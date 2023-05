Sinkende Geburtenraten sind die größte Bedrohung für die westliche Gesellschaft

Junge Menschen werden unter Druck gesetzt, höhere Bildung und Karriere auf Kosten der Familien anzustreben.

Sinkende Geburtenraten stellen die größte Bedrohung für die westliche Gesellschaft dar, da die einheimische Bevölkerung unter das Niveau der Reproduktionsrate fällt, so die konservative Abgeordnete Miriam Cates.

Cates äußerte sich auf der National Conservatism Conference in London.

Die Abgeordnete argumentierte, dass die größte Herausforderung für den Westen nicht der Klimawandel, der kulturelle Marxismus oder Russland und China seien, sondern das „Versagen, Babys zu gebären“.

„Keine unserer philosophischen Überlegungen oder politischen Vorschläge werden von Dauer sein, wenn wir uns nicht mit der einen übergreifenden Bedrohung für den britischen Konservatismus, ja für die gesamte westliche Gesellschaft, auseinandersetzen. Nein, es ist nicht der Klimawandel, es ist nicht Russland oder China oder der Iran, es ist nicht die neomarxistische Ideologie, die unsere Institutionen so geschwächt hat, es ist nicht die Inflation oder die Besteuerung oder die geringe Produktivität. Es gibt ein entscheidendes Ergebnis, bei dem der liberale Individualismus völlig versagt hat, und das sind die Babys“, erklärte Cates dem Publikum.

None of our philosophical musings or policy proposals will amount to anything unless we address one overarching threat.



It's not neo-Marxism, inflation, or taxation. It's one critical outcome that liberal individualism has failed to deliver: babies.



-MP Miriam Cates #NatConUK pic.twitter.com/nUN22e4z6o