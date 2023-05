Konsolidierte Kontrolle – Sie stehen an der Seitenlinie und bereiten alles vor, um Sie kontrollieren zu können

Täuschen Sie sich nicht, die Finanzmächte stehen an der Seitenlinie und bereiten alles vor, damit sie einspringen und Ihre Finanzen kontrollieren können, sobald die nächste Phase des konstruierten Chaos eintritt.

In einem Interview mit Whitney Webb erörtert die Finanzguru Catherine Austin Fitts, wie digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) die Kontrolle über das Finanzsystem festigen werden

Die Medien verbreiten die Idee, dass man sein gesamtes Geld bei Großbanken anlegen muss, um es sicher zu verwahren, aber das ist ein gefährlicher Schritt

Die großen Banken, zu denen die Medien die Verbraucher zu treiben versuchen, sind in kriminelle Aktivitäten verwickelt und können sich über das Gesetz hinwegsetzen

Wenn kleine, lokale Banken und Kreditgenossenschaften florieren, führt das zu gesunden kleinen Unternehmen und kleinen Bauernhöfen in der Gemeinde

Das Wichtigste, was Sie tun müssen, um sich finanziell vorzubereiten, ist, sich aus dem Kontrollnetz zu befreien

Die jüngste Bankenkrise in den USA macht keine Schlagzeilen mehr – aber sie steht kurz davor, in eine noch beunruhigendere Phase einzutreten, so Finanzguru Catherine Austin Fitts – Herausgeberin von The Solari Report.

In einem Interview mit Whitney Webb, Gastgeberin von Unlimited Hangout, erörtert Fitts, wie digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) die Kontrolle über das Finanzsystem festigen werden – was letztlich zur Kontrolle der Weltbevölkerung führen wird. Webb sagt:

„Im Wesentlichen scheint es, dass die derzeitige Ruhe an der Oberfläche es den Machthabern, oder besser gesagt den Finanzmächten, erlaubt hat, die Dinge auf die lange Bank zu schieben und ihnen Zeit zu geben, die Dinge so zu ordnen, dass sie die Situation kontrollieren und managen können, sobald Chaos und Panik zurückkehren. Unabhängig davon, ob und wann eine weitere Krise ausbricht, werden die Mächtigen die Nachwirkungen wahrscheinlich als Gelegenheit sehen, die lang erwartete digitale Zentralbankwährung oder das CBDC-Paradigma einzuführen oder dramatisch voranzutreiben.“

Ein gefährlicher Vorstoß zur Konsolidierung von Bankeinlagen

Als die Silicon Valley Bank (SVB), die 16. größte Bank der USA, im März 2023 zusammenbrach, glaubt Fitts, dass dies auf einen Verdrängungswettbewerb, einen Takedown, zurückzuführen war. „Es sah wirklich nach einer Kombination aus Leerverkäufern und einem organisierten Run aus“, sagt sie. „Normalerweise ist es eine der Aufgaben der Zentralbank, einer Bank in dieser Situation zu helfen. Was wir jedoch sahen, waren führende Banken in der New Yorker Fed, die die New Yorker Fed besitzen und kontrollieren, die den Run inszeniert haben.“

Dies verdeutlicht die Risiken, die selbst bei großen Banken bestehen, bei denen die meisten Probleme liegen, so Fitts. Dennoch verbreiten die Medien die Idee, dass man sein gesamtes Geld bei den großen Banken anlegen muss, um es sicher zu halten. „Das ist sehr gefährlich“, sagt Fitts.

