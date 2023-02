Neue Studie bestätigt Zusammenhang zwischen höherer Säuglingssterblichkeit und der zunehmenden Anzahl von Impfstoffdosen

childrenshealthdefense.org: Eine neue, von Fachleuten begutachtete Studie hat eine positive statistische Korrelation zwischen der Säuglingssterblichkeitsrate und der Anzahl der Impfdosen, die Babys erhalten haben, festgestellt – eine Bestätigung der Ergebnisse, die dieselben Forscher vor zehn Jahren gemacht haben.

In „Reaffirming a Positive Correlation Between Number of Vaccine Doses and Infant Mortality Rates: A Response to Critics„, veröffentlicht am 2. Februar in Cureus, untersuchten die Autoren Gary S. Goldman, Ph.D., ein unabhängiger Informatiker, und Neil Z. Miller, ein medizinischer Forscher, diesen möglichen Zusammenhang.

Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine positive Korrelation zwischen der Anzahl der Impfstoffdosen und der IMR in den am höchsten entwickelten Ländern nachweisbar ist.

Die Autoren wiederholten die Ergebnisse einer von ihnen durchgeführten statistischen Analyse aus dem Jahr 2011 und widerlegten die Ergebnisse einer kürzlich erschienenen Studie, die diese Ergebnisse infrage stellte.

Miller sprach mit The Defender über die Studie und ihre Auswirkungen auf die Impfpläne für Säuglinge und Kinder.

Je mehr Dosen, desto höher die Säuglingssterblichkeitsrate

Im Jahr 2011 veröffentlichten Miller und Goldman eine von Experten begutachtete Studie in der Zeitschrift Human and Experimental Toxicology, in der erstmals ein positiver statistischer Zusammenhang zwischen der Säuglingssterblichkeit und der Anzahl der Impfdosen festgestellt wurde.

Die Forscher schrieben:

Die Säuglingssterblichkeitsrate (IMR) ist einer der wichtigsten Indikatoren für das sozioökonomische Wohlergehen und die öffentliche Gesundheit eines Landes. Der US-amerikanische Impfplan für Kinder sieht 26 Impfdosen für Säuglinge unter einem Jahr vor – die meisten in der Welt – und dennoch haben 33 Länder eine niedrigere IMR.

Mithilfe einer linearen Regression wurden die Impfpläne dieser 34 Länder untersucht, und es wurde ein Korrelationskoeffizient von r = 0,70 (p < 0,0001) zwischen der IMR und der Anzahl der routinemäßig an Säuglinge verabreichten Impfdosen festgestellt.

In den obigen Abbildungen bezieht sich „r“ auf den Korrelationskoeffizienten, eine Zahl, die von -1 bis 1 reicht. Jeder Wert über Null wird als positive Korrelation verstanden, wobei Werte zwischen 0,6 und 0,79 als „starke“ positive Korrelation und 0,8 und mehr als „sehr starke“ positive Korrelation gelten.

Der „p-Wert“ gibt an, inwieweit der Wert des Prädiktors in einer linearen Regressionsanalyse mit den Veränderungen der Antwortvariablen zusammenhängt.

Ein p-Wert von 0,05 oder weniger gilt als statistisch signifikant und zeigt an, dass der Prädiktor und die Antwortvariable miteinander in Beziehung stehen und sich in dieselbe Richtung bewegen.

In derselben Studie aus dem Jahr 2011, für die Daten aus dem Jahr 2009 verwendet wurden, fanden die Forscher heraus, dass die Industrieländer, die ihren Kindern die meisten Impfdosen verabreichen (21 bis 26 Dosen), tendenziell die schlechtesten IMRs haben.

„Die lineare Regressionsanalyse der ungewichteten mittleren IMRs zeigte eine hohe statistisch signifikante Korrelation zwischen der steigenden Anzahl von Impfdosen und der steigenden Kindersterblichkeitsrate mit r = 0,992 (p = 0,0009)“, schrieben die Forscher.

