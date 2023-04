Katastrophentroll-Propaganda

Iain Davis

Sogenannte Verschwörungstheorien gibt es zuhauf, vor allem unter denjenigen, die andere angreifen, indem sie sie als Verschwörungstheoretiker bezeichnen. Es gibt offizielle Verschwörungstheorien, wie die von der Regierung genehmigten Geschichten über 9/11, die 7/7-Bombenanschläge, den Anschlag in der Manchester-Arena und so weiter. Es gibt auch inoffizielle Verschwörungstheorien, wie z. B. die von Richard D. Hall geäußerte Meinung, dass der Anschlag in der Manchester-Arena eine inszenierte Simulation ohne Verletzte oder Tote war, aber so dargestellt und darüber berichtet wurde, als sei er echt.

Wir müssen den Begriff „Verschwörungstheorie“ mit Bedacht verwenden, denn wie wir sehen werden, gibt es die Verschwörungstheorie, wie wir sie verstehen, gar nicht. Eine „Verschwörungstheorie“ ist eigentlich nur eine Meinung, von der der Staat nicht möchte, dass sie jemand vertritt oder äußert.

Die BBC-Sonderkorrespondentin für Desinformation und soziale Medien, Marianna Spring, nennt Richard D. Hall einen „Katastrophen-Troll“. Sie behauptet, Hall lebe in einer „dunklen Welt“ und seine „verdrehten Ansichten“ hätten ihn „an die Türen von Terroropfern geführt.“ Spring sagt, Hall verbreite „obszöne Lügen“ und stehe „im Zentrum eines Netzwerks von Verschwörungen“.

Spring wendet die Propagandatechnik des „Othering“ an. Sie versucht, Hall als Untermenschen darzustellen – einen Troll – und wendet das gleiche entmenschlichende Propaganda-Etikett auf jeden an, der Halls Bedenken bezüglich der offiziellen Darstellung des angeblichen Bombenanschlags in der Manchester Arena teilt.

Das „Othering“ ist eine psychologische Strategie, die von autoritären politischen Regimen häufig eingesetzt wird. Ein bekanntes historisches Beispiel ist das „Othering“ der Juden in Deutschland in den 1930er Jahren durch die Nazi-Propagandisten.

Springs angeblicher „Journalismus“ sollte im Zusammenhang mit den Bemühungen der Regierung und ihrer Propagandisten betrachtet werden, jede abweichende Meinung zu zensieren. Spring beweist ihre Absicht und den Zweck ihrer „Disastater Troll“-Pseudo-Untersuchung, wenn sie einen ihrer Angriffsartikel auf Hall mit den Worten abrundet:

Was zählt, ist, dass er eine Verschwörungswelt geschaffen hat, die der realen Welt Schaden zufügt.

Hall hat nachweislich nichts dergleichen getan. Es ist Spring selbst, die eine Propagandawelt geschaffen hat, die in der Tat „Schaden in der realen Welt“ verheißt.

Es scheint, dass es Spring und der BBC darauf ankommt, die von der britischen Regierung vorgeschlagene Gesetzgebung zur Online-Sicherheit so gut wie möglich zu verbreiten. Zu diesem Zweck produziert Spring antidemokratische Propaganda und Desinformation.

Wie das RESTRICT-Gesetz in den USA und der „Digital Services Act“ der EU schlägt auch das britische Gesetz zur Online-Sicherheit vor, angebliche Bedrohungen und legitime Sicherheitsbedenken auszunutzen, um die Rede- und Meinungsfreiheit zu zensieren.

Die einflussreiche internationale Anwaltskanzlei Reynolds Porter Chamberlain (RPC) beschreibt die, wie sie es nennt, „unbeabsichtigten“ Folgen des „Online Safety Bill“. RPC weist darauf hin, dass die vorgeschlagene Gesetzgebung schlecht durchdacht ist:

Nahezu jede Online-Plattform, die eine Interaktion von Nutzer zu Nutzer oder eine Suche ermöglicht, wird von der OSB [Online Safety Bill] betroffen sein. […] Jede Online-Plattform und jeder Kommunikationskanal auf der ganzen Welt, der „auf das Vereinigte Königreich abzielt“, wird eine Reihe von immer strengeren Verpflichtungen erfüllen müssen.

Zensurgesetze gibt es nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern gleichzeitig auch auf der ganzen Welt. Da RPC eine Säule des Establishments ist, wird sie nicht auf die Diktatur des Vereinigten Königreichs hinweisen. Aber die Vorstellung der Anwaltskanzlei, dass diese koordinierte, globale Zensur-Agenda einfach nur schlecht durchdacht oder alles nur „Zufall“ oder das Ergebnis von „Fehlern“ sei, wie sie an anderer Stelle behauptet, ist nicht glaubwürdig.

RPC setzt sein fundiertes Rechtsgutachten fort:

Einzelpersonen könnten einer ständigen Überwachung ausgesetzt sein, die von einer Regulierungsbehörde angeordnet und wahllos durchgeführt wird [. . .]. Dies wiederum könnte journalistische Quellen entlarven und Personen gefährden, die politisch sensible Themen untersuchen. Index on Censorship warnt: „Wenn die Regierung nicht umdenkt oder das Parlament nicht zurückschlägt, sind diese Befugnisse auf Kollisionskurs mit unabhängigen Medien und Journalismus sowie mit Randgruppen.“

Die Absicht des britischen Staates ist es, „unabhängige Medien und Journalismus“ zu zensieren und „Randgruppen“ zum Schweigen zu bringen. Der „Kollisionskurs“, von dem RPC spricht, ist eine unvermeidliche Folge der Gesetzgebung, sofern sie Bestand hat.

Nichts davon ist Spring oder der BBC jedoch „wichtig“, da sie unerbittlich auf eine stärkere staatliche Überwachung und Zensur drängen. Stattdessen wird die Zerstörung unserer vermeintlich offenen und freien Demokratie von Spring und ihren Arbeitgebern von ganzem Herzen gebilligt.

Spring agiert als staatliche Propagandistin, und ihr Angriff auf Hall ist sowohl unsinnig als auch politisch motiviert. Die Propaganda, die sie produziert, kann nicht als „Journalismus“ bezeichnet werden.

