Nach der Enthüllung der von den USA geführten Operation, bei der die Nordstream-II-Pipelines in die Luft gesprengt wurden, hat der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Seymour Hersh einen neuen brisanten Substack-Artikel über die Lage in der Ukraine veröffentlicht, in dem es sowohl um den fehlerhaften Informationsfluss in der Biden-Administration als auch um eine überraschende Entwicklung in Osteuropa geht, die sich erheblich auf die Entwicklung des seit 15 Monaten andauernden militärischen Konflikts auswirken könnte.

Die undichten Stellen im Pentagon enthüllten, dass der ukrainische Präsident Zelenskij das russische Territorium weiter angreifen will. Aber

Unter Berufung auf Geheimdienstquellen erklärt Hersh, dass sein Wunsch, den Krieg nach Russland zu tragen, „dem Präsidenten und den hochrangigen außenpolitischen Beratern im Weißen Haus vielleicht nicht klar ist, wohl aber jenen in der amerikanischen Geheimdienstgemeinschaft, die Schwierigkeiten hatten, ihren Geheimdienstinformationen und Einschätzungen im Oval Office Gehör zu verschaffen“.

TASS berichtete:

Einer der Hauptgründe, warum die osteuropäischen Länder ein Ende des Konflikts wünschen, sind „mehr als fünf Millionen Ukrainer“, die in die Nachbarländer geflohen sind. „Die regionale Flüchtlingskrise wird nicht gelöst werden, solange kein Friedensabkommen geschlossen wird.“

Hersh weist auch darauf hin, dass selbst CIA-Direktor William Burns seine Meinung über die Ukraine ändert.

