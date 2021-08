Warum wollen Globalisten und Regierungen so verzweifelt eine 100%ige Impfquote?

Von Brandon Smith

Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, dem es aufgefallen ist – im letzten Monat gab es eine plötzliche Flut von Impfpropaganda und Impfpasspropaganda, mehr als ich glaube, dass wir seit Anfang des Jahres gesehen haben. Ich spreche insbesondere von den USA, aber es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass in den USA das Establishment immer noch verzweifelt nach einer viel höheren Impfquote ruft. In Ländern wie Europa, dem Vereinigten Königreich und Australien sind die Impfraten höher, und die Regierungen sind zur Impfpass-Phase ihrer Agenda übergegangen.

Manche Menschen mögen verwirrt sein über den offensichtlichen Gleichschritt, in dem sich die meisten Länder bewegen, wenn es um Impfvorschriften und -beschränkungen geht. Wie ist es möglich, dass sich fast alle Regierungen der Welt in Bezug auf medizinischen Totalitarismus einig sind? Nun, das ist recht einfach zu verstehen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die meisten von ihnen durch globalistische Institutionen wie das Weltwirtschaftsforum miteinander verbunden sind, das die Pandemie wiederholt als „perfekte Gelegenheit“ bezeichnet hat, um ihre Pläne für einen „Great Reset“ durchzusetzen.

Der „Great Reset“ ist eine langfristige ideologische Usurpation dessen, was von individueller Freiheit und freier Marktwirtschaft übrig geblieben ist, und sein Ziel ist die Auferlegung einer globalen sozialistischen/kommunistischen Diktatur. Die Globalisten verpacken diese Ziele in schön klingende Worte und humanitär klingende Bestrebungen, aber im Grunde geht es beim „Reset“ um das Ende der Freiheit, wie wir sie kennen. Das ist keine Übertreibung, das ist die Realität; das ist es, was diese Leute vor allem anderen wollen. Doch wie lässt sich ein solches Ziel erreichen?

Nun, interessanterweise haben das WEF und die Bill and Melinda Gates Foundation in einer „Simulation“ namens „Event 201“, die sie im Oktober 2019 durchgeführt haben, genau beschrieben, wie sie es erreichen wollen. Während der Veranstaltung stellten sie sich eine massive Coronavirus-Pandemie vor, die sich angeblich von Tieren auf Menschen ausbreitet, was die Notwendigkeit weitreichender Einschränkungen der individuellen Freiheiten, der Volkswirtschaften sowie des Internets und der sozialen Medien erleichtern würde. Ich bin mir sicher, dass es sich um einen Zufall handelt, aber genau das gleiche Szenario, das die Globalisten auf dem WEF während des Events 201 durchspielten, trat in der realen Welt nur zwei Monate später ein.

In jedem Fall war die Pandemie selbst ein Segen für die Globalisten. Seit dem Aufstieg der Nationalsozialisten in Europa und der Ausbreitung des Kommunismus in Russland und China vor fast einem Jahrhundert haben wir keine weitreichende Machtübernahme durch Regierungen und Unternehmen mehr erlebt. Ich würde sogar sagen, dass das, womit die Menschheit als Ganzes heute konfrontiert ist, viel schlimmer ist als das, was diese elenden Imperien jemals hätten hervorbringen können.

Es besteht kein Zweifel: Die globalistischen Institutionen und ihre staatlichen „Partner“ sind die größten Nutznießer der Covid-Krise. Sie werden die ultimative soziale und politische Macht erlangen, wenn ihr Plan, die Pandemie auszunutzen, erfolgreich ist.

Dennoch gibt es einige Schwachstellen in ihrem Plan, und deshalb glaube ich, dass wir in den letzten Wochen einen aggressiven Propagandaschub erleben. Wie ich zum Beispiel in meinem Artikel Bidens Vaccine Strike Force Plan Stinks Of Desperation“ ausführlich dargelegt habe, ist die Impfrate, insbesondere in den USA, bei weitem nicht so hoch, wie es die Eliten gerne hätten.

