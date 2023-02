Wissenschaftler warnen, dass UV-Nageltrocknungsgeräte die DNA schädigen

Vielleicht gönnen Sie sich eine Maniküre, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass die UV-Nagellacktrockner Ihre DNA schädigen und Ihr Risiko für eine seltene Krankheit erhöhen können.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Nagellacktrockner mit ultraviolettem (UV) Licht, die in Nagelstudios zum Aushärten von Nagelgel verwendet werden, geben in der Regel UVA-Licht ab. Forscher haben herausgefunden, dass eine ständige Exposition das Risiko für die Entstehung von Hautkrebs an den Fingern erhöhen kann

Eine 20-minütige Bestrahlung mit UVA-Licht schädigt 20 % bis 30 % der DNA, von denen ein Großteil nicht repariert werden kann, und führt zu mitochondrialer Dysfunktion. Drei aufeinanderfolgende 20-minütige Bestrahlungen führten zu 65 % bis 70 % Zelltod

Körperpflegeprodukte sind schlecht reguliert, und die Gesetze sind seit 1938 unverändert geblieben. Beliebtes Haarglättungsmittel wird mit erhöhtem Risiko für Gebärmutterkrebs in Verbindung gebracht

Sonnenschutzmittel sind ein weiteres Produkt mit Inhaltsstoffen, die sich in ungesunden Mengen in Ihrem Körper anreichern können. Die FDA bestätigt, dass die Exposition gegenüber Benzol, Avobenzon, Oxybenzon, Octocrylen und Octinoxat, um nur einige zu nennen, eine additive Wirkung hat

Nur sehr wenige Chemikalien sind sicherheitsgeprüft, und selbst dann sind sie möglicherweise nicht sicher, da sie einzeln unter Laborbedingungen getestet werden und man sie in der Praxis in Kombination verwendet

Im Jahr 2021 wurde der weltweite Markt für Schönheits- und Körperpflegeprodukte auf 482,8 Milliarden Dollar geschätzt und es wird erwartet, dass er bis 2030 um 7,7 % wächst. Zu den Körperpflegeprodukten gehören Hautpflege, Haarpflege, dekorative Kosmetik und Hilfsmittel für die tägliche Pflege, die zum wichtigsten Faktor für die Expansion des Marktes geworden sind.

Eine 2023 in Nature Communications veröffentlichte Studie die in Nature Communications veröffentlicht wurde, hat ergeben, dass die zur Aushärtung von Gel-Nagellack verwendeten UV-Lichtgeräte zu DNA-Schäden und dauerhaften Mutationen führen. Wie die Environmental Working Group (EWG) berichtet, sind die Bundesgesetze, die die Sicherheit von Körperpflegeprodukten regeln, seit 1938 unverändert geblieben.

Männer verwenden im Durchschnitt sechs Körperpflegeprodukte pro Tag, wodurch sie 85 verschiedenen Chemikalien ausgesetzt sind. Frauen sind jedoch stärker exponiert, da sie im Durchschnitt 12 Körperpflegeprodukte pro Tag verwenden, wodurch sie 168 chemischen Inhaltsstoffen ausgesetzt sind.

UV-Nagellacktrockner schädigen die DNA

Die Forscher wollten wissen, ob eine langfristige Exposition gegenüber ultraviolettem A-Licht (UVA) aus Nagellacktrocknern, die in Nagelstudios üblich sind, das Hautkrebsrisiko erhöhen könnte. Das Licht wird zum Aushärten von Chemikalien in Gelmaniküren im Spektrum von 340 bis 395 Nanometern verwendet.

Ludmil Alexandrov, korrespondierender Autor der Studie und Professor für Bioengineering und zelluläre Molekularmedizin an der UC San Diego, sagte, dass diese Geräte oft als sicher für den Verbraucher vermarktet werden, die Forscher jedoch keine Studie darüber finden konnten, wie sie menschliche Zellen auf molekularer Ebene beeinflussen.

