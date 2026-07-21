KI-Führungskräfte verstärken ihre Personensicherheit, da die Gegenreaktionen gewalttätig werden

Veröffentlicht von: via AI Weekly

Wenn sich die Gesellschaft in großer Zahl gegen einen erhebt, wenn Gewaltakte gegen einen gerichtet werden, um das eigene Handeln zu unterbinden, wenn man gezwungen ist, Sicherheitspersonal für die eigene Sicherheit einzustellen, würde man meinen, dass jeder, der ein Gewissen hat, innehalten und sich überlegen würde: „Vielleicht liegt es an mir und nicht an allen anderen.“ Leider ist das nicht die Reaktion eines narzisstischen Soziopathen, sei es nun ein Vorstandsvorsitzender an der Spitze oder ein Stadtrat an der Basis. Dennoch sind die normalen Bürger diesen Menschen zahlenmäßig 100.000 zu 1 überlegen. Psychologen sagen, dass man das Verhalten eines narzisstischen Soziopathen nicht wirklich „stoppen“ oder ändern kann. Man drängt sie zwar aus ihren derzeitigen Positionen, nur um zu sehen, wie sie in anderen Bereichen wieder auftauchen. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Im April warf jemand einen Molotowcocktail auf das Haus von Sam Altman in San Francisco, und innerhalb weniger Tage kam es bei einem zweiten Angriff zu Schüssen auf das Anwesen. Das „Wall Street Journal“ berichtet, dass Führungskräfte aus der KI-Branche ihre persönlichen Sicherheitsvorkehrungen verstärken, da sich der Widerstand gegen die Branche von Online-Beiträgen in die reale Welt verlagert.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft reiste Daniel Moreno-Gama, der 20-Jährige, der des ersten Angriffs beschuldigt wird, von Texas nach San Francisco mit der Absicht, Altman zu töten, und hatte Aufzeichnungen bei sich über die angeblichen Risiken der KI für die Menschheit. Vor einem kalifornischen Staatsgericht muss er sich wegen zweifachen versuchten Mordes und versuchter Brandstiftung verantworten. Im Zusammenhang mit dem zweiten Vorfall wurden später zwei weitere Verdächtige festgenommen. Etwa zur gleichen Zeit berichtete „The Information“, dass im Silicon Valley zunehmend auf eine neue Art von Personenschützern für Führungskräfte der KI-Branche gesetzt wird.

Der Druck lastet nicht nur auf den Menschen an der Spitze. Laut dem Bericht von „Data Center Watch“ für das erste Quartal 2026 hat sich die Zahl organisierter Oppositionsgruppen von 396 Ende letzten Jahres auf 833 bis Ende März in 49 Bundesstaaten nahezu verdoppelt, und Gegner haben in einem einzigen Quartal mindestens 75 Projekte im Wert von rund 130 Milliarden Dollar blockiert oder verzögert. Das ist ein ganz anderes Problem als ein viraler Tweet. Es geht um abgelehnte Genehmigungen, verlorene Abstimmungen und Standortverlagerungen.

Fairerweise muss man einräumen, dass es sich hier um zwei unterschiedliche Signale handelt, die in einer einzigen Geschichte zusammengefasst wurden. Eine Handvoll dokumentierter Angriffe auf prominente Persönlichkeiten ist noch keine Welle, und einige der lautesten Behauptungen, dass „die Bedrohungen zunehmen“, stammen von Firmen, die Schutz vor genau dieser Angst verkaufen. Was die Berichterstattung nicht vermittelt, ist, inwieweit Moreno-Gamas Ideologie tatsächlich geteilt wird – im Gegensatz zu einem einzelnen radikalisierten Individuum – oder wie viel von den blockierten Projekten im Wert von 130 Milliarden Dollar umgeleitet statt gestrichen wird.

Was sich dadurch für alle ändert, die im Bereich KI tätig sind, ist die Frage, wo die Reibungspunkte nun liegen. Weniger in der Politik in Washington, mehr in der Anhörung zur Flächennutzungsplanung auf Kreisebene, bei den Vergütungspaketen für Führungskräfte und bei der Abwägung, ob man sich überhaupt öffentlich mit einem Pionierlabor in Verbindung bringen lassen sollte. Die Gewinner sind die Sicherheits- und Bedrohungsanalyseunternehmen, die diese Lücke füllen, sowie die Labore, die die Beziehungen zur lokalen Gemeinschaft als Infrastrukturproblem behandeln, bevor es zu einem persönlichen Problem wird.