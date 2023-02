Musk vs. Schwab auf dem „World Government Summit“ – zwei konkurrierende Zukunftsvisionen

Der Milliardär Elon Musk und der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, traten diese Woche gegeneinander an und präsentierten auf dem diesjährigen World Government Summit – einem WEF-ähnlichen Treffen, das sich mit der Gestaltung der Zukunft der Regierungen weltweit befasst – konkurrierende Zukunftsvisionen.

Der Milliardär Elon Musk und der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, standen sich diese Woche gegenüber und präsentierten auf dem diesjährigen World Government Summit (WGS) konkurrierende Visionen für die Zukunft.

Der WGS, der vom 13. bis 15. Februar in Dubai unter dem Motto „Shaping Future Governments“ stattfand, brachte prominente Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Global Governance in einem Format zusammen, das dem des jüngsten WEF-Jahrestreffens ähnelt.

Die WGS bezeichnet sich selbst als „eine globale Plattform für den Wissensaustausch, die sich der Gestaltung der Zukunft der Regierungen weltweit widmet“.

Zu den über 300 Rednern und 10.000 Teilnehmern gehörten 250 Regierungsminister und Vertreter von 80 internationalen, regionalen und staatlichen Organisationen, darunter die Vereinten Nationen, das WEF, die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Weltbank und der Internationale Währungsfonds.

Musk, Schwab und andere führende Persönlichkeiten diskutierten über widersprüchliche Hoffnungen und Sorgen für die Zukunft. Der WGS selbst prognostizierte auch, wie die Welt im Jahr 2071 aussehen wird, was im Rahmen der WGS-Initiative „Government in 2071“ veröffentlicht wurde.

Diese Prognosen sehen eine dystopische Zukunft mit katastrophalem Klimawandel, Massenmigration, Massenentlassungen aufgrund von Automatisierung, daraus resultierenden sozialen Unruhen und der Verschmelzung von Mensch und Technik als „bestes Szenario“ für 2071 vor.

Musk: KI und Eine-Welt-Regierung bedrohen die Menschheit

Musk sprach am Mittwoch in einer Videobotschaft an die WGS über den anhaltenden Aufstieg der künstlichen Intelligenz (KI) und die Gefahren einer Eine-Welt-Regierung.

„Eine der größten Gefahren für die Zukunft der Zivilisation ist die KI“, sagte Musk den WGS-Teilnehmern. „Aber KI ist sowohl positiv als auch negativ – sie birgt große Versprechen, große Möglichkeiten, aber auch große Gefahren in sich.“

Er äußerte sich zu ChatGPT, dem zunehmend beliebten KI-Tool, das von OpenAI entwickelt wurde. Musk hat OpenAI zusammen mit dem ehemaligen PayPal-Partner Peter Thiel gegründet, ist aber inzwischen aus dem Vorstand des Unternehmens ausgeschieden, wie die New York Post berichtet.

„Ich denke, ChatGPT hat den Menschen gezeigt, wie fortschrittlich KI geworden ist. KI ist schon seit einiger Zeit fortgeschritten, sie hatte nur noch keine Benutzeroberfläche, die für die meisten Menschen zugänglich war“, sagte Musk.

„Was ChatGPT getan hat, ist, eine zugängliche Benutzeroberfläche für die KI-Technologie zu schaffen, die es schon seit ein paar Jahren gibt“, fügte er hinzu.

Musk forderte die Regierungen auf, Sicherheitsvorschriften für KI zu entwickeln, und verglich ihren Aufstieg mit der Entwicklung der Nukleartechnologie.

„Betrachten Sie unter anderem die Entdeckung der Kernphysik. Es gab die Atomstromerzeugung, aber auch Atombomben“, sagte Musk und fügte hinzu:

Offen gesagt, denke ich, müssen wir die Sicherheit von KI regulieren. Denken Sie an jede Technologie, die ein potenzielles Risiko für Menschen darstellt, wie Flugzeuge, Autos oder Medizin, wir haben Regulierungsbehörden, die die öffentliche Sicherheit von Autos, Flugzeugen und Medizin überwachen.

Ich denke, wir sollten eine ähnliche Regulierungsaufsicht für künstliche Intelligenz haben, weil ich glaube, dass sie tatsächlich ein größeres Risiko für die Gesellschaft darstellt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Musk sich in dieser Weise über KI äußert. Im März 2022 sagte Musk, dass „künstliche Intelligenz, die schief läuft“, eine der drei größten Bedrohungen für die Menschheit sei, zusammen mit sinkenden Geburtenraten und dem Anstieg des „religiösen Extremismus“.

Auch andere haben sich besorgt darüber geäußert, dass KI „schiefgehen“ könnte, und behauptet, dass die Technologie mit Vorurteilen behaftet ist. So berichtete die New York Post, dass ChatGPT sich weigerte, einen Artikel über Hunter Biden im kritischen Stil der Zeitung zu schreiben, aber bereit war, den Artikel aus der Perspektive von CNN zu verfassen.

Business Insider argumentiert, dass KI-Tools wie ChatGPT „wach“ sein müssen, um Großinvestoren anzuziehen.

