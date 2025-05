„Keine Anreicherung bedeutet kein Deal“

Von Mike Whitney

Trump nutzt unrechtmäßige Forderung als Vorwand für Krieg gegen den Iran

Wir haben eine ganz klare rote Linie, und die ist die Anreicherung. Wir können nicht einmal 1 % einer Anreicherungskapazität zulassen. Steve Witkoff, US-Sonderbeauftragter, ABC „This Week“ „Die Forderung nach einer vollständigen Einstellung der Urananreicherung bedeutet KEIN ABKOMMEN“, Sayed Abbas Araghchi, iranischer Außenminister

Das hätte man schon von weitem kommen sehen.

Präsident Trump – der das strengste und umfassendste Atomabkommen der Geschichte (das JCPOA) sabotiert hat – befahl seinem Sonderbeauftragten, eine überraschende Erklärung abzugeben, die alle „roten Linien“ des Iran überschreitet und einen Krieg zwischen den USA und dem Iran unvermeidlich macht. Jeder, der nur ein bisschen Verstand hat, konnte sehen, dass dies von Anfang an die Strategie war. Genauso wie Washington Kiew dazu ermutigte, seine Bombardierung des Donbass zu verstärken und Putin damit zu zwingen, russische Truppen in die Ukraine zu entsenden, lockte Washington auch Teheran in „Atomgespräche“ mit der klaren Absicht, einen Vorwand für einen Krieg gegen den Iran zu schaffen. In beiden Fällen haben die US-Kriegsplaner „Himmel und Erde in Bewegung gesetzt“, um es so aussehen zu lassen, als hätte die Gegenseite den Konflikt provoziert, obwohl in Wirklichkeit Washington der Hauptanstifter war. Lassen Sie mich das erklären:

Am Sonntag sagte der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff in der Sendung „This Week“ des Senders ABC Folgendes:

„Wir haben eine ganz klare rote Linie, und die ist die Anreicherung. Wir können nicht einmal 1 % einer Anreicherungskapazität zulassen.“

Punkt. Witkoffs Äußerungen erfordern eine gründliche und unvoreingenommene Analyse, vor allem weil sie nur einem Zweck dienen: die Atomgespräche zu sabotieren. Es gibt keine andere Erklärung. Die Trump-Regierung und alle, die diese Angelegenheit in den letzten anderthalb Jahrzehnten verfolgt haben, wissen, dass die größte und deutlichste rote Linie des Iran die Anreicherung ist. In den vier Treffen, die seit April in Oman stattfanden, wurde den US-Verhandlungsführern ausdrücklich mitgeteilt, dass die Anreicherung von Uran „nicht verhandelbar“ und „vom Tisch“ sei. Mit anderen Worten, sie einigten sich darauf, dass dieses Thema nicht diskutiert oder auch nur angesprochen werden würde. (Nicht verhandelbar bedeutet nicht verhandelbar.) Wir müssen also davon ausgehen, dass Witkoff diese unerwartete Ankündigung entweder gemacht hat, weil er die Verhandlungen torpedieren wollte, oder weil er einfach kein klares Englisch versteht. Was trifft zu?

Wir glauben, dass Witkoff klares Englisch versteht, wir sind uns sogar sicher. Was war also sein Motiv? Warum hat er beschlossen, diese Bombe im nationalen Fernsehen vor einem amerikanischen Publikum zu platzen, anstatt vor den iranischen Unterhändlern, die ihn in dieser Frage herausgefordert hätten? Warum?

Es kann nur einen Grund geben: Er will die Verhandlungen sabotieren. Er will die Iraner dazu zwingen, die Treffen abzubrechen, damit es so aussieht, als seien sie nicht ernsthaft an Frieden interessiert. Auf diese Weise wollen Trump und Co. den Spieß umdrehen und den Iran als „Bösewicht“ darstellen. Noch wichtiger ist, dass jede Aussetzung der Gespräche durch den Iran als Rechtfertigung für US-amerikanische und israelische Luftangriffe auf Ziele im Iran dienen wird. Trump hat bereits gedroht, dass er – sollten die Gespräche scheitern – die Hölle auf den Iran loslassen werde. Witkoff hat nun den Grundstein für diese Angriffe gelegt.

