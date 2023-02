Ökonom vom WEF: Es ist unsere moralische Pflicht, Senioren in Selbstmordkapseln zu zwingen

Nach Ansicht von Dr. Yusuke Narita, einem 37-jährigen Wirtschaftsprofessor in Yale, gibt es entschieden zu viele nutzlose Menschen auf der Welt, und seine Lösung für das sogenannte Problem ist ein erzwungener „Massenselbstmord“ der Alten.

Der Yale-Professor trägt zum World Ecoomics Forum bei und ist in Asien als der „japanische Yuval Noah Harrari“ bekannt. Wenn er nicht gerade an der renommierten Ivy-League-Schule in New Haven, Connecticut, unterrichtet, verbringt Dr. Narita seine Zeit damit, im Fernsehen aufzutreten und die WEF-Ideologie im Namen seines Lehrmeisters Klaus Schwab zu propagieren.

In Bezug auf die erzwungene Euthanasie älterer Menschen, um die Welt zu entvölkern, sagte Dr. Narita, dass, wenn die Senioren nicht den Wink mit dem Zaunpfahl annehmen und von sich aus in die von der Elite zur Verfügung gestellten Selbstmordkapseln steigen, die „Möglichkeit, dies in Zukunft verpflichtend zu machen, zur Diskussion gestellt werden muss“.

Während Harrari seine extremistischen Ideen in Büchern veröffentlicht, die den Lesern von den linksextremen Kulturhütern in unserer Gesellschaft aggressiv aufgedrängt werden, richtet Dr. Narita den meisten Schaden im Fernsehen und in den sozialen Medien an. Er hat Hunderttausende von Anhängern angehäuft, von denen fast alle beeinflussbare junge Menschen sind, die vom Sirenengesang von Klaus Schwabs technokratischer Vision einer neuen Weltordnung verführt werden.

Als Dr. Narita im vergangenen Jahr von einem Schüler gebeten wurde, seine alarmierenden Massenselbstmordtheorien zu erläutern, beschrieb er den jungen Studenten anschaulich eine Szene aus „Midsommar“, einem Hollywood-Horrorfilm aus dem Jahr 2019, in dem eine schwedische Sekte eines ihrer älteren Mitglieder dazu zwingt, durch einen Sprung von einer Klippe Selbstmord zu begehen.

Laut Dr. Narita hat die junge Generation die Pflicht, „hart daran zu arbeiten, eine solche Gesellschaft zu schaffen“.

„Ob das eine gute Sache ist oder nicht, ist eine schwierig zu beantwortende Frage“, sagte Dr. Narita zu dem Jungen, während er pflichtbewusst Notizen machte. „Wenn du das gut findest, dann kannst du vielleicht hart daran arbeiten, eine solche Gesellschaft zu schaffen.

Die Rhetorik des Wirtschaftsprofessors deckt sich mit der extremistischen Rhetorik des Weltwirtschaftsforums von Klaus Schwab, wo verschiedene „Experten“ in letzter Zeit den Wunsch geäußert haben, die Erde zu entvölkern.

Das wirft die Frage auf, warum der 84-jährige Klaus Schwab nicht mit gutem Beispiel vorangeht und selbst in eine Selbstmordkapsel steigt, wenn er die älteren Menschen zum Massenselbstmord zwingen will.

Natürlich wird dies nie geschehen. Schwab hat nicht vor, nach denselben Regeln zu leben, die er dem einfachen Volk aufzwingen will.

Auf dem diesjährigen Gipfel in Davos kursierten Gerüchte, dass der ehemalige britische Premierminister Tony Blair Schwab ersetzen soll, der das Alter überschritten hat, in dem er darauf drängt, dass ältere Menschen sich selbst einschläfern lassen.

Und seien wir ehrlich, der Kriegsverbrecher, Massenmörder und Impfstoffpusher Blair ist ein passender Kandidat für die Leitung des WEF. Immerhin ist er für die Ermöglichung der Tötung von Hunderttausenden von Menschen verantwortlich.

Und offenbar ist Blair mit dem Töten noch nicht fertig.

Aber Schwab, der elitäre Heuchler, weigert sich, als Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums zurückzutreten, und argumentiert, dass er trotz seines fortgeschrittenen Alters immer noch der richtige Mann für diese Aufgabe sei.

Eine Regel für dich, eine andere für mich“, so lautet die Devise.

Bill Gates verwendet dieselbe verdrehte Logik, um zu erklären, warum er in einem Privatjet um die Welt fliegen kann, während er den Menschen Vorträge über den Klimawandel hält.

Auf die Heuchelei der Elite hinzuweisen, scheint nie etwas zu bewirken oder eine Wirkung auf sie zu haben. Und warum? Weil sie kein Schamgefühl haben … sie haben kein Schamgefühl, weil sie keinen moralischen Kompass haben. Sie haben keinen moralischen Kompass, weil sie nach den Regeln „Tu, was du willst“ und „Der Zweck heiligt die Mittel“ leben. Diese Grundsätze durchdringen jede Faser ihrer Ideologie, von der Entvölkerung über offene Grenzen bis zu Klimawandel, Euthanasie, Abtreibung und so weiter.

Der selbst ernannte Weltgesundheitszar Bill Gates hat auch „Todeszellen“ befürwortet, die gewöhnliche, gesetzestreue Menschen zum Tode verurteilen, weil sie für die Elite nicht von Nutzen sind.

Bill Gates ist in letzter Zeit so arrogant geworden, dass er sich freut, wenn Kameras ihn dabei erwischen, wie er die leisen Stellen laut ausspricht.

Gates ist in diesem Clip das perfekte Beispiel für die Banalität des Bösen. Er macht sich nicht einmal die Mühe zu erklären, warum wir Lehrer nicht bezahlen und den Menschen erlauben können, ihr Leben in Frieden zu leben. Warum ist es ein Entweder-oder? Schließlich hatten wir in der Vergangenheit kein Problem damit, Lehrern ihr Gehalt zu zahlen und unseren alten Menschen zu erlauben, ihre Enkelkinder während ihrer goldenen Jahre zu genießen.

Natürlich würde ein Völkermord an älteren Menschen zwei Zielen der globalen Elite dienen: der Entvölkerung der Welt und der Zerstörung der traditionellen Kernfamilie.

Täuschen Sie sich nicht, die linksradikale globale Elite hat es auf die Kernfamilie abgesehen. Werfen Sie einen Blick auf diesen Artikel, der von OpenDemocracy veröffentlicht wurde, einer gemeinnützigen Organisation von George Soros, die jeden Vorwand nutzt, um zu versuchen, die traditionelle Familie zu zerstören.

„Die Coronavirus-Krise zeigt, dass es an der Zeit ist, die Familie abzuschaffen“, so Sophie Lewis von OpenDemocracy, die argumentiert, dass „wir etwas Besseres als die Familie verdient haben. Und die Zeit der Corona ist eine ausgezeichnete Zeit, um ihre Abschaffung zu üben“.

Für die kriminelle Elite ist das Schlechte gut.

Großeltern sind allzu oft eine Quelle der Freude, der Weisheit und der Freundlichkeit im Leben eines kleinen Kindes und spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Kindern zu gut angepassten Erwachsenen. Deshalb sind Klaus Schwab und seine Kumpane entschlossen, die Großeltern abzuschaffen.

Dies ist die brutale, mörderische Welt, die Bill Gates und seine Mitarbeiter auf dem Weltwirtschaftsforum im Rahmen ihres Great Reset einführen wollen. Wir können nicht zulassen, dass ihre böse Logik zur neuen Normalität wird.