Die Wissenschaftler verwendeten drei verschiedene Zelllinien, darunter erwachsene menschliche Hautkeratinozyten, menschliche Vorhautfibroblasten und embryonale Fibroblasten der Maus. Nach nur einer 20-minütigen Sitzung waren zwischen 20 und 30 % der exponierten Zellen abgestorben. Nach drei aufeinanderfolgenden 20-minütigen Bestrahlungen stellten die Forscher fest, dass zwischen 65 % und 70 % der dem UVA-Licht ausgesetzten Zellen abgestorben waren.

Alexandrov wartete in seiner Zahnarztpraxis, als er einen Artikel über eine Schönheitswettbewerbsteilnehmerin las, bei der eine seltene Form von Hautkrebs am Finger diagnostiziert wurde. Dies machte ihn neugierig auf die Art der Exposition, die diesen Schaden verursacht haben könnte. Alexandrov entdeckte daraufhin Fallberichte über Menschen, die häufig Gelmaniküren erhielten und bei denen seltene Fälle von Krebs an den Fingern auftraten.

Dies legte ihm nahe, dass die Maniküre etwas mit Krebs zu tun haben könnte. „Und was wir gesehen haben, war, dass es keinerlei molekulares Verständnis dafür gab, was diese Geräte mit den menschlichen Zellen machen“, sagte er. Die Studie gibt keine Antwort auf die Frage, ob eine einmal jährliche Maniküre Anlass zur Besorgnis gibt oder ob diejenigen, die regelmäßig Gelmaniküren erhalten, damit aufhören sollten.

Die Forscher räumen ein, dass weitere Studien erforderlich sind, um die Häufigkeit der Anwendung und das mit diesen Geräten verbundene erhöhte Risiko zu verstehen. Nachdem Maria Zhivagui, Postdoktorandin im Alexandrov-Labor und Erstautorin der Studie, die Ergebnisse aus erster Hand gesehen hat, hat sie der Gel-Maniküre abgeschworen und erklärt:

„Als ich promovierte, hörte ich von Gelmaniküren, die länger halten als normaler Nagellack. Ich war daran interessiert, Gel-Nagellack auszuprobieren, vor allem da ich in einem Versuchslabor arbeite, wo ich häufig Handschuhe an- und ausziehe, um ein vorzeigbares Aussehen zu wahren. So begann ich, über mehrere Jahre hinweg regelmäßig Gelmaniküren zu verwenden. Als ich sah, dass die vom Gerät zum Trocknen der Gelmaniküre abgegebene Strahlung zum Zelltod führt und dass sie sogar nach nur einer 20-minütigen Behandlung Zellen mutiert, war ich überrascht. Ich fand das sehr beunruhigend und beschloss, es nicht mehr zu benutzen.“

Die Forscher schrieben, dass die Daten zwar stark darauf hindeuten, dass das von Nagellacktrocknern ausgestrahlte UV-Licht Hautkrebs auslösen kann, dass aber „künftige groß angelegte epidemiologische Studien gerechtfertigt sind, um das Hautkrebsrisiko an der Hand bei Personen, die regelmäßig UV-Nagellacktrockner benutzen, genau zu quantifizieren. Es ist davon auszugehen, dass es mindestens zehn Jahre dauern wird, bis solche Studien abgeschlossen sind und die breite Öffentlichkeit informiert werden kann.

Mitochondriale Dysfunktion kann zu weiteren Schäden führen

Die Forscher stellten fest, dass als erstes die DNA geschädigt wurde und ein Teil davon im Laufe der Zeit nicht mehr repariert wurde. Sie sahen auch, dass die Exposition „eine mitochondriale Dysfunktion verursachen könnte, die auch zu zusätzlichen Mutationen führen kann. Wir haben Patienten mit Hautkrebs untersucht und bei diesen Patienten genau die gleichen Mutationsmuster festgestellt, die auch in den bestrahlten Zellen zu finden waren“, so Alexandrov.

