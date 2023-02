Keanu Reeves warnt: „Es ist ein System von Kontrolle und Manipulation!“

Keanu Reeves warnt vor der Deepfake-KI-Technologie

Reeves‘ Äußerungen kommen im Zuge einer aktuellen Kontroverse, bei der sich ein beliebter Videospiel-Livestreamer entschuldigen musste, nachdem er angeblich für von KI generierte pornografische Bilder von anderen Internet-Persönlichkeiten bezahlt hatte.

Keanu Reeves, der 58-jährige Schauspieler und Star der „John Wick“-Franchise, spricht sich gegen die Gefahren der „Deepfake“-Technologie aus, kritisiert den Mangel an Handlungsfähigkeit, der damit einhergeht, und äußert seine Besorgnis über die möglichen Auswirkungen der fortschreitenden Technologie.

In einem Interview mit Wired, das am Dienstag veröffentlicht wurde, äußerte Reeves seine Bedenken gegenüber der Technologie der künstlichen Intelligenz, die zur Manipulation von Videomaterial eingesetzt werden kann.

Reeves ging sogar so weit, eine Klausel in seine Filmverträge aufzunehmen, die es den Studios verbietet, seine Szenen digital zu verändern.

Der Schauspieler drückte seine Frustration darüber aus, dass er in Bezug auf die Deepfake-Technologie keinerlei Einflussmöglichkeiten hat, wie er sagte:

Wenn man in einem Film auftritt, weiß man, dass man bearbeitet werden wird, aber man macht mit. Wenn man sich ins Deepfake-Land begibt, hat es keine eigene Sichtweise mehr. Das ist beängstigend.

Reeves fuhr fort, die möglichen Auswirkungen der Deepfake-Technologie zu erörtern: „Die Menschen wachsen mit diesen Werkzeugen auf: Wir hören bereits Musik, die von KI im Stil von Nirvana gemacht wurde, es gibt digitale Kunst von NFT. Das ist cool, so nach dem Motto: ‚Seht mal, was die süßen Maschinen machen können! Aber es steckt eine Korporatokratie dahinter, die diese Dinge kontrollieren will.“

„Kulturell und gesellschaftlich werden wir mit dem Wert des Realen oder dem Nicht-Wert konfrontiert werden. Und was wird uns dann aufgedrängt werden? Was wird uns präsentiert? Es ist dieses Sensorium. Es ist ein Spektakel. Und es ist ein System der Kontrolle und Manipulation“, so Reeves weiter.

„Wir sitzen auf den Knien und schauen auf die Höhlenwände und sehen die Projektionen, und wir haben nicht die Möglichkeit, dahinter zu schauen“, sagte er.