Während die Biden-Administration und die CDC eine Gesamtimpfungsrate von 67 % angeben, zeigen zahlreiche andere Statistiken, darunter die Zahlen der Mayo Clinics State Map, dass nur vier US-Bundesstaaten tatsächlich eine Impfungsrate von über 65 % (für eine Dosis oder mehr) haben, und die Mehrheit der Bundesstaaten hat Raten um die 50 % oder weniger. Selbst bevölkerungsreiche blaue Bundesstaaten wie Kalifornien und New York liegen nicht über der 65 %-Marke, und offen gesagt, diese Zahlen werden sich nicht verbessern, da die Impfquoten immer weiter sinken.

Wenn sich jemand noch nicht geimpft hat, weil es keine Wartezeiten gibt und überall ausreichend Impfdosen vorhanden sind, dann wird er wahrscheinlich nie geimpft werden.

Die widersprüchlichen Statistiken lassen mich vermuten, dass Biden und die CDC ihre Impfzahlen aufblähen, um die Illusion zu erwecken, dass eine größere Mehrheit der Amerikaner die Impfung unterstützt. Und wenn dies der Fall ist, erklärt dies auch, warum Biden, Fauci und die Mainstream-Medien die Öffentlichkeit mit einem Pro-Impf-Hype füttern, der im ständigen Widerspruch zur tatsächlichen Wissenschaft steht. Sie bekommen nicht die Angst und die öffentliche Zustimmung, die sie sich erhofft hatten.

Aber warum wollen sie eine 100%ige Impfung? Warum wollen sie so verzweifelt, dass jeder einzelne Mensch auf der Welt die mRNA-Impfung erhält?

Immerhin beträgt die durchschnittliche (IFR-)Todesrate bei Covid nur 0,26 % der Infizierten (eine Zahl, die die Medien der Öffentlichkeit konsequent und absichtlich vorenthalten). Das bedeutet, dass für 99,7 % der Bevölkerung KEINE Gefahr durch Covid besteht, unabhängig davon, ob sie geimpft sind oder nicht.

Sorgen die Impfstoffe für bessere Chancen? Nun, den jüngsten Statistiken aus Massachusetts zufolge nicht unbedingt, denn sie berichten von über 5100 Infektionen und 80 Todesfällen bei vollständig geimpften Patienten. Die Medien erzählen uns immer wieder, dass nur die Ungeimpften sterben, aber das ist eine Lüge, wie so viele andere Lügen, mit denen sie im Zusammenhang mit Covid hausieren gehen. Welchen Sinn hat es also, sich mit einem experimentellen Impfstoff zu impfen, wenn die Sterblichkeitsrate des Virus so gering ist und die Impfung ohnehin nicht unbedingt schützt?

Es gibt keinen Grund. Die Wissenschaft und die Statistiken sprechen nicht dafür. Der Rückgang der Infektionen und Todesfälle in diesem Jahr kann nicht einmal den Impfstoffen zugeschrieben werden; die Zahlen sind im Januar eingebrochen – bis Februar waren nur 5 % der Bevölkerung geimpft. Die einzige Erklärung dafür ist, dass die Bevölkerung die Herdenimmunität schon vor vielen Monaten erreicht hat. Erinnern Sie sich noch daran, als die Regierungen sagten, sie bräuchten eine Herdenimmunität von 70 % oder eine Impfung, um die Schließungen und Verordnungen zu stoppen? Die Zielpfosten wurden mehrmals verschoben und die „Wissenschaft“ der Regierung ändert sich monatlich. Jetzt behaupten sie, die Herdenimmunität spiele keine Rolle und fordern eine 100%ige Impfung.

Wir müssen uns erneut die Frage stellen: Warum drängt die Regierung so unerbittlich auf eine vollständige Durchimpfung? Es rettet keine Leben, und die Vorschriften bleiben trotzdem bestehen, warum also?

