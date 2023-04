Die WHO treibt ihre Pläne zur Einführung eines globalen digitalen Gesundheitszertifikats voran

Die vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften („IHR“) sind ein völlig anderes Bündel von Vorschlägen als der „Pandemievertrag“, der weder von einem Präsidenten oder Premierminister unterzeichnet werden muss, noch würden die vorgeschlagenen Änderungen die Beratung und Zustimmung des Senats oder des Parlaments erfordern.

Die Änderungen an den IHR wurden 2022 ohne Bestätigung durch den Senat oder das Parlament angenommen. Die jetzt vorgeschlagenen Änderungen könnten ohne weiteres im Mai 2023 oder 2024 auf die gleiche Weise angenommen werden.

Unter den 307 Änderungen der IHR, die von 94 Mitgliedsstaaten der Weltgesundheitsorganisation („WHO“) vorgeschlagen wurden, befinden sich mehrere, die auf die Einführung eines globalen digitalen Gesundheitszertifikats abzielen.

Die Weltgesundheitsversammlung („WHA“) tagt vom 21. bis 30. Mai 2023. In Vorbereitung auf diese Tagung haben sie Dokumente hochgeladen. Zu diesen Dokumenten gehört ein Fortschrittsbericht, der als „Bericht O“ bezeichnet wird. In diesem Bericht heißt es, dass sie ein globales Zertifizierungsnetzwerk für digitale Gesundheit einrichten werden.

30: Das Sekretariat hat auch Optionen für die Digitalisierung des internationalen Impf- oder Prophylaxezertifikats untersucht, insbesondere im Kontext der Maßnahmen, die durch die Covid-19-Pandemie ergriffen wurden, und wird weiterhin Optionen für Interoperabilitätsplattformen für die Überprüfung der Gültigkeit solcher digitalen Zertifikate untersuchen. Wie in Dokument A76/37 (Bericht O) erwähnt, arbeitet die WHO mit Partnern an der Einrichtung eines globalen Netzwerks für digitale Gesundheitszertifikate, das es den Mitgliedstaaten ermöglichen soll, die Echtheit von Impfbescheinigungen, die im Rahmen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) ausgestellt wurden, sowie von anderen Gesundheitsdokumenten zu überprüfen. [Hervorhebung von uns]. Implementation of the International Health Regulations (2005), World Health Organisation, 21 April 2023, page 7

„Sie sagen: ‚Na ja, es ist ja auf freiwilliger Basis‘. [Wenn man sich die Infrastruktur vorstellt, die benötigt wird, um jeden Menschen auf dem Planeten zu verfolgen, ist das eine große Systemaufgabe“, sagte James Roguski gegenüber Steve Bannon’s War Room. „Der Aufbau dieser Systeme kostet Zeit und Geld.“ Das ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass sie nicht wirklich vorhaben, es lange Zeit „freiwillig“ zu machen.

Und wenn man bedenkt, dass der indonesische Gesundheitsminister Budi Gunadi Sadikin auf dem B20-Gipfel im vergangenen Jahr auf die Global Digital Health Certification verwiesen hat, scheint es unwahrscheinlich, dass sie trotz ihrer Behauptungen auf „freiwilliger Basis“ stattfinden soll.

Indonesiens G20-Vorsitz begann am 1. Dezember 2021. Im November 2022 prahlte Sadikin auf dem B20-Gipfel mit dem, was Indonesien während seiner G20-Präsidentschaft erreicht hatte. Die B20 ist das offizielle Forum für den Dialog der G20 mit der globalen Geschäftswelt. Sie ist eine weitere Organisation, die die Grenzen zwischen öffentlichen und privaten Interessen verwischt und die Welt näher an die Ideologie einer Welt heranführt, die von nicht gewählten Geschäftsleuten geführt wird, die natürlich sicherstellen, dass sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden können, während sie die Politik der Regierungen manipulieren, um ihre Gewinne zu maximieren, ohne Rücksicht auf die Kosten von Menschenleben, Freiheit oder Rechten.