Andere Analysten beginnen zu verstehen, was sich hinter der Nebelwand der Atomgespräche abspielt. Michael Tracey fasst es wie folgt zusammen:

Wenn jemand vermutet hat, dass der Zweck dieser „Verhandlungen“ darin bestand, ein unerreichbares Ziel (die demütigende Kapitulation des Iran) festzulegen, um dann, wenn der Iran sich weigert, dies als Vorwand für einen Angriff auf den Iran zu nutzen („Wir haben doch zuerst versucht zu verhandeln!“), gibt es immer mehr Beweise für diese Vermutung.

Er hat recht, oder? Die Gespräche waren eine „Inszenierung“, die ausgeheckt wurde, um eine Rechtfertigung für den Krieg zu schaffen. Das ist sonnenklar. Ein Großteil der Verwirrung in der Öffentlichkeit zu diesem Thema ist Witkoff selbst zuzuschreiben, der wie ein sympathischer und glaubwürdiger Zeitgenosse wirkt, dessen Position zur Urananreicherung jedoch identisch ist mit der von fanatischen Kriegstreibern wie John Bolton und Mike Pompeo. Denken Sie mal einen Moment darüber nach: Witkoffs Position ist die gleiche wie die von Bolton und Pompeo. Es gibt keinen Unterschied.

Warum ist die Urananreicherung so ein großes Thema, dass der Iran nicht einmal darüber diskutieren will?

Weil die Iraner sehr stolz sind und sich nicht von Ländern wie den USA und Israel wie Bürger zweiter Klasse behandeln lassen wollen. Deshalb.

Sehen Sie: Das Recht des Iran auf Urananreicherung ist kein Privileg, das durch eine Anordnung der Exekutive oder ein Dekret des Präsidenten gewährt wird. Es ist ein Grundrecht, das im Völkerrecht durch den Atomwaffensperrvertrag verankert ist. Präsident Donald Trump hat nicht die Befugnis, dem Iran Aktivitäten zu verbieten, die nicht nur gemäß den Bestimmungen des Atomwaffensperrvertrags völlig legal sind, sondern auch durch die Klausel über „unveräußerliche Rechte“ des Vertrags bestätigt werden. Neugierige Leser können sich den entsprechenden Abschnitt des Vertrags selbst durchlesen, um zu überprüfen, was wir hier sagen:

Artikel IV des Atomwaffensperrvertrags und das Recht auf Nukleartechnologie

Artikel IV Text (zum Recht auf Nukleartechnologie): Absatz 1: „Keine Bestimmung dieses Vertrags darf so ausgelegt werden, dass sie das unveräußerliche Recht aller Vertragsparteien beeinträchtigt, die Erforschung, die Erzeugung und die Nutzung der Kernenergie für friedliche Zwecke ohne Diskriminierung und in Übereinstimmung mit den Artikeln I und II dieses Vertrags zu entwickeln.“ Absatz 2: Ermutigt zur Zusammenarbeit beim Austausch von Nukleartechnologie für friedliche Zwecke, insbesondere für Entwicklungsländer.

Welcher Teil der obigen Aussage ist mehrdeutig?

An dieser Aussage gibt es nichts Mehrdeutiges. Der Iran hat eindeutig „das unveräußerliche Recht, … die Forschung, Produktion und Nutzung der Kernenergie für friedliche Zwecke ohne Diskriminierung zu entwickeln“. Das bedeutet, dass weder Trump noch sonst jemand dem Iran selektiv befehlen kann, etwas zu unterlassen, was ihm nach einem international anerkannten Vertrag eindeutig gestattet ist.