Meinung von Richard D. Hall

Richard D. Hall ist ein Enthüllungsjournalist und Autor, der die Beweise vorgelegt hat, die stark darauf hindeuten, dass die offizielle Darstellung des Bombenanschlags in der Manchester Arena nicht wahr sein kann. Hall ist der Meinung, dass der Bombenanschlag in der Manchester Arena ein simuliertes Ereignis unter falscher Flagge war, bei dem es weder Verletzte noch Tote gab.

Wie die BBC berichtete, wurde der Terrorismus unter falscher Flagge bereits häufig von Regierungen eingesetzt. So lief beispielsweise die „Operation Gladio“ mehr als vier Jahrzehnte lang in Europa. Bei dieser Operation arbeiteten mit der NATO verbündete Geheimdienste, darunter der britische MI6, mit rechtsextremen Terrorgruppen zusammen, ermordeten europäische Zivilisten und schoben die Gräueltaten linksextremen Gruppen zu. Das geopolitische Ziel bestand darin, die Sowjetunion zu dämonisieren und die Bevölkerung durch die Strategie der Spannung davon zu überzeugen, zu ihrer eigenen „Sicherheit“ größere autoritäre staatliche Kontrollen zu akzeptieren.

Die BBC-Propaganda von Spring setzt eine ähnliche Strategie der Spannung ein. Es scheint ihr Ziel zu sein, die breite Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass Halls evidenzbasierte Meinung eine Art Bedrohung darstellt. Ist die Bevölkerung erst einmal überzeugt, ist sie möglicherweise bereit, die staatliche Kontrolle der öffentlichen Meinung – in Form des Online-Sicherheitsgesetzes – zu akzeptieren, um „sicher zu bleiben“.

Die Ironie dabei ist, dass Spring’s Katastrophen-Troll-Narrativ die eigentliche Bedrohung darstellt. Eine Regierung, die jegliche Kritik zensieren kann, ist in der Tat eine sehr gefährliche Bestie.

Bei der „Operation Gladio“, einer Terrorkampagne unter falscher Flagge, wurden echte Bomben und Kugeln verwendet, um Menschen zu töten. Die europäischen Mainstream-Medien (MSM) veröffentlichten dann die Desinformationen, die nötig waren, um die Schuld auf die vorher bestimmten Täter zu schieben.

Eine simulierte oder „gefälschte“ Falschflagge ist etwas anderes: Der Angriff selbst ist inszeniert, und nur wenige Menschen werden verletzt, wenn überhaupt. Die Rolle der Medien bei einer solchen Falschmeldung besteht darin, die offizielle Darstellung zu untermauern und die Beweise zu leugnen, die sie als Simulation oder Falschmeldung entlarven.

Die Beweise deuten beispielsweise darauf hin, dass der so genannte Bombenanschlag von Boston ein simuliertes Terrorereignis war, bei dem Krisenschauspieler eingesetzt wurden, um den falschen Eindruck eines Terroranschlags zu erwecken. Dennoch berichteten die Medien nur die offizielle Darstellung, ohne diese Beweise zu prüfen.

„Desinformation“ ist eine Information, die absichtlich zur Täuschung dient. Wenn ein globaler Nachrichtensender über ein Ereignis berichtet, ohne die Beweise zu untersuchen oder darüber zu berichten, ist es angemessen, diese Berichterstattung als „Desinformation“ zu bezeichnen. Die Absicht ist offensichtlich, die Öffentlichkeit zu täuschen und ihr vorzugaukeln, dass die Beweislage den Bericht stütze. Sie ist „absichtlich“ irreführend.

Im Jahr 2016 berichtete die „Associated Press“ (AP), dass eine tödliche Autobombe im Irak „einen beliebten Obst- und Gemüsemarkt in der Nähe einer Schule im nordwestlichen Hurriyah-Gebiet traf und mindestens 10 Menschen tötete und 34 verletzte.“ Die Geschichte wurde dann von den Medien auf der ganzen Welt aufgegriffen und einer ahnungslosen Öffentlichkeit so berichtet, als ob sie wahr wäre.

In Wirklichkeit war es ein simulierter Terroranschlag. Durch das Weglassen der eindeutigen Beweise, die dies bewiesen, verbreiteten AP und alle anderen Mainstreammedien, die dieselbe Geschichte verbreiteten, Desinformationen.

Unternehmen, die sich auf die Bereitstellung von Krisendarstellern und Krisensimulationen spezialisiert haben, wie z. B. „CrisisCast“ im Vereinigten Königreich, stellen gefälschte Terroranschläge und andere Krisenereignisse zu Schulungszwecken her. Sie haben sich auf gefälschte Verletzungen spezialisiert, die so genannte „Casualty Simulation“ (CAS SIM), um dem Militär und den Rettungsdiensten eine äußerst realistische Trainingsumgebung zu bieten.

„CrisisCast“ erklärt, dass seine Krisendarsteller „von unserem hauseigenen Verhaltenspsychologen psychologisch geschult werden“. Das Unternehmen fügt hinzu, dass es die Effektivität seiner Krisendarsteller fördere:

Wir bieten professionell ausgebildete Amputations-Schauspieler und filmreife Make-up-Spezialisten. Die Amputations-Schauspieler von CrisisCast verfügen über langjährige Erfahrung in hyperrealem, immersivem Training für wichtige Lernleistungen und sind regelmäßig in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen.

Natürlich wird das Publikum in Spring’s falscher „Disaster Troll“-Untersuchung nicht über die historische Beteiligung des britischen Staates am Einsatz von Terrorismus unter falscher Flagge informiert. Sie erwähnt weder die Tatsache, dass es Krisenakteure gibt, noch dass Terroranschläge unter falscher Flagge, einschließlich Simulationen, ein relativ gängiges Propagandainstrument sind. Durch diese Auslassung gaukelt Spring ihrem Publikum vor, dass Halls Meinung außerhalb des Bereichs des Möglichen läge.

Spring sendete Kommentare, die sie gegenüber einem BBC-Produzenten machte, bevor sie Hall an seinem Marktstand ansprach:

Wir haben ihn schon oft gefragt, ob er [Hall] ein Interview mit uns führen möchte, aber er ist nicht auf dieses Angebot eingegangen. Das ist also meine Chance, ihm unsere Fragen von Angesicht zu Angesicht zu stellen.

