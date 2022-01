EXKLUSIV: Arzt behandelt Covid-Patienten kostenlos: „Fauci ist der größte Massenmörder der Geschichte“, „Höllenkrankenhäuser sind die neuen Konzentrationslager“.

Die von der Bundesregierung ergriffenen und landesweit durchgeführten Maßnahmen zur „Eindämmung der Ausbreitung“ und zur Abschwächung der COVID-19-Infektion sind in Wirklichkeit ein Trick von „Nazi Fauci“, um eine Eine-Welt-Regierung zu errichten und den Massenmord zu legalisieren, warnt Dr. Ben Marble, ein in Florida ansässiger Spezialist für Familienmedizin. Video hier.

„Dies ist ein Massengenozid. Nazi Fauci ist der größte Massenmörder in der Geschichte der Welt. Er muss verhaftet und für Nürnberg 2.0 vor Gericht gestellt werden, zusammen mit Bill Gates und George ‚Sarass‘, Nazi Klaus Schwab – die ganze Milliardärselite“, sagte Dr. Marble dem Gateway Pundit auf der Defeat the Mandate Kundgebung in Washington, DC.

„Dies ist eine Zerschlagung Amerikas, um den Plan der Eine-Welt-Regierung einzuführen. Die mRNA-Gentherapie oder die DNA-Therapien – das sind keine Impfstoffe. Es sind experimentelle Gentherapien“, fuhr er fort. „Definitiv – niemand braucht einen Impfstoff für Covid. Selbst wenn es ein echter Impfstoff wäre, der tatsächlich funktioniert, brauchen wir keinen Impfstoff für Covid.“

Im April 2020, nachdem er im Krankenhaus gearbeitet und Covid-Patienten rund um die Uhr behandelt hatte, kam Marble zu dem Schluss, dass alles, was vom Center for Disease Control und „Nazi Fauci“ zur Behandlung des neu aufkeimenden Coronavirus empfohlen wurde, „einfach völlig falsch“ war und „eigentlich das Gegenteil von allem, was wir tun sollten“. Trotz der möglichen Gegenreaktion beschloss Marble, Fauci und die Bundesregierung zu ignorieren und „meinen Patienten eine frühzeitige Behandlung zukommen zu lassen.“

Als die Zahl der durch das Coronavirus verursachten Todesfälle in die Höhe schoss, weil die neuen unlogischen CDC-Vorschriften systematisch eingehalten wurden, begann Marble, Covid-Patienten kostenlos zu behandeln:

Zu dieser Zeit hatte ich ein wenig Telemedizin betrieben, und ich hatte diese seltsame Sache. Ich träumte kurz von Jesus, und er sagte mir, ich solle meine Patienten kostenlos behandeln. Ich dachte: ‚Wie soll ich das denn machen? Mir gehört das Krankenhaus nicht.‘ Und er sah mich an und sagte: ‚Nun, ich habe die Blinden umsonst geheilt‘, und dann lachte er mich aus. Und dann bin ich aufgewacht, das war das Ende des Traums“, erklärt der Arzt. „Ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Dann, etwa eine Woche später, trat Trump im Fernsehen auf und sagte, er wolle, dass Ärzte über die Staatsgrenzen hinweg praktizieren können. Ich hatte sofort diesen Heureka-Moment in meinem Kopf und dachte: ‚Wow, ich kann Patienten in allen 50 Staaten behandeln, also werde ich sie vielleicht einfach umsonst behandeln. Und das tat ich dann auch.

Mindestens 866.968 Amerikaner sind nach Angaben des Center For Disease Control in den Vereinigten Staaten bis zum 25. Januar 2022 an Covid gestorben. Die meisten starben nicht an dem Virus, sondern an dem mörderischen Protokoll der Krankenhäuser, behauptet Marble:

Es gibt 1,1 Millionen Ärzte in Amerika, und es gibt wahrscheinlich weniger als 1.000, die bereit sind, Covid-Patienten frühzeitig zu behandeln. Ich nenne sie ‚Fauci-Doktoren‘. Die Fauci-Ärzte in ganz Amerika haben ihre Patienten im Stich gelassen. Wir haben eine Epidemie, eine Pandemie von Kunstfehlern, wo Menschen durch Covid krank werden. Ihr Arzt lässt sie im Stich und begeht einen Kunstfehler“, sagte er. „Sie geben ihnen überhaupt keine Behandlung und sagen ihnen: ‚Kommen Sie nicht in meine Praxis, denn sie haben Angst und wollen sich nicht anstecken. Und wenn Sie im Sterben liegen, gehen Sie ins Krankenhaus.

Sogar Covid Lockdowns, erzwungene Quarantänemaßnahmen, sind Teil des antiamerikanischen Plans zur Entvölkerung.

„Fettleibigkeit ist einer der größten Risikofaktoren, aber alles, was sie von dir verlangen, ist, dass du zu Hause bleibst, faul bist und fett wirst, was dein Sterberisiko noch weiter erhöht“, so Marble weiter. „Alles, was die CDC und Fauci tun, zielt buchstäblich darauf ab, den Tod zu maximieren.“