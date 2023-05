NIH beginnt mit klinischer Prüfung eines universellen Grippeimpfstoffs auf mRNA-Basis

Die National Institutes of Health (NIH) gaben am Montag bekannt, dass die Rekrutierung von Freiwilligen für eine klinische Studie der Phase I zur Erprobung eines universellen Grippeimpfstoffs auf der Grundlage der mRNA-Technologie begonnen hat.

Messenger-RNA oder mRNA ist die gleiche Technologie, die auch hinter der weitverbreiteten Covid-Impfung von Moderna und Pfizer steht.

„Eine klinische Studie eines experimentellen universellen Grippeimpfstoffs, der von Forschern des National Institute of Allergy and Infectious Diseases‘ (NIAID) Vaccine Research Center (VRC), das zu den National Institutes of Health gehört, entwickelt wurde, hat mit der Rekrutierung von Freiwilligen an der Duke University in Durham, North Carolina, begonnen“, heißt es in der Pressemitteilung.

„In dieser Phase-1-Studie wird der experimentelle Impfstoff, der als H1ssF-3928 mRNA-LNP bekannt ist, auf seine Sicherheit und seine Fähigkeit, eine Immunantwort auszulösen, getestet.

Die Forscher hoffen, dass dieser Impfstoff einen langanhaltenden Schutz gegen viele Grippestämme bietet und die Notwendigkeit jährlicher Impfungen überflüssig macht.

Die klinische Studie steht 50 gesunden Teilnehmern im Alter von 18 bis 49 Jahren offen.

„Drei Gruppen von Studienteilnehmern (je 10 Teilnehmer) werden mit 10, 25 und 50 Mikrogramm des experimentellen Impfstoffs geimpft. Nach Auswertung der Daten zur Bestimmung der optimalen Dosierung werden weitere 10 Teilnehmer aufgenommen, die die optimale Dosierung erhalten. Die Studie umfasst auch eine Gruppe von Teilnehmern, die einen aktuellen vierwertigen saisonalen Grippeimpfstoff erhalten.

Nach Angaben der CDC schützt ein vierwertiger Grippeimpfstoff vor vier verschiedenen Grippeviren, darunter zwei Influenza-A-Viren und zwei Influenza-B-Viren.

„Ein universeller Grippeimpfstoff wäre eine große Errungenschaft für die öffentliche Gesundheit und könnte sowohl die jährliche Entwicklung saisonaler Grippeimpfstoffe als auch die Notwendigkeit einer jährlichen Grippeimpfung für Patienten überflüssig machen“, sagte der amtierende NIAID-Direktor Hugh Auchincloss, M.D. „Außerdem haben einige Stämme des Grippevirus ein erhebliches Pandemiepotenzial. Ein universeller Grippeimpfstoff könnte als wichtige Verteidigungslinie gegen die Ausbreitung einer künftigen Grippepandemie dienen.“

News: Clinical trial of mRNA universal influenza vaccine candidate begins https://t.co/O8vGRNABPH — NIH (@NIH) May 15, 2023

The Gateway Pundit berichtete letztes Jahr, dass das NIH mit der Durchführung einer klinischen Phase-1-Studie eines universellen Grippeimpfstoffs an gesunden erwachsenen Freiwilligen im NIH Clinical Center in Bethesda, Maryland, begonnen hat.

Die Forscher des National Institute of Allergy and Infectious Diseases ((NIAID) haben den potenziellen Impfstoff mit der Bezeichnung BPL-1357 entwickelt. Der NIAID-Forscher Matthew J. Memoli, M.D., leitet das Experiment, an dem 100 Teilnehmer im Alter von 18 bis 55 Jahren teilnehmen können.

„Die placebokontrollierte Studie wird die Sicherheit eines Impfstoffkandidaten, BPL-1357, und seine Fähigkeit, Immunreaktionen auszulösen, testen“, heißt es in der Pressemitteilung.

In der Pressemitteilung der NIH heißt es, dass BPL-1357 ein Ganzvirusimpfstoff ist, der aus vier Stämmen eines nicht infektiösen, chemisch inaktivierten Vogelgrippevirus mit minimaler Pathogenität besteht.

„BPL-1357 ist ein Ganzvirusimpfstoff, der aus vier Stämmen eines nicht infektiösen, chemisch inaktivierten Vogelgrippevirus mit geringer Pathogenität besteht. Eine Tierstudie unter der Leitung des NIAID-Forschers Jeffery K. Taubenberger, M.D., Ph.D., die als Vorabdruck online veröffentlicht wurde, ergab, dass alle Mäuse, die zwei Dosen des Impfstoffs BPL-1357 entweder intramuskulär oder intranasal verabreicht bekamen, eine spätere Exposition gegenüber tödlichen Dosen von jedem der sechs verschiedenen Influenzavirusstämme überlebten, einschließlich Subtypen, die nicht im Impfstoff enthalten waren. Ähnliche Ergebnisse wurden in Provokationsexperimenten mit BPL-1357-geimpften Frettchen erzielt.“