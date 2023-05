Ein Baby stirbt und acht liegen auf der Intensivstation, nachdem sie von einer „ungewöhnlichen“ Häufung einer normalerweise harmlosen Infektion befallen wurden

Ein Baby ist gestorben und acht wurden auf die Intensivstation eingeliefert, nachdem eine mysteriöse Häufung von Infektionen aufgetreten war, die vermutlich durch ein normalerweise harmloses Virus verursacht wurden.

Insgesamt sind seit Juni 2022 15 Neugeborene in Wales und Südwestengland an schwerer Myokarditis – einer Entzündung des Herzens – erkrankt.

Eines von ihnen befindet sich noch immer im Krankenhaus, wie die Weltgesundheitsorganisation gestern Abend in einer Warnmeldung mitteilte.

Die Gesundheitsbehörden wurden durch die „ungewöhnliche“ Häufung der Fälle in so kurzer Zeit aufgeschreckt und leiteten eine gründliche Untersuchung ein.

Neun der Fälle wurden positiv auf eine Art von Enterovirus getestet, das normalerweise keine Symptome oder grippeähnliche Anzeichen verursacht.

Die Experten sind jedoch ratlos, was die plötzliche Häufung der Fälle verursacht hat. Die Gesundheitsbehörden in Wales untersuchen die Gründe für die Fälle und werden alle weiteren Fälle untersuchen, die in den kommenden Wochen gemeldet werden.

Frühere Ausbrüche bei Kindern, darunter auch die Panik um Streptokokken A im letzten Winter, wurden darauf zurückgeführt, dass Schließungen die Immunität gegen die normalerweise harmlosen Erreger schwächen.

Seit März sind keine Fälle von schwerer Myokarditis mehr aufgetreten. Allerdings scheinen die Fälle im November letzten Jahres ihren Höhepunkt erreicht zu haben.

In Wales wurden zehn Fälle festgestellt, verglichen mit nur einem in den sechs Jahren zuvor.

Die WHO, die gestern Abend die Warnung herausgegeben hat, bezeichnete die Häufung als „ungewöhnlich“ und erklärte, dass bei einer Häufung von Fällen empfohlen werden könnte, Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen zu schließen.

Von den betroffenen Säuglingen ist eines gestorben. Acht wurden auf der Intensivstation behandelt, wo sie intubiert, an ein Beatmungsgerät angeschlossen und mit einem Kreislaufsystem versorgt wurden.

Einzelheiten zu den übrigen sechs Fällen sind noch nicht veröffentlicht worden.

Myokarditis tritt in der Regel als Folge eines Virus auf. Sie wird durch eine Überreaktion des körpereigenen Immunsystems auf die Infektion verursacht und führt zu einer Entzündung, die im Herzen verbleiben kann, auch wenn das Virus bereits abgeklungen ist.

Während einige Betroffene keine Symptome haben, kann es zu Schmerzen in der Brust, Herzklopfen und Kurzatmigkeit kommen.

Bei Kindern, denen es nicht gut ging, trat auch eine Sepsis auf, die innerhalb weniger Stunden zum Tod führen kann, wenn sie nicht schnell behandelt wird. Sie waren auch weniger daran interessiert, zu essen und zu trinken.

Fünf Fälle wurden im Südwesten Englands entdeckt.

Die UKHSA erklärte, sie untersuche die Situation in England. Die Beamten untersuchen auch mögliche Faktoren, die für den Anstieg verantwortlich sind.

PCR-Tests bei neun der Kinder bestätigten, dass sie Coxsackie B3 oder B4 – Typen von Enteroviren – hatten.

Enteroviren verursachen in der Regel nur leichte Erkrankungen, aber Neugeborene und Kleinkinder sind in der Regel schwerer betroffen.

Für Enteroviren gibt es keine spezifische antivirale Therapie, so dass sich die Behandlung darauf konzentriert, Komplikationen zu verhindern.

Die WHO wurde nach eigenen Angaben am 5. April von den britischen Gesundheitsbehörden über die Situation informiert.

Seit Februar sind die Mediziner in Südwales angewiesen, nach Fällen Ausschau zu halten und bei Verdacht auf Enteroviren zu testen.

Außerdem wurde ein Team für das Management von Zwischenfällen eingesetzt, das die Beweise im gesamten Vereinigten Königreich überprüfen soll, um festzustellen, welche nächsten Schritte bei der Reaktion erforderlich sind.