„… er ist auf dieses Angebot nicht eingegangen“ erweckt den Eindruck, dass Hall nicht geantwortet hätte. In Wahrheit hat Hall ausführlich geantwortet und das „Angebot“ der BBC rundheraus abgelehnt. Er machte deutlich, dass er weder mit Spring noch mit einem anderen BBC-Mitarbeiter sprechen wollte. Er erklärte sogar, warum:

Die BBC hat sich über viele Jahre hinweg als doppelzüngig erwiesen, und ihre Daseinsberechtigung besteht nicht darin, die Wahrheit zu berichten. Wenn Sie mich oder meine Arbeit erwähnen, bestehe ich darauf, dass Sie jedes Mal, wenn auf mich oder meine Arbeit Bezug genommen wird, einen gut sichtbaren Link zu der folgenden Website-URL angeben, damit die Menschen die gesamte Arbeit finden und selbst beurteilen können.

Die Tatsache, dass Hall es für nötig hielt, dies näher auszuführen, zeigt einen wichtigen Unterschied zwischen der Arbeit der BBC und seiner eigenen Arbeit. Die BBC erwartet von ihrem Publikum, dass es ihr vertraut, was sie sagt. Hall weiß aus Erfahrung, dass sie das nicht tun sollten. Er erwartet von seinem Publikum nicht, dass es ihm vertraut, was er sagt. Daher seine Bitte an die BBC, einen Link zu seiner Website einzubauen, um dem BBC-Publikum wenigstens die Möglichkeit zu geben, die von ihm vorgelegten Beweise zu prüfen und „die ganze Arbeit selbst zu beurteilen“.

Als Spring ihn gegen seinen Willen interviewte, schlug Hall höflich vor, sie solle sein Buch lesen – „Manchester: The Night of the Bang“. Worauf Spring antwortete:

Ich habe mir Ihr Buch angesehen, und es enthält Behauptungen über die Opfer, die im Widerspruch zu den Beweisen stehen.

Es ist unklar, ob Spring das Buch von Hall wirklich „gelesen“ hat, aber zumindest erwähnt sie die Bedeutung von Beweisen. Sie fährt fort, dass Halls Buch „eine Reihe falscher Behauptungen enthält, die lachhaft lächerlich wären, wenn sie nicht so beleidigend und schädlich wären“.

In Anbetracht der Tatsache, dass Spring der Meinung ist, Hall habe bereits Beweise vorgelegt, die „lächerlich“ seien, erscheint ihre weitere Aussage unerklärlich:

Ich denke, es ist interessant, dass er [Hall] nicht mit uns reden will. [. . .] Ich denke, dass seine Fans und Anhänger, die an seinem Stand auftauchen, denken könnten – Oh, willst du nicht deine Beweise präsentieren? Wir wollten ihm diese Gelegenheit geben, aber er hat beschlossen, dass er das nicht will.

Warum glaubt Spring, dass sie und die BBC Hall diese „Gelegenheit“ geben müssen, wenn sie weiß, dass er diese Beweise bereits veröffentlicht hat? Ihre gesamte Desaster-Troll-Theorie basiert auf der Kritik an Halls veröffentlichter, auf Beweisen basierender Meinung.

Richard D. Hall hat Jahre damit verbracht, die Explosion in der Manchester Arena zu untersuchen. Er hat zahlreiche Videos produziert und eine unglaublich detaillierte Analyse der Beweise geschrieben und veröffentlicht. Sein Buch ist für jeden, der es lesen möchte, erhältlich. Es ist unklar, was Hall noch hätte tun können, um die Beweise der Öffentlichkeit zu „präsentieren“, abgesehen davon, dass er sie von Tür zu Tür persönlich überbringen musste.

Wie die BBC selbst zugibt, hat Hall dank des Internets Millionen von Zuschauern erreicht. Was die Reichweite betrifft, so braucht er die BBC nicht. Für die BBC ist dies ein Problem, da ihre Einschaltquoten schwinden. Offensichtlich hofft die staatliche Rundfunkanstalt, dass die OSB dieses Problem zum Teil beheben wird, indem sie die unabhängige Konkurrenz ausschaltet.

Alle von Hall angeführten „lächerlichen“ Beweise sind öffentlich zugänglich. Spring ist angeblich eine investigative Journalistin. Sie hat endlose Mengen an Inhalten produziert, in denen sie behauptet, dass Halls Meinung „im Widerspruch zu den Beweisen“ stehe und Schaden anrichte. Sie ist eine führende BBC-Korrespondentin, um Himmels willen. Sie braucht Richard D. Hall nicht, um seine Beweise in ihrem Namen dem Publikum zu präsentieren.

Warum also hat die BBC ihren Zuhörern, Lesern und Zuschauern nicht einfach gezeigt, inwiefern Halls Meinung „im Widerspruch zu den Beweisen“ stünde? Wenn Spring Recht hat, wäre doch nichts einfacher, als zu zeigen, dass die von ihm vorgelegten Beweise „lächerlich“ sind, oder?

Doch trotz stundenlanger Disaster-Troll-Podcasts, einer hochkarätigen BBC-Panorama-Untersuchung, Auftritten in Radiosendungen, der Veröffentlichung zahlreicher Artikel, Redebeiträgen in Mediendiskussionen und weit verbreiteten Nachrichtenbeiträgen haben die BBC und Marianna Spring nicht ein einziges Fitzelchen der Beweise erwähnt, die Hall der Öffentlichkeit bereits „vorgelegt“ hat.

Tatsächlich fehlen Halls „Beweise“ in ihrer gesamten „investigativen Berichterstattung“. Und warum? In Anbetracht der schwerwiegenden Anschuldigungen der BBC gegen Hall und Springs Infragestellung des Wahrheitsgehalts seiner Arbeit, macht die Weigerung, seine Beweise zu untersuchen, überhaupt keinen Sinn. Was ist das Problem der BBC?

Wenn Halls Meinung richtig und seine Beweise stichhaltig sind und wenn es ihm gelingt, diese Beweise einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, könnten die sozialen und politischen Auswirkungen immens sein. Unter solchen Umständen könnte man erwarten, dass eine staatliche Propagandaorganisation wie die BBC ihn angreift. Angesichts der beträchtlichen Mittel, die die BBC zur Dämonisierung und Diskreditierung Halls eingesetzt hat, ist es offensichtlich, dass die BBC versucht, seine Arbeit zu unterdrücken.