Ihre Mitochondrien sind winzige Organellen in Ihren Zellen, die einen Großteil der Energie in Ihrem Körper erzeugen. Mit zunehmendem Alter nimmt die Funktion der Mitochondrien ab. Dies ist ein Kennzeichen des Alterns und chronischer Krankheiten. Die mitochondriale Dysfunktion wurde in der hier vorgestellten Studie in dem Bereich festgestellt, der auf UVA-Lichteinwirkung zurückzuführen ist.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass verschiedene Umweltstressoren einen Einfluss auf die Funktion der Mitochondrien haben können, so dass es für Ihre allgemeine Gesundheit wichtig ist, auf Strategien zum Schutz Ihrer Mitochondrien zu achten. Dr. Frank Shallenberger ist seit fast fünf Jahrzehnten als Arzt für Naturheilkunde tätig.

In meinem Interview mit Shallenberger, sprachen wir über das von ihm 2004 entwickelte System, mit dem sich quantitativ messen lässt, wie gut Ihre Mitochondrien arbeiten. Er fand heraus, dass selbst asymptomatische Menschen in ihren 30ern eine signifikante Verschlechterung der Mitochondrienfunktion aufweisen können, und dass ein frühes Auftreten ein Anzeichen für vorzeitige Alterung ist.

Nach jahrelangem Testen und Experimentieren fand Shallenberger nur zwei Substanzen, die wirklich zur Optimierung der Mitochondrienfunktion beitragen – B-Vitamine und Ozonbehandlung:

„B-Vitamine sind absolut entscheidend für die Funktion der Mitochondrien – insbesondere Niacin, Riboflavin und Folat. Oral gesprochen beginne ich bei Niacin in der Regel mit 100 bis 200 Milligramm pro Tag, [aber] bei manchen Patienten kann man leicht auf 2.000 mg hochgehen. Ich verwende einen B-Komplex, um einen Ausgleich zu schaffen, aber ich konzentriere mich hauptsächlich auf Niacin, Folat und Riboflavin. Ich habe buchstäblich gesehen, wie Patienten eine großartige Mitochondrienfunktion hatten, zwei Monate lang unter Stress standen und ihre Mitochondrien allein durch emotionalen Stress zerstört wurden.“

Haarglättungsmittel erhöht Risiko für Gebärmutterkrankheiten

Eine weitere beliebte kosmetische Behandlung sind Haarglättungsprodukte. Diese enthalten giftige Chemikalien, die das Risiko einer Gebärmuttererkrankung erhöhen können. Eine Studie unter der Leitung der National Institutes of Health fand heraus, dass Frauen, die Haarglätter verwenden, ein doppelt so hohes Risiko für Gebärmutterkrebs haben können.

An der Studie nahmen 33 497 Frauen im Alter von 35 bis 74 Jahren teil, die zur Kohorte der Sister Study gehörten. Dabei handelte es sich um eine separate Forschungsinitiative zur Ermittlung von Risikofaktoren für Brustkrebs und andere Gesundheitsstörungen. Nach 10,9 Jahren zeigten die Daten, dass diejenigen, die in den letzten 12 Monaten Haarglättungsprodukte verwendet hatten, eine höhere Rate aufwiesen als diejenigen, die diese Produkte nie verwendet hatten.

Dies war auch eine dosisabhängige Reaktion. Mit anderen Worten: Die Frauen, die häufiger Haarglättungsprodukte verwendeten, hatten ein höheres Risiko. Dieser Faktor wurde quantifiziert und ergab, dass diejenigen, die innerhalb von 12 Monaten mehr als viermal ein Haarglättungsmittel verwendeten, ein mehr als doppelt so hohes Risiko hatten, an Gebärmutterkrebs zu erkranken, wie diejenigen, die keine Haarglättungsprodukte benutzten.

