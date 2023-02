Jetzt drängt die Spielvereinigung des NFL darauf, wegen der Nebenwirkungen des Impfstoffs auf Herzprobleme zu untersuchen

Die NFL Players Association (NFLPA) wird aufgefordert, den Spielern angesichts der wachsenden Besorgnis über die Verursachung von Herzentzündungen durch den Impfstoff COVID-19 ein Herzscreening anzubieten.

Der Health Freedom Defense Fund drängte den Verband in einem kürzlich veröffentlichten Schreiben dazu, ein Screening durchzuführen, da die Impfstoffe Myokarditis, eine Form der Herzentzündung, verursachen können. Junge Männer sind am meisten gefährdet.

Die meisten NFL-Spieler wurden auf Druck der Teams und der Liga mit dem Impfstoff COVID-19 geimpft.

„Die Sicherheitssignale zeigen, dass die kurz- und langfristigen Gesundheitsergebnisse der COVID-19-Impfstoffe nach wie vor ungewiss sind“, so Leslie Manookian, Präsidentin und Gründerin des Fonds, in einem Schreiben an DeMaurice Smith, Geschäftsführer der Spielervereinigung.

„Eine Vielzahl von unerwünschten Reaktionen auf diese Injektionen, einschließlich Herzmuskelentzündungen, sind weitreichend und bestätigt, und daher gebietet es die Vorsicht, dass die NFLPA das Ausmaß untersucht, in dem die COVID-19-Impfungen zu Verletzungen, gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder zum Tod von Spielern geführt haben könnten“, sagte Manookian.

Sie wies darauf hin, dass Damar Hamlin, ein Safety der Buffalo Bills, während eines Monday Night Football-Spiels im Januar auf dem Spielfeld einen Herzstillstand erlitt. Der Grund für den Vorfall ist nach wie vor unbekannt; Hamlin lehnte es ab, in einem kürzlich im Fernsehen ausgestrahlten Interview mitzuteilen, was seine Ärzte ihm über den Vorfall sagten. Auch ehemalige NFL-Spieler haben nach einer Impfung Herzinfarkte und Schlaganfälle erlitten.

Die NFLPA sollte „ein Test- und Screening-Programm einführen, um festzustellen, ob die Spieler durch die Injektionen geschädigt wurden, und um eine Reihe von funktionellen medizinischen Protokollen und Behandlungen zu entwickeln, um etwaige schädliche Auswirkungen der Impfungen anzugehen und zu heilen“, so Manookian.

Die NFLPA lehnte es ab, gegenüber der Epoch Times Stellung zu nehmen.

Der Verband hat auf den Brief, der per E-Mail und per Post verschickt wurde, nicht reagiert, so Manookian gegenüber The Epoch Times.

Der ehemalige NFL-Spieler Ken Reuttgers, der den Podcast „Voices for Medical Freedom“ ins Leben gerufen hat, warnte zuvor einen Mitarbeiter der NFLPA vor kardialen Ereignissen nach einer Impfung und bot an, die Gruppe mit Ärzten in Verbindung zu bringen, die sich mit dieser Problematik auskennen.

Der Mitarbeiter bedankte sich bei Reuttgers, nahm das Angebot aber nicht an, sagte er der Epoch Times.

„Die Herausforderung besteht darin, dass es fast so ist wie bei einem Kampfpiloten, der sagt: ‚Ich möchte nicht getestet werden, denn wenn ich positiv bin, kann ich nicht fliegen'“, sagte er.

Zitierte Studien

Manookian informierte die NFLPA darüber, dass die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration auf den Etiketten der Impfstoffe COVID-19 von Pfizer und Moderna vor Myokarditis und einer damit verbundenen Erkrankung, der Perikarditis, gewarnt hat. Sie verwies auch auf Forschungsarbeiten über Myokarditis nach der Impfung.