Miller sagte dem Defender:

Im Jahr 2011 veröffentlichten wir eine Studie, die eine kontraintuitive, positive Korrelation, r = 0,70 (p < .0001), ergab, die zeigt, dass unter den am höchsten entwickelten Nationen (n = 30) diejenigen, die mehr Impfstoffe für ihre Kinder benötigen, tendenziell höhere Kindersterblichkeitsraten (IMRs) haben.

Kritiker der Studie behaupteten jedoch kürzlich, dass dieses Ergebnis auf einen ‚unangemessenen Datenausschluss‘ zurückzuführen sei, d. h. auf das Versäumnis, den ‚vollständigen Datensatz‘ aller 185 Länder zu analysieren.

Miller zufolge:

Ein Forscherteam hat kürzlich unsere Studie gelesen und fand es ‚beunruhigend‘, dass sie zu den Top 5% aller Forschungsergebnisse gehört. Sie schrieben eine Gegendarstellung zu unserer Studie, um „frühere Fehlinformationen zu korrigieren“ und die Auswirkungen des Zögerns bei der Impfung zu verringern.

Ihre Arbeit wurde nicht veröffentlicht, aber sie wurde auf einem Preprint-Server eingestellt.

Miller sagte, dass er und Goldman „unsere aktuelle Arbeit geschrieben haben, um die verschiedenen Behauptungen dieser Kritiker zu untersuchen, die Gültigkeit ihrer wissenschaftlichen Methoden zu bewerten und neue Untersuchungen durchzuführen, um die Zuverlässigkeit unserer ursprünglichen Ergebnisse zu beurteilen“.

Die ursprüngliche Studie untersuchte die USA und 29 andere Länder mit besseren IMRs, um einen möglichen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Impfdosen … und den IMRs zu erforschen, und fand eine starke positive Korrelation.

Die 10 Forscher – Elizabeth G. Bailey, Ph.D., Assistenzprofessorin für Biologie an der Brigham Young University, und mehrere Studenten ihres Bioinformatik-Kurses, die die Widerlegung der Analyse von Goldman und Miller aus dem Jahr 2011 verfassten – kombinierten in ihrer Analyse 185 Industrienationen und Länder der Dritten Welt mit unterschiedlichen Impfraten und sozioökonomischen Unterschieden.

„Ein erklärter Grund für Baileys Neuanalyse (und zusätzliche neue Untersuchungen) ist die Verringerung der Auswirkungen des zögerlichen Verhaltens bei der Impfung, das sich durch die rasche Entwicklung und Verbreitung des COVID-19-Impfstoffs verstärkt hat“, so Goldman und Miller. „Sie scheinen auch darauf abzuzielen, dass unsere Studie möglicherweise zurückgezogen wird“.

Miller erläuterte die von Baileys Team angewandte Methodik:

Die Kritiker wählten 185 Länder aus und verwendeten eine lineare Regression, um eine Korrelation zwischen der Anzahl der Impfdosen und der IMR zu ermitteln.

Sie führten auch multiple lineare Regressionsanalysen des Human Development Index (HDI) gegenüber der IMR mit zusätzlichen Prädiktoren durch und untersuchten die IMR gegenüber den prozentualen Impfraten für acht verschiedene Impfstoffe.

Miller: „Trotz des Vorhandenseins inhärenter Störvariablen in ihrer Studie wird eine kleine, statistisch signifikante positive Korrelation (r = 0,16, p < .03) berichtet, die den positiven Trend in unserer Studie (r = 0,70, p < .0001) bestätigt.“

Mit anderen Worten: In den 185 von Miller untersuchten Ländern besteht nach wie vor eine positive Korrelation zwischen der IMR und der Anzahl der Impfdosen, wenn auch in abgeschwächter Form.