Die Hauptautorin der Studie, Alexandra White, Ph.D., Leiterin der NIEHS-Gruppe Umwelt und Krebsepidemiologie, sagte in einer Pressemitteilung:

„Wir schätzten, dass 1,64 % der Frauen, die noch nie ein Haarglätteisen benutzt haben, bis zum Alter von 70 Jahren an Gebärmutterkrebs erkranken würden; bei häufigen Benutzerinnen steigt dieses Risiko auf 4,05 %. Diese Verdopplungsrate ist besorgniserregend. Es ist jedoch wichtig, diese Information in den richtigen Kontext zu stellen – Gebärmutterkrebs ist eine relativ seltene Krebsart.“

Die Inzidenzraten für Gebärmutterkrebs sind in den letzten Jahren gestiegen, insbesondere für aggressive Subtypen und vor allem bei schwarzen Frauen. Laut einer Studie aus dem Jahr 2019, übersteigen diese Trends bei nicht endometrialem Gebärmutterkrebs bei schwarzen Frauen die von weißen Frauen, und schwarze Frauen haben eine niedrigere Überlebensrate für alle Gebärmutterkrebsarten.

Die Verwendung von Haarglättungsmitteln könnte ein auslösender Faktor sein. Die Studie aus dem Jahr 2022 ergab, dass von den Teilnehmern, die jemals Haarglätter verwendet hatten, 59,9 % Schwarze waren. Obwohl die Studie keine rassischen Unterschiede im Zusammenhang zwischen der Verwendung von Glätteisen und der Häufigkeit von Gebärmutterkrebs feststellte, ist es möglich, dass das Risiko für schwarze Frauen aufgrund der häufigeren und jüngeren Verwendung höher ist.

Laut Studienautorin Che-Jung Chang, Ph.D., „verwenden schwarze Frauen häufiger Haarglättungs- oder Relaxerprodukte und fangen in der Regel früher damit an als andere Rassen und Ethnien, so dass diese Ergebnisse für sie noch relevanter sein könnten“.

Inhaltsstoffe von Sonnenschutzmitteln lesen und Rückrufe beachten

Leider hat man den Menschen so viel Angst vor der Sonne eingeimpft, dass ein Vitamin-D-Mangel zu einem ernsthaften Gesundheitsproblem geworden ist, wie sich während des COVID-19-Ausbruchs gezeigt hat. Es gibt Hinweise darauf, dass eine unzureichende Sonnenexposition auch mit „bestimmten Krebsarten, Multipler Sklerose, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Autismus, Alzheimer und altersbedingter Makuladegeneration“ in Verbindung gebracht werden kann.

Viele Menschen greifen zu Sonnenschutzmitteln, um ihre Exposition zu verringern. Diese können jedoch noch gefährlicher sein. Mitte 2022 rief ein Unternehmen freiwillig zwei Marken zurück, nachdem in den Produkten Benzol gefunden worden war. Benzol ist eine farblose, entflammbare Flüssigkeit, die bei Tieren und Menschen als krebserregend gilt.

Obwohl bekannt ist, dass Benzol krebserregend ist, gehört es zu den 20 am häufigsten verwendeten Chemikalien in den USA. Mit anderen Worten: Obwohl die FDA und die EPA wissen, dass Benzol Krebs verursacht, erlauben die Behörden weiterhin seine Verwendung in Produkten. Im März 2020 gab die FDA sogar eine vorläufige Richtlinie heraus, die es erlaubte, dass Handdesinfektionsmittel Benzol in Mengen von bis zu zwei Teilen pro Million enthalten dürfen.

Zwei FDA-Studien haben bestätigt, dass die Exposition gegenüber Benzol eine additive Wirkung hat. Die Studien wurden in den Jahren 2019 und 2020, die zeigen, dass sich auch andere Inhaltsstoffe in Sonnenschutzmitteln in ungesunden Mengen im Körper anreichern können. Die FDA-Studien umfassten Avobenzon, Oxybenzon, Octocrylen, Homosalat, Octisalat und Octinoxat.

