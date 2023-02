Größenwahn – Privileg der Reichen und Mächtigen? Der Weltgipfel der Regierungen.

Peter Koenig

Der World Government Summit (WGS) ist eine jährliche Veranstaltung, die vom 13. bis 15. Februar 2023 in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, stattfand. Das diesjährige Motto lautete „Shaping Future Governments“. Das Format des Gipfels ähnelt dem des WEF in Davos.

Der WGS bringt Wirtschaftsführer und Politiker sowie hochrangige Regierungsvertreter zu einem globalen Dialog über „Wissen“ und Regierungsprozesse sowie Politik mit Schwerpunkt auf Zukunftsfragen, technologische Innovation und andere Themen zusammen.

Unter den rund 10.000 WGS-Teilnehmern (WEF Davos 2023: rund 2.700) befanden sich in diesem Jahr etwa 300 Redner. Einer der prominentesten Redner war – wer sonst – Klaus Schwab, Gründer und ewiger CEO und Globalist jenseits aller Vernunft des Weltwirtschaftsforums, kurz WEF.

In seiner wie immer überschwänglichen Präsentation mit seinem typischen Akzent, der an Arnold Schwarzenegger erinnert, prahlte Schwab: „Ich habe 2015 das Buch ‚Die vierte industrielle Revolution‘ geschrieben. Ich habe 23 oder 25 Technologien erwähnt, die die Welt verändern werden.“ Er fuhr fort, einige von ihnen zu erwähnen. Und weiter: „Das Buch wurde als Science-Fiction betrachtet, aber all diese Technologien sind Realität geworden.“

Er sagte, dass diese Technologien jetzt exponentiell explodieren: „Unser Leben wird in zehn Jahren völlig anders aussehen“, und er schloss seine Mega-Rede mit den Worten: „Wer diese Technologien beherrscht – in gewisser Weise – wird der Herr der Welt sein.“

Für ein paar Sekunden fährt die Kamera über eine Reihe von VIP-Konferenzteilnehmern. Ihre Gesichter, staunend über so viel Größenwahn und so viel dystopische Realitätsferne, sprechen Bände.

Die Zeit von Herrn Schwab ist gekommen. Er wird nicht mehr ernst genommen. Das zeigte sich schon beim diesjährigen (16.-20. Januar 2023) traditionellen WEF-Treffen in Davos. Davos entpuppte sich als reine Networking-Veranstaltung, als Show-Off, wer wer ist in diesem Mega-Elite-Club.

Nicht einmal Schwabs elitäre „Verbündete“, die alle in ihren Privatjets zu solchen Veranstaltungen wie Davos oder Dubai kommen, nicht einmal gemeinsam als Gruppe von „gleichgesinnten Führungskräften“ könnten die Agenda des WEF des reinen Wahnsinns weiter verfolgen. Sie kommen nach Davos, um sich zu treffen und gesehen zu werden. Siehe hier.

Vor ein paar Tagen hat Schwab in Dubai die gleiche Sprache verwendet wie einen Monat zuvor in Davos.

Er sprach von einer „zerrissenen Welt“, die „re-globalisiert“ werden müsse. Der ewige Globalist kann nicht von einem Thema lassen, das niemanden bei klarem Verstand – und schon gar nicht 99,9 % der Weltbevölkerung – interessiert: Eine globalisierte Welt mit einer One World Order (OWO) Regierung, in der sich Klaus Schwab als Herrscher auf dem Thron sieht.

Siehe dies im Kontext der WGS-Konferenz in Dubai und insbesondere den 1:23-minütigen Videoclip, einen Auszug aus seiner vollständigen Rede (16-minütiges Video) unten.

Schwab und das WEF sind zu Instrumenten für die Ausführung von Befehlen der Elite geworden – einer sichtbaren Elite der üblichen Verdächtigen, der mehrfachen „philanthropischen“ Milliardäre, die störende soziale Bewegungen rund um den Globus finanzieren und mitorganisieren, wie Woke und das unaussprechliche Akronym LGBTIQA+ (lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, intersexuell, queer/questioning, asexuell; das Pluszeichen + steht für sich entwickelnde sexuelle Neigungen), BLM (Black Lives Matter) und andere.

Solche sozialen Bewegungen sind reine Ablenkungsmanöver, sodass die Menschen nicht darauf achten, was hinter schwarzen Vorhängen für die Zukunft der Menschheit zusammengebraut wird.

Die unsichtbaren Finanzgiganten und die Silicon Valley Tech-Titanen, die buchstäblich die Welt aus dem Schatten ihres finsteren Sektengebäudes leiten, sind diejenigen, die mit eiserner Faust das WEF, die WHO, das gesamte UNO-System, die FED, die Weltbank, den IWF, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), sowie Washington selbst, das Pentagon, die NATO und Brüssel – die Zentrale der Europäischen Union (EU) – leiten.