Besondere Aufmerksamkeit sollte auch der Formulierung in diesem Abschnitt geschenkt werden. Der Vertrag bezieht sich nicht einfach auf die „Rechte“ der Vertragsparteien, sondern auf „unveräußerliche Rechte“, was bedeutet, dass die Anreicherung von Uran ein „grundlegendes, natürliches Recht ist, das weder von einer Regierung noch von einer Einzelperson weggenommen oder aufgegeben werden kann“.

Der Wortlaut wurde so formuliert, um eine Situation zu vermeiden, wie wir sie heute haben, in der ein impulsiver und herrschsüchtiger Despot willkürlich Gesetze (und Rechte) außer Kraft setzt, die nicht seinen eigenen zweifelhaften politischen Zielen entsprechen. Indem der Iran sich weigert, Trumps Exekutivdekret zu befolgen, verteidigt er im Grunde genommen das globale System, auf dem das Völkerrecht beruht. Es ist eine Ablehnung von Trumps eiserner Einseitigkeit. Wir sollten alle dankbar sein für die mutige Beharrlichkeit des Iran.

Um Witkoffs Heuchelei in dieser Angelegenheit zu unterstreichen, hier ein kurzes Video von Fox News, in dem Witkoff unmissverständlich erklärt, dass der Iran eine Anreicherung von 3,67 % zulässig sei – eine Position, die er nun ablehnt. Das Interview wurde im April geführt, einen Monat bevor er alle Anreicherungsaktivitäten verbot.

Witkoff confirms to Fox: Trump is seeking to limit Iran's enrichment to 3.67% – just as the JCPOA did.



Israel wanted Trump to blow up Iran's nuclear program (which would lead to war). Trump said no.



Trump correctly put US interests ahead of Israel's on this issue. pic.twitter.com/9auNJFMDWl — Trita Parsi (@tparsi) April 15, 2025

Übersetzung von „X“: Witkoff bestätigt gegenüber Fox: Trump strebt eine Begrenzung der iranischen Urananreicherung auf 3,67 % an – genau wie im JCPOA. Israel wollte, dass Trump das iranische Atomprogramm zerschlägt (was zu einem Krieg geführt hätte). Trump lehnte dies ab. Trump hat in dieser Frage die Interessen der USA zu Recht über die Israels gestellt.

Welche Schlussfolgerungen können wir aus dieser plötzlichen Kehrtwende der Regierung ziehen, die uns alle auf den Weg in den Krieg gebracht hat?

Erstens können wir davon ausgehen, dass die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran zum Scheitern verurteilt waren, denn der Plan, eine Rechtfertigung für den Krieg zu schaffen, erforderte, dass die Gespräche scheitern.

Zweitens können wir davon ausgehen, dass Trump – der sich als Gegner ausländischer Interventionen präsentierte und versprach, „eine neue Ära des Friedens, des Verständnisses und des guten Willens einzuleiten“ – in die Fußstapfen seiner kriegstreiberischen Vorgänger tritt und nicht die Absicht hat, sein Versprechen gegenüber dem amerikanischen Volk zu halten.

Und drittens können wir davon ausgehen, dass Trump sich auf den Iran konzentriert, um sich bei den reichen zionistischen Milliardären zu revanchieren, die seine Wahlkampfkasse (mit über 100 Millionen Dollar) gefüllt und ihm zum Sieg bei den Wahlen 2024 verholfen haben. Wir haben nie auch nur eine Minute lang geglaubt, dass die Millionen an Wahlkampfspenden ohne „Gegenleistung“ gegeben wurden. Bibi und seine zionistischen Verbündeten wollen, dass die USA einen Krieg gegen den Iran anführen, und Trump ist der Mann, der diesen Krieg liefern kann. Alles, was er braucht, ist eine glaubwürdige Rechtfertigung für seine Präventivschläge … die ihm die gescheiterten Verhandlungen liefern werden.