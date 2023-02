Kein Geld für Lebensmittel? Essen Sie doch einfach nicht!

Auch die Bürger in den Vereinigten Staaten sind mit einer hohen Inflation konfrontiert. Das Wall Street Journal, das unter anderem auch zu den gesteuerten und kontrollierten Mediennetzwerken der USA gehören, veröffentlichte einen Artikel, in dem den Menschen geraten wird, das Frühstück ausfallen zu lassen, wenn sie kein Geld für Lebensmittel haben.

Eier, Müsli, Obst und Kaffee haben sich stark verteuert. In den USA stiegen die Preise für Eier im Januar um 8,5 Prozent und im vergangenen Jahr um 70,1 Prozent – der stärkste Anstieg seit 1973.

Der Autor des Artikels behauptet, dass die explodierende Inflation auf die russische Invasion in der Ukraine zurückzuführen ist. Ferner ist die Eierproduktion aufgrund der Vogelgrippe stark zurückgegangen. Auch das Verbot der Käfighaltung in Kalifornien und anderswo ließ die Eierpreise in die Höhe schnellen.

Skipping meals to make ends meet?



This is how badly Biden’s economy is beating down average Americans.https://t.co/WJegLYW5UN — John Kennedy (@SenJohnKennedy) February 15, 2023

Das geht sogar noch weiter als die Propaganda „Iss die Käfer“. Iss einfach nichts, um zu überleben. Genial, oder?

Präsident Biden behauptet unterdessen, dass Benzinpreise, Inflation und Löhne zeigen, dass sein Wirtschaftsplan funktioniert. Biden behauptet auch, dass die Preise gesunken sind, was eine Lüge ist.

Im Januar gaben die Amerikaner im Durchschnitt 6,4 Prozent mehr für Lebensmittel und anderes aus. Die Inflation liegt immer noch weit über dem Niveau, das die Zentralbanker für gesund halten. Im Dezember waren die Preise noch um 6,5 Prozent gestiegen.

Der US-Kongressabgeordnete Dan Bishop antwortet: „Amerika unter Biden: Kein Geld für Lebensmittel? Essen Sie einfach nichts.“

Der Finanzberater Douglas A. Boneparth fügt hinzu: „Wenn Sie Frühstück, Mittag- und Abendessen ausfallen lassen, können Sie noch mehr Geld sparen.“