Da die eigenen Daten der FDA zeigen, dass sich einige dieser Chemikalien in höheren Konzentrationen anreichern, als sie als sicher gelten würden, stellt sich die Frage, warum die FDA diese Produkte als sicher einstuft. Die Studie ergab, dass die Anreicherung von Chemikalien bereits nach sieben Tagen der Verwendung von Sonnenschutzmitteln über dem Sicherheitsniveau lag. Es ist wichtig, die Etiketten der Inhaltsstoffe zu lesen und auf Produktrückrufe zu achten.

Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit Körperpflegeprodukten

Wie die vorgestellte Studie zeigt, sind es nicht immer nur Chemikalien, die Ihre Gesundheit, Ihre DNA und Ihre Mitochondrien schädigen können. Bei einer globalen Bestandsaufnahme im Jahr 2020 wurden jedoch mehr als 350.000 Chemikalien und Mischungen in kommerziellen Produkten aufgelistet, was bis zu dreimal mehr ist als gemeinhin angenommen wird.

Bei einigen dieser Chemikalien handelt es sich um endokrin wirksame Chemikalien (EDCs), die in ihrer Struktur den natürlichen Hormonen ähnlich sind, darunter Schilddrüsenhormone, das weibliche Geschlechtshormon Östrogen und das männliche Geschlechtshormon Androgen. EDCs beeinträchtigen die Entwicklung, die Fortpflanzung, die neurologischen Funktionen, den Stoffwechsel, das Sättigungsgefühl, die Funktion des Immunsystems und vieles mehr.

Für viele EDCs gibt es kein sicheres Expositionsniveau. Die Liste ist zwar umfangreich und die Liste der möglichen EDCs noch länger, aber die EWG hat 12 der schlimmsten und am häufigsten verwendeten EDCs identifiziert. Dazu gehören:

Bisphenol-A (BPA)

Dioxin

Atrazin

Phthalate

Perchlorat

Flammschutzmittel (polybromierte Diethylether oder PBDEs)

Blei

Quecksilber

Arsen

Perfluorierte Chemikalien (PFCs)

Organophosphat-Pestizide

Glykol-Ether

Nach Angaben der Endocrine Society, gibt es schätzungsweise 1.000 künstlich hergestellte EDCs auf dem Markt. Einige häufige Expositionswege sind Körperpflegeprodukte, Trinkwasser, konventionell angebaute Produkte und CAFO-Fleisch, Küchengeräte, Reinigungsmittel und Kassenbons.

Körperpflegeprodukte enthalten häufig Phthalate, Parabene und das Neurotoxin Toluol. Wie die EWG feststellte, werden nur sehr wenige Chemikalien auf ihre Sicherheit getestet, und selbst dann sind sie nicht unbedingt sicher. Einer der Gründe dafür ist, dass Sicherheitstests in der Regel jeweils für eine einzelne Chemikalie und unter Laborbedingungen durchgeführt werden.

Sie sind jedoch Chemikalien in Kombination und unter zahllosen verschiedenen realen Bedingungen ausgesetzt. Dadurch kann sich ihre Toxizität exponentiell erhöhen. Um eine Exposition zu vermeiden, sollten Sie Ihre Körperpflegeroutine vereinfachen und Ihre eigenen Produkte mit sicheren Inhaltsstoffen wie Kokosnussöl, ätherischen Ölen und milder Seife herstellen.

Sie können auch die Skin Deep Cosmetics Database der EWG konsultieren, wo Sie den Namen Ihres Produkts oder Produkttyps eingeben können und einen Sicherheitsbericht erhalten. Weitere Möglichkeiten, wie Sie Ihre Belastung durch Giftstoffe verringern können, finden Sie in meinem Artikel „10 Dinge, die Sie für eine bessere Gesundheit weglassen können„.

Artikel als PDF:

Quellen: