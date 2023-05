Die Vereinigten Staaten sind von ihren herrschenden Eliten zerstört worden

Paul Craig Roberts

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die USA die Ermittlungen gegen Donald Trump als politisch motiviert anerkennen, sowie struktureller und ideologischer Kontroversen und der Befürchtung, dass die amerikanische Wirtschaft in eine Rezession gerät, hat die GEOFOR-Redaktion Paul Craig Roberts, Vorsitzender des Institute for Political Economy (USA), promovierter Wirtschaftswissenschaftler und US-Unterstaatssekretär im Finanzministerium der Reagan-Regierung, gebeten, seine Ansichten über die Zukunft Amerikas mitzuteilen.

GEOFOR: Sonderberater John Durham hat Donald Trump in der sogenannten „Russiagate“-Affäre „freigesprochen“ und in seinem Bericht geschrieben, dass die FBI-Untersuchung politisch motiviert war. Wie wird sich diese Nachricht auf den Kampf der Demokraten gegen Trump auswirken?

Dr. Paul Craig Roberts: Die Rechtfertigung von Donald Trump durch den Sonderberater und die Anprangerung des FBI für die Durchführung einer politisch motivierten Untersuchung ohne jegliche Beweise sollte die ebenso betrügerischen Ermittlungen des Biden-Regimes gegen Trump wegen gefälschter Dokumente und die Strafverfolgung des Staates New York gegen Trump wegen angeblicher Falschangaben von Ausgaben zu Fall bringen. Es ist seit Langem klar, dass die Liste der gefälschten Anschuldigungen gegen Trump, die von den Medien unterstützt wird, Propaganda ist, um Trump daran zu hindern, erneut für das Präsidentenamt zu kandidieren, und um alle künftigen potenziellen Präsidentschaftskandidaten zu lehren, dass sie vernichtet werden, wenn sie versuchen, das Volk statt der nicht gewählten herrschenden Oligarchie zu vertreten.

Die Demokratische Partei und die ihr dienenden Presstituierten haben jedoch keinerlei Respekt vor der Wahrheit. Fakten spielen für sie einfach keine Rolle. Das gilt auch für amerikanische Universitäten, juristische Vereinigungen, medizinische Vereinigungen, die CIA, das FBI, die NSA, das Außenministerium, die Regulierungsbehörden wie NIH, CDC, FDA, die großen Unternehmen und viele republikanische Mitglieder des Repräsentantenhauses und des Senats, die den wirtschaftlichen Interessen dienen, die sie bezahlen, nicht der Wahrheit. Das gilt auch für einen hohen Prozentsatz der Wähler der Demokraten, die durch Propaganda darauf konditioniert wurden, Trump zu hassen. Für die Demokraten geht es nicht um Fakten, sondern darum, Trump zu bekommen. Die Wahrheit darf die Zerstörung von Trump nicht verhindern.

Infolgedessen bewegen sich die USA auf eine verhängnisvolle Spaltung der Gesellschaft zu, von der man sich nicht erholen kann. Trump vertritt die einfachen Amerikaner, die den Frieden den Kriegen der Neokonservativen vorziehen, die ihre Arbeitsplätze zurückhaben wollen, die die von der Gier getriebenen kapitalistischen Weltkonzerne nach China und Asien verlagert haben, die wollen, dass ihre Kinder richtig erzogen werden, anstatt mit sexueller Perversion und Satanismus indoktriniert zu werden und ihnen zu sagen, dass sie Rassisten sind. Im Gegensatz dazu sind die Demokraten zunehmend Woke-Leute, die glauben, dass die Wahrheit ein unterdrückendes Werkzeug der weißen Vorherrschaft ist, dass die christliche Moral tyrannisch und diskriminierend gegenüber Pädophilen und anderen sexuell Perversen ist, und dass, wie „Präsident“ Biden selbst gesagt hat, die Weißen die größte Bedrohung für Amerika sind. Siehe hier.

Nun, da die offiziellen Untersuchungen der Republikaner im Repräsentantenhaus die völlige Korruption von Biden und seinem Sohn ans Licht gebracht haben sind die Demokraten, der gefährliche und korrupte Militär-/Sicherheitskomplex und die mitschuldige amerikanische Medienhure verzweifelt. Sie alle stehen als entlarvt da. Anstatt sich also für ihre Misshandlung von Trump und seinen Anhängern zu entschuldigen – von denen die Demokraten 1.000 unrechtmäßig inhaftiert haben – werden sie wahrscheinlich zuschlagen, solange sie noch die Exekutive, den US-Senat, die CIA, das FBI, die NSA und Bundesbehörden wie die IRS kontrollieren, die bewaffnet und militarisiert wurden.

Alternativ könnten die korrupten und bedrohten Demokraten einen Krieg zwischen den USA und Russland oder dem Iran oder China heraufbeschwören, in der Hoffnung, dass ein Krieg sogar Trump-Anhänger, insbesondere die Superpatrioten unter ihnen, um den „Präsidenten“ gegen „ausländische Feinde“ scharen wird.

GEOFOR: Kürzlich gab es Berichte, dass der ehemalige Vizepräsident Mike Pence ernsthaft beabsichtigt, Donald Trump im Präsidentschaftsrennen 2024 Konkurrenz zu machen. Wie schätzen Sie seine Chancen ein und warum hat er sich zu einem solchen Schritt entschlossen?