„Es gibt einen echten Druck, die Bankeinlagen zu konsolidieren … Wir haben gesehen, wie die Pandemie viele kleine Unternehmen stillgelegt hat, was der Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft wirklich schadet. Das hätte nicht passieren müssen … das war Katastrophenkapitalismus. Es war wirtschaftliche Kriegsführung. Und jetzt sehen wir einen Vorstoß, die kleinen Banken zu schließen oder auslaufen zu lassen. Und lassen Sie mich das erklären. Es gibt nichts Wichtigeres für die Gesundheit der lokalen Wirtschaft, als viele kleine Banken, Kreditgenossenschaften und Sparkassen zu haben. Sie sind ein entscheidender Bestandteil dessen, was die Wirtschaft in einer Region schafft und aufbaut.“

Wenn kleine, lokale Banken und Kreditgenossenschaften florieren, führt dies zu gesunden kleinen Unternehmen und kleinen landwirtschaftlichen Betrieben in der Gemeinde. Auch hier zeigt sich, dass der Aufbau und die Pflege lokaler Verbindungen der Schlüssel zu finanzieller und anderer Widerstandsfähigkeit sind. Aber diese lokalen Verbindungen sind unter Beschuss.

Warum jeder Staat eine souveräne Bank braucht

Die großen Banken, zu denen die Medien die Verbraucher treiben wollen, gelten als „zu groß zum Scheitern“. In Wirklichkeit aber „wird den großen Banken buchstäblich erlaubt, das Gesetz zu brechen und damit durchzukommen“, erklärt Fitts … „Lassen Sie sich also nicht von den Medien dazu verleiten, Ihre gute örtliche Bank zu verlassen und zu einer kriminellen Bank zu gehen. Tun Sie das nicht.“

Mächtige Banken und Organisationen auf der ganzen Welt genießen uneingeschränkte Privilegien und vielschichtige Immunität. Wie der Enthüllungsjournalist Corey Lynn es ausdrückte:

„Zusammen bilden die BIZ [Bank für Internationalen Zahlungsausgleich], die Zentralbanken, die UNO, die OAS [Organisation Amerikanischer Staaten] und die anderen internationalen Organisationen und Banken, die Immunität und Privilegien genießen, ein Machtzentrum, das in der Lage ist, sich unbemerkt, hinter verschlossenen Türen, ohne Transparenz oder Rechenschaftspflicht, zu bewegen und ihre Pläne mit wenig bis gar keinen rechtlichen Konsequenzen voranzutreiben. Während die Menschen ihren Tag damit verbringen, ihre Kinder ins Bett zu bringen, sie zur Schule zu schicken, zur Arbeit zu gehen und das Abendessen für die Familie zu kochen, planen diese Drahtzieher die Zukunft aller Menschen auf eine schrittweise Art und Weise, die von den meisten nicht als die globale Übernahme erkannt wird, die sie ist.“

In der Zwischenzeit muss das Bankensystem konsolidiert werden, damit die Globalisten letztendlich die Kontrolle erlangen können – durch zentralisierte Finanztransaktionen, zentralisierte Kontrolle der Lebensmittel und zentralisierte Kontrolle der Politik. Fitts erklärt:

„Wenn wir 4.000 Banken haben, von denen die meisten Gemeinschaftsbanken, Kreditgenossenschaften und Sparkassen sind, dann sind diese Banken … zusammen mit kleinen Unternehmen und Bauernhöfen das Fundament der Demokratie. Und immer wieder haben wir gesehen, wie die Fed versucht hat, Maßnahmen zu ergreifen, und die kleinen Banker haben ihren Kopf gehoben und einfach angefangen zu schreien. Sie können es politisch nicht tun. Es besteht also kein Zweifel, dass man, wenn man eine strenge zentrale Kontrolle anstrebt, die kleinen Banken ausschalten muss.“

Eine Möglichkeit, dies zu verhindern, besteht darin, dass jeder Staat eine staatliche Bank einrichtet, die die Einlagen des Staates verwaltet. „Viele Staaten hatten früher eine staatliche Bank … aus verschiedenen Gründen sind sie verschwunden“, sagt Fitts. „Die meisten staatlichen und lokalen Regierungen sind in hohem Maße von großen Banken außerhalb des Staates abhängig, was aus politischer Sicht keine gesunde Situation ist“.

