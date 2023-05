Brian Berletic

Die von den USA unterstützten Oppositionsparteien haben die thailändischen Parlamentswahlen am 14. Mai 2023 gewonnen, was sich mit Sicherheit auf die wachsenden US-amerikanisch-chinesischen Spannungen auswirken wird.

Ein von den USA unterstütztes Klientelregime, das in Thailand an die Macht kommt, wird sich auf Chinas Gürtel- und Straßeninitiative auswirken, den bilateralen Handel und Tourismus bedrohen und möglicherweise sogar die regionale Sicherheit untergraben. Dies gilt insbesondere dann, wenn Thailand in Fragen des Südchinesischen Meeres, Taiwans oder einer Reihe anderer Streitpunkte, die die USA zu nutzen versuchen, um die Region gegen Peking zu vereinheitlichen, auf die sich Thailand aber bisher nicht einlassen wollte, enger mit Washington zusammenarbeitet.

Die beiden größten Oppositionsparteien, die Move Forward Party und die Pheu Thai Party, die de facto von den Milliardären Thanathorn Juangroongruangkit bzw. Thaksin Shinawatra geführt werden, erhielten die meisten Sitze im Parlament. Es gibt jedoch eine Reihe rechtlicher und verfahrenstechnischer Hürden, die auf sie warten, darunter ein gewählter Senat, der erheblichen Einfluss darauf hat, wer der nächste Premierminister sein wird, sowie eine Reihe von Gerichtsverfahren, die möglicherweise zur Auflösung einer oder beider Parteien führen könnten.

Die politische Machtübernahme in Thailand

Thailand ist zwar nach wie vor das einzige Land in Südostasien, das sich der westlichen Kolonialisierung entziehen konnte, doch haben die USA im Laufe der Jahre Millionen von Dollar in die thailändische Opposition gesteckt und damit nicht nur zum Aufbau der politischen Parteien selbst beigetragen, sondern auch eine wachsende Kontrolle über die thailändischen Medien und den Informationsraum ausgeübt und zunehmend Einfluss auf das thailändische Bildungssystem genommen.

Da Thailand es versäumt hat, gegen die Einmischung der USA vorzugehen, hat diese eine kritische Masse erreicht und zu einer beträchtlichen Kontrolle über eine große und wachsende Wählerschaft geführt, insbesondere unter den jungen Wählern, die konsequent für die von den USA unterstützten Parteien und gegen die eigenen Interessen Thailands stimmen werden.

Die US-Regierung hat über die (in Russland verbotene) National Endowment for Democracy (Nationale Stiftung für Demokratie) legale Organisationen aufgebaut, die sich für eine Neufassung der thailändischen Verfassung einsetzen, Medienorganisationen, die Oppositionspolitiker fördern und bei der Organisation und Leitung politischer Proteste helfen, sowie Organisationen, die an den Wahlen selbst beteiligt sind.

Durch die Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) der US-Regierung haben die USA einen gehorsamen Kader junger Menschen aufgebaut, die mit pro-westlichen Narrativen indoktriniert, in US-amerikanisch-europäische berufliche und politische Netzwerke eingebunden und dann ermutigt werden, sich in die Regierungen, Medien und Rechtssysteme südostasiatischer Länder, einschließlich Thailands, einzuarbeiten.

Im Laufe der Jahre haben diese Bemühungen insgesamt zu einer erfolgreichen politischen Vereinnahmung Thailands geführt – ein Prozess, gegen den die scheidende Regierung und das thailändische Militär offenbar nicht in der Lage oder nicht willens sind, anzukämpfen. Zwar haben die thailändischen Institutionen in der Vergangenheit 2006 und 2014 erfolgreich vom Ausland unterstützte Klientelregime gestürzt, doch die Netzwerke, die diesen Klientelregimen zur Macht verhalfen, bleiben relativ unkontrolliert.

Thais davon überzeugen, gegen thailändische Interessen zu stimmen

Letztlich dreht sich das Interesse der USA an den thailändischen Wahlen um Thailands Beziehung zu China in geografischer, politischer, wirtschaftlicher und militärischer Hinsicht und um den Wunsch, diese Beziehung in eine Beziehung umzuwandeln, die China isoliert und kampfunfähig macht.

China ist derzeit Thailands größter Handelspartner, Investor, Tourismusanbieter und Infrastrukturpartner. China ist auch ein zunehmend wichtiger Lieferant von militärischer Ausrüstung für Thailands Streitkräfte. Es liegt auf der Hand, dass sich der Aufstieg Chinas sehr positiv auf das übrige Asien auswirkt und dass mit dem Aufstieg Chinas auch ganz Asien wächst.