Dr. Paul Craig Roberts: Mike Pence hat überhaupt keine Chance, sich gegen Donald Trump durchzusetzen. Pence tritt an, um dem herrschenden Establishment zu dienen. Spence ist ein vorgetäuschter christlicher Evangelikaler. Evangelikale lehnen Harmagedon nicht ab, weil sie glauben, dass sie in den Himmel emporgehoben werden, während diejenigen, die noch auf der Erde sind, im Feuer verbrannt werden. Die herrschende amerikanische Oligarchie hofft, dass Spence die christlichen Evangelikalen von der Trump-Stimme abzieht und so Trumps Siegspanne verringert, so dass die Demokraten erneut die Präsidentschaftswahlen stehlen können. Da Evangelikale nicht sehr klug sind, könnte es den Demokraten gelingen, Trump und das amerikanische Volk zu entgleisen. Pence würde dann natürlich nicht Präsident werden.

GEOFOR: Wir können nicht umhin, nach dem Migrationsproblem zu fragen. Nach der Abschaffung von Paragraf 42 sagen Analysten einen neuen Zustrom von Flüchtlingen aus Mexiko und Lateinamerika voraus. Wozu werden solche Probleme führen und werden sie die Wahl des Chefs des Weißen Hauses im nächsten Jahr beeinflussen?

Dr. Paul Craig Roberts: Das Biden-Regime gibt Milliarden von Dollar aus, „um die Grenzen der Ukraine zu verteidigen“, will aber keinen Cent ausgeben, um die Grenzen Amerikas zu verteidigen. Die Demokraten wollen die hispanischen und schwarzen Einwanderer, denen sie das Wahlrecht geben werden, weil die Einwanderer die weiße Mehrheitsbevölkerung verwässern und die ethnische Basis der USA zerstören. Statt einer geeinten Nation gibt es einen Turm zu Babel.

Da die Demokraten die Großstädte in den meisten Bundesstaaten und damit die Wahlregeln und die Stimmenauszählung kontrollieren, ist es egal, wie die Menschen wählen. Wie Stalin sagte, ist das Einzige, was zählt, wer die Stimmen zählt. Nur ein totaler Narr würde erwarten, dass die Demokraten Stimmen zählen, die den Republikanern den Sieg beschert haben.

GEOFOR: Die Leidenschaften rund um die amerikanische Staatsverschuldung, die Inflation, die Arbeitsplätze und die möglichen neuen Zusammenbrüche amerikanischer Banken werden immer größer. Sagen Sie uns bitte, was die amerikanische Wirtschaft in absehbarer Zeit erwartet? Schließlich wird die Rezession in den Vereinigten Staaten auf die eine oder andere Weise Auswirkungen auf die ganze Welt haben…

Dr. Paul Craig Roberts: Die Vereinigten Staaten sind trotz meiner und anderer jahrzehntelanger Bemühungen von ihren herrschenden Eliten im Interesse kurzfristiger Profite und eines kurzfristigen Machtzuwachses über das Volk zerstört worden. Durch die Verlagerung von Arbeitsplätzen im verarbeitenden Gewerbe zerstörten die globalen Konzerne die amerikanische Mittelschicht und die Aufstiegsleitern, die Amerika zur „Chancengesellschaft“ gemacht hatten. Heute sehen viele ehemalige amerikanische Produktions- und Industriestädte aus wie die Überreste zerbombter Städte.

Da die US-Konzerne die Waren, die sie an die Amerikaner vermarkten, im Ausland produzieren, gelangen die Waren als Importe in die USA. Die Verlagerung der Produktion für den heimischen Markt vergrößert also das Handelsdefizit.

Das Handelsbilanzdefizit muss finanziert werden. Dies ist für die USA kein Problem, solange der Dollar als Reservewährung von allen Ländern nachgefragt wird, um ihre internationalen Transaktionen zu bezahlen, und Länder mit Handelsüberschüssen ihre Währungsüberschüsse in US-Schatzanleihen halten und damit sowohl das Handels- als auch das Haushaltsdefizit der USA finanzieren. Washington hat in einem Akt unglaublicher Dummheit einen Dolch durch das Herz des US-Dollars als Weltreservewährung getrieben und damit Washingtons Fähigkeit beendet, seine Rechnungen durch Gelddrucken zu bezahlen. Der Dolch war die von der Biden-Regierung verhängten Sanktionen gegen Russland und andere Länder sowie die Beschlagnahmung der russischen Zentralbankguthaben. Dies überzeugte schließlich den Rest der Welt davon, dass das Halten von Dollar-Guthaben ein Land dem Risiko der Enteignung oder Kontrolle durch Washington aussetzt.

Die Folge ist, dass sich die Welt von der Verwendung des Dollars abwendet und stattdessen ihre Handelsbilanzen in ihren eigenen oder anderen Währungen begleicht. Daher sinkt die Nachfrage nach Dollar, während das Angebot aufgrund der Handels- und Haushaltsdefizite der USA steigt.

Zwangsläufig wird der Wechselkurs des US-Dollars fallen und eine hohe Inflation in den USA auslösen, die sich der Kontrolle der Zentralbank entzieht. Der Hass auf die Weißen, den die Demokraten den Schwarzen und Einwanderern beigebracht haben, wird zu einem internen Krieg führen. Die einzige Frage ist, ob die weißen Amerikaner so sehr mit ihrer Schuld indoktriniert worden sind, dass sie nicht in der Lage sind, sich zu verteidigen.

Dr. Paul Craig Roberts – Vorsitzender des Institute for Political Economy, US-Ökonom und ehemaliger stellvertretender Finanzminister in der Reagan-Regierung, Mitglied des Cold War Committee on the Present Danger.

Serge Duhanov ist Journalist, spezialisiert auf internationale Beziehungen und Fragen der nationalen Sicherheit. Не arbeitete als Korrespondent der Presseagentur NOVOSTI in Kanada (Ottawa, 1990-1992) und als Leiter des US-Büros (Washington, 1996-2001) der Zeitungen Business MN, Delovoy Mir und Interfax-AiF.