Ich kann nur Theorien aufstellen, die sich auf die vorliegenden Beweise stützen, aber ich denke, es ist den meisten von uns klar, dass es bei den Impfungen NICHT um die öffentliche Gesundheit geht und auch nicht darum, Leben zu retten. Es geht ihnen offensichtlich um etwas anderes…

Wie zahlreiche Virologie- und Impfstoffexperten im vergangenen Jahr gewarnt haben, besteht bei der experimentellen mRNA-Technologie ein großes Risiko gesundheitsschädlicher Nebenwirkungen. Sogar einer der Erfinder von mRNA-Impfstoffen hat darauf hingewiesen, dass es gefährlich ist, diese Genmanipulationscocktails ohne weitere Tests auf den Markt zu bringen. Zu erwähnen sind die Bedenken hinsichtlich längerfristiger Störungen wie Autoimmunerkrankungen und Unfruchtbarkeit.

Die Mainstream-Medien und die Globalisten argumentieren, dass es „keine Beweise“ dafür gibt, dass die mRNA-Impfstoffe tödliche Nebenwirkungen oder Unfruchtbarkeit verursachen werden. Ich würde entgegnen, dass es KEINE BEWEISE dafür gibt, dass sie sicher sind. Die meisten Impfstoffe werden über einen Zeitraum von 10-15 Jahren getestet, bevor sie der Öffentlichkeit zur Verwendung freigegeben werden. Die Covid-Impfstoffe wurden innerhalb weniger Monate auf die Öffentlichkeit losgelassen. Ehrlich gesagt, habe ich nicht die Absicht, als Versuchskaninchen für einen ungetesteten Impfstoff zu fungieren.

Was aber, wenn die Eliten genau wissen, welche Nebenwirkungen sie haben werden? Was ist, wenn die Impfstoffe ein zentraler Bestandteil ihres „Great Reset“ sind?

Vor allem die Frage der Unfruchtbarkeit zieht das meiste Feuer des Establishments auf sich, und ich möchte auf ein besonders heimtückisches Narrativ hinweisen, das in den Medien verbreitet wird. Wann immer Menschen die Möglichkeit der Unfruchtbarkeit durch Impfstoffe infrage stellen, gehen Bürokraten und Mediensprecher zum Angriff über und sagen dann: „Es gibt keine Beweise, dass die Impfstoffe Unfruchtbarkeit verursachen, aber Covid-19 könnte sie verursachen…“ Sehen Sie sich nur diese kürzliche Rede des Gouverneurs von Arkansas an, bei der er und sein medizinischer Lakai von einem wütenden Publikum fast vom Podium gestoßen wurden, weil sie mit der gleichen Propaganda hausieren gingen:

Und da haben Sie es. Meiner Meinung nach werden die Weichen für eine Massenunfruchtbarkeit gestellt, und Covid wird anstelle der experimentellen Impfstoffe dafür verantwortlich gemacht werden. Aus diesem Grund braucht das Establishment eine 100%ige Impfquote; ungeimpfte Menschen würden als Beweis für ihr Verbrechen dienen. Lassen Sie mich das erklären…

Meine Sorge ist, dass Klaus Schwabs Reset-Agenda nur dann dauerhaft durchgesetzt werden kann, wenn die menschliche Bevölkerung innerhalb eines kurzen Zeitraums (eine oder zwei Generationen) stark reduziert wird. Die Globalisten sprechen ständig von Bevölkerungskontrolle und -reduzierung. Eliten wie Bill Gates sind dafür bekannt. Ist es da verwunderlich, dass sie einen Plan ausarbeiten, um dies zu erreichen?