Aber wenn der Staat Hall angreift, riskiert er, seine Forschung zu popularisieren. Marianna Spring setzt sich mit diesem Problem auseinander:

Halls Gesicht und Name stehen im Mittelpunkt seiner Tätigkeit. [. . .] Hall hat alles daran gesetzt, eine Marke in seinem eigenen Namen aufzubauen. [. . .] Während der Produktion dieses Podcasts haben wir sorgfältig darüber nachgedacht, wie viel Aufmerksamkeit wir den Verschwörungstheorien und den Leuten, die sie verbreiten, schenken sollten. [. . .] Aber bei Hall [. . .] ist es unmöglich, über den Schaden, den er anrichtet, zu berichten, ohne zwangsläufig die Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken.

Mit anderen Worten: Spring versucht, Halls Arbeit zu zensieren, indem sie ihn als verschwörungstheoretischen „Troll“ abstempelt. Sie versucht offenbar, Halls Arbeit falsch darzustellen, um eine Begründung für Zensurgesetze zu liefern, während sie jeden davon abhält, sich die von ihm angeführten Beweise anzusehen.

Propagandisten wie Spring bauen ihre Sprache sorgfältig auf, um die psychologische Wirkung des „Othering“ zu maximieren, wodurch sie ihr Ziel diskreditieren und die Ängste und Verdächtigungen ihres Publikums grundlos verstärken. In Springs Worten ist Richard D. Hall kein Enthüllungsjournalist und Autor, der sein eigenes kleines Unternehmen betreibt, sondern er steht im Zentrum einer „Operation“.

Spring zufolge deutet Halls Bereitschaft, seine Arbeit unter seinem eigenen Namen zu veröffentlichen, nicht darauf hin, dass er ehrlich ist, sondern vielmehr, dass er „alles getan hat“, um eine „Marke“ aufzubauen. Ohne ihre eigene Meinung zu untermauern, behauptet Spring, dass Hall durch die Äußerung seiner ehrlichen Meinung „Schaden“ anrichtet.

Die staatlichen Propagandisten stehen vor einem Dilemma. Sie sind sich bewusst, dass Halls Skepsis gegenüber einigen staatlichen Narrativen eine weit verbreitete Meinung widerspiegelt. Spring und die BBC wollen uns glauben machen, dass die so genannte „Verschwörungstheorie“ plötzlich zu einem gesellschaftlichen Problem geworden ist, das „die Demokratie untergräbt“, und dass etwas getan werden muss, um dieses angeblich „neue“ Problem zu lösen. Diese Behauptung ist nicht wahr, aber die Propagandisten hoffen offensichtlich, dass die britische Öffentlichkeit durch die Sündenbockrolle von Richard D. Hall vom Gegenteil überzeugt werden kann.

Relativ neu ist, dass die Zahl der Personen, die jetzt ein relativ großes Publikum erreichen können, enorm gestiegen ist. Bislang war die Verbreitung von Informationen einem kleinen Kreis von Regierungsbeamten, Akademikern und den Medien vorbehalten. In den letzten Jahren hat das Internet die Weitergabe von Informationen demokratisiert, und die Reaktion des Staates besteht darin, sie zu unterbinden.

Die Menschen nutzen das Internet, um eine ganze Reihe von Themen zu diskutieren, die der Staat lieber nicht diskutieren würde. Infolgedessen versuchen Regierungen auf der ganzen Welt, die Kontrolle über den offenen und freien Austausch von Informationen zu erlangen. Der Staat und seine Propagandisten „untergraben die Demokratie“ tatsächlich.

Um ihre Zensuragenda zu rechtfertigen, müssen die Propagandisten überzeugende Geschichten erfinden, um die Menschen davon zu überzeugen, demokratische Prinzipien und ihr Recht auf freie Rede und Meinungsäußerung aufzugeben. Der Angriff auf Hall ist eine solche überzeugende Geschichte, aber sie ist ein kalkuliertes Risiko.

Spring’s „Katastrophen-Troll“-Propaganda ist sorgfältig ausgearbeitet, um eine ängstliche emotionale Reaktion auf das Schreckgespenst eines gefährlichen Bösewichts hervorzurufen. Die Hoffnung besteht darin, dass das BBC-Publikum durch die Darstellung Halls als Untermensch dem gesponnenen Narrativ Glauben schenkt und die Notwendigkeit von Gesetzen zu ihrem „Schutz“ akzeptiert, ohne sich jemals selbst zu vergewissern, ob alles, was der Propagandist ihnen erzählt hat, wahr ist.

Das Ziel ist nicht Hall selbst, sondern die unkontrollierte Freiheit der Information. Die Zerstörung von Richard D. Halls Ruf und Lebensunterhalt ist für Propagandisten wie Marianna Spring nur ein Mittel zum Zweck.

Was ist eine Verschwörungstheorie?

Eine Schar von angeblich reformierten „Verschwörungstheoretikern“ schließt sich dem Kampf gegen die staatliche Zensur an. Neil Sanders und Brent Lee sind unter ihnen. Sie versuchen, alle aufzuklären, die sie für verblendet halten. Offenbar tun Sanders und Lee diese „Aufklärung“, indem sie mit Spring und der BBC zusammenarbeiten.

Ob Sanders und Lee nützliche Dummköpfe der BBC sind, ist nicht bekannt. Fairerweise muss man sagen, dass beide immer wieder darauf hinweisen, dass so genannte Verschwörungstheoretiker sich an die Beweise halten, keine unbegründeten Behauptungen aufstellen und von alarmistischen Übertreibungen absehen sollten. Das ist generell ein guter Rat und gilt nicht nur für Leute, die sie als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnen. Einige BBC-„Journalisten“ und Regierungssprecher sollten dies zur Kenntnis nehmen.

Es ist auch wichtig, nach allen Beweisen zu suchen und diese, wo immer möglich, zu berücksichtigen. Daher ist es bedauerlich, dass Sanders‘ und Lees Kritik so häufig große Teile der Beweise ignoriert, während sie Strohmann-Argumente konstruieren, die sie dann niedermachen. Zumindest im Fall von Sanders ist dieses Versäumnis überraschend, wenn man bedenkt, dass er ein fleißiger Forscher ist.

Sanders und Lee hoffen, die Menschen davon abhalten zu können, sich in so genannte „Kaninchenlöcher“ zu begeben. Sie scheinen dies zu tun, indem sie sich kopfüber in das größte Kaninchenloch von allen stürzen: das Loch der „Verschwörungstheorie“. Sie scheinen zu glauben, dass „Verschwörungstheorien“ – wie sie von Leuten wie Spring definiert werden – existieren, obwohl es sie in Wirklichkeit nicht gibt.

