Was ist der Punkt?

Welchen Unterschied macht der Russland-Ukraine-Konflikt für die Arktis? Werden die Eisbären zum Kampf aufgerufen? Wird er sich auf das Eis auswirken, oder darauf, welche Schiffe es passieren können, und zu welchem Zweck?

Norwegen sagte, es werde einem reibungslosen Übergang mit Russland Priorität einräumen, wenn es am 11. Mai den Vorsitz des von Moskau geleiteten Arktischen Rates übernimmt, werde sich aber nicht dazu verpflichten, die festgefahrene Zusammenarbeit wieder aufzunehmen“ … wegen des [Konflikts zwischen Russland und der Ukraine].

Wird es zu einem Sorgerechtsstreit kommen?

Heutzutage kommen viele Kinder aus Familien, in denen die Ehe zerbrochen ist. Die Eltern trennen sich, ihre Beziehungen zueinander und zum Kind ändern sich, und das Kind gerät zwischen die Fronten.

In solchen Fällen wird das Kind zwischen Sozialarbeitern und Psychologen hin- und hergeschoben und ihm wird gesagt, dass es in solchen Situationen keine Schuld gibt. Es muss beide Elternteile gleichermaßen lieben, und beide werden Besuchs- und Umgangsrecht haben, unabhängig davon, was bis dahin geschehen ist.

Dabei wird die Tatsache ignoriert, dass in den meisten Fällen einer zerrütteten Ehe Fehler auf einer Seite oder auf beiden Seiten vorliegen, und diese Fehler sind immer noch vorhanden und wirken sich direkt auf das Kind aus. Aber den Kindern wird gesagt, dass sie die Beziehungen haben müssen, die die Behörden ihnen vorschreiben, weil sie sonst psychische Schäden davontragen, und Verweigerung ist ein Ausdruck von psychischen Schäden, die sich auf den Rest ihres Lebens auswirken werden.

Warum wird das gesagt? Schließlich treffen die Menschen, die so etwas sagen, in ihrem eigenen Leben Entscheidungen darüber, mit wem sie zusammen sein und mit wem nicht, in welcher Umgebung sie sich aufhalten und welche sie meiden wollen.

Wenn jemand einem dieser Sozialarbeiter oder Psychologen sagen würde, dass sie die Beziehung zu dieser oder jener Person haben müssen, und dass sie beschädigt und defekt wären, wenn sie es nicht täten, würden sie sich umdrehen und sagen: „Wer zum Teufel sind Sie, dass Sie mir das sagen?“ Das liegt daran, dass es bei diesen Versuchen, Kindern zu „helfen“, in Wirklichkeit nur um Macht geht – wenn du dich in meinem Umfeld befindest, musst du tun, was ich sage, um mich zufriedenzustellen, auch wenn du das vielleicht aus denselben Gründen nicht willst, aus denen ich es auch nicht will.

Wie einige Leute vielleicht schon gehört haben, gibt es eine internationale Organisation namens Arktischer Rat. Der Zweck dieser Organisation ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Ländern zu fördern, deren Territorium sich mit dem Polarkreis kreuzt und die daher ein gemeinsames Interesse daran haben, Probleme im Kontext der Arktis anzugehen, so wie ein Fluss, der nationale Grenzen überschreitet, gemeinsam verwaltet wird, damit die Handlungen eines Landes den anderen nicht schaden.

Es gibt acht Mitgliedsstaaten – Dänemark, Finnland, Island, Kanada, Norwegen, die Russische Föderation, Schweden und die Vereinigten Staaten. Da Grönland zu Dänemark gehört, sind dies in der Tat die acht Länder mit Land innerhalb des Polarkreises, sodass man sagen kann, dass der Arktische Rat auf dem Papier ein größeres Mandat hat als unter anderem die Europäische Union oder die Arabische Liga – alle infrage kommenden Nationen sind Mitglieder, sodass alles, was sie beschließen, eine gemeinsame Meinung ist und nicht nur die Meinung der „In“-Leute.

Der Arktische Rat leistet in der Tat wertvolle Arbeit, insbesondere im Bereich der Umwelt. Aber aus verschiedenen Gründen hat er schon seit geraumer Zeit keine Sitzungen mehr abgehalten, einschließlich der COVID, wie uns gesagt wurde.

Und warum? Weil Russland von 2021 bis 2023 mit dem rotierenden Vorsitz an der Reihe war – und alle anderen Mitglieder, was auch immer sie zu gewinnen haben, können nur die Beziehung zu Russland haben, die man ihnen vorschreibt.