Richard Werner hat im Solari Report ein Memo darüber verfasst, warum eine souveräne Staatsbank für Tennessee von Vorteil wäre – Er beschreibt, wie die Gesundheit der lokalen Wirtschaft von kleinen Finanzinstituten abhängt. Werner erklärt unter anderem:

„Das Ziel der SBT [State Bank of Tennessee] ist es, sicherzustellen, dass der Bundesstaat Tennessee besser im Interesse seiner Bürger handeln, seine verfassungsmäßigen Pflichten besser erfüllen und für eine widerstandsfähige und starke Wirtschaft und ein starkes Finanzsystem sorgen kann. Die SBT wird nicht mit kleineren lokalen Banken um Marktanteile bei Krediten und Einlagen konkurrieren, sondern sie auf verschiedene Weise unterstützen, z. B. durch Kreditbeteiligungen und -käufe, und gleichzeitig von der erweiterten Liquidität auf den kurzfristigen Geldmärkten des Bundesstaates profitieren. Kleine und mittlere Unternehmen machen in Tennessee (wie auch anderswo) die überwiegende Mehrheit der Arbeitsplätze aus, und Untersuchungen haben gezeigt, dass ihr Wohlstand und ihre Fähigkeit zur Schaffung von Arbeitsplätzen, Innovation und Expansion in erheblichem Maße von der Verfügbarkeit und Kapazität kleiner lokaler Banken abhängen. Kleine Unternehmen und kleine Banken sind in einer symbiotischen Beziehung aufeinander angewiesen.“

Kampf gegen Überwachung und Gedankenkontrolle

Um die Kontrolle über das Finanzsystem zu erlangen, müssen die Globalisten darauf bedacht sein, ihre wahren Absichten zunächst zu verbergen – damit die Menschen nicht mit ihren Mistgabeln herauskommen. Dazu gehört die Einführung digitaler Reisepässe unter dem Vorwand, die Bevölkerung gesund und sicher zu halten. Kurz gesagt, sie benutzen das Gesundheitssystem als eines ihrer Machtinstrumente. sagt Fitts:

„Das Clevere, was sie getan haben, ist, dass sie – bis sie die totale Kontrolle über die Transaktionen haben – die Gesundheitsfürsorge als Mittel nutzen, um die Kontrolle aufzubauen. Sie haben also keine vollständige Kontrolle über das Finanzsystem, und sie wollen nicht, dass es offensichtlich ist, dass es das Finanzsystem ist, weil dann jeder auf die Zentralbanker losgehen würde. Daher haben sie es sehr geschickt verstanden, die Gesundheitsfürsorge zu nutzen, um ihren Wirtschaftskrieg zu führen und ihre Spielchen zu spielen. Das ist sehr clever.“

Dies ist auch der Punkt, an dem Silicon Valley, Big Tech und der nationale Sicherheitsstaat miteinander verschmelzen. „Sie sind im Grunde genommen ein und dasselbe“, erklärt Webb und sie drängen auf tragbare Technologien, Nanotechnologien und andere Formen der Technologie, die eines Tages in der Lage sein könnten, Ihr zentrales Nervensystem zu beeinflussen – alles unter dem Deckmantel der Gesundheitsfürsorge und ohne informierte Zustimmung.

„Wenn man sich ein Leben ohne das Smartphone nicht mehr vorstellen kann“, sagt Webb, „dann ist man im Grunde schon vom System versklavt worden … es ist wirklich das Zuckerbrot, mit dem man versucht, die Menschen in den Korral der digitalen Versklavung zu treiben“. Im Solari-Bericht beschreibt Fitts detailliert die Taktiken der Gedankenkontrolle, die bei Jugendlichen und Kindern angewandt werden, nämlich zu viel Bildschirmzeit und übermäßige Nutzung der Technik. Sie fügt hinzu:

