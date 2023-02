Neue Memos entlarven geheime Abmachung zwischen den USA und Großbritannien zur Verschleierung von COVID-Impfstoff-Nebenwirkungen

„Warum sind wir in eine geheime Abmachung verwickelt, um Informationen über unerwünschte Ereignisse im Kontext der Impfstoffe geheim zu halten?“ fragte Fitton.

Der Präsident von Judicial Watch, Tom Fitton, sagte, dass jüngste Dokumente, die die Überwachungsgruppe erhalten hat, zeigen, dass die Vereinigten Staaten in eine geheime Abmachung mit dem Vereinigten Königreich verwickelt waren, um Informationen über Nebenwirkungen des Impfstoffs COVID-19 vor der Öffentlichkeit geheim zu halten.

„Sie haben über Anaphylaxie-Reaktionen und unerwünschte Ereignisse im Kontext des Impfstoffes gesprochen“, sagte Fitton in der Mittwochsausgabe der Fernsehsendung „Just the News, No Noise“. „Sie tauschten Informationen mit ihren britischen Kollegen aus.“

Judicial Watch gab letzte Woche eine Pressemitteilung heraus, die auf die 57 Seiten der geschwärzten Dokumente verweist.

„Judicial Watch gab heute bekannt, dass sie 57 Seiten stark redigierter Unterlagen vom US-Gesundheitsministerium (HHS) erhalten hat, aus denen hervorgeht, dass nur zwei Tage vor der FDA-Zulassung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech eine Diskussion zwischen den Gesundheitsbehörden der USA und Großbritanniens über die COVID-Spritze und ‚Anaphylaxie‘ stattfand, wobei die Aufsichtsbehörden ihre ‚gegenseitige Vertraulichkeitsvereinbarung‘ betonten“, heißt es in der Presseerklärung.

Fitton sagte, die enthüllten Informationen seien gelinde gesagt beunruhigend.

„Warum lassen wir uns auf ein Geheimabkommen ein, um Informationen über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit den Impfstoffen geheim zu halten“, fragte er. „Ich finde das einfach beunruhigend. Die Dokumente sprechen für sich selbst.“

Fitton fügte hinzu, dass dies nicht das erste Mal ist, dass so etwas passiert.

„Es ist nicht das erste Mal, dass wir so etwas sehen“, sagte er. „Als COVID zum ersten Mal auftauchte, haben wir Dokumente aufgedeckt, die zeigen, dass es eine Vereinbarung mit den Chinesen gab, in der sie die Bedingungen für die Geheimhaltung und eine Vereinbarung im Austausch für unsere Fähigkeit, dorthin zu gehen, diktierten. Und es sieht so aus, als ob wir uns ansehen wollten, welche Informationen sie damals über das Virus hatten. Offensichtlich waren sie nicht sonderlich daran interessiert, das uns mitzuteilen.“