Russland und die westlichen Staaten arbeiten jeden Tag auf verschiedenen Ebenen zusammen, ob mit oder ohne Sanktionen. Aber die USA sagen, wer welche Beziehungen zu Russland haben darf, und wenn ein anderes westliches Land nicht zustimmt, dann liegt das daran, dass es psychologisch geschädigt ist und nur, wenn es tut, was die USA sagen, wird es geheilt.

Wie bei Kindern geht es auch hier um Macht und nicht um das Wohlergehen anderer – und es ist nicht schwer zu verstehen, warum die USA dies in der Arktis für notwendig halten.

Unipolare Pole

1995 veröffentlichte die Avantgarde-Künstlerin und Musikerin Laurie Anderson das Spoken-Word-Album The Ugly One With The Jewels. Es enthält eine Erzählung mit dem Titel The Geographic North Pole, in der sie von ihrem Versuch berichtet, 1974 per Lkw und Flugzeug zum Nordpol zu trampen.

Anderson schaffte es nie bis zum tatsächlichen Nordpol, weil es sich um ein Sperrgebiet handelte, das niemand an- oder überfliegen durfte. Eingeschränkt durch wen? Von den USA, weil es dort damals einige schwimmende Stützpunkte gab.

Der Nordpol gehört eigentlich keinem Land, und es gibt konkurrierende Ansprüche auf verschiedene Teile des arktischen Schelfs. Die Sowjetunion hat sich dort zuerst niedergelassen, natürlich schnell gefolgt von den USA, und der Rest der arktischen Nationen hat nachgezogen, entweder in Zusammenarbeit oder in Konflikt miteinander.

Das Interesse an der Arktis ist also teilweise militärischer Natur. Das führt natürlich zu Verwerfungen, wenn eine der acht Nationen mit den anderen in Konflikt gerät. Es ist nicht hilfreich, dass die große Mehrheit der anderen NATO-Mitglieder ist. Von den acht Mitgliedern sind alle außer Russland und Schweden Mitglieder der NATO. Wenn Schweden beitritt, wird Russland in der Arktis von der NATO umgeben sein.

Das ist der Grund, warum es seit letztem Jahr keine Treffen des Arktischen Rates mehr gegeben hat – niemand möchte mit Russland zusammenarbeiten, seit es in der Ukraine interveniert hat. Das bedeutet aber auch, dass die ganze Arbeit des Arktischen Rates nur Humbug ist. Aber es gibt immer noch neue Hoffnung, dass sich die Dinge mit dem Wechsel des Vorsitzes in eine positive Richtung entwickeln, da Norwegen den Vorsitz von Russland übernommen hat, allerdings nicht sehr viel.

Die NATO-Mitglieder benutzen ihn als politischen Schneeball, um ihre ausgedehnten politischen Spielchen zu spielen, und zwar [höchstwahrscheinlich] auf Kosten der Region, die er eigentlich schützen soll. Welchen Unterschied macht der Russland-Ukraine-Konflikt für die Arktis?

Der Hauptgrund, warum die anderen Mitglieder nicht mit Russland im Arktischen Rat zusammenarbeiten wollen, ist, dass sie die Arktis für militärische Zwecke nutzen wollen, denn dort sind die Mitglieder im Streit. Der ganze Naturschutz und der Schutz der einheimischen Bevölkerung zielt darauf ab, einen Pol zu schaffen, von dem aus Flotten operieren können, und niemand will sich darauf einigen, welche Flotten und wann.

Dies wird durch die Tatsache bestätigt, dass der Arktische Rat sogar so etwas wie „Mitgliedsstaaten“ hat. Der größte Teil des Territoriums der Russischen Föderation innerhalb des Polarkreises wird von Menschen bewohnt, die sich selbst als Russen bezeichnen würden. In den anderen Ländern jedoch sind die Bewohner der Arktis oft Ureinwohner – das, was wir früher „Eskimos“ nannten, bevor der Begriff als politisch inkorrekt gebrandmarkt wurde.

Einigen dieser Ureinwohner wurde gnädigerweise Beobachterstatus im Arktischen Rat gewährt. Die Mitglieder stimmen ab, die Beobachter schauen ihnen dabei zu. Aber wenn es im Arktischen Rat um die Zusammenarbeit zur Förderung und Verteidigung eines gemeinsamen Erbes geht, wer weiß dann davon, wenn nicht die Ureinwohner, denen ihr Erbe von den europäischen Invasoren weggenommen und zu den Bedingungen des weißen Mannes zurückgepachtet wurde?

