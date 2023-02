Keiner möchte den „Impfstoff“ mehr, nun macht Moderna einen Rückzieher und garantiert „kostenlose“ Covid-19-Impfstoffe für alle

Der Hersteller des mRNA-Impfstoffs Moderna hat einen Rückzieher von seinem Plan vom Januar gemacht, 110 bis 130 Dollar pro Dosis des Covid-19-Impfstoffs zu verlangen (statt 26 Dollar pro Dosis für Auffrischungsimpfungen), und verspricht nun, dass die Menschen nicht mehr für die Impfung bezahlen müssen, sobald die US-Regierung keine Impfungen mehr kauft.

„Moderna setzt sich weiterhin dafür ein, dass die Menschen in den Vereinigten Staaten unabhängig von ihrer Zahlungsfähigkeit Zugang zu unseren COVID-19-Impfstoffen haben“, erklärte das Unternehmen in einer Erklärung und fügte hinzu, dass der Impfstoff für Versicherte weiterhin kostenlos zur Verfügung stehen wird, unabhängig davon, ob sie ihn in ihrer Arztpraxis oder in einer örtlichen Apotheke erhalten.

Diejenigen, die nicht versichert sind – oder deren Versicherung unzureichend ist – können sich über ein Moderna-Hilfsprogramm kostenlos impfen lassen.

Die Epoch Times bemerkt,

Da die COVID-19-Impfstoffe in den Impfplan für Kinder aufgenommen wurden, können Kinder, deren Familien nicht für den Impfstoff aufkommen können, diesen kostenlos erhalten, wobei die Steuerzahler die Kosten übernehmen.

Dies würde über ein Programm namens Vaccines for Children (Impfstoffe für Kinder) geschehen.

Die Berater der Regierung, die die Erweiterung des Impfplans empfohlen haben, begründeten dies damit, dass die Impfstoffe schwere Krankheiten verhindern können. Für die neuen Impfstoffe, die die ursprünglichen Impfungen ersetzen sollen, gibt es noch keine klinischen Studien.

Dr. Rochelle Walensky, Direktorin der U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), sagte, dass die Impfstoffe nur deshalb in den Impfplan aufgenommen wurden, damit sie vom Programm Vaccines for Children“ abgedeckt werden können.

„Dies war die einzige Möglichkeit für unsere nicht versicherten Kinder, Zugang zu den Impfstoffen zu erhalten“, sagte Walensky bei einer Anhörung im Kongress am 8. Februar. „Das war der Grund für die Aufnahme in den Impfkalender“.

Die Ankündigung erfolgt inmitten eines Einbruchs der Nachfrage nach Covid-19-Impfstoffen.

Nach Schätzungen von Analysten könnten Pfizer, Moderna, Gilead Sciences, AstraZeneca und Merck einen Umsatzrückgang von fast zwei Dritteln erleiden, berichtet Reuters.

„Wir sind nach wie vor skeptisch, dass die COVID-Umsätze im Jahr 2024 und darüber hinaus wachsen werden“, sagte JPMorgan-Analyst Chris Schott in einer aktuellen Research-Note und fügte hinzu, dass die Impfraten sogar noch weiter sinken könnten als der deutliche Rückgang, der bereits bei den Auffrischungsimpfungen im vergangenen Jahr zu beobachten war.

Auch Moderna erwartet für 2023 einen starken Umsatzrückgang.