Diese positive Korrelation wird jedoch „durch das Hintergrundrauschen von Ländern mit heterogenen sozioökonomischen Variablen, die zu hohen Kindersterblichkeitsraten beitragen, wie Unterernährung, Armut und mangelhafte Gesundheitsversorgung, abgeschwächt“ – was bedeutet, dass es in ärmeren Ländern Störfaktoren gibt, die erheblich zu ihren höheren IMR-Raten beitragen.

Miller erklärte den Unterschied in der Methodik:

Wir haben beide eine lineare Regression verwendet, um eine mögliche Korrelation zwischen der Anzahl der Impfdosen und der IMR zu analysieren. Wir analysierten jedoch die 30 am höchsten entwickelten Länder mit hohen Impfraten (durchweg über 90 %) und einheitlichen sozioökonomischen Faktoren.

Im Gegensatz dazu analysierten unsere Kritiker 185 Länder mit variablen Impfraten (zwischen weniger als 40 % und mehr als 90 %) und heterogenen sozioökonomischen Faktoren.

Durch die Vermischung von hoch entwickelten Ländern und Ländern der Dritten Welt in ihrer Analyse haben unsere Kritiker versehentlich zahlreiche Störfaktoren eingeführt. So tragen unter anderem Unterernährung, Armut und mangelhafte Gesundheitsversorgung zur Kindersterblichkeit bei, was die Daten verfälscht und die Ergebnisse unzuverlässig macht.

Miller und Goldman führten außerdem drei weitere Arten von statistischen Analysen durch: Odds-Ratio-, Sensitivitäts- und Replikationsanalysen. Diese Tests bestätigten ihre Ergebnisse, wie sie in ihrem neuen Papier schreiben:

Unsere Odds-Ratio-Analyse, die mit dem Originaldatensatz durchgeführt wurde, kontrollierte mehrere Variablen. Keine dieser Variablen senkte die Korrelation unter 0,62 und bestätigte damit unsere Ergebnisse.

Unsere Sensitivitätsanalyse ergab statistisch signifikante positive Korrelationen zwischen der Anzahl der Impfstoffdosen und der IMR, wenn wir unsere ursprüngliche Analyse von den Top 30 auf die 46 Länder mit den besten IMRs ausweiteten.

Außerdem bestätigte eine Replikation unserer ursprünglichen Studie mit aktualisierten Daten aus dem Jahr 2019 den Trend, den wir in unserer ersten Studie festgestellt hatten (r = 0,45, p = .002).

Anders ausgedrückt: Die neue Studie, die Daten aus dem Jahr 2019 verwendete, fand eine etwas schwächere positive Korrelation von 0,45, bestätigte aber dennoch einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Impfdosen für Säuglinge und der IMR.

Miller erklärte, dass im Gegensatz zum Datensatz der Kritiker, der 185 Länder umfasst, für seinen Datensatz keine Anpassungen für die Impfraten erforderlich waren, da „die Impfraten in den von uns analysierten Ländern im Allgemeinen zwischen 90 und 99 % lagen.“

Er fügte hinzu, dass die Odds-Ratio-Analyse 11 Variablen berücksichtigte, einschließlich Kinderarmut, und dass „keine dieser Variablen die Korrelation unter 0,62 senkte“.

In ähnlicher Weise sagte Miller: „In unserer Sensitivitätsanalyse, bei der wir nacheinander Nationen mit schlechteren IMRs als die Vereinigten Staaten analysierten, hätten weitere 16 Nationen in die lineare Regression der IMRs gegenüber der Anzahl der Impfdosen einbezogen werden können, und die Ergebnisse hätten immer noch einen statistisch signifikanten positiven Korrelationskoeffizienten ergeben.“

Miller erklärte gegenüber The Defender, dass die von ihm und Goldman festgestellte positive Korrelation noch stärker wurde, als die Daten auf hoch entwickelte Länder beschränkt wurden:

Als wir unsere Studie aus dem Jahr 2009 mit Daten aus dem Jahr 2019 wiederholten, fanden wir erneut eine statistisch signifikante positive Korrelation zwischen der Anzahl der Impfstoffdosen und der IMR. Obwohl die Korrelation weniger robust war (r = 0,45, p = .002) als unser ursprüngliches Ergebnis, bestätigte sie die Richtung des ursprünglich gemeldeten Trends.