Der Arktische Rat funktioniert nicht richtig, weil es nur um Macht geht, die sich als andere Dinge verkleidet. Warum ist das wichtig?

Wenn Länder, die sich in einem Konflikt befinden, nicht in Foren zusammenarbeiten können, die nichts mit diesem Konflikt zu tun haben, wie können dann die Konflikte selbst gelöst werden? Die einzige Antwort ist Waffengewalt – und wie jeder Tyrann auf dem Spielplatz weiß, mag man heute der Stärkere sein, aber das macht es nur wahrscheinlicher, dass das Opfer morgen stärker ist.

Der aserbaidschanisch-armenische Konflikt wurde nie gelöst, weil die gegenseitigen Sanktionen keiner der beiden Seiten eine andere Wahl ließen, als sich darauf zu konzentrieren, sich selbst zu schützen, wie es Aserbaidschan jetzt getan hat. Der Arktische Rat stellt eine goldene Gelegenheit für alle seine Mitglieder dar, gemeinsame Werte zu entwickeln, die aufbauen und nicht zerstören können, aber die Mitglieder sind nicht daran interessiert, dies zu tun, nicht einmal in einer hinterwäldlerischen Organisation, die nur wenige kennen oder sich dafür interessieren.

Russland benutzt, um die Wogs zu verprügeln

Nun, da der russische Vorsitz abgelaufen ist, hat Norwegen für die nächsten zwei Jahre den Vorsitz übernommen

und wiederholt die gleichen Plattitüden darüber, was es tun will. Der wichtigste Punkt ist jedoch, dass Norwegen darauf besteht, dass die Arbeit des Rates „die aktuelle politische Realität widerspiegeln wird“.

Fragen Sie die Menschen in den russischen Arktisgebieten nach der aktuellen politischen Realität. Wie hat sie sich durch den Ukraine-Konflikt verändert?

Die Auswirkungen auf sie ergeben sich aus den westlichen Sanktionen, nicht aus einer Veränderung ihrer Beziehungen zum russischen Staat. Diese Sanktionen wirken sich unweigerlich auch auf die grenzüberschreitenden Programme des Arktischen Rates und die Ergebnisse dieser Programme aus.

Der einzige Grund, warum jemand grenzüberschreitende Programme mit Ländern durchführt, mit denen er nicht unbedingt befreundet ist (man denke nur an die Republik Irland und das unionsgeführte Nordirland), ist, dass alle Seiten mehr zu verlieren haben, wenn sie nicht zusammenarbeiten, als sie gewinnen können, wenn sie unabhängig voneinander handeln. Wie also soll Norwegen eine Organisation mit acht Mitgliedstaaten leiten, in der sieben auf der einen und einer auf der anderen Seite stehen?

Es gibt zwei mögliche Antworten. Entweder sagt Norwegen erst einmal das Richtige, wird aber versuchen, mit Russland auf die gleiche Weise umzugehen wie alle anderen Mitglieder. Oder das Land, das nicht dazugehört, muss sich an die Regeln der anderen halten, und zwar nicht dadurch, dass es überstimmt wird, sondern dadurch, dass es andere Standards erfüllen muss, um Unterstützung anzubieten oder zu erhalten.

In einigen Ländern gab es noch zu Lebzeiten eine Alphabetisierungspflicht für das Wahlrecht. In den USA gab es viele Beispiele in den Südstaaten, die im Rahmen der rassistischen „Jim Crow“-Gesetze erlassen wurden, die nach dem Ende der Reconstruction im Anschluss an die umstrittene Präsidentschaftswahl von 1876 verabschiedet wurden.

Aber auch einige Länder, in denen heute eine Wahlpflicht besteht, wie z. B. Peru, entzogen einst großen Teilen ihrer Bevölkerung das Wahlrecht, indem sie darauf bestanden, dass sie nachweisen, dass sie auf Spanisch lesen und schreiben können, da ihnen die Bildung dazu absichtlich vorenthalten wurde. Wann immer ihnen gesagt wurde, dass sie keine Demokratien seien, sagten diese Länder, dass es überall eine Form der Wählerqualifikation gäbe, selbst wenn sie nur auf dem Alter und dem Staatsbürgerschaftsstatus basierte, und dass dies einfach die angemessenen Qualifikationen für ihre Demokratien seien, basierend auf den lokalen Umständen.

