und Fehlinformationen verschlimmern wird, während andere davor warnen, dass die KI die Menschheit selbst auslöschen könnte, und es wird erwartet, dass sie sich auch auf den Arbeitsmarkt auswirken wird, da Unternehmen planen, Arbeitnehmer durch künstliche Intelligenz zu ersetzen, um Kosten zu sparen.

Der britische Premierminister Rishi Sunak sagte, es seien Regulierungsmaßnahmen erforderlich, um sicherzustellen, dass die ehrgeizigen Versprechen der KI-Befürworter umgesetzt werden können und gleichzeitig die potenziellen Risiken für die Gesellschaft verringert werden.

Das britische Telekommunikationsunternehmen BT Group wird bis zum Ende des Jahrzehnts bis zu 55.000 Stellen streichen, um auf KI und automatisierte Dienste umzusteigen.

International Business Machines, besser bekannt als IBM, erwartet einen Einstellungsstopp für Stellen, die in den nächsten Jahren durch künstliche Intelligenz ersetzt werden könnten.

Einige der größten Namen des Silicon Valley, darunter Twitter-Besitzer Elon Musk, haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie eine Pause in der KI-Entwicklung fordern, da sie befürchten, dass diese Risiken für die Menschheit mit sich bringen könnte.