Große Investitionen fließen in solche KI-Technologien. Microsoft kündigte letzten Monat an, 10 Milliarden Dollar in OpenAI zu investieren, während Google an einem Konkurrenten zu ChatGPT mit dem Namen „Bard“ arbeitet.

In seiner Rede vor den WGS-Delegierten ging Musk auch auf die Gefahren ein, die er in einer Eine-Welt-Regierung sieht.

„Ich weiß, dass dies der Weltregierungsgipfel ist, aber ich denke, wir sollten vielleicht ein wenig besorgt darüber sein, zu sehr zu einer einzigen Weltregierung zu werden“, sagte er. „Wir wollen vermeiden, dass wir ein zivilisatorisches Risiko eingehen, indem wir, offen gesagt – das mag etwas seltsam klingen – zu viel Zusammenarbeit zwischen Regierungen haben.“

Stattdessen rief Musk dazu auf, die „zivilisatorische Vielfalt“ zu erhalten. Er sagte:

Ich denke, wir sollten ein wenig vorsichtig sein, wenn wir zu sehr eine einzige Zivilisation sind, denn wenn wir zu sehr eine einzige Zivilisation sind, könnte das Ganze zusammenbrechen.

Ich will damit natürlich keinen Krieg andeuten, aber ich denke, wir sollten ein wenig vorsichtig sein, zu sehr zu kooperieren. Es klingt ein wenig seltsam, aber wir wollen ein gewisses Maß an zivilisatorischer Vielfalt haben, sodass, wenn etwas mit einem Teil der Zivilisation schief geht, die ganze Sache nicht zusammenbricht und die Menschheit weiter voranschreitet.

Musk hatte auch einen Ratschlag für politische Führer und andere prominente Persönlichkeiten: Sprechen Sie mit Ihrer eigenen Stimme.

„Ich denke, die Menschen sollten mit ihrer eigenen Stimme sprechen“, sagte er. „Ich würde CEOs und Gesetzgeber ermutigen, authentisch zu sprechen. Machen Sie die Tweets selbst und vermitteln Sie Ihre Botschaft direkt.“

Musk twitterte, dass er sich für diese Äußerungen auf der WGS entschieden habe, weil es „der richtige Ort“ zu sein schien.

Er deutete auch seine Pläne für Twitter an und erklärte, er erwarte, einen CEO zu finden, der seine Nachfolge „wahrscheinlich gegen Ende dieses Jahres“ antritt.

„Ich denke, ich muss die Organisation stabilisieren und sicherstellen, dass sie sich in einer finanziell gesunden Lage befindet“, sagte er. „Ich schätze, dass wahrscheinlich gegen Ende dieses Jahres ein guter Zeitpunkt wäre, um jemanden zu finden, der das Unternehmen leitet.

Schwab: Technologie kann der Elite helfen, „Herr der Welt zu sein

In seiner Grundsatzrede auf der WGS sagte Schwab, dass die Beherrschung von Technologien wie KI der globalen Elite helfen kann, „die Welt zu beherrschen“, und bestätigte damit vielleicht Musks Befürchtungen.

„Wir stehen am Anfang“, sagte er. „Wenn man sich den technologischen Wandel ansieht, verläuft er normalerweise in Form einer S-Kurve. Und wir sind gerade dabei, in die exponentielle Phase einzutreten“.

In dieser Phase, so Schwab, „müssen wir die Zusammenarbeit verstärken und die Koordinierung auf der Ebene der Regierungen, der Länder und der Institutionen verbessern, um den Rahmen der internationalen Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten, der sich wiederum in den Entwicklungspfaden umfassend widerspiegelt.“

Schwab bezog sich auf das kürzlich abgeschlossene WEF-Jahrestreffen, um seinen Ausführungen einen Kontext zu geben: „Wir haben über unsere Fähigkeit diskutiert, uns an diese globalen Herausforderungen anzupassen, angesichts verschiedener Krisen, die neue Mechanismen und innovative Methoden erfordern, um uns zu helfen, eine bessere Zukunft zu erreichen und den Bestrebungen der Menschheit zu dienen.“

Schwab sagte, dass die kommenden Jahrzehnte große „strukturelle Veränderungen“ im Kontext des Klimawandels erleben werden. Er plädierte dafür, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen und „Null Kohlenstoffemissionen“ zu erreichen.

Neue Technologien, so Schwab, werden bei diesen Veränderungen weiterhin eine entscheidende Rolle spielen.

„Vor ein paar Jahren hielten wir einige Technologien noch für Science-Fiction, die nur schwer umzusetzen waren“, sagte Schwab. „Aber heute ist es Realität, dass wir durch künstliche Intelligenz, neue Weltraumtechnologie und industrielle Biologie leben, was einen großen Wandel in den nächsten 10 Jahren ankündigt und von den Regierungen ehrgeizige Entscheidungen verlangt.“

Schwab hob die Rolle der KI bei der Verwirklichung der vierten industriellen Revolution hervor:

Künstliche Intelligenz, aber nicht nur künstliche Intelligenz, sondern auch das Metaversum, Neospace-Technologien, und ich könnte noch viel mehr aufzählen … synthetische Biologie. Unser Leben in zehn Jahren wird völlig anders sein, es wird sich sehr stark verändern. Und wer diese Technologien beherrscht, wird in gewisser Weise der Herr der Welt sein.

