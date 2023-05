Geimpfte Menschen werden in 2 Jahren tot sein, sagt dieser Arzt

Uns wurde gesagt, dass es sich bei der Coronaimpfung um einen experimentellen Impfstoff handelt, der bisher noch nicht getestet wurde. Das stimmt nicht, sagte der amerikanische Arzt Abdul Alim Muhammad während einer Frage-und-Antwort-Runde. Es wurde tatsächlich getestet. Als sie die mRNA-Impfstofftechnologie an humanisierten Mäusen testeten, starben 100 Prozent der Mäuse innerhalb von zwei Monaten, sagte Muhammad.

Dr. Abdul Alim Muhammad explains the vax was tested. On mice and monkeys. He says they all died. share it with a friend. pic.twitter.com/T9UYo1ad0M

Das gleiche Experiment wurde an Affen durchgeführt. Nachdem den Tieren die mRNA-Technologie injiziert worden war, starben sie alle. „Das gleiche Ergebnis.“

Bei Autopsien wurde die mRNA in jedem Organ gefunden, betonte der Arzt. „Sie haben ein Experiment durchgeführt, um zu beweisen, dass die mRNA-Technologie zu 100 Prozent tödlich ist.“

Zwei Monate des Lebens einer Maus entsprechen zwei Menschenjahren, erklärte Muhammad. Wenn also 100 Prozent der Mäuse innerhalb von zwei Monaten sterben, werden die Geimpften in zwei Jahren tot sein, sagte der Arzt, der sich auf Aussagen von Dr. Judy Mikovits und Nobelpreisträger Luc Montagnier stützte.

„Dies ist eine biologische Waffe. Das Spike-Protein ist eine biologische Waffe, die dazu bestimmt ist, Sie zu töten“.

BILL GATES – Macht deutlich, dass sie zwei Jahre lang nicht wissen würden, ob es „sicher und wirksam“ sei. Und jetzt wissen wir, dass sie sich weigern, darüber zu diskutieren!

BILL GATES – Makes it clear they wouldn’t know if it was ‘safe & effective’ for 2 years.



And now we know, they refuse to discuss it!



pic.twitter.com/rvHQHrYwcN