Als wir unsere lineare Regressionsanalyse für 2019 auf die 20 wichtigsten Länder beschränkten, erhöhte sich der Korrelationskoeffizient (r = 0,73, p < .0003), was eine starke direkte Beziehung zwischen der Anzahl der Impfstoffdosen und der IMR offenbart.

Miller merkte an, dass seine Kritiker eine zusätzliche Analyse durchführten und ihre Schlussfolgerungen auf die Ergebnisse stützten, die sie für „hoch“ und „sehr hoch entwickelte Länder“, kategorisiert nach dem HDI, fanden.

In ihrem Papier heißt es: „Eine erneute Analyse nur hoch oder sehr hoch entwickelter Länder zeigt ebenfalls, dass der Index der menschlichen Entwicklung (HDI) die Variabilität der IMR erklärt und dass mehr empfohlene Impfstoffdosen nicht mehr Kindersterblichkeit vorhersagen.“

Goldman und Miller stellen in ihrem neuen Papier jedoch die Verwendung des HDI als Prädiktor für die allgemeine Gesundheit in einem Land in Frage und weisen darauf hin, dass der HDI nur „das Bildungsniveau, das Pro-Kopf-Einkommen und die Lebenserwartung“ berücksichtigt und dass mehrere Wissenschaftler „schwerwiegende Fehlklassifizierungen bei der Einteilung in Länder mit niedriger, mittlerer, hoher oder sehr hoher menschlicher Entwicklung“ festgestellt haben.

„Wie wir in unserem Papier erörtern, werden bis zu 34% der HDI-klassifizierten Länder aufgrund von drei Fehlerquellen falsch klassifiziert, sodass er unzuverlässig ist“, sagte Miller gegenüber The Defender. „Obwohl unsere Kritiker eine starke Korrelation zwischen HDI und IMR festgestellt haben, zeigt dies keine spezifischen Gesundheitsmaßnahmen, die die IMR positiv oder negativ beeinflussen könnten.“

Miller merkte außerdem an: „Ein alternativer Index, der Human Life Indicator (HLI), wurde geschaffen, um die Unzulänglichkeiten des HDI zu beheben. Während Dänemark kürzlich beim HDI den fünften Platz in der Welt belegte, fiel es beim HLI auf den 27. Platz zurück; die USA belegten kürzlich beim HDI den zehnten Platz, während sie beim HLI auf Platz 32 lagen.“

Miller fasst die Unzulänglichkeiten der Studie seiner Kritiker wie folgt zusammen:

Für unsere Kritiker war es unangemessen, Daten aus Ländern mit sehr unterschiedlichen Impfquoten und heterogenen sozioökonomischen Faktoren zu kombinieren. In den Ländern der Dritten Welt tragen mehrere Faktoren zu einer hohen Kindersterblichkeit bei, so dass eine positive Korrelation zwischen der Anzahl der Impfdosen und der IMR bei der Analyse aller 185 Länder (anstatt die Analyse auf die am höchsten entwickelten homogenen Länder zu beschränken) abgeschwächt wird oder im Hintergrundrauschen dieser anderen Faktoren untergeht.

Daten zeigen, dass die Todesfälle bei Säuglingen in den Tagen nach der Impfung ansteigen

Miller hatte zuvor den Zusammenhang zwischen pädiatrischen Impfstoffen und plötzlichem Kindstod untersucht, und zwar in einem Papier aus dem Jahr 2021 mit dem Titel „Vaccines and sudden infant death: An analysis of the VAERS database 1990-2019 and review of the medical literature“.

