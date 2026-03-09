Die USA und Israel wollen die Hauptstadt des Iran entvölkern

Andrew Korybko

Dieser Krieg könnte bald noch viel hässlicher werden.

Die Bewohner der iranischen Hauptstadt Teheran erwachten am Sonntag zu einer apokalyptischen Szene, nachdem die USA und Israel Irans Öllager bombardiert hatten. In der Folge erhob sich eine himmelhohe Flammensäule, giftiger Rauch verdunkelte die Sonne, und schwarzer Regen fiel auf diese Stadt mit rund 10 Millionen Einwohnern. Allein die Umweltfolgen könnten Teheran an den Rand des Zusammenbruchs bringen, nachdem die Stadt bereits mit einer schweren Wasserknappheit zu kämpfen hatte, die Präsident Masoud Pezeshkian zuvor dazu veranlasst hatte, eine Evakuierung in Erwägung zu ziehen.

Das könnte jedoch genau das sein, was die USA und Israel wollen, um maximalen Druck auf den Iran auszuüben, damit er bedingungslos kapituliert, wie Trump kürzlich gefordert hat. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die neue Strategie, kritische Infrastruktur wie Öllager zu bombardieren, es den Behörden erheblich erschweren, das tägliche Leben in Teheran aufrechtzuerhalten, während Angriffe auf Polizeistationen – wie sie kürzlich ebenfalls stattgefunden haben – die Stadt deutlich unsicherer machen werden. Viele Bewohner könnten daher bald die Hauptstadt verlassen und sie entvölkern.

Selbst wenn der Iran dennoch nicht bedingungslos kapituliert, könnten die USA und Israel die Bilder davon, was sie der iranischen Hauptstadt antun, ihrem eigenen Publikum als weiteren Beweis dafür präsentieren, dass sie den Krieg gewinnen, und so die Moral im eigenen Land stärken – insbesondere angesichts anhaltender Fragen nach dem Endziel des Krieges. Die rasche Vertreibung auch nur eines erheblichen Teils der Bevölkerung Teherans würde zudem die sich verschärfende humanitäre Krise des Landes verschlimmern und die Sicherheitsdienste stark belasten, insbesondere wenn die Vertriebenen beginnen sollten zu rebellieren.

Es ist eine Sache, tödliche Gewalt gegen eine unklare Zahl von regierungsfeindlichen Randalierern einzusetzen, von denen die Behörden behaupteten, sie seien mit Terrorgruppen und ausländischen Geheimdiensten verbunden gewesen, als sie im Januar in Teheran wüteten. Es ist jedoch etwas völlig anderes, tödliche Gewalt gegen hungernde Bürger einzusetzen, die in Lagern protestieren. Solches Bildmaterial könnte spekulative Spannungen zwischen Regierung und Sicherheitsdiensten (IRGC und verbündeten Milizen) verstärken und gleichzeitig die Unterstützung der Bevölkerung für die Regierung drastisch verringern.

Der Iran könnte dennoch nicht bedingungslos kapitulieren. In diesem Fall könnten die USA und Israel ihre Kampagne kollektiver Bestrafung gegen die Bevölkerung auf andere große iranische Metropolen ausweiten, nachdem sie diese Strategie in Teheran perfektioniert haben, bis sie schließlich bekommen, was sie wollen. Ob sie dies tun werden oder nicht, bleibt Gegenstand von Debatten. Der entscheidende Punkt ist jedoch, dass das, was derzeit in Teheran geschieht, eine unbestreitbare Ausweitung des Konflikts von rein militärischen Zielen auf halbmilitärische Ziele darstellt – in einer Weise, die Zivilisten ernsthaft bedroht.

Um es klar zu sagen: Energieanlagen und andere kritische Infrastruktur können legitime Ziele sein, wie Russland argumentiert hat, um seine Angriffe auf das ukrainische Stromnetz in den vergangenen vier Jahren zu rechtfertigen. Doch die gezielte Zerstörung von Öllagern in unmittelbarer Nähe dicht besiedelter Gebiete ist zumindest moralisch höchst fragwürdig. Unter dem Vorwand, den Streitkräften den Treibstoff zu entziehen, den sie für die Fortsetzung der Kämpfe benötigen, setzen die USA und Israel die Zivilbevölkerung realen Gefahren aus – auch wenn diese derzeit „nur“ ökologischer Natur sind.

Sollte dies nicht zur bedingungslosen Kapitulation des Iran führen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die USA und/oder Israel systematisch Zivilisten ins Visier nehmen – unter Berufung auf das, was CENTCOM veröffentlichte: Iran „nutzt dicht besiedelte zivile Gebiete zur Durchführung militärischer Operationen… Diese gefährliche Entscheidung gefährdet das Leben aller Zivilisten im Iran, da Orte, die für militärische Zwecke genutzt werden, ihren Schutzstatus verlieren und nach internationalem Recht zu legitimen militärischen Zielen werden können.“

Dieser Krieg könnte daher bald noch sehr viel hässlicher werden.