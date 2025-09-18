Keto, Ivermectin & Fenbendazol: Neues Krebsbehandlungsprotokoll gewinnt an Schwung

Verfasst von Stu Cvrk über American Greatness

Im Jahr 2023 starben nach Angaben der US-amerikanischen Centers for Disease Control 613.349 Amerikaner an Krebs. Diese Zahl wird in diesem Jahr voraussichtlich auf über 618.000 steigen. Infolgedessen konzentriert sich die medizinische Forschung seit Jahrzehnten auf die Entwicklung von Krebsbehandlungsprotokollen für alle Arten von Krebs.

Die Cancer Trials Support Unit (CTSU) des National Cancer Institute und die Website ClinicalTrials.gov des National Institute of Health führen Hunderte aktive Protokolle auf, darunter 457 vom NCI unterstützte Protokolle für verschiedene Krebsarten und -stadien.

So gibt es etwa ein Dutzend bekannter Behandlungsprotokolle für Prostatakrebs im Stadium 4, die sich auf die Eindämmung der Krankheit konzentrieren, da sie als unheilbar gilt. Zum Vergleich: Die American Cancer Society schätzt die Zahl der Neuerkrankungen an Prostatakrebs in den USA im Jahr 2025 auf rund 313.780 und die Zahl der Todesfälle auf 35.770.

Medizinische Forscher entwickeln ständig potenziell bahnbrechende Krebsprotokolle. Dies ist die wahre Geschichte der Erfahrung eines Mannes mit einem neuen Protokoll, das wiederverwendete Medikamente nutzt.

Der Patient

Jeffrey Kramer aus Shelby, Ohio, ging 2024 als Anwalt für zivilrechtlichen Betrug in den Ruhestand, nachdem bei ihm Prostatakrebs mit Metastasen im vierten Stadium diagnostiziert worden war. Der Krebs hatte sich auf seine Hüftknochen, die Lendenwirbelsäule und die Leistenlymphknoten ausgebreitet.

Sein Onkologe an der Cleveland Clinic hatte ihm erklärt, dass der Krebs unheilbar sei, aber wahrscheinlich für eine kurze Zeit mit testosteronsuppressiven Medikamenten (Leuprolid-Injektionen und Apalutamid-Tabletten) in den Griff zu bekommen wäre – bis sein Körper nicht mehr hormonempfindlich sei und die Behandlung keine Wirkung mehr hätte.

Die Nebenwirkungen dieser Medikamentenkombination wären erheblich und potenziell tödlich. Besonders problematisch: Leuprolid-Injektionen führen fast sicher zu starker Demineralisierung der Knochen (bis zu 11 % pro Jahr) – mit der Folge von Hüftfrakturen und dem Verlust der Mobilität.

Dies war Kramers zweite schwere Krebserkrankung. Schon 2010 hatte er Mandelkrebs, musste operiert werden und sich einer dreimonatigen kombinierten Chemo- und Strahlentherapie unterziehen, die ihn ein Jahr lang außer Gefecht setzte. Danach konnte er seine Anwaltstätigkeit wieder aufnehmen.

Im Herbst 2024 erhielt Kramer Informationen über ein neues Krebsprotokoll, das sein Leben verändern sollte.

Das Protokoll

Im September 2024 wurde ein neues, von Experten begutachtetes Krebsprotokoll im Journal of Orthomolecular Medicine veröffentlicht:

„Targeting the Mitochondrial-Stem Cell Connection in Cancer Treatment: A Hybrid Orthomolecular Protocol.“

Es stammte von einem Team aus 16 Krebsärzten und medizinischen Forschern aus den USA und mehreren anderen Ländern. Das Papier enthielt 204 Literaturhinweise, die die sichere und erfolgreiche Anwendung jedes einzelnen Elements belegten.

Die Kernaussage: Das herkömmliche Paradigma sieht Krebs als genetische Krankheit. Die sogenannte „Mitochondrien-Stammzellen-Verbindung“ (MSCC) geht jedoch davon aus, dass chronische Fehlfunktionen der Mitochondrien in Stammzellen Krebsstammzellen hervorbringen und zur Malignität führen.