In Wirklichkeit ist eine Verschwörungstheorie nichts anderes als die Meinung einer oder mehrerer Personen über eine mögliche Verschwörung. Eine Verschwörungstheorie stellt in der Regel staatliche Narrative und Politiken in Frage.

Aber das war’s! Eine andere legitime Definition von „Verschwörungstheorie“ gibt es nicht.

Wie jede andere Meinung können auch die so genannten Verschwörungstheorien wild und verrückt sein, schlecht informiert – oder schlichtweg falsch. Sie können aber auch gut informiert, evidenzbasiert und korrekt sein. Was Meinungen angeht, so sind sie genau dasselbe wie alle anderen Meinungen.

Jeder kann eine Meinung haben, einschließlich des Glaubens an die eine oder andere „Verschwörungstheorie“. Diese Meinungen können, wenn sie geäußert werden, für andere abstoßend sein. Sie können Rassismus, Hass, Gewalt und so weiter gutheißen oder sogar fördern. Aber geäußerte Meinungen können auch Gutes bewirken, indem sie Verbrechen aufdecken, Amtsmissbrauch aufdecken, unschätzbare soziale und politische Einsichten vermitteln oder die Menschen zur Zusammenarbeit und zum Leben in Frieden ermutigen.

Indem sie dafür plädieren, dass „Verschwörungstheorien“ zensiert werden sollten, versuchen die Regierung, die BBC und Spring, alle Meinungen, die den Staat in Frage stellen, zu regulieren und zu zensieren. Spring verachtet offenbar „demokratische Ideale“. Sie scheint zu wollen, dass im Vereinigten Königreich ein autoritäres Regime – vielleicht so etwas wie Faschismus oder Kommunismus – errichtet wird.

Bestimmte gut finanzierte Psychologen und Propagandisten bestehen darauf, dass dem, was sie als „konspiratives Denken“ bezeichnen, eine Art verhaltensgestörte Psychologie zugrunde läge. Wie Spring behauptet:

Verschwörungen sind im Glaubenssystem eines Menschen verwurzelt. Sie werden zur Identität einer Person und ihrer gesamten Gemeinschaft, was es noch schwieriger macht, sie abzulehnen.

Das ist antiwissenschaftlicher, statistisch ignoranter Quatsch. Es gibt nicht den geringsten Beweis dafür, dass angebliche „Verschwörungstheoretiker“ irgendeine Art von identifizierbarer Gruppe bilden oder dass sie besonders anfällig für irgendwelche psychologischen Störungen sind.

In den USA haben die Politikwissenschaftler Joseph Uscinski und Joseph Parent die wohl größte jemals durchgeführte Studie über Personen durchgeführt, die sie als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichneten. Die Studie wurde 2014 veröffentlicht.

Sie fanden zum einen heraus, dass es keinen identifizierbaren Typus von Menschen gibt, der als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet werden kann.

Sie fanden auch heraus, dass Frauen genauso häufig wie Männer „Verschwörungstheoretiker“ sind. Und es überrascht nicht, dass angesichts ihrer Lebenserfahrungen in den USA Schwarze und Hispanoamerikaner die ethnischen Gruppen sind, die statistisch gesehen am ehesten die US-Regierung in Frage stellen.

Und noch etwas haben sie herausgefunden: Diejenigen, die staatliche Narrative in Frage stellten, arbeiteten größtenteils außerhalb der akademischen Welt, aber fast ein Viertel von ihnen (23%) hatte eine Hochschulausbildung.

Die Umfrage ergab keine einheitliche politische Ideologie. Liberale und Konservative, Sozialisten und Kapitalisten, Demokraten und Republikaner waren gleichermaßen geneigt, die offiziellen Darstellungen der Ereignisse zu hinterfragen. Uscinski und Parent stellten jedoch fest, dass überparteiliche „Unabhängige“ eine leicht erhöhte Neigung dazu hatten, obwohl die Tendenzen nicht auf eine klare ideologische Veranlagung hinausliefen.

In den Massenmedien wird häufig berichtet, dass „gefährliche“ Verschwörungstheorien auf dem Vormarsch seien. So veröffentlichten Uscinki et al. im Juli 2022 eine Studie, in der sie das angebliche Wachstum dieser sogenannten Verschwörungstheorien im Westen untersuchten. Sie warnten, dass ihre Forschungsergebnisse „nicht dazu verwendet werden sollten, Behauptungen über politische Eliten aufzustellen oder deren Verhalten zu entschuldigen, die Verschwörungstheorien als Waffe einsetzen“, berichteten sie:

In keinem Fall gibt es systematische Belege für eine Zunahme des Verschwörungstheoretizismus, wie auch immer operationalisiert. […] Die Frage nach der Zunahme von Verschwörungstheorien ist wichtig und hat weitreichende normative und empirische Auswirkungen auf unser Verständnis von politischer Kultur, Redefreiheit, Internetregulierung und Radikalisierung. Die Tatsache, dass wir wenig unterstützende Beweise für ein solches Wachstum beobachten, wie auch immer operationalisiert, sollte Wissenschaftler, Journalisten und politische Entscheidungsträger zum Nachdenken anregen.

Um es klar zu sagen: Jeder, egal aus welcher ethnischen, politischen oder sozialen Gruppe, kann eine Meinung haben, die offizielle Regierungserklärungen oder politische Entscheidungen in Frage stellt. Diese Meinungen sind in der Gesellschaft weit verbreitet. So etwas wie eine „Gemeinschaft der Verschwörungstheoretiker“ gibt es nicht und hat es auch nie gegeben. Es gibt auch keine plausiblen Beweise dafür, dass ein höherer Prozentsatz der Bevölkerung den Staat heute in Frage stellt als in jeder früheren Generation.

Der einzige wesentliche Unterschied, der sich in den letzten Jahren herauskristallisiert hat, ist, dass die Menschen mehr Freiheit haben, ihre Meinungen zu diskutieren und möglicherweise die Debatte über die Rolle der Regierung zu erweitern. Das ist es, was der Staat fürchtet.

Es ist möglich, dass der Begriff „Verschwörungstheorien“ zum ersten Mal in den 1870er Jahren als abwertender Ausdruck auftauchte. Im „Journal of Mental Science“, Band 16, wurde dies vermerkt:

Die Theorie von Dr. Sankey über die Art und Weise, wie diese Verletzungen des Brustkorbs in den Anstalten entstanden sind, verdiente unsere aufmerksame Aufmerksamkeit. Sie war zumindest plausibler als die Verschwörungstheorie von Herrn Charles Beade.