Dr. Shamez Ladhani, Facharzt für Kinderheilkunde am UKHSA, erklärte: Enteroviren sind eine häufige Infektion im Kindesalter, die eine Reihe von Symptomen hervorruft, darunter Atemwegserkrankungen, Hand-, Fuß- und Mundkrankheiten sowie virale Meningitis.

Bei sehr jungen Säuglingen kann das Enterovirus in seltenen Fällen zu einer schweren Komplikation namens Myokarditis führen, die eine Entzündung des Herzens verursacht. Die meisten Säuglinge und Kinder erholen sich jedoch vollständig davon.

Da in Wales in den Herbst-/Wintermonaten überdurchschnittlich viele Fälle bei sehr jungen Säuglingen auftraten, untersucht das UKHSA die Situation in England, um festzustellen, ob hier ähnliche Fälle beobachtet wurden und ob es Faktoren gibt, die den Anstieg der Fälle erklären“.

Dr. Christopher Williams, beratender Epidemiologe bei Public Health Wales, sagte: „Enteroviren sind eine häufige Infektion im Kindesalter und verursachen eine Reihe von Infektionen.

Bei sehr jungen Säuglingen kann das Enterovirus in seltenen Fällen in den ersten Lebenswochen auch eine schwere Erkrankung verursachen. Die meisten Säuglinge und Kinder erholen sich nach einer Enterovirus-Infektion vollständig.

Das Herz ist nur in einmaligen Fällen betroffen. Diese Häufung ist ungewöhnlich, da so viele Fälle innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums gemeldet wurden.

In Zusammenarbeit mit dem pädiatrischen Team des Kinderkrankenhauses von Wales werden nun Untersuchungen durchgeführt, um die Gründe für diese Häufung herauszufinden und alle weiteren Fälle zu untersuchen, die in den kommenden Wochen und Monaten gemeldet werden könnten.

Die Eltern können beruhigt sein, denn obwohl die Zahl der Fälle zugenommen hat, handelt es sich immer noch um ein einmaliges Vorkommnis.

Die WHO erklärte, das Risiko für die öffentliche Gesundheit sei „gering“.

Sie wies jedoch darauf hin, dass Enterovirus-Infektionen nicht zu den Krankheiten gehören, die die WHO-Mitglieder kennzeichnen müssen, so dass ein ähnliches Muster anderswo möglicherweise nicht diagnostiziert oder nicht gemeldet wurde.

Es könne empfohlen werden, Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen „in bestimmten Situationen“ zu schließen, um die Übertragung zu verringern, so die WHO.

Reisebeschränkungen für das Vereinigte Königreich werden jedoch nicht empfohlen, heißt es weiter.

Eine Mutter berichtete, ihr Kind sei gestorben, nachdem es sich mit dem Enterovirus infiziert und eine Sepsis sowie Herzprobleme entwickelt hatte. Der Fall wurde jedoch nicht in die offizielle Statistik von Public Health Wales aufgenommen, die der WHO übermittelt wurde.

Joann Edwards aus Mountain Ash in Südwales brachte Elijah am 25. Februar 2022 im Prince Charles Hospital in Merthyr Tydfil zur Welt.

Wenige Tage nach der Entbindung wurde Elijah lethargisch und hatte Verstopfung – Symptome, die auf Gelbsucht zurückgeführt wurden.

Als er eine Woche alt war, brachten Frau Edwards und ihr Mann Christian ihn in die Notaufnahme, da er nicht mehr zu trinken bekam. Dort wurde zunächst eine Sepsis und Bronchiolitis – eine häufige Brustinfektion – diagnostiziert.

Er wurde ins Universitätskrankenhaus Wales verlegt, wo die Ärzte eine Belastung seines Herzens feststellten. Elijah wurde in das Bristol Children’s Hospital verlegt, wo er positiv auf Enteroviren getestet wurde.

Elijah starb ein paar Tage später im Krankenhaus.

Der Fall ihres Sohnes wird von den Gesundheitsbehörden nicht untersucht, da er außerhalb der Enterovirus-Saison lag.

Die Gesundheitsbehörde Cwm Taf Morgannwg untersucht jedoch Elijahs Tod.

Frau Edwards sagte, dass ihre Familie ignoriert wurde und „fassungslos“ war, als sie von anderen Fällen hörte, da sie „in dem Glauben gelassen wurde, dass wir ein Einzelfall seien“.