„Ich denke, das Hindernis Nr. 1 zwischen uns und der Bewahrung der Freiheit ist die Überwachungs- und Gedankenkontrolltechnologie. Und im Wesentlichen gibt es einen echten Druck, einschließlich Smartphones sind ein großer Teil davon, um uns dazu zu bringen, mit den Funktürmen in Resonanz zu gehen, anstatt mit dem Leben, was ich die göttliche Intelligenz nennen würde. … Ich denke, was sie versuchen, ist im Wesentlichen die Kontrolle über unseren elektromagnetischen Körper … Manche Leute nennen es die Aura … sowie unsere Intelligenz und unsere Fähigkeit, Intelligenz mit anderen zu teilen.“

Es ist wichtig, dass Sie sich der kleinen Details in Ihrem täglichen Leben bewusst sind, die Ihnen letztendlich weniger Energie zur Verfügung stellen. Nehmen Sie zum Beispiel den Taschenrechner auf Ihrem Mobiltelefon. Da er immer zur Hand ist, müssen Sie nicht mehr im Kopf rechnen. Schon bald ist Ihre Fähigkeit, Rechenaufgaben im Kopf zu lösen, nicht mehr so gut wie früher. „Und je mehr dieser praktischen Tools und Apps auf dem Smartphone sind, desto abhängiger werden wir von diesen Fähigkeiten“, sagt Webb.

Wie man sich finanziell vorbereitet

Das Wichtigste, was Sie tun müssen, um sich finanziell vorzubereiten, ist, „sich aus dem Kontrollraster zu befreien“, sagt Fitts. Sie empfiehlt, klein zu denken und Ihr Bargeld an verschiedenen Orten zu verteilen, auch außerhalb des Banken- und Maklersystems. Bewahren Sie Bargeld zu Hause in einem oder zwei feuerfesten Tresoren auf; Bargeld kann auch in einem Depot, einer lokalen Bank und einem Schließfach bei einer lokalen Bank aufbewahrt werden – oder in allen.

CBDCs sind ein integraler Bestandteil dieses kommenden sozialen Kontrollsystems. Durch die Abschaffung der Papierwährung und ihre Ersetzung durch CBDCs kann die Fähigkeit, Transaktionen zu tätigen, an- und abgeschaltet werden. Um sich gegen CBDCs zu wehren, empfiehlt Fitts, so viel Bargeld wie möglich zu verwenden und keine Geschäfte zu besuchen, die es nicht akzeptieren.

Während ein gewisses Maß an Digitalisierung in Ordnung ist, besteht bei einem vollständig digitalen System die Gefahr, dass es von einer zentralen Macht manipuliert und kontrolliert wird. Fitts empfiehlt, die Nutzung digitaler Systeme auf ein Minimum zu beschränken und unter anderem biometrische Technologien und QR-Codes zu meiden. Informieren Sie außerdem alle, die Sie kennen, über die wahren Absichten von CBDCs, damit auch sie etwas dagegen unternehmen können.

Dazu gehört auch, dass Sie sich selbst und andere aufklären, damit sie sich den Propagandataktiken widersetzen können, mit denen Big Tech die öffentliche Meinung und die Köpfe der Menschen beeinflussen will. Denken Sie daran, dass Sie nur dann vernünftige Entscheidungen über Ihr Geld und alles andere treffen können, wenn Sie einen klaren, freien und kohärenten Verstand haben“, so Fitts. Verzichten Sie also so oft wie möglich auf Ihr Mobiltelefon und andere Big-Tech-Einflüsse und setzen Sie stattdessen auf echte Beziehungen und lokale Verbindungen.

Auch wenn sich diese Informationen entmutigend anfühlen, besteht die Möglichkeit, diesen Kampf zu gewinnen – eine Aktion und ein Individuum nach dem anderen. Teilen Sie das Gelernte mit Ihren Freunden und Ihrer Familie, damit auch sie verwertbare Informationen sammeln können – ein weiterer Schlüssel, so Fitts, der uns alle vor dem Abgrund schützt.

