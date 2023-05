KI hier, KI dort, KI überall

Ob gefährlich oder nicht, die Büchse der Pandora der KI ist vollständig geöffnet, und sie breitet sich überall aus, in jeden Winkel der Zivilisation. Jeder Job im Dienstleistungsbereich, jeder Job, der Papier schiebt, jeder intellektuelle Job wird in einer Minute platt gemacht. In nur 6 Monaten seit der Veröffentlichung von ChatGPT haben Hunderttausende von Unternehmen und Apps es in ihre Kernprozesse integriert. ⁃ TN Editor

Erinnern Sie sich noch daran, als Drohnen zum ersten Mal auf den kommerziellen Markt gebracht wurden? Es wurde viel über die Auswirkungen auf die Privatsphäre gesprochen, und es gab mehr als einen Fall, in dem Menschen mit ihnen über fremdes Eigentum geflogen sind, in die Fenster anderer Menschen geschaut haben und Ähnliches mehr.

Heute sind Drohnen fest in der modernen Gesellschaft verankert und werden in absehbarer Zeit nicht verschwinden. Sie werden nicht nur von den Streitkräften auf der ganzen Welt eingesetzt, sondern auch bei Such- und Rettungsaktionen, zu Foto- und Sicherheitszwecken und vielem mehr. Während des Covid wollte die Polizei von Baltimore sie sogar einsetzen, um soziale Distanzierung zu erzwingen.

Sie denken wahrscheinlich gar nicht mehr darüber nach.

Jetzt kommt KI ins Spiel.

KI ist bereits allgegenwärtig, aber die meisten wissen, dass ChatGPT eine neue Ära der KI eingeleitet hat. Gegenwärtig befinden wir uns alle in der gleichen Phase wie damals, als die ersten Drohnen auf den Markt kamen – wir theoretisieren über mögliche Ängste, Kosten und was dies bedeuten könnte. Aber ich würde sagen, dass eines der Dinge, die hier passieren werden, darin besteht, dass es zum Mainstream wird, genau wie bei den Drohnen.

Wie wird die Welt aussehen, wenn es endlich so weit ist?

Ich denke, dass all dies einige alltägliche Auswirkungen haben wird.

Ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, bis eine persönliche KI so alltäglich ist wie ein Smartphone. Heutzutage kann man sich über die Grenze in die USA schleichen, und man hat immer noch ein Smartphone in der Hand. Ich glaube nicht, dass es zu weit hergeholt ist zu sagen, dass eine persönliche KI am Horizont auftaucht. Denken Sie an Jarvis von Iron Man, I, Robot von Will Smith und Ron aus Rons Gone Wrong (der beste Pixar-Film der letzten zehn Jahre).

Dieses Zeug wird überall zu finden sein.

Jeder wird seinen eigenen persönlichen Super-Assistenten haben. Unterhaltung, Organisation, Orientierung, Lernen – alles wird rationalisiert und maximiert werden.

In der Wissenschaft werden wir in den nächsten Jahren sicher einige erstaunliche Entdeckungen machen. Was passiert, wenn man eine KI hat, die in der Lage ist, ihre gesamte Energie rund um die Uhr einem einzigen Thema zu widmen, ohne jemals müde zu werden, einen Tapetenwechsel zu brauchen oder Urlaub zu machen? Was passiert, wenn man etwas nimmt, das unglaublich schnelle Berechnungen durchführen kann und prädiktive Algorithmen laufen lässt, bis es etwas findet, das diesen oder jenen Gendefekt mit einer Erfolgsquote von 85 % erfolgreich bekämpft? Man landet bei einer Situation wie in Johnny Depps Transcendence. Chemie, Epigenetik, Epidemiologie, Physik, Astronomie, Mathematik, Ingenieurwesen, Pharmazie – all diese Bereiche werden mit neuen Informationen geradezu überschwemmt. Die künstliche Intelligenz wird auch dazu genutzt, sich selbst zu erforschen. Infolgedessen wird es auch zu Fortschritten in der Robotik, der Programmierung und der KI kommen. Und diese Fortschritte werden wiederum genutzt, um neue Entwicklungen voranzutreiben.

Die Militärs werden sich die KI zu eigen machen müssen, oder sie werden auf dem Schlachtfeld immer wieder von denjenigen geschlagen, die bereits über KI-Generäle und Logistikexperten verfügen. Es geht darum, mit jemandem Schach zu spielen, der 50.000.000 Züge in die Zukunft denken kann. Die Militärs werden KI einsetzen, um herauszufinden, wo sie ihre Truppen am besten positionieren können, wie hoch die Erfolgswahrscheinlichkeit für verschiedene Missionen angesichts der Variablen ist und wie viel Munition sie nach hier, hier und hier transportieren müssen.

Für die Nationalstaaten wird es hier vor allem um die Überwachung gehen. All die Kameras, Sensoren, Mobilfunkmasten, GPS-Einheiten, Satelliten, Mikrofone und alle anderen Geräte, die mit dem Internet verbunden werden können, werden einen ständigen Datenstrom direkt in eine KI einspeisen, die aktuelle Daten über alles, was vor sich geht, liefern kann.

KI in den Medien

Was bedeutet das? Minority Report, Shia Leboufs Eagle Eye und Christian Bales Computer, als er in The Dark Knight gegen Heath Ledger kämpft. (Interessanterweise wurden in Rons Gone Wrong alle Daten, die von der persönlichen KI eines jeden Kindes erzeugt wurden, gesammelt und verkauft. Glauben Sie, dass Ihre persönliche KI Ihre Privatsphäre tatsächlich schützen würde, auch wenn sie Ihnen das ausdrücklich sagen würde?)

Für Militärs? Wie sieht es aus, wenn KI gegen KI ausgespielt wird? Ich denke, hier gibt es mehrere Möglichkeiten.

Person of Interest hat dieses Konzept ziemlich gut umgesetzt. Auf jeden Fall würde eine KI Cyberangriffe gegeneinander durchführen. Diejenige KI, die schneller lernt, würde jeden einzelnen Kampf gewinnen. Welche KI kann besser und schneller programmieren? Welche KI kann den Code besser überwachen und die Eindämmungsprotokolle schneller durchsetzen? Es ist denkbar, dass diese Arten von KI in der „realen“ Welt tatsächliche Angriffe durchführen. Denken Sie daran, dass eines der ersten Dinge, die ChaosGPT versuchte, die Beschaffung von Atomwaffen war. Wenn es in der Zukunft zu einem Kampf zwischen KIs kommt, warum sollten sie dann nicht eine ähnliche Logik anwenden?