Auf dieser Grundlage entwickelten die Autoren ein hybrides orthomolekulares Protokoll aus sechs Elementen:

Ketogene Diät mit hohem Fett- und Proteingehalt, wenig Kohlenhydraten Mäßige Bewegung (45–75 Minuten, 3× pro Woche) Hochdosiertes Vitamin C intravenös, 3× pro Woche Tägliches Ivermectin in sicherer Dosierung Tägliches Fenbendazol (oder Mebendazol) in sicherer Dosierung Vitamin- und Mineralstoffergänzungen (D, K2, Zink, Magnesium, Kalium), mit regelmäßigen Bluttests zur Kontrolle

Durchführung und Überwachung

Kramer nahm Kontakt zu mehreren US-/kanadischen Mitautoren auf. Diese erklärten, dass sie das Protokoll nicht offiziell begleiten dürften, solange es nicht klinisch zugelassen sei – andernfalls drohten Disziplinarmaßnahmen bis hin zum Verlust ihrer Zulassung. Auf die Frage, wann klinische Studien starten könnten, hieß es: zehn bis zwanzig Jahre, da große Pharmafirmen kein Interesse hätten, patentfreie Medikamente zu fördern.

Daraufhin wandte sich Kramer an Pierrick Martinez, Mitautor und medizinischer Forscher aus Nîmes, Frankreich. Martinez stimmte zu, das Protokoll „aus der Ferne“ zu begleiten. Er überwachte die 15-wöchige Behandlung, stand in Kontakt mit der Krankenschwester, die die Vitamin-C-Infusionen verabreichte, und beantwortete Fragen.

Ein Ernährungswissenschaftler der Cleveland Clinic half bei der praktischen Umsetzung der ketogenen Diät.

Kramer schloss das Programm am 5. Juni 2025 ab – ohne Nebenwirkungen. Zwei Wochen später erfolgte ein FDG-PET-Scan im AVITA-Krankenhaus in Galion, Ohio. Ergebnis: keine Anzeichen von aktivem Krebs – weder im Kopf, in Hüftknochen, Wirbelsäule, Brust noch Lymphknoten. Der Radiologe brauchte fast eine Woche, um den Bericht zu verfassen, da der Scan eigentlich metastasierten, als unheilbar geltenden Prostatakrebs überprüfen sollte.

Kosten und Bedeutung

Die Gesamtkosten für Medikamente, Vitamin-/Mineralstoffe und Infusionen beliefen sich auf weniger als 20.000 Dollar – ein Bruchteil der Standardtherapien, die ihm die Cleveland Clinic verordnet hatte.

Für Kramer war es ein Geschenk des Himmels: Statt eines sicheren Todes stand er wieder gesund im Leben.

Wichtig: Das Protokoll war nicht speziell für Prostatakrebs entwickelt, sondern allgemein für Krebserkrankungen. Kramers geschwächtes Immunsystem nach der ersten Krebsbehandlung hatte ihn anfällig für neue Krebsarten gemacht – genau das traf ein. Dass er nun durch das Protokoll geheilt wurde, lässt vermuten, dass auch andere Patienten mit geschwächtem Immunsystem profitieren könnten.

Abschließende Gedanken

Ein Mann wurde von Prostatakrebs im vierten Stadium durch die überwachte Anwendung eines neuen Protokolls geheilt, das die kostengünstigen, wiederverwendeten Medikamente Ivermectin und Fenbendazol beinhaltete.

War dies ein Einzelfall – oder ein wiederholbares Verfahren, das vielen Hoffnungslosen helfen könnte?

Unabhängig davon sollte das US-Gesundheitsministerium die Erprobung dieses Protokolls beschleunigen und die Ergebnisse veröffentlichen. Andere Patienten sollten die Chance erhalten, diese Behandlung unter Aufsicht von Fachleuten zu erhalten.

Denn was haben sie zu verlieren? Selbst wenn es nur als „experimentell“ gilt – die Regierung darf einem potenziell lebensrettenden Protokoll nicht im Wege stehen.