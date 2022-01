Kein SWIFT, kein Gas: Russland reagiert auf westliche Drohungen und die USA versuchen, eine Umgehung zu arrangieren

Während sich die Lage an der ukrainischen Grenze – abgesehen von der Panik-Koalition der USA und Großbritanniens – zu entspannen scheint, sagt ein hochrangiger russischer Beamter, dass Europa kein russisches Öl, Gas oder Metalle erhalten wird, wenn der Westen seine Drohung wahr macht, den Kreml vom SWIFT-Zahlungssystem abzuschneiden.

Am Dienstag erklärte der britische Premierminister Boris Johnson, er führe Gespräche, um Russland aus dem globalen Zahlungssystem Swift mit den Vereinigten Staaten auszuschließen, und nannte es eine „sehr starke Waffe“.

„Ich fürchte, es kann nur mit Hilfe der Vereinigten Staaten eingesetzt werden. Wir sind in Gesprächen darüber“, fügte er hinzu.

Nikolay Zhuravlev, stellvertretender Sprecher des Föderationsrates, reagierte auf Johnsons Drohung und sagte der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS, dass Europa unter den Folgen eines solchen Schrittes leiden würde.

„SWIFT ist ein Abwicklungssystem, es ist eine Dienstleistung. Wenn Russland von SWIFT abgekoppelt wird, werden wir keine [ausländische] Währung erhalten, aber die Käufer, in erster Linie die europäischen Länder, werden unsere Waren nicht erhalten – Öl, Gas, Metalle und andere wichtige Bestandteile ihrer Importe. Brauchen sie das? Ich bin mir nicht sicher“, sagte Zhuravlev, der darauf hinwies, dass SWIFT zwar bequem und schnell ist, aber nicht die einzige Lösung für Finanztransaktionen darstellt.

„SWIFT ist ein europäisches Unternehmen, eine Vereinigung, an der viele Länder beteiligt sind. Um eine Entscheidung über die Abschaltung zu treffen, bedarf es eines einzigen Beschlusses aller beteiligten Länder. Die Entscheidungen der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs sind definitiv nicht ausreichend. Ich bin mir nicht sicher, ob andere Länder, vor allem diejenigen, die einen großen Anteil am Handel mit Russland haben, die Abschaltung unterstützen werden“, sagte er weiter.

In den letzten Jahren hat Brüssel im Zuge der Verschlechterung der Beziehungen zwischen Moskau und dem Westen regelmäßig das Thema der Abkopplung Russlands von SWIFT aufgeworfen. Zum ersten Mal forderte das Europäische Parlament 2014 in einer nach der Wiedervereinigung der Krim mit Russland verabschiedeten Entschließung, die Russische Föderation vom Interbankenzahlungssystem abzukoppeln. -TASS

Die Vereinigten Staaten führen unterdessen Gespräche mit wichtigen energieproduzierenden Ländern und Unternehmen auf der ganzen Welt, um einen Ausweichplan für die Energieversorgung Europas im Falle eines russischen Einmarsches in der Ukraine auszuarbeiten, berichtet Reuters unter Berufung auf hochrangige Beamte der Regierung Biden.

„Wir arbeiten daran, zusätzliche Mengen nicht-russischen Erdgases aus verschiedenen Regionen der Welt zu identifizieren, von Nordafrika und dem Nahen Osten bis hin zu Asien und den Vereinigten Staaten“, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter unter der Bedingung der Anonymität und fügte hinzu: „Dementsprechend sind wir … in Gesprächen mit großen Erdgasproduzenten rund um den Globus, um ihre Kapazität und Bereitschaft zu verstehen, die Erdgasproduktion vorübergehend zu steigern und diese Mengen europäischen Käufern zuzuweisen.“

Reuters berichtete Anfang des Monats, dass Beamte des Außenministeriums mit Energieunternehmen Notfallpläne erörterten, um stabile Lieferungen nach Europa zu gewährleisten, falls der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine die russischen Lieferungen unterbrechen sollte. Der Plan des Weißen Hauses wird durch die Tatsache erschwert, dass die weltweiten LNG-Produzenten bereits so viel wie möglich ausstoßen. Reuters berichtet, dass die kontaktierten Unternehmen den US-Regierungsvertretern mitteilten, dass die weltweiten Gasvorräte knapp sind und dass es nur wenig gibt, das große Mengen aus Russland ersetzen könnte. -Reuters

Wie wir am Dienstag feststellten, scheint die Lage in der Ukraine jedoch zu deeskalieren, nachdem eine Reihe von raschen Entwicklungen dazu geführt haben, dass führende NATO-Länder von dem eher kriegerischen und bedrohlichen Ton der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs abgewichen sind.

Nachdem die Neutralität Deutschlands gegenüber der Russland-Ukraine-Krise offensichtlich wurde, folgte Schweden als letztes Land seinem Beispiel und verbot Waffenlieferungen an Kiew, während Kroatien in einer eindeutigen Erklärung erklärte, dass es im Falle eines Krieges alle seine Truppen aus der NATO zurückrufen werde.

Dies geschah, nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij verkündet hatte, dass die Lage in der Region nun „unter Kontrolle“ sei und es „keinen Grund zur Panik“ gebe, wie The Associated Press berichtet.

Es scheint, dass die früheren Meldungen über eine „bevorstehende russische Invasion“ nach hinten losgegangen sind, da sich die ukrainischen Behörden nun dazu entschlossen haben, die Medien dafür zu tadeln, dass sie ein Gefühl der übertriebenen Panik und des Unheils unter der Bevölkerung verbreiten. Verteidigungsminister Oleksii Reznikov ging so weit zu sagen, dass die Gefahr einer russischen Invasion „nicht besteht“, obwohl es immer noch „riskante Szenarien“ gibt. Auch andere ukrainische Verteidigungsbeamte haben sich dieser Meinung angeschlossen…

