Faktencheck von Peter A. McCullough: Haben Covid-Impfstoffe 14–21 Millionen Todesfälle im Jahr 2021 verhindert?

Modellierungsstudie zieht falsche Schlüsse zur COVID-19-Impfung

Theoretischer Nutzen für die Bevölkerung als ungültig befunden

Von Peter A. McCullough, MD, MPH

Die COVID-19-Impfstoffe haben die Infektion nicht gestoppt, verhindern nicht die Übertragung von SARS-CoV-2 bei vollständig geimpften Personen und haben in prospektiven, randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studien keine Verringerung von Krankenhausaufenthalten oder Todesfällen gezeigt. In der Einwilligungserklärung für COVID-19-Impfstoffe wird darauf hingewiesen, dass der einzige Nutzen in der Vergangenheit bei früheren Stämmen auftrat. Als Epidemiologe war ich schockiert, als Watson et al. die Behauptung aufstellten, dass die Impfung dazu beiträgt, 14–21 Millionen Todesfälle im Jahr 2021 zu verhindern. Wie können Gutachter und Redakteure einer Autorengruppe erlauben, eine solche Behauptung aufzustellen, wenn die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA, die die Formulierung des Einwilligungsformulars regelt, keinen Nutzen für die Sterblichkeit gewährt?

Watson stützte sich auf das epidemiologische SEIR-Modell (Susceptible → Exposed → Infectious → Recovered), das von vielen Regierungsvertretern, wie der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, als „die Wissenschaft“ bezeichnet wurde. In einer Analyse von Klement und Walach wurde das SEIR-Modell für ungültig befunden, weil Watson davon ausging, dass der Impfstoff eine Infektion verhindern und daher bei einigen Personen COVID-19 nicht auftreten würde und somit das Fortschreiten zum Tod vermieden würde. Dies ist nicht realistisch.

Wir wissen heute, dass in den meisten Ländern die überwiegende Mehrheit die Infektion ein oder mehrmals durchgemacht hat (z. B. Klaassen et al., 94 % der Amerikaner sind inzwischen von der Krankheit genesen). Randomisierte Studien von Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, Novavax und die Impfstoffe mit abgetöteten Viren konnten alle nicht zeigen, dass die Impfung eine Infektion verhindert und somit die Zahl der Todesfälle während des Beobachtungszeitraums der Studie verringert. Es ist nicht realistisch, die Auswirkungen der natürlichen Immunität, frühzeitige Therapien, Verbesserungen in der stationären Versorgung und die eindeutigen Hinweise auf wiederkehrende Infektionen zu ignorieren. Der „kritische Realismus“ macht also das einfache SEIR-Modell von Watson zunichte. Ich stimme Klement und Walach zu: Das SEIR-Modell ist ungültig, und Watson et al. haben fälschlicherweise gefolgert, dass die wahllose Massenimpfung einen Nutzen für die Mortalität der Bevölkerung hat. Die überwiegende Zahl der Beweise deutet darauf hin, dass die Impfkampagne zu mehr Infektionen, COVID-19-Todesfällen, Impfschäden, Behinderungen und tödlichen Syndromen geführt hat, also in die entgegengesetzte Richtung.

Quellen:

Watson OJ, Barnsley G, Toor J, Hogan AB, Winskill P, Ghani AC. Global impact of the first year of COVID-19 vaccination: a mathematical modelling study. Lancet Infect Dis. 2022 Sep;22(9):1293-1302. doi: 10.1016/S1473-3099(22)00320-6. Epub 2022 Jun 23. PMID: 35753318; PMCID: PMC9225255.

Klement RJ, Walach H. SEIR models in the light of Critical Realism – a critique of exaggerated claims about the effectiveness of Covid 19 vaccinations February 2023Futures DOI:10.1016/j.futures.2023.103119