Klaus Schwab und sein WEF-Outfit werden von ihnen großzügig finanziert – er ist also nur ein Werkzeug, um ihren Willen zu vertreten und, soweit möglich, der Welt aufzuzwingen. Diese Elite der Finsternis möchte eine globalisierte Welt, eine One World Order (OWO).

Das wird nicht geschehen. Die Dynamik der Lebenskräfte wird solche Exzesse nicht zulassen und die Zerstörung unseres schönen Blauen Planeten riskieren.

*

Schwab und die WGS-Organisatoren sehen eine Zukunft mit Weltuntergangscharakter voraus, siehe das von WGS herausgegebene „Government in 2071: Guidebook“. Die im Leitfaden der Zukunft aufgeführten Probleme und Zwänge können nur durch eine Weltregierung oder eine OWO gelöst werden.

Elon Musk, der per Video an der Konferenz teilnahm, vertritt eine diametral entgegengesetzte Ansicht.

Eine Weltregierung könne das Ende der Menschheit bedeuten, sagte Musk und plädierte für den Erhalt unserer zivilisatorischen Vielfalt.

Der Tesla-Vorsitzende und SpaceX-CEO äußerte seine Besorgnis über eine einzige Weltregierung, da sie „die Menschheit ihrer Vielfalt berauben und das Ende der Zivilisation herbeiführen könnte.“

Das sind berechtigte Bedenken, denn die Weltbevölkerung besteht aus einer unüberschaubaren Vielzahl unterschiedlicher Kulturen, Subkulturen, moralischer und ethischer Werte sowie der Kunst, die alle in kürzester Zeit verloren gehen würden, wenn Leute wie Schwab und seine globalistischen Gesinnungsgenossen ihren Willen durchsetzen würden.

Musk fügte hinzu: „Wir wollen vermeiden, ein zivilisatorisches Risiko zu schaffen, indem wir – und das mag seltsam erscheinen – zu viel Zusammenarbeit zwischen Regierungen haben.“

Er erklärte, dass historisch gesehen die verschiedenen Zivilisationen durch die Entfernung voneinander getrennt waren, sodass, wenn eine unterging, andere aufsteigen konnten. Er führte das alte Rom als Beispiel an. „Als das alte Rom fiel, erhob sich der Islam und schaffte es, einen Großteil des römischen Wissens zu bewahren und darauf aufzubauen“, so Musk. „Aber in einer globalisierten Welt ist das vielleicht kein gangbarer Weg mehr.“

Er fuhr fort, dass die menschliche Zivilisation „wie eine winzige Kerze in einer riesigen Dunkelheit ist, und eine sehr verletzliche winzige Kerze, die leicht ausgeblasen werden könnte“, und forderte das WGS-Publikum auf, „sehr vorsichtig zu sein, um zu verhindern, dass die Menschheit durch einen Kataklysmus ausgelöscht wird“ – sei er nun von Menschen verursacht oder nicht.

Eine der vielleicht wichtigsten Warnungen von Elon Musk betraf die künstliche Intelligenz (KI). „Eines der größten Risiken für die Zukunft der Zivilisation ist die KI“. sagte Musk den WGS-Teilnehmern.

Musk forderte die Regierungen auf, Sicherheitsvorschriften für KI zu entwickeln, und verglich ihren Aufstieg mit der Entwicklung der Nukleartechnologie.

Abschließend warnte Musk davor, dass KI und die Eine-Welt-Regierung eine Bedrohung für die Menschheit darstellen. Er vermutet, dass letzteres sogar das Ende der Menschheit bedeuten könnte.

Weitere Einzelheiten finden Sie hier.

Diesen antiglobalistischen Äußerungen von Elon Musk steht Schwabs Mega-Aussage gegenüber: „Technologie kann der Elite helfen, „Herr der Welt zu sein“.

Es gab sicher kaum jemanden im Publikum, der die Autorität über die in Schwabs „4. Industrieller Revolution“ aufgezählten Technologien – wie die Digitalisierung von allem, sogar des menschlichen Gehirns – einer kleinen, obendrein westlichen Elite im Sinne des WEF-Weltbildes überlassen wollte.

Stellen Sie sich vor, Wetter- und Klima-Geo-Engineering-Technologien wie HAARP, die die Atmosphäre sowie die Kontinente und Meere unseres Planeten unter der Kontrolle einiger globalistischer Eliten zu Waffen machen könnten. Es ist sehr wahrscheinlich, wenn auch noch nicht vollständig bewiesen, dass das gigantische zerstörerische Beben, das die Türkei und Syrien in den frühen Morgenstunden des 6. Februar erschütterte, die Handschrift von HAARP trug.

Wer will schon diese zerstörerische Kriegswaffe in den Händen der WEF-Eliten, gesteuert von ihren „unsichtbaren“ Herrschern und ihren globalistischen, eugenistischen „Front“-Akteuren, wie Schwab, Gates, Rockefeller, Soros und anderen!

Möge Gott uns vor diesem Todeskult bewahren.

Peter Koenig ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang in der ganzen Welt tätig war. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist auch ein nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Instituts der Renmin Universität, Peking.