In seinem Hauptwerk – „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ – erörterte der Philosoph Karl Popper das, was er als die vorherrschende Verschwörungstheorie der Gesellschaft bezeichnete. Popper betonte, dass die menschliche Gesellschaft zwar in der Lage ist, bedeutende Veränderungen herbeizuführen, dass aber nicht jede bedeutende Entwicklung auf menschliches Handeln zurückzuführen ist.

Er kritisierte das, was er als weit verbreitete „Verschwörungstheorie der Gesellschaft“ bezeichnete:

Die Ansicht, dass die Erklärung eines sozialen Phänomens in der Entdeckung der Männer oder Gruppen besteht, die am Auftreten dieses Phänomens interessiert sind (manchmal ist es ein verborgenes Interesse, das erst aufgedeckt werden muss) und die es geplant und sich verschworen haben, um es herbeizuführen […] – finstere Interessengruppen, deren Bosheit für alle Übel verantwortlich ist, unter denen wir leiden – wie die Weisen von Zion oder die Monopolisten oder die Kapitalisten oder die Imperialisten.

Dann fügte er hinzu:

Ich will damit nicht sagen, dass es keine Verschwörungen gibt. Im Gegenteil, sie sind typische gesellschaftliche Phänomene. [. . .] Die Verschwörungstheorie der Gesellschaft kann nicht wahr sein, denn sie läuft auf die Behauptung hinaus, dass alle Ergebnisse, auch solche, die auf den ersten Blick von niemandem beabsichtigt zu sein scheinen, die beabsichtigten Ergebnisse der Handlungen von Menschen sind, die an diesen Ergebnissen interessiert sind.

Poppers Besorgnis über die weite Verbreitung der „Verschwörungstheorie der Gesellschaft“ würde vernünftig erscheinen, gäbe es nicht die Tatsache, dass es keine Beweise dafür gibt. Seine Behauptung, dass eine große Zahl von Menschen glaubt, dass jedes Ereignis auf „die Handlungen von Menschen, die an diesen Ergebnissen interessiert sind“, zurückzuführen ist, wurde nicht durch Beweise belegt.

Popper selbst räumte ein, dass Verschwörungen relativ häufig vorkommen, doch zählte er sich selbst nicht zu denjenigen, die, wie er behauptete, an der „Verschwörungstheorie der Gesellschaft“ festhielten. Der Anteil der Ereignisse, die Popper für „beabsichtigte Ergebnisse der Handlungen von Menschen, die an diesen Ergebnissen interessiert sind“ hielt, bleibt unklar.

Aufbauend auf Poppers Arbeit schlug der amerikanische Historiker Richard Hofstadter 1964 vor, dass die Ablehnung offizieller staatlicher Erzählungen durch die Menschen nicht auf ihrer Wertschätzung von Beweisen, sondern auf einer Art psychologischer Störung beruhe. Hofstadter, der zugab, dass er keine besondere Erfahrung in der Psychologie hatte, unterstellte diesen Menschen grundlos, sie seien gestörte Idioten.

Hofstadter schuf das begriffliche Modell des „Verschwörungstheoretikers“, mit dem wir heute vertraut sind:

Ich nenne es den paranoiden Stil, weil kein anderes Wort das Gefühl der hitzigen Übertreibung, des Misstrauens und der konspirativen Fantasie, das ich im Sinn habe, angemessen wiedergibt. […] Natürlich gibt es anspruchsvolle, unbedeutende und mittelmäßige Paranoiker, wie es sie in jeder politischen Strömung geben dürfte. Aber die seriöse paranoide Literatur geht nicht nur von bestimmten moralischen Verpflichtungen aus, die in der Tat gerechtfertigt werden können, sondern sammelt auch sorgfältig und geradezu obsessiv „Beweise“. [. . .] Der Unterschied zwischen diesen „Beweisen“ und jenen, die üblicherweise von anderen verwendet werden, besteht darin, dass sie weniger ein Mittel zu sein scheinen, um in eine normale politische Kontroverse einzutreten, als ein Mittel, um das profane Eindringen der säkularen politischen Welt abzuwehren.

Hofstadter führte eine wichtige Komponente des Propaganda-Etiketts „Verschwörungstheoretiker“ ein. Obwohl das Sammeln und Analysieren von „Beweisen“ traditionell Teil des kritischen Denkprozesses war, präsentierte er das neue Konzept der „akzeptablen“ Beweise. Das heißt, es handelt sich nur dann um „Beweise“, wenn sie in das offizielle Overton-Fenster fallen und die vorherrschenden politischen und sozialen Paradigmen unterstützen.

Kürzlich hat die UNESCO ihre Kampagne „Think Before Sharing“ gestartet. In ihrem breit angelegten Angriff auf alle, die die Regierungspolitik in Frage stellen, hat die UNESCO sechs Dinge aufgelistet, die Verschwörungstheorien gemeinsam haben. Darunter: „Unterstützende Beweise“.

Die UNESCO ist der Meinung, dass die Beweise, die von Menschen vorgelegt werden, die die offiziellen Erzählungen in Frage stellen, keine Beweise seien, weil sie „gezwungen werden, in die Theorie zu passen“. Dieses unsinnige Gefasel der UNESCO baut auf Hofstadters unsinnigem Gefasel auf und ist nichts weiter als ein weiterer Versuch, „Beweise“ neu zu definieren.

Beweise sind einfach:

Das, was dazu dient, etwas zu beweisen oder zu widerlegen; Grund für die Überzeugung; Beweis.

Beweise können nicht „erzwungen“ werden, um in eine „Theorie“ zu passen. Beweise sind unabhängig von einer Theorie. Wenn sie eine Theorie unterstützen, verleihen sie ihr Glaubwürdigkeit. Wenn sie einer Theorie widersprechen, geben sie Anlass, an dieser Theorie zu zweifeln.

Theorien werden aus allen verfügbaren Beweisen konstruiert. Dies wird erreicht, indem sowohl die unterstützenden als auch die widersprechenden Beweise ausgewertet werden. Dies ist der einzige Weg, den die Menschheit kennt, um Fakten und letztlich – mit etwas Glück – die Wahrheit zu finden.

