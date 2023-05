Elon Musks Vater macht bemerkenswerte Aussagen zu Bill Gates und seinen Entvölkerungsplänen

Errol Musk, der Vater des Milliardärs und Twitter-Chefs Elon Musk, ist hellwach. Wir sehen, wie Sportler nach der Injektion tot umfallen, sagte er in einem Interview mit der Psychologin Anneke. Er sagte auch, dass die Weltbevölkerung auf 500 Millionen Menschen reduziert werden sollte, wie es Stiftungen von wie Bill Gates vorschlagen.