Indem die USA versuchen, China einzukreisen und einzudämmen, gefährden sie die Stabilität und den Wohlstand, den Asien derzeit insgesamt genießt. Die USA haben offen zugegeben, dass sie jährlich Millionen von Dollar in die Produktion von Anti-China-Medien investieren, um die Weltöffentlichkeit von der angeblichen „Gefahr“ zu überzeugen, die eine Zusammenarbeit mit China darstellt. Diese Propagandakampagne manifestiert sich in Ländern mit einem schlecht geschützten Informationsraum, wie Thailand, und wird letztlich eine Rolle beim Aufbau von Unterstützung für chinafeindliche Oppositionsparteien und insbesondere Parteien wie Move Forward spielen.

Thanathorn Juangroongruangkit, der De-facto-Führer von Move Forward, hat offen geschworen, die thailändisch-chinesischen Beziehungen zurückzudrehen, und unter anderem versprochen, das bereits im Bau befindliche Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetz abzubrechen. Er hat behauptet, dass sich Thailand zu sehr an China annähert, und sich für eine Rückbesinnung auf die USA, Europa und Japan ausgesprochen, ohne jedoch zu begründen, warum dies für Thailand oder das thailändische Volk vorteilhafter sein soll.

Die von den USA unterstützte thailändische Opposition hat ihren Anhängern die Anti-China-Agenda Washingtons vermittelt und unter anderem Demonstranten auf der Straße ermutigt, die chinesischen Sinovac-Impfstoffe zugunsten der von den US-Pharmariesen Pfizer und Monderna hergestellten zu verurteilen.

Oppositionsanhänger sind auch auf die Straße gegangen, um andere Aspekte der Anti-China-Aktivitäten der USA zu unterstützen, darunter die Unterstützung des von den USA unterstützten Separatismus in Xinjiang, Tibet, Hongkong und Taiwan, China, indem sie sich der sogenannten „Milk Tea Alliance“ anschlossen.

Da die von den USA unterstützte Opposition nun bereit ist, ihr Amt anzutreten, werden sich diese Programme, Slogans und Versprechen in eine antichinesische Politik verwandeln, so wie es in Ländern wie Malaysia und Myanmar geschah, als die von den USA unterstützten Oppositionsparteien schließlich die Macht übernahmen und begannen, gemeinsame Projekte mit China zu stornieren und ihre Beziehungen zu Peking zurückzufahren. Auf den Philippinen unterzeichnete die neue Regierung umgehend Abkommen mit Washington über die Stationierung von Tausenden US-Truppen, um China in der asiatisch-pazifischen Region zu verärgern.

Wie in Europa, so auch in Asien?

Es ist zwar klar, dass eine konstruktive und wachsende Beziehung zu China für ganz Asien von Vorteil ist und dass die Entwurzelung und der Schutz vor der Einmischung der USA in der gesamten Region den Interessen der großen Mehrheit der Menschen in Asien und insbesondere in Ländern wie Thailand dient, doch haben die USA ihre Fähigkeit zur politischen Einmischung in der Region genutzt, um die Wähler vom Gegenteil zu überzeugen und Parteien zu unterstützen, die diese Interessen letztlich untergraben.

So wie Europa bei Projekten wie den Nord-Stream-Pipelines am besten mit Russland zusammenarbeiten, billige Energie aus Russland beziehen und Industriegüter sowohl nach Russland als auch nach China exportieren sollte, aber gezwungen war, alle Beziehungen zu Russland abzubrechen, teurere Energie aus den USA zu kaufen und sich in der Ukraine auf einen selbstzerstörerischen Stellvertreterkrieg mit Russland einzulassen, so scheinen die USA Asien erfolgreich Nation für Nation politisch zu vereinnahmen, deren von den USA unterstützte Regierungen sich nun eifrig einer ebenso selbstzerstörerischen Außenpolitik gegenüber China verschreiben.

Nur die Zeit wird zeigen, ob Südostasien genauso unfähig ist, seine Souveränität zu schützen, wie es Europa bewiesen hat. In der Zwischenzeit steht Thailand vor einer turbulenten nahen Zukunft, in der Thais, die sich ihrer besten Interessen bewusst sind, gegen diejenigen ausgespielt werden, die davon überzeugt sind, gegen sie zu arbeiten.

Brian Berletic ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.