Die Teilnahme am Arktischen Rat wird von nun an auf dem Bestehen einer neuen Form der Alphabetisierungsprüfung basieren. Es wird automatisch erwartet, dass die westlichen Nationen wissen, wie sie sich zu verhalten haben.

Aber obwohl jeder darauf bestehen wird, dass Russland ein vollwertiges Mitglied des Arktischen Rates ist, wird es, um tatsächlich etwas zu tun, beweisen müssen, dass es sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, die richtigen Dinge sagt und die richtigen Entscheidungen trifft, während man ohne Frage davon ausgeht, dass die anderen Länder dies auch machen werden. Mit anderen Worten, es ist das, was all die arktischen Ureinwohner schon immer durch die Mitgliedsstaaten erlebt haben, in denen sie zufällig leben.

Als er sich weigerte, im Vietnamkrieg zu kämpfen, soll Muhammad Ali gesagt haben: „Kein Vietcong hat mich je einen Nigger genannt“. Die Völker der Arktis sind nur am Rande in die Machtspiele anderer involviert, aber jetzt wird Russland isoliert, um diese Spiele zu legitimieren, und es gibt allen Grund zu der Annahme, dass dasselbe Prinzip ungestraft auf eine beliebige Anzahl von nicht vertretenen Völkern angewandt werden wird.

Land vs. Hinterhof

Die Abgrenzung von Menschen durch die Schaffung künstlicher Machtverhältnisse ist nichts Neues. Eine kleine internationale Organisation dafür zu benutzen, ist in gewisser Weise ein Beweis für den Erfolg größerer Organisationen – es wäre schwieriger, dies zum Beispiel bei der UNO zu versuchen.

Aber warum ist der Arktische Rat der aktuelle Austragungsort für solche Spiele? Wäre es angesichts seiner relativen Unbekanntheit nicht besser, die westlichen Muskeln an einem Ort spielen zu lassen, an dem dies von den Dächern geschrien werden kann?

Es gibt zwei Gründe, warum die Arktis derzeit im Mittelpunkt solcher Manöver steht. Sie sind durch einen Faktor verbunden – die derzeitige Suche der NATO nach einer neuen Rolle für sich selbst in einer sich verändernden Welt.

Von den acht Mitgliedern des Arktischen Rates sind sechs Mitglieder der NATO und eines (Schweden) ist ein Bewerberland. Trotz seiner Lage hat China sein Interesse an einem Beitritt zum Arktischen Rat bekundet und war bereits Beobachter, vor allem weil die USA und Russland Mitglieder sind. Je mehr das Gebiet von der NATO dominiert wird, desto mehr kann es dazu benutzt werden, China fernzuhalten, und Russland scheint dazu bereit zu sein.

Zweitens beherbergt der Nordpol zwar eine Reihe von Militärbasen und wissenschaftlichen Einrichtungen, aber keine davon ist dauerhaft. Das liegt nicht daran, dass der Pol niemandem gehört, sondern daran, dass er physisch nicht stabil genug ist, um permanente Lager zu unterstützen – und das Problem wird nur noch schlimmer.

Die militärische Funktion der Arktis liegt also weitgehend in der Luft, wie Laurie Anderson herausfand. Warum ist das zu diesem Zeitpunkt so wichtig?

Der britische Premierminister Stanley Baldwin wurde dafür gescholten, dass er die Streitkräfte bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs mit leeren Händen dastehen ließ, doch tatsächlich verfolgte er eine Politik der Stärkung der Luftverteidigung, da er der Meinung war, dass die Kriegsführung am Boden in einem Zeitalter zunehmender Luftmacht unwirksam sein würde. Es wird oft vergessen, dass Baldwin in der Schlacht um Großbritannien und bei den alliierten Bombenangriffen auf Deutschland und Japan, die diesen Konflikt beendeten, Recht behielt.

Die NATO, deren Finanzierung immer unzuverlässiger wird, ist zu demselben Schluss gekommen. Zu diesem Zweck wird sie bald ihre bisher größten Luftübungen abhalten. Dafür ist die Arktis jetzt da, und deshalb muss Russland zum Schein Teil dieser Region sein, aber in Wirklichkeit von ihrem Funktionieren ausgeschlossen werden.

Seth Ferris, Enthüllungsjournalist und Politikwissenschaftler, Experte für den Nahen Osten, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.