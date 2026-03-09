Keine „Verschwörungstheorie“ mehr: Die Wahrheit über das COVID-Impfstoff-Shedding*

Von The Vigilant Fox

Hinweis: *„Shedding“ wird im Deutschen oft nicht direkt übersetzt und als „Shedding“ oder „Ausscheidung/Übertragung von Impfstoffbestandteilen“ beschrieben.

Die Beweise zeigen, dass die Übertragung durch die COVID-Impfung nicht nur real ist. Sie ist „sehr häufig“, sagt Dr. Pierre Kory.

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctorveröffentlicht wurde. Wichtige Details wurden aus Gründen der Klarheit und Wirkung vereinfacht und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie den Originalbericht hier.

Sie verspotteten dies als „Verschwörungstheorie”.

Nun zeigen die Beweise, dass die Ausscheidung durch die COVID-Impfung nicht nur real ist.

Es ist „SEHR HÄUFIG“, sagt Dr. Pierre Kory.

„Alle denken, dass nur die Ungeimpften [über die Übertragung] schreien … Das ist nicht wahr.“

„Ich habe Patienten, die durch den Impfstoff geschädigt wurden und empfindlich darauf reagieren, wenn sie anderen geimpften [Personen] ausgesetzt sind.“

„Ich denke, dass die Übertragung sehr häufig vorkommt.“

Eine Umfrage unter 6.049 Frauen ergab, dass 92,3 % von ungewöhnlichen Reaktionen oder Veränderungen ihres Menstruationszyklus seit Anfang 2021 berichteten.

Das war unmittelbar nach der Einführung der Impfung.

Viele gaben an, dass die Symptome innerhalb von drei Tagen nach dem Kontakt mit jemandem auftraten, der kürzlich geimpft worden war.

Ein weiteres beunruhigendes Muster zeigte sich bei ungeimpften Kindern, die mit geimpften Eltern zusammenleben.

Shedding ist keine „Verschwörungstheorie“ mehr. Hier sind die Beweise, die sie Ihnen vorenthalten wollen.

Leider erlaubt X nicht diesen Video einzubetten. Schauen Sie das Video hier an.

Jahrelang wurde jeder, der auch nur in Frage stellte, ob eine Übertragung des COVID-Impfstoffs möglich sei oder nicht, wie ein verrückter Verschwörungstheoretiker behandelt.

„Unmöglich“, wurde uns gesagt. „Er enthält keine lebenden Viren. mRNA kann sich nicht replizieren.“

Aber dieses offensichtliche Problem wollte einfach nicht verschwinden.

Tausende von Berichten und ein klares Muster zeigen uns jedoch weiterhin, dass eine Übertragung des COVID-Impfstoffs sehr, sehr real ist.

Nach der Einführung des Impfstoffs begannen nicht geimpfte Menschen, etwas Seltsames und zutiefst Beunruhigendes zu berichten.

Sie wurden nicht einfach nur krank. Sie wurden krank, nachdem sie engen Kontakt zu kürzlich geimpften Menschen hatten.

Nicht zufällig. Nicht vage.

Wiederholt.

Da hörte das auf, nur ein Gerücht zu sein, und wurde zu einem Muster.

Was dies von anderen Fällen unterscheidet, ist nicht eine dramatische Geschichte.

Es ist die Menge der Berichte.

Es wurden etwa 1.500 Fallberichte zusammengestellt.

Verschiedene Bundesstaaten. Verschiedene Berufe. Verschiedene politische Ansichten.

Aber die Symptomcluster wiederholten sich immer wieder. Es war konsistent.

Ab wann verdient ein sich wiederholendes Muster eine Untersuchung?

Die Symptome sind nicht vage.

Menstruationsstörungen.

Kopfschmerzen.

Nasenbluten.

Grippeähnliche Erkrankungen.

Tinnitus.

Hautausschläge.

Herzklopfen.

Und in vielen Fällen traten die Symptome innerhalb weniger Stunden oder Tage nach dem Aufenthalt in der Nähe auf.

Die am häufigsten berichtete Nebenwirkung war nicht leichte Müdigkeit oder Kopfschmerzen. Es waren Menstruationsstörungen. Keine leichten Unregelmäßigkeiten.

Stärkere Blutungen.

Frühere Zyklen.

Verlängerte Zyklen.

Große Blutgerinnsel

Postmenopausale Blutungen bei Frauen, die seit Jahrzehnten keine Menstruation mehr hatten.

Das Muster wurde kaum noch zu übersehen. Aber Frauen wurden immer wieder ignoriert oder als verrückt bezeichnet, wenn sie es wagten, das Thema anzusprechen. Als ob sie ihren eigenen Körper und ihren eigenen Zyklus nicht kennen würden.

Eine vom IRB genehmigte MyCycleStory-Umfrage unter 6.049 Frauen ergab, dass 92,3 % von ihnen abnormale Gesundheitsreaktionen oder Menstruationsstörungen meldeten, die nach Januar 2021 auftraten.

Zweiundneunzig Prozent.