Die unlogische Praxis, Beweise, die nicht in das Narrativ passen, einfach auszuschließen, ermöglicht es den Verfechtern des Establishments, alles abzutun, was ihren Meinungen widerspricht. Sie können das Etikett „Verschwörungstheorie“ als Mittel einsetzen, um Beweise zu ignorieren und so bevorzugte Erzählungen und „Meinungen“ aufrechtzuerhalten, die nicht auf Beweisen beruhen.

1967 wurde der Begriff „Verschwörungstheoretiker“ erstmals von der CIA als Propagandawaffe eingesetzt, als sie eine interne Mitteilung mit der Bezeichnung „Document 1035-960: Concerning Criticism of the Warren Report“ verbreitete. Das CIA-Memo, das eine Mischung aus Poppers „Verschwörungstheorie der Gesellschaft“ und Hotstadters „paranoidem Stil“ darstellte, skizzierte viele der Techniken, die heute von Propagandisten wie Spring verwendet werden.

Der moderne Begriff „Verschwörungstheoretiker“ ist eine künstliche Bezeichnung, die von denjenigen geschaffen wurde, die das Establishment verteidigen wollen, indem sie seine Kritiker ausgrenzen und zum Schweigen bringen. Die Bezeichnung „Verschwörungstheorie“ entbehrt jeglicher Grundlage, weder in Bezug auf Beweise noch auf Fakten.

Es gibt keine Beweise dafür, dass Menschen, die als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet werden, glauben, dass zufällige Ereignisse niemals eintreten. Es gibt keine Beweise dafür, dass sie psychologisch krank sind oder dass sie überhaupt als eigenständige soziale Gruppe existieren. Die mythische Verschwörungs-„Bewegung“ ist eine Erfindung derjenigen, die Menschen daran hindern wollen, staatsfeindliche Meinungen zu äußern. Die „Verschwörungstheorie“ ist also nichts anderes als ein Propagandakonstrukt.

Der lächerliche, aber gefährliche Angriff Springs auf Hall

Wie wir bereits erörtert haben, ist der Aufwand, den die BBC und Marianna Spring betrieben haben, um ein Argument zu formulieren, das die Meinung von Richard D. Hall ins Lächerliche zieht, ohne auch nur einen der Beweise zu erwähnen, die er zur Untermauerung seiner Ansichten vorgelegt hat, ziemlich bemerkenswert. Durch das Weglassen wichtiger Beweise muss Spring ihr Publikum auffordern, ihr zu vertrauen, wenn sie behauptet, Hall habe „Schaden angerichtet“. Für die BBC und Marianna Spring ist es offensichtlich „wichtig“, die Beweise nicht zu erörtern.

Mit den beträchtlichen Ressourcen der BBC im Rücken basiert Springs Angriff auf Hall ausschließlich auf Anschuldigungen, Unterstellungen, Vermutungen, Behauptungen und implizierter Schuld durch Assoziation. Sie hat ihre Leser, Zuschauer und Zuhörer fälschlicherweise glauben lassen, es gäbe keine Grundlage für Halls Fragen und Bedenken. Sie hat den Inbegriff der Desinformation geschaffen.

Wir können die von Spring veröffentlichte „Untersuchung“ von Richard D. Hall wie folgt zusammenfassen:

Spring ist der Meinung, dass der Anschlag in der Manchester Arena genau so stattgefunden hat, wie es ihr von der britischen Regierung beschrieben wurde. Richard D. Hall vertritt diese Meinung nicht.

Spring hat das Ereignis in der Manchester Arena überhaupt nicht untersucht. Hall hat eine gründliche Untersuchung durchgeführt.

Auf der Grundlage ihrer eigenen uninformierten Meinung hat Spring Hall beschuldigt, die falsche Meinung zu haben. Sie behauptet – wiederum ohne Beweise -, dass Halls fundierte Meinung Schaden verursache. Sie impliziert damit, dass er für die Äußerung seiner ihrer Meinung nach falsch informierten Meinung strafrechtlich verfolgt werden sollte. Natürlich ist Hall mit ihrer gesamten Prämisse und Schlussfolgerung nicht einverstanden.

Normalerweise wäre diese Meinungsverschiedenheit zwischen einem Befürworter und einem Kritiker des Staates nicht berichtenswert. Die Tatsache, dass zwei Menschen unterschiedliche Meinungen haben, ist kaum berichtenswert.

Aber im Kontext der weltweiten Bemühungen, die falschen Meinungen zu zensieren, indem man sie alle als „Verschwörungstheorien“ abstempelt, ist es eine sehr berichtenswerte Geschichte, der wir unsere Aufmerksamkeit schenken müssen.

Spring hat ein Recht auf ihre Meinung, aber das ist alles, was sie ist – eine Meinung. Sie hat keine ausreichenden Beweise vorgelegt – und viel zu viele Beweise ignoriert – um ihre Meinung zu untermauern. Die Tatsache, dass sie Inhalte für die BBC erstellt, verleiht ihrer Meinung keine zusätzliche Glaubwürdigkeit. Viele könnten sogar der Meinung sein, dass ihre Rolle bei der BBC ihre geäußerte Meinung untergräbt.

Angesichts der möglichen Auswirkungen des „Online Harms Act,“ der einen Verleger für die Handlungen einzelner Mitglieder seines Publikums verantwortlich macht, scheint Spring eine falsche Geschichte zu erzählen, um Hall – und jeden anderen, der eine falsche Meinung äußert – in den vorgesehenen Geltungsbereich des Gesetzes zu stellen. Sie behauptet, ohne irgendwelche Beweise vorzulegen, dass Halls Veröffentlichungen zu diesem Thema „extremes Material“ darstellten und dass er „seine eigene Gemeinschaft anführt“.

Einige Leute sind an Halls Meinungen interessiert, andere nicht. Aber er leitet genauso wenig eine „Gemeinschaft“ wie Spring. Es gibt keine „RichPlanet“-[Halls Website]-„Gemeinschaft“, genauso wenig wie es eine von Marianna Spring geführte „BBC-Gemeinschaft“ gibt.

Hall äußert Meinungen, die einige Leute ablehnen. In einer freien und offenen Gesellschaft haben sie jedes Recht auf ihre gegenteilige Meinung.

Wenn wir eine solche offene Gesellschaft aufrechterhalten wollen, was Spring offensichtlich nicht will, können wir nicht zulassen, dass der Staat ein Gesetz schafft, das Verleger für die Handlungen aller verantwortlich macht, die jemals mit ihren veröffentlichten Meinungen in Berührung gekommen sind. Doch genau das ist es, was das Gesetz zur Online-Sicherheit vorsieht.