Dazu gehörten eine Studie der Behörden von Florida, die einen sprunghaften Anstieg der herzbedingten Todesfälle unter den Geimpften feststellte, eine Studie, die ein erhöhtes Risiko für Myokarditis und Myoperikarditis nach einer zweiten Dosis des Impfstoffs von Pfizer sowie nach der ersten und zweiten Dosis des Impfstoffs von Moderna feststellte, wobei das Risiko bei jungen Männern am höchsten war; eine erneute Analyse der ursprünglichen klinischen Studien, die eine höhere Zahl schwerwiegender unerwünschter Ereignisse von besonderem Interesse unter den Geimpften ergab; und Experten in Deutschland, die nach der Analyse von Autopsien berichteten, dass einige der Verstorbenen wahrscheinlich an einer durch den Impfstoff verursachten Myokarditis starben.

„Es gibt immer mehr wissenschaftliche Belege dafür, dass insbesondere junge Männer gefährdet sind, und viele von ihnen haben kritische Herzprobleme“, sagte Manookian.

Die NFLPA habe das Richtige getan, als es um Gehirnerschütterungen ging, und sich für einen stärkeren Schutz der Spieler eingesetzt, sagte sie.

„Ich denke, dass wir dasselbe in Bezug auf diese COVID-Injektionen und das Potenzial für subklinische Herzprobleme tun sollten“, sagte Manookian.

Nicht unvernünftig

Dr. Anish Koka, ein Kardiologe aus Philadelphia, hat das Schreiben geprüft.

„Ich denke nicht, dass es für die NFL Players Association unvernünftig ist, zumindest die Tatsache in Betracht zu ziehen, dass junge gesunde Männer heute ein so geringes Risiko für COVID haben, dass sie das Risiko einer Myokarditis im Zusammenhang mit dem Impfstoff eingehen wollen“. sagte Koka der Epoch Times.

Dennoch riet er davon ab, alle Spieler zu untersuchen.

„Wenn man willkürlich eine Reihe von NFL-Spielern mit einem MRT untersucht, wird man ein paar helle Flecken sehen und nicht wirklich wissen, ob es sich um etwas Echtes handelt oder nicht. Und das könnte sich auf die Karriere auswirken: Will ein Team diesen Spieler unter Vertrag nehmen, der eine fragwürdige Abnormität auf einem Herz-MRT aufweist? Das wäre schrecklich. Das möchte man also nicht tun“, sagte Koka. „Man muss also sehr, sehr vorsichtig sein, wenn es darum geht, diese Leute zu untersuchen und sicherzustellen, dass man nicht die Karriere von Leuten grundlos beendet.

Einigen Untersuchungen zufolge kann COVID-19 auch zu Myokarditis und Herzproblemen führen. Andere Arbeiten deuten darauf hin, dass eine COVID-19-Infektion nicht zu einer Zunahme von Myokarditis oder Perikarditis führt. Autopsiedaten haben die Idee, dass COVID-19 das Risiko erhöht, nicht bestätigt, so Koka.

Das Screening kann zu einem Anstieg der Myokarditis-Erkennung führen. Einer Studie zufolge führte ein MRT-Screening bei College-Sportlern zu einer 7,4-fachen Erhöhung der Entdeckungsrate gegenüber einem symptombasierten Screening.

Manookian sagte, dass es wichtig sei, herauszufinden, ob Spieler an Myokarditis erkrankt sind, dass das Screening jedoch freiwillig und nicht verpflichtend sein sollte.

„Es geht darum, das Bewusstsein für ein mögliches Gesundheitsproblem zu schärfen und den Spielern die Möglichkeit zu geben, sich testen und untersuchen zu lassen. Und wenn ein Problem festgestellt wird, dann gibt es eine Art Heilungsprotokoll für sie“, sagte sie.

Ruhe ist im Allgemeinen die wichtigste Komponente bei der Genesung von Myokarditis. Für die Genesung nach einem Herzstillstand werden in der Regel Medikamente verschrieben.

Wenn ein Sportler mit Myokarditis bestimmte Herztests besteht und nach sechs Monaten keine Herzrhythmusstörungen hat, könnte er möglicherweise wieder spielen, so Koka. Fünf Athleten, bei denen Hinweise auf Myokarditis oder Perikarditis gefunden wurden, kehrten ohne Herzverletzungen zum Spiel zurück, berichteten die Forscher im Jahr 2021. Es ist unklar, ob Hamlin zurückkehren wird. Er sagte ABC, das sei sein Ziel.