Viele berichteten von einem Auftreten innerhalb von drei Tagen nach dem Kontakt mit geimpften Personen.

Drei Tage.

Und die Nähe schien eine Rolle zu spielen.

Es war eindeutig etwas im Gange, und es hatte nichts mit verwirrten oder paranoiden Frauen zu tun. Es war real.

Die Daten zeigten noch etwas anderes. Das relative Risiko stieg bei Frauen, die:

mit geimpften Partnern zusammenlebten

täglich weniger als zwei Meter von geimpften Personen entfernt waren

oder häufigen engen Kontakt zu geimpften Personen hatten

Je näher und länger die Exposition war, desto höher war die gemeldete Anomalienrate.

Aber warum sollte die Entfernung eine Rolle spielen, wenn nichts Biologisches übertragen wird?

Man versuchte, uns zwei Meter voneinander entfernt zu halten, um die Ausbreitung von COVID zu stoppen. Aber vielleicht hätten die Ungeimpften zwei Meter Abstand zu den Geimpften halten sollen.

Am schockierendsten war, dass wiederholt über Blutungen nach der Menopause berichtet wurde.

Frauen, die seit Jahrzehnten keine Menstruation mehr hatten, litten nach engem Kontakt plötzlich unter Krämpfen und Blutungen.

Frauen, die sich einer Hysterektomie unterzogen hatten, berichteten über starke Krämpfe.

Mädchen im Alter von 8 bis 9 Jahren litten Berichten zufolge unter abnormalen Blutungen.

In einigen Fällen waren die Blutungen so stark, dass eine Notfallbehandlung erforderlich war.

Stellen Sie sich vor, Sie gehen in eine Klinik und man sagt Ihnen, es sei nur Stress.

Würden Sie das akzeptieren?

Über die Menstruation hinaus traten andere Blutungsmuster auf.

Unerklärliche Blutergüsse.

Häufiges Nasenbluten.

Zahnfleischbluten.

Sogar Bindehautblutungen.

Und Thrombozytenabfälle bei Personen mit zuvor stabilen Werten.

Ist bekannt, dass psychosomatischer Stress dazu führt, dass die Thrombozytenwerte unter 2.000 fallen? Oder ignorieren wir dieses offensichtliche Problem?

Dann kam die Entzündungskaskade.

Starke Druckkopfschmerzen, die als „Nagel-durch-die-Schläfe“-Schmerzen beschrieben werden.

Nackensteifheit.

Geschwollene Lymphknoten.

Tagelange oder wochenlange Müdigkeit.

Beginnt oft innerhalb von 6 bis 24 Stunden nach der Exposition.

Wenn es sich um Angstzustände handelt, warum ist der Beginn dann physiologisch so konsistent?

Die neurologischen Symptome folgten ähnlichen Mustern:

Tinnitus

Schwindel

Gehirnnebel

Innere Vibrationen

Periphere Neuropathie

Viele spiegelten bekannte Profile von Impfschäden wider.

Die Überschneidung ist unangenehm, aber sie verschwindet nicht, wenn man sie ignoriert.

Es wurden auch Herzsymptome gemeldet.

Engegefühl in der Brust

Arrhythmien

Tachykardie

PVCs

Eine kleinere Anzahl beschrieb myokarditisähnliche Symptome und Gerinnungsereignisse.

Sind wir überhaupt bereit, die Frage zu stellen, ob die Nähe zu infizierten Personen bei anfälligen Personen entzündliche Herzbelastungen auslösen könnte?

Können Sie sich vorstellen, die Impfungen zu vermeiden, weil Sie wussten, dass diese Symptome auftreten können… nur um sie dann trotzdem zu erleben?

Es traten auch Muster einer Immunsuppression auf.

Dazu gehörten:

Reaktivierung von Gürtelrose

Herpesausbrüche

Reaktivierung des Epstein-Barr-Virus

Chronische Anfälligkeit für Krankheiten

Die Symptomgruppe schien weniger ein Zufall zu sein, sondern eher biologischer Stress.

Und wenn es sich um biologischen Stress handelt, was ist dann die Ursache dafür?

Hier ist nun die mechanistische Mauer, hinter der sich alle verstecken: „mRNA repliziert sich nicht.“

Das stimmt. Aber für die Übertragung ist keine Virusreplikation im klassischen Sinne erforderlich.

Was könnte also übertragen werden?

Betrachten wir drei mögliche Mechanismen.

Mechanismus Nr. 1: Exosomen

Zellen setzen mikroskopisch kleine Vesikel frei, die Proteine und RNA transportieren können.

Studien zeigen, dass Exosomen, die Spike-Proteine enthalten, nach der Impfung vermehrt auftreten und im Blut zirkulieren.

Exosomen sind auch in der Atemluft vorhanden.

Sie können eingeatmet werden. Sie können mit dem Lungengewebe interagieren.

Wenn Spike-haltige Exosomen ausgeatmet werden, ist das Einatmen dann wirklich biologisch unplausibel?

