Der US-Druck auf Deutschland wächst

Von Lucas Leiroz: Er ist Forscher in Sozialwissenschaften an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro; geopolitischer Berater.

Washington treibt weiterhin die Idee voran, wegen der Ukraine-Krise einen neuen Plan mit strengen Sanktionen gegen Russland aufzustellen. Kürzlich stellten US-Beamte während einer Reise nach Berlin einen Entwurf für antirussische Sanktionen vor. Angesichts der Schwere der Maßnahmen und des klaren Ziels, Russland wirtschaftlich zu ersticken, kann der Plan als echte Bedrohung des Weltfriedens angesehen werden. In diesem Sinne scheint der Besuch der US-Delegation in Berlin ein Versuch gewesen zu sein, Berlin zu zwingen, die gleiche antirussische Haltung einzunehmen, die Washington einnimmt.

Ein kühnes Paket von Sanktionen gegen Russland wurde von US-Außenminister Antony Blinken während seiner letzten Reise nach Berlin in der vergangenen Woche angekündigt. Das Programm wurde von William Burns, hochrangiger CIA-Beamter und ehemaliger amerikanischer Botschafter in Russland, ausgearbeitet und zielt vor allem darauf ab, angesichts der in den kommenden Monaten eskalierenden Spannungen in der Ukraine eine starke wirtschaftliche Belagerung Moskaus zu bewirken. Neben den wirtschaftlichen Maßnahmen gibt es auch Sanktionen im diplomatischen Bereich, die darauf abzielen, die Zahl der ausländischen Beamten auf russischem Boden so weit wie möglich zu reduzieren.

Die russische Exportkapazität ist das Hauptziel des neuen Sanktionspakets. Rohstoffe und Waffen sind strategische Punkte von hohem Wert in der russischen Exportwirtschaft – und das neue Programm zielt genau darauf ab, zu verhindern, dass andere Länder diese Produkte von Russland kaufen können. Nach Angaben der Bild-Zeitung wird der Gesamtschaden für die russische Wirtschaft auf mehr als 50 Milliarden Dollar geschätzt, wenn die Sanktionen tatsächlich umgesetzt werden – weshalb die Zeitung zu dem Schluss kommt, dass „die USA und der Westen … Russlands Rolle als weltweit größter Rohstofflieferant angreifen wollen“.

In dem Bild-Artikel wird auch erwähnt, dass Blinken während seines Aufenthalts in Berlin erklärte, die USA wollten den Verbündeten Washingtons in der ganzen Welt alle Punkte des neuen Pakets klar machen, damit alle Maßnahmen umgesetzt werden. Blinken erklärte, dass die neuen Beschränkungen darauf abzielen, „russische Handelsrouten in der ganzen Welt zu blockieren“, von Russland genutzte „Versorgungsrouten zu blockieren“ und „eine starke Reduzierung des Personals russischer Botschaften in westlichen Ländern“ zu gewährleisten. Im gleichen Sinne ignorierte Blinken alle Bitten deutscher Beamter um eine weniger harte und diplomatischere Vorgehensweise gegen Russland und forderte die uneingeschränkte Befolgung von Washingtons Vorhaben, Moskau zu ersticken.

Deutschland hat ganz klare Interessen, um einen diplomatischeren Umgang mit der Situation zu fordern: die Gasfrage. Berlin bittet Washington um die Erlaubnis, eine nachsichtigere Politik zu verfolgen, und verspricht, dass der Betrieb von Nord Stream 2 bei einer eventuellen Eskalation in der Ukraine lahmgelegt wird, schließt aber die Möglichkeit einer völligen Aufkündigung der Energiezusammenarbeit aus. Im Gegenzug haben die USA ihre ablehnende Haltung gegenüber der Gaspipeline wieder aufgenommen, da sie sie unter den derzeitigen Umständen in der Ukraine für unzulässig halten.

In der gegenwärtigen Situation übernehmen die USA in gewisser Weise die Führungsposition einer Koalition gegen Berlin auf dem europäischen Kontinent. Die souveräne Haltung der deutschen Regierung, die inmitten der Krise zwischen Russland und dem Westen ihre eigenen Interessen verteidigen will, missfällt nicht nur Washington, sondern auch Polen und der Ukraine selbst, die das Monopol für den Gastransport auf den alten Routen beibehalten wollen. Mit dem von den USA verhängten Boykott des Kaufs von russischem Gas durch Deutschland wird die Achse Polen-Ukraine zur einzigen Option für Berlin. Auch das Vereinigte Königreich, das sich ganz auf die Seite Washingtons gestellt hat, unterstützt alle diese Maßnahmen und befürwortet die Streichung von Nord Stream 2 und den Ersatz durch die alten Routen. Damit bildet sich eine Achse zwischen den USA, dem Vereinigten Königreich, Polen und der Ukraine, die Druck auf Deutschland ausübt, sich den antirussischen Maßnahmen vollständig anzuschließen.

Auf der anderen Seite hat Deutschland die Unterstützung eines Teils der EU, für die eine kritische Haltung zur Rolle der USA und der NATO auf dem Kontinent zunehmend unverzichtbar ist. Die deutsche Regierung fühlt sich unter Druck gesetzt und ist gespalten, da es auch in der neuen Regierung viele Pro-Washington-Beamte gibt – zusätzlich zu der Tatsache, dass die EU selbst in dieser Hinsicht polarisiert ist. Berlin wehrt sich vorerst und verschiebt die Militärhilfe für die Ukraine weiterhin auf unbestimmte Zeit, aber es ist klar, dass die deutsche Position innerhalb des europäischen Blocks nicht mehr seiner tatsächlichen Bedeutung als europäischer Finanzführer entspricht.

In der Tat zögert die EU weiterhin, eine starre Position der Distanzierung von der NATO einzunehmen, trotz der souveränen Haltung der wichtigsten europäischen Staats- und Regierungschefs, Deutschland und Frankreich, die nicht bereit sind, alle Haltungen der NATO und ihre jeweiligen Konsequenzen zu tolerieren. In diesem Spiel ist Deutschland der schwächste Part, da seine typische militärische Schwäche es daran hindert, die Verteidigung seiner strategischen Interessen zu gewährleisten. Die Entscheidung Blinkens, nach Berlin zu reisen, hatte eine ganz klare Bedeutung: den Druck auf die neue Regierung zu erhöhen, jede Haltung abzulehnen, die mit den Plänen der NATO nicht vereinbar ist. Wenn Berlin keine Unterstützung vom Rest des europäischen Blocks erhält, wird selbst seine respektable Finanzkraft nicht ausreichen, damit das Land seine Interessen angesichts eines solchen äußeren Drucks weiterhin verteidigen kann.

Es ist unwahrscheinlich, dass das von Blinken vorgelegte neue Sanktionspaket wirklich von einer Eskalation der Spannungen in der Ukraine abhängt. Wenn man bedenkt, dass selbst die Verlegung von Truppen durch Moskau innerhalb des russischen Territoriums von Washington als „Eskalation“ betrachtet wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Sanktionen irgendwann umgesetzt werden. Deshalb fordert sie die ehemaligen europäischen Verbündeten der USA auf, ihre souveränen Interessen angesichts der wachsenden Achse USA-UK-Polen-Ukraine gemeinsam zu verteidigen.