Was ist, wenn, wie viele Experten vermuten, die Nebenwirkungen der Impfstoffe diesen Zustand einer schrumpfenden Bevölkerung hervorrufen? Was ist, wenn dies beabsichtigt ist? Wir werden erst in einigen Jahren Gewissheit haben, denn Autoimmunerkrankungen und Unfruchtbarkeit brauchen Zeit, um in einer Bevölkerung sichtbar zu werden. Im Durchschnitt dauert es 4,5 Jahre, bis eine Autoimmunerkrankung tatsächlich diagnostiziert wird. Bei Unfruchtbarkeit kann es sechs Monate bis ein Jahr dauern, bis die Diagnose gestellt wird.

Wenn eine große Population von Millionen von Menschen in den nächsten Jahren ungeimpft bleibt, stellen sie eine große und unbestreitbare Kontrollgruppe dar. Eine Kontrollgruppe ist eine Gruppe von Probanden, die als reine, von einem Arzneimittel- oder Impfexperiment unberührte Stichprobe fungiert. Wenn die geimpfte Gruppe an bestimmten Krankheiten erkrankt oder stirbt und die Kontrollgruppe nicht an denselben Krankheiten leidet, dann ist das ein ziemlich gutes Zeichen dafür, dass der Impfstoff oder das Medikament Gift ist.

Die 50 % der Amerikaner und ein kleinerer Prozentsatz in anderen Ländern sind eine Kontrollgruppe für die experimentellen Impfstoffe. Wenn mit den Impfstoffen etwas schief geht, dann sind wir der Beweis dafür. Ich vermute, dass es das ist, wovor die Eliten wirklich Angst haben.

Sie müssen uns zwingen, uns ebenfalls impfen zu lassen – uns ALLE, damit es keine Kontrollgruppe gibt und somit keinen Beweis für das, was sie getan haben. Sie könnten einfach massenhafte Gesundheitsstörungen auf die Impfung selbst oder einen anderen falschen Schuldigen schieben.

Wenn die Impfstoffe ein trojanisches Pferd sind, das weit verbreitete Krankheiten oder Unfruchtbarkeit verursacht, und die Globalisten erwischt werden, weil es eine Kontrollgruppe gibt, dann bedeutet das für sie eine regelrechte Rebellion mit Seilen und Laternenpfählen. Ihr „Great Reset“ wird scheitern.

Allerdings könnte dies ohnehin geschehen. Die Impfpässe sind für die meisten Menschen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. In Ländern wie Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Australien kommt es wegen der drakonischen Passregelung sogar zu umfangreichen Protesten und Unruhen. Meiner Meinung nach wird der größte Kampf jedoch in den USA ausgetragen werden. Wir haben eine bewaffnete Bevölkerung, Millionen und Abermillionen von ausgebildeten Kriegsveteranen und Zivilisten, ein Militär, das zu etwa 70 % aus Konservativen und Unabhängigen besteht, und ein historisches Verständnis für asymmetrische Kriegsführung. Wie wir in Ländern wie Afghanistan gesehen haben, sind Panzer, Jets, Raketen und Drohnen keine Garantie für einen Sieg gegen eine Guerillatruppe.

Impfpässe wird es hier nicht geben. Wir werden es einfach nicht zulassen.

Die Globalisten haben ein Endspiel in Gang gesetzt – es könnte ein Endspiel für uns sein, aber es könnte auch ein Endspiel für sie sein. Sie haben sich einen strikten Zeitplan gesetzt. Sie müssen in den nächsten paar Jahren oder früher eine Impfquote von nahezu 100 % erreichen. Sie müssen ihre Impfpässe in den nächsten Jahren oder früher einführen. Und sie müssen in naher Zukunft permanente Sicherheitsvorkehrungen treffen, um den wachsenden Dissens zu ersticken. Wir befinden uns jetzt in einer Art Wettlauf, bei dem die Globalisten ihre Agenda so schnell wie möglich durchsetzen müssen, während wir ausharren und sie zurückhalten müssen, bis die Wahrheit für die Massen offensichtlich wird; die Wahrheit, dass es bei den Abriegelungen, Mandaten und Impfstoffen nie um Sicherheit ging, sondern immer um Kontrolle – von der sozialen Kontrolle bis zur Bevölkerungskontrolle.