Eine 2023 veröffentlichte, von Fachkollegen begutachtete Studie ergab, dass ungeimpfte Kinder, die mit geimpften Eltern zusammenlebten, Antikörper gegen das Spike-Protein entwickelten – obwohl sie selbst nicht geimpft waren.

In den von Ärzten getragenen Masken wurde eine Spike-bezogene Immunaktivität festgestellt.

Es scheint, als würde tatsächlich etwas übertragen worden sein.

Mechanismus Nr. 2: Erhöhte SARS-CoV-2-Übertragung

Geimpfte Personen entwickeln keine starke IgA-Immunität in den Schleimhäuten der Atemwege.

Das bedeutet, dass eine Besiedlung der Atemwege weiterhin möglich ist – auch wenn keine Symptome auftreten.

Geringere Symptome bedeuten nicht automatisch eine geringere Ausbreitung.

Das klingt ein bisschen wie eine asymptomatische Ausbreitung, nicht wahr? Nur dass es nicht die ungeimpften Menschen sind, die die Ausbreitung verursachen.

Mechanismus Nr. 3: Plasmidkontamination

Durch Herstellungsprozesse gelangten synthetische bakterielle DNA-Fragmente in einige Impfstoffchargen.

Wenn diese Fragmente in Mikrobiombakterien integriert werden, könnten sie sich theoretisch vermehren und verbreiten.

Dies ist zwar reine Spekulation, aber biologisch plausibel.

Spekulativ ist nicht gleichbedeutend mit unmöglich.

Eine der besorgniserregendsten und umstrittensten Behauptungen betrifft sexuelle Kontakte.

Berichte beschreiben schwere Menstruationsstörungen, Blutungen, Magen-Darm-Beschwerden und Herzsymptome nach intimem Kontakt mit einem geimpften Partner.

Je enger der Kontakt, desto stärker die gemeldete Reaktion.

Warum sollte Intimität die Auswirkungen verstärken? Weil die Dosis eine Rolle spielt.

Einige Menschen haben berichtet, dass sie deswegen Beziehungen beendet haben. Andere berichteten, dass sie nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr schwer erkrankt sind.

Wieder andere beschrieben monatelange Zyklusstörungen nach wiederholtem intimem Kontakt.

Wie viele dieser Geschichten bleiben privat?

Wie viele werden nie gemeldet?

Es gibt auch Berichte über aggressive Krebserkrankungen, die kurz nach wiederholter enger Exposition auftraten.

Die Stichprobengröße ist klein. Aber die zeitlichen Muster sind beunruhigend genug, um die Frage aufzuwerfen.

Die Krebsraten sind seit 2021 sprunghaft angestiegen.

Ist das Ausscheiden ein Teil dieser Gleichung?

Wir wissen es nicht. Aber wenn wir uns weigern, dies zu untersuchen oder auch nur die Frage zu stellen, werden wir es nie erfahren.

Bluttransfusionen sind ein weiteres Problem.

Theoretisch können rote Blutkörperchen kein Spike-Protein produzieren. Und weiße Blutkörperchen werden in der Regel vor der Transfusion entfernt.

Das deutet darauf hin, dass das Risiko einer transfusionsbedingten Schädigung – falls vorhanden – wahrscheinlich selten und vorübergehend wäre.

Aber wenn im Spenderblut Spike-Protein zirkuliert – selbst wenn nur vorübergehend –, was passiert dann bei hochsensiblen Empfängern?

Selten bedeutet nicht gleich null.

Es wurden einige Strategien zur Linderung beschrieben. Dazu gehören:

Proteolytische Enzyme

Nattokinase

Bromelain

Quercetin

Desinfektionsprotokolle

Einige berichten von einer Verbesserung und Linderung, während andere keine Wirkung feststellen.

Die Empfindlichkeit scheint sehr individuell zu sein. Warum reagieren manche Menschen sehr stark, während andere nichts spüren?

Genetik? Immunpriming? Unterschiede im Mikrobiom?

Diese Variabilität selbst deutet auf biologische Ursachen hin – und nicht auf etwas, das wir als Massenhysterie abtun sollten.

Hier geht es nicht um Spaltung. Es geht um regulatorische Konsistenz.

Jede andere Gentherapie muss einer formellen Shedding-Bewertung unterzogen werden.

Wenn sich die mRNA-Technologie ähnlich verhält, sollte dieser Standard auch hier gelten.

Warum wurde sie ohne vergleichbare Shedding-Analyse massenhaft eingesetzt?

Diese Frage ist nicht marginal. Sie ist nicht extrem.

Sie ist verfahrenstechnisch und fair.

Das Fazit lautet:

Wenn sich 1.500 Fallberichte häufen, wenn strukturierte Umfragen zeitliche Spitzenwerte zeigen und wenn in Peer-Review-Studien die Bildung von Antikörpern bei ungeimpften Haushaltskontakten festgestellt wird.

Dann ignoriert man das nicht. Dann untersucht man es.

Denn wenn die Ausscheidung real ist – selbst wenn nur bei einer Untergruppe von Menschen –, dann ändert das alles.