Wie Musk äußerte er einige Bedenken, aber seine „tiefe Sorge“ war, dass neue Technologien wie die KI der Kontrolle der globalen Elite „entgehen“ könnten.

„Meine große Sorge ist, dass die #4IR-Technologien, wenn wir nicht auf globaler Ebene zusammenarbeiten, wenn wir nicht gemeinsam die notwendige Politik formulieren und gestalten, unserer Macht entgehen werden, diese Technologien zu beherrschen“, sagte er.

Dieselben Eliten müssen daher „die notwendige Politik gestalten, um sicherzustellen, dass diese Technologien der Menschheit dienen“.

Auf diese Weise, so Schwab, können sie der Öffentlichkeit, die sich vom Wandel überwältigt fühlen wird“, weil sie nicht wirklich verstehen kann, was vor sich geht“, zeigen, warum diese Technologien dem Wohl der Menschen dienen können“.

Das WEF ist ein begeisterter Befürworter von Technologien wie KI und dem Metaverse.

Schwabs Äußerungen auf dem WGS darüber, wie neue Technologien der globalen Elite helfen können, „die Welt zu beherrschen“, spiegeln seine Aussagen auf dem diesjährigen WEF-Treffen wider, wo er meinte, was es bedeutet, „die Zukunft zu meistern“.

Tedros: COVID „wird nicht die letzte Pandemie sein

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sprach ebenfalls auf dem WGS-Treffen und sagte, dass COVID-19 „leider … nicht die letzte Pandemie oder der größte Gesundheitsnotfall sein wird“.

Er fügte hinzu:

Andere Bedrohungen, wie der Klimawandel, werden in ihrer Häufigkeit und Intensität weiter zunehmen. Wir sind es denen, die wir verloren haben, und denen, die nach uns kommen werden, schuldig, die Lehren daraus zu ziehen und die Veränderungen vorzunehmen, die die Welt sicherer machen sollen.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, erklärte den Anwesenden, die Welt stehe „vor einem Zusammentreffen von Krisen, wie wir es zu Lebzeiten noch nicht erlebt haben“.

„Konflikte wüten, Armut und Hunger nehmen zu, Spaltungen vertiefen sich, und die Klimakrise verschärft sich weiter“, sagte er. „Wir haben die Pflicht zu handeln. Wir müssen einen Weg zu größerer Zusammenarbeit finden, der auf Solidarität beruht.“

Um dies zu erreichen, sagte er:

Müssen wir kurzfristige politische Entscheidungen vermeiden, die die Bewältigung der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, hinauszögern – und diese Herausforderungen letztlich noch unlösbarer machen. Wir müssen die Global Governance stärken und den Multilateralismus für das 21. Jahrhundert neu beleben. Und wir müssen mit der Geschwindigkeit und dem Umfang handeln, die unsere schnelllebige Zeit erfordert.

Dies gilt für jede Herausforderung, vor der wir stehen – von der Bewältigung der Klimakatastrophe und der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung bis hin zur Verwirklichung des Friedens und der Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte künftiger Generationen. … Das Handeln der Regierungen ist entscheidend, aber nicht ausreichend.

„Wir brauchen alle – aus dem Privatsektor, der Zivilgesellschaft und darüber hinaus – um für das Gemeinwohl zusammenzuarbeiten“, so Guterres weiter. „Das ist unsere gemeinsame Agenda.“

Und Arturo Bris vom IMD World Competitiveness Center, der ebenfalls auf der WGS sprach, sagte, dass ein „Schock“ nötig sei, um den „Übergang“ zu einer neuen „Weltordnung“ voranzutreiben.

Neben den Reden von Schlüsselpersonen umfasste das WGS-Treffen mehrere Foren, darunter „SDGs [Sustainable Development Goals] in Action“, „Future by Design Global Forum“, „Future of Work Forum“, „Future of Education Forum“, „Food System Transformation Forum“ und „Gathering of the Greatest Minds“.

Die WGS-Protokolle wurden auch von mehreren Berichten begleitet, die zur Ergänzung des diesjährigen Treffens veröffentlicht wurden. PWC schrieb einen solchen Bericht, in dem es heißt, dass „politische Entscheidungsträger und Regulierungsbehörden von nicht traditionellen, nichtstaatlichen Akteuren lernen müssen, die bereits im Metaverse Fuß gefasst haben“.

Roberto Azevêdo, Executive Vice President und Chief Corporate Affairs Officer von PepsiCo und ehemaliger Generaldirektor der Welthandelsorganisation, schrieb einen Bericht, in dem er betonte, dass „Regierung und Unternehmen als Partner zusammenarbeiten müssen, wobei beide den Willen der Menschen besser berücksichtigen müssen“.

„Diese Partnerschaft muss strukturelle Veränderungen anstreben, die auf langfristige Lösungen abzielen und nicht von der Logik der Wahlzyklen abhängig sind“, so Azevêdo.