Spring und die BBC scheinen zu wollen, dass wir alle in einer streng kontrollierten, unterdrückerischen Gesellschaft leben. Eine Gesellschaft, in der ein Journalist, sofern er nicht für die BBC oder ein anderes zugelassenes Mainstream-Magazin arbeitet, es nicht wagt, eine Meinung zu veröffentlichen, die den Staat in Frage stellt, damit nicht ein Fremder daherkommt und diese veröffentlichte Meinung als Grund für den verursachten Schaden angibt.

Wir haben bereits Gesetze, die verhindern, dass Verleger zu Gewalt oder anderen Verbrechen aufrufen. Wir brauchen nicht noch mehr. Dieses OSB ist ein Zensurgesetz, nichts weiter.

Im Namen des britischen Staates bemühen sich Spring und die BBC, eine Gesellschaft zu begründen, die völlig legitime Meinungen verbietet. Leute wie Sanders und Lee sind, ob unwissentlich oder nicht, in die Bemühungen der BBC hineingezogen worden.

Während sie vermutlich ihren Lebensunterhalt mit der Produktion von Propaganda und Desinformation für die BBC verdient, hat Spring wiederholt das Recht anderer Personen in Frage gestellt, ihren Lebensunterhalt durch die Veröffentlichung unabhängiger Recherchen und Analysen, die Produktion von Inhalten und das Halten von Vorträgen zu bestreiten.

Sie fragt:

Hall lebt nur von seinen Theorien und macht keine großen Gewinne – warum also weitermachen?

Spring kann nicht verstehen, was jemanden dazu bewegt, den Beweisen zu folgen und die Wahrheit aufzudecken. Ob Hall erfolgreich „die Wahrheit“ aufdeckt oder nicht, ist nicht das Thema. Das Bemühen um die Wahrheit scheint das zu sein, was Richard D. Hall am meisten „bedeutet“ – eine Hingabe, die Spring nicht zu verstehen scheint.

Sie nimmt es ihm offenbar übel, dass er mit seiner Arbeit seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Es gibt genügend Menschen, die sich für seine Meinung interessieren und die, nachdem sie die von ihm vorgelegten Beweise gesehen haben, bereit sind, sein kleines Unternehmen zu unterstützen und ihm die Fortsetzung seiner Arbeit zu ermöglichen. Vermutlich ist Spring der Meinung, dass es niemandem außer denMainstream-„Journalisten“ erlaubt sein sollte, seinen Lebensunterhalt als Journalist zu verdienen.

Spring berichtet uns, dass Martin und Eve Hibbert, die nach eigenen Angaben Opfer des angeblichen Terroranschlags in der Manchester Arena waren, Hall wegen Verleumdung und Belästigung verklagen. Das ist natürlich ihr gutes Recht. Wir warten auf das Ergebnis des Prozesses, falls es einen geben sollte.

Es überrascht nicht, dass Spring das Ergebnis dieses möglichen Prozesses vorwegnehmen möchte:

Er [Hall] hat eine Verschwörungswelt geschaffen, die der realen Welt Schaden zufügt.

Hat er? Sagt wer? Marianna Spring und die BBC? Das riecht nach einem Medienprozeß.

Hoffen wir, dass sich das Gericht nicht von ihrer Meinung leiten lässt, sollte der Fall vor Gericht kommen. Bedauerlicherweise lässt das Ausmaß der Anschuldigungen der BBC gegen Hall und das Ausmaß der von ihr ausgestrahlten und veröffentlichten Falschdarstellung seiner Arbeit die Chancen auf einen fairen Prozess unwahrscheinlich erscheinen.

Spring hat ihre Anschuldigungen noch verschärft, indem sie behauptete, Halls Ermittlungen über die angeblichen Opfer von Manchester seien „Hass“. Doch wie schon bei ihrer Pseudo-Untersuchung über den „Disaster Troll“ bietet sie auch hier nichts, um ihre Meinung zu rechtfertigen.

In ihrem jüngsten Disaster-Troll-Kommentar umreißt Spring den Zweck ihrer Desinformation:

Dies ist nur ein Fall, und ein Gerichtsverfahren ist teuer. Viele Menschen können sich das nicht leisten. Einige sind der Meinung, dass es nicht nur Einzelpersonen überlassen werden sollte, die Gerichte anzurufen. [. . .] Aber eine solche Gesetzgebung wäre nicht einfach. Schließlich haben soziale Medien und politische Entscheidungsträger schon seit einiger Zeit mit Hass und Online-Desinformation zu kämpfen. Das Vereinigte Königreich ist derzeit dabei, neue Rechtsvorschriften einzuführen. Das Gesetz zur Online-Sicherheit [. . .] wird bedeuten, dass die Websites sozialer Medien gegenüber der Online-Regulierungsbehörde Ofcom Verpflichtungen zum Schutz der Nutzer eingehen müssen.

Spring berichtet, dass die Hibberts Richard D. Hall zur Rechenschaft ziehen wollen. Sie sagt, sie wollen ihn dazu bringen, zuzugeben, dass das, was sie erlebt haben, real war.

Da Hall derzeit nicht glaubt, dass sie ihre Verletzungen bei dem angeblichen Bombenanschlag erlitten haben, könnte er vermutlich nur dann umgestimmt werden, wenn die Hibberts beweisen können, dass sie als direkte Folge einer Bombenexplosion verletzt wurden, die Salman Abedi am Abend des 22. Mai 2017 im Foyer der Manchester Arena gezündet haben soll.

Sollte der Rechtsstreit vor Gericht verhandelt werden, muss das Gericht alle Beweise, die Herr Hall zur Untermauerung seines Gutachtens vorgelegt hat, prüfen und berücksichtigen, um ein gerechtes Urteil zu fällen. Eine Weigerung, dies zu tun, würde die rechtliche Entscheidung bedeutungslos machen.

Wenn Halls Beweise nicht untersucht werden, wenn sie einfach abgetan werden, indem sie als „Verschwörungstheorie“ bezeichnet werden; wenn einfach behauptet wird, dass die offizielle Darstellung wahr ist und nicht in Frage gestellt werden kann, warum sollte dann Hall oder jeder andere, der mit den von ihm aufgedeckten Beweisen vertraut ist, einen echten Grund haben, der offiziellen Darstellung oder der Rechtmäßigkeit des Urteils zu glauben?