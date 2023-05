Colonel: Niemand kann eine Hyperschallrakete abschießen, das ist einfach absurd

Die Ukraine behauptet, in der Nacht zum Montag russische Raketenangriffe auf die Hauptstadt Kiew abgewehrt zu haben. Nach Angaben des ukrainischen Militärs wurden dabei unter anderem sechs Hyperschallraketen vom Typ Kinzhal abgeschossen.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte seinerseits, alle Ziele seien getroffen worden. Unter anderem zerstörte eine Kinzhal-Rakete das ukrainische Luftabwehrsystem Patriot.

Solche Raketen können extrem hoch und schnell fliegen, sodass sie von Luftabwehrsystemen nicht abgefangen werden können. Putin nannte die Kinzhal-Rakete „unverwundbar“.

Douglas MacGregor, ehemaliger Oberst der US-Armee: „Niemand kann eine Hyperschallrakete abschießen. Ich halte es für absurd, auch nur anzudeuten, dass diese Kinzhal-Raketen, die Hyperschall sind, hätten abgeschossen werden können.“

Former US Army Colonel, Douglas MacGregor: "No one can shoot down a hypersonic missile. I just think it's absurd to even suggest that these Kinzhal missiles, which are hypersonic, could have been shot down."pic.twitter.com/FMKdGqP9Uk