Sadikin erklärte den B20-Teilnehmern, dass Indonesien in „medizinische Gegenmaßnahmen für Notfälle“ und die dadurch entstehenden „Geschäftsmöglichkeiten“ investieren solle:

Welche Geschäftsmöglichkeiten gibt es für Sie? Das Geschäft mit medizinischen Gegenmaßnahmen für Notfälle, d. h. mit Diagnostika, Impfstoffen, Therapeutika oder Medikamenten, wird weltweit rasant wachsen. B20 Summit Indonesia 2022 | Day 1, 13 November 2022

„Gegenmaßnahmen“ ist ein militärischer Begriff und derselbe Begriff, den Sasha Latypova in ihrer Untersuchung hervorhob. Latypova erläuterte, dass das US-Verteidigungsministerium „Demonstrationen“ bei Pharmaunternehmen in Auftrag gegeben hat, und zwar in demselben geheimnisvollen Rahmen, den es auch für die Bestellung von Waffen verwendet. Während sie uns sagten, es handele sich um pharmazeutische Produkte, bezeichneten sie sie aus rechtlichen Gründen als für Notfälle zugelassene „Gegenmaßnahmen“. Für Gegenmaßnahmen gelten keine pharmazeutischen Vorschriften, warnte Latypova.

Auf dem B20-Gipfel fuhr Sadikin dann fort, die Idee eines globalen Überwachungssystems zu vermarkten, indem er die Sprache eines kriegsähnlichen Zustands benutzte und gleichzeitig die damit verbundenen Geschäftsmöglichkeiten hervorhob:

Wir wissen, dass unser Feind nicht der Mensch ist. Unser Feind sind Krankheitserreger … Diese Krankheitserreger benötigen ein Überwachungssystem, wie wenn man von Außerirdischen angegriffen wird. Weltweit werden alle Länder das Radarsystem miteinander verbinden, damit sie eine gute Überwachung haben, wenn der Feind von außerhalb der Erde kommt. Das Gleiche passiert jetzt, wir müssen unser Radarsystem für Krankheitserreger verstärken und vernetzen … Und was sind die Möglichkeiten für Sie? Dies ist eine Gelegenheit für Sie, in die Biotechnologie einzusteigen. Denn dies ist die größte Bedrohung für die Menschheit. Daher werden die Menschen, die Regierung, politisch dazu gedrängt, in diesen Sektor zu investieren. Die vierte Einigung, die wir erzielt haben … wenn wir eine weitere Pandemie haben, verstehen wir, dass wir die Freizügigkeit der Menschen einschränken müssen, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen … also lassen Sie uns ein digitales Gesundheitszertifikat einführen, das von der WHO anerkannt wird, wenn Sie geimpft oder ordnungsgemäß getestet worden sind, dann können Sie sich frei bewegen.

Die G-20-Länder haben sich darauf geeinigt, dieses digitale Zertifikat nach WHO-Standard einzuführen, und wir werden es bei der nächsten Weltgesundheitsversammlung in Genf als Überarbeitung der internationalen Gesundheitsvorschriften vorlegen.

Roguskis Bedenken bezüglich des Pandemievertrags und der Änderungen der IHR konzentrieren sich auf die globale digitale Gesundheitszertifizierung, die von den G-20-Staats- und Regierungschefs in die Erklärung aufgenommen wurde. Die G-20-Staats- und Regierungschefs gaben am Ende des zweitägigen G-20-Gipfels am 15. und 16. November 2022, der von der indonesischen G20-Präsidentschaft in Bali ausgerichtet wurde, eine Erklärung ab. In der Erklärung heißt es u. a.:

Wir erkennen die Bedeutung gemeinsamer technischer Standards und Überprüfungsmethoden im Rahmen der IHR (2005) an, um den nahtlosen internationalen Reiseverkehr, die Interoperabilität und die Anerkennung digitaler und nicht-digitaler Lösungen, einschließlich des Nachweises von Impfungen, zu erleichtern. Wir unterstützen die Fortsetzung des internationalen Dialogs und der Zusammenarbeit bei der Einrichtung vertrauenswürdiger globaler digitaler Gesundheitsnetze als Teil der Bemühungen zur Stärkung der Prävention und Reaktion auf künftige Pandemien … [Hervorhebung von uns]. G20 Bali Leaders’ Declaration, Bali, Indonesia, 15-16 November 2022, pt. 23, pg. 8

Und dann heißt es in „Report O [den Dokumenten, die zur Vorbereitung der bevorstehenden WHA-Tagung hochgeladen wurden], dass sie es im Grunde einfach ausführen werden. Sie tun es einfach. Sie implementieren einfach ein globales Zertifizierungsnetzwerk für digitale Gesundheit. Vergessen Sie den Vertrag, vergessen Sie die [IHR]-Änderungen, sie sind einfach damit beschäftigt, es umzusetzen“, sagte Roguski.

Die Aufzeichnungen des Interviews finden Sie HIER auf James Roguskis Substack, und mehr über das Global Digital Health Certificate erfahren Sie unter Reject Digital Enslavement.