In seinem Kommentar zu den Ergebnissen dieser Studie sagte Miller:

Von den 2.605 Todesfällen bei Säuglingen, die dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) von 1990 bis 2019 gemeldet wurden, traten 58 % innerhalb von drei Tagen nach der Impfung und 78 % innerhalb von sieben Tagen nach der Impfung auf, was bestätigt, dass Todesfälle bei Säuglingen tendenziell in zeitlicher Nähe zur Impfstoffverabreichung auftreten.

Der Überschuss an Todesfällen in diesen frühen Nachimpfungszeiträumen war statistisch signifikant (p < 0,00001).

In Verbindung mit den Ergebnissen seiner jüngsten Arbeit argumentierte Miller, dass „Impfstoffe nicht immer sicher und wirksam sind. Die durch Impfungen bedingte Morbidität und Mortalität ist weitaus größer als öffentlich zugegeben wird“.

Er fügte hinzu:

In allen Ländern wird ein kausaler Zusammenhang zwischen Impfstoffen und plötzlichem Kindstod selten anerkannt. Physiologische Studien haben jedoch gezeigt, dass Impfstoffe bei Säuglingen Fieber erzeugen und die Aktivität der 5-HT-Neuronen [Serotonin] im Rückenmark hemmen können, was zu verlängerten Atemstillständen führt und die Selbstreanimation beeinträchtigt.

Miller wies auch darauf hin, dass die Reihenfolge, in der die Impfstoffe verabreicht werden, ein möglicher Faktor ist, der zu IMRs beiträgt. Er sagte dem Defender:

Globale Gesundheitsbehörden testen weder die Reihenfolge der empfohlenen Impfstoffe noch ihre unspezifischen Wirkungen, um zu bestätigen, dass sie die beabsichtigten Auswirkungen auf das Überleben von Kindern haben. Es sind weitere Studien zu diesem Thema erforderlich, um die vollen Auswirkungen von Impfungen auf die Gesamtsterblichkeit zu ermitteln.

In Ländern der Dritten Welt weisen zahlreiche Studien darauf hin, dass DTP- und inaktivierte Polioimpfstoffe (IPV) ein ungünstiges Sicherheitsprofil aufweisen, insbesondere wenn sie nicht in der richtigen Reihenfolge verabreicht werden. Es hat sich auch gezeigt, dass die gleichzeitige Verabreichung mehrerer Impfstoffe die Sterblichkeit erhöht.

Wir wissen nicht, ob geimpfte oder ungeimpfte Säuglinge häufiger sterben“, so Miller in seiner jüngsten Studie. Er wies jedoch darauf hin, dass die meisten Länder in seiner Stichprobe eine Durchimpfungsrate von 90-99% aufwiesen“.

„In unserer Arbeit liefern wir plausible biologische Beweise dafür, dass die beobachtete Korrelation zwischen IMRs und der Anzahl der routinemäßig an Säuglinge verabreichten Impfdosen kausal sein könnte“, so Miller.

Infolgedessen, so Miller, „wären weitere Untersuchungen zu den gesundheitlichen Ergebnissen von geimpften und ungeimpften Bevölkerungsgruppen … von Vorteil“, und er fügte hinzu, dass „die Gesundheitsbehörden in allen Ländern die Pflicht haben, festzustellen, ob ihre Impfpläne die gewünschten Ziele erreichen.“

„Auf diesem Gebiet muss noch viel mehr geforscht werden, aber weitere Studien werden nur begrenzte positive Veränderungen bewirken, bis mehr Einzelpersonen und Familien beginnen, den Zusammenhang zwischen Impfstoffen und unerwünschten Ereignissen zu erkennen“, sagte Miller.

„Außerdem müssen Gesetzgeber und Gesundheitsbehörden den Menschen ermöglichen, Impfstoffe zu akzeptieren oder abzulehnen, ohne sich einschüchtern zu lassen oder negative Konsequenzen zu befürchten.“