Moderna verabreicht erstmals den experimentellen Krebsimpfstoff „mRNA-4200“, der den Körper zur Produktion von sieben nicht offengelegten Tumorproteinen anregen soll

Von Jon Fleetwood

Offene Fragen zur langfristigen Expression, zur Übertragung von Impfstoffkomponenten auf andere Personen über Exosomen und extrazelluläre Vesikel sowie dazu, was den Teilnehmern vor der Teilnahme mitgeteilt wird.

Am Donnerstag gab Moderna bekannt, dass es dem ersten Teilnehmer einer klinischen Phase-1-Studie mit mRNA-4200 (NCT06880549) eine Injektion verabreicht hat. Dabei handelt es sich um ein experimentelles mRNA-Produkt, das den Körper nach der Verabreichung dazu veranlasst, sieben nicht näher bezeichnete Tumorproteine zu produzieren.

Mit anderen Worten: Das Produkt führt dem Körper nicht lediglich Tumorproteine zu – es nutzt den Körper selbst, um diese herzustellen.

Absichtlich.

Die Studie wirft offensichtliche Fragen zur Sicherheit und zur Einwilligung nach Aufklärung auf: Wie lange produziert der Körper die angeblich kodierten Tumorproteine, welche langfristigen biologischen Auswirkungen könnten sie haben und ob das Produkt oder seine Stoffwechselprodukte vom ursprünglichen Empfänger über Exosomen oder extrazelluläre Vesikel in ausgeschiedenen Körperflüssigkeiten auf andere übertragen werden könnten.

Eine Studie aus dem Jahr 2021 im Journal of Extracellular Vesicles ergab, dass Zellen, die ein Zielprotein exprimieren, extrazelluläre Vesikel freisetzen können, die dieses Protein „transportieren“, was zeigt, dass das, was im Körper produziert wird, in membranumschlossenen Partikeln aus der Zelle nach außen transportiert werden kann.

Ein separater Übersichtsartikel aus dem Jahr 2023 in Pharmaceutics erklärt, dass Exosomen natürliche Transportvesikel sind, die Proteine und Nukleinsäuren durch den Körper transportieren und in Körperflüssigkeiten wie Blut, Speichel und anderen Sekreten vorkommen – was bedeutet, dass sie nicht auf die ursprüngliche Zelle oder gar den ursprünglichen Ort im Körper beschränkt sind.

Sie können Moderna hier und die FDA hier kontaktieren.

Das Unternehmen gibt an, das Produkt bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren zu untersuchen, darunter Melanom, nicht-kleinzelliger Lungenkrebs, Speiseröhrenkrebs, Magenkrebs, Eierstockkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Gebärmutterschleimhautkrebs, Blasenkrebs und Darmkrebs.

Die Teilnehmer erhalten die Injektionen entweder allein oder in Kombination mit Pembrolizumab, einem monoklonalen Antikörper, der unter dem Namen Keytruda vermarktet wird.

Im Gegensatz zu Modernas „personalisierten“ Krebsimpfstoffprogrammen, die angeblich auf die Tumoreigenschaften des einzelnen Patienten zugeschnitten sind, wird mRNA-4200 als „Standardprodukt“ beschrieben, das für den Einsatz bei verschiedenen Krebsarten vorgesehen ist.

Laut den öffentlichen Erklärungen von Moderna wirkt das Produkt, indem es nach der Injektion mRNA-Anweisungen liefert, die zur Produktion von sieben gemeinsamen Tumorproteinen im Körper führen.

In der Pressemitteilung heißt es: