Kein Grund zum Lachen – US-Comedian Jimmy Dore: Die Symptome sind nach der zweiten Moderna-Impfung nie verschwunden (Video)

Der amerikanische Komiker und politische Kommentator Jimmy Dore erzählte Joe Rogan im Podcast „The Joe Rogan Experience“, dass die Nebenwirkungen, die er nach der zweiten Dosis des COVID-Impfstoffs von Moderna verspürte, nie nachließen.

Dore sagte auch, dass er online angegriffen und als „Impfgegner“ bezeichnet wurde, als er über seine unerwünschte Reaktion auf die Impfung twitterte.

Dore sagte, er habe den COVID-Impfstoff erhalten, weil er ein gesundheitliches Problem habe – eine seltene Knochenkrankheit namens hypophosphatämische Osteomalazie -, weshalb sein Arzt ihn die Impfung empfohlen habe.

Nein, ich vertraue weder der Regierung noch Big Pharma, sagte Dore, aber ich vertraue meinem Arzt, der mir das Leben gerettet hat“.

Nach der zweiten Impfung, die er im April erhielt, berichtete Dore Rogan, dass er weiterhin unter Fieber, Körperschmerzen, Gelenkschmerzen, Erschöpfung und einem steifen Nacken leidet.

Dore sagte, sein Arzt habe ihm auch gesagt, er habe eine Gehirnentzündung, die wahrscheinlich durch das Spike-Protein im Moderna-Impfstoff verursacht wurde.

Dore sagte, er habe über seine Symptome getwittert, um zu sehen, ob andere eine ähnliche Erfahrung gemacht hätten.

I had my second Moderna shot last Saturday, I am still experiencing flulike symptoms, bodyaches, mild headaches, & waves of exhaustion that come out of nowhere. Should I be concerned that this is lasting for a week? Anybody else have similar experience? — Jimmy Dore (@jimmy_dore) April 24, 2021

Update: Got my 2nd moderna shot 4/17/21, have had body & joint pain & general flu like symptoms ever since, most recently experiencing wicked stiff neck on same side the shot was administered. This is over a month now. — Jimmy Dore (@jimmy_dore) May 22, 2021

Das war der Zeitpunkt, an dem die Gegenreaktion begann, sagte Dore. „Die Leute fingen an, mich ‚Impfgegner‘ zu nennen“, sagte er. Ich sagte: „Nein, ich habe mich impfen lassen. Wenn Menschen auf einen experimentellen Impfstoff reagieren, der nicht von der FDA zugelassen ist, sollte man diese Reaktionen nicht unterdrücken. Man sollte die Leute fragen, wie sie reagieren, damit wir die Impfstoffe verbessern können.

Dore sagte, als er seinen Arzt auf die Nebenwirkungen der Impfung ansprach, habe dieser gesagt, er behandle fünf Menschen wie ihn, darunter einen Neurochirurgen und eine Krankenschwester.

Dore sagte:

„Sie hatten Angst, über ihre Symptome zu sprechen, weil sie fürchteten, geächtet und stigmatisiert zu werden. Was für eine verkorkste Situation, wenn in dieser Kultur die Medizin politisiert wird und Ärzte und medizinisches Fachpersonal Angst haben, über ihre Symptome zu sprechen.“

Über die Nebenwirkungen von COVID-Impfstoffen zu sprechen, ist ein „verrücktes, spaltendes Thema“, sagte Rogan.

„Die Leute im Netz so wütend“, sagte Rogan. „Sie sind wütend, wenn jemand über negative Nebenwirkungen spricht, selbst wenn es korrekt ist.“ sagte Rogan:

„Es bringt die Leute auch in eine Position, in der Big Pharma jetzt der Gute ist, was noch nie zuvor der Fall war, insbesondere genau die gleichen Unternehmen, die in der Vergangenheit offen kritisiert wurden und auf Prozesse verwiesen, die sie verloren haben, weil sie Informationen über Testergebnisse und Dinge, die während Studien passiert sind, geschwiegen haben. Und dieselben Leute ignorieren jetzt alle möglichen Nebenwirkungen.“

Rogan beschuldigte das Weiße Haus, falsche Informationen über COVID-Impfstoffe zu verbreiten.

Auf die Frage nach „Impfstoff-Fehlinformationen“, die in den sozialen Medien verbreitet werden, sagte Psaki in einer Pressekonferenz des Weißen Hauses am 16. Juli, dass mRNA-COVID-Impfstoffe „zugelassen sind und den Goldstandard des FDA-Zulassungsverfahrens durchlaufen haben.“

Rogan said:

„Wenn Jen Psaki über Fehlinformationen im Internet und die Bekämpfung von Fehlinformationen spricht, hat sie Fehlinformationen verbreitet. Sie sagte, es sei von der FDA genehmigt und deren ‚Goldstandard‘.

„Das kann man als Pressesprecherin des Weißen Hauses nicht sagen, denn das ist keine wahre Aussage. Es ist für die Notfallverwendung zugelassen, weil wir uns mitten in einer Pandemie befinden.“