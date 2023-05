Maxime Bernier entlarvt Trudeaus gefährliche Agenda: Zensur, Kohlendioxid-Steuern, Kulturkampf und mehr… (Exklusives Interview)

Maxime Bernier wendet sich entschieden gegen die Gender-Ideologie und erklärt, dass die PPC sich dem Kampf gegen den Kulturkampf in Kanada verschrieben hat und glaubt, dass es nur zwei Geschlechter gibt.

In einem eindringlichen Interview mit der RAIR Foundation USA sprach der Vorsitzende der People’s Party of Canada (PPC), Maxime Bernier, leidenschaftlich über die Gefahren von Bill C-11, einem neuen Gesetz, das von der sozialistischen Regierung von Premierminister Justin Trudeau vorgeschlagen wurde. Bernier beschrieb, wie dieses Gesetz es der Regierung ermöglichen würde, die Kanadier in den sozialen Medien zu zensieren, was eine direkte Bedrohung für die Meinungsfreiheit darstellen würde. Als entschiedener Verfechter der individuellen Freiheit lehnt die PPC diesen Eingriff in die Rechte der Kanadier entschieden ab und fordert die sofortige Aufhebung von Bill C-11. Bernier warnt davor, dass Zensur ein gefährliches Unterfangen ist und zur Aushöhlung demokratischer Werte führen kann. Er zitiert Beispiele für eine rigorose Zensur während der COVID-19-Pandemie und argumentiert, dass der Schutz der freien Meinungsäußerung für den Erhalt der Demokratie unerlässlich ist.

Bernier ging auch auf andere politische Maßnahmen der liberalen Regierung ein, darunter ihre Haltung zum Krieg in der Ukraine und zum Pariser Abkommen. Er kritisierte die liberale Partei für ihre Zustimmung zum Krieg in der Ukraine und für die Unterzeichnung des Pariser Abkommens, das seiner Meinung nach eine Kohlenstoffsteuer einführen und die Unternehmen stärker regulieren wird, was letztlich den Verbrauchern schadet. Die PPC vertritt eine andere Haltung zum Klimawandel als die Liberalen. Die PPC ist überzeugt, dass sich das Klima ständig verändert und dass die Einführung einer Kohlenstoffsteuer und von Vorschriften das Problem nicht lösen wird.

Neben diesen politischen Themen sprach Bernier auch die Frage der Einwanderung in Kanada an. Er äußerte sich besorgt über die Masseneinwanderung und deren Auswirkungen auf die Immobilienpreise und das Gesundheitssystem in Kanada. Der PPC meint, dass die illegale Masseneinwanderung gestoppt und weniger Einwanderung gefördert werden muss, während gleichzeitig sichergestellt werden muss, dass Maßnahmen zur Unterstützung des Gesundheitssystems und zur Bewältigung der Wohnungskrise ergriffen werden.

Bernier ging auch auf die Frage der Gender-Ideologie ein und erklärte, dass es nur zwei Geschlechter gebe und dass die PPC sich dem Kampf gegen den Kulturkampf in Kanada verschrieben habe. Seiner Meinung nach ist die Konservative Partei in Kanada nicht wirklich konservativ, sondern nur dem Namen nach konservativ.

Bernier sprach auch über die Canadian Broadcasting Corporation (CBC) und kritisierte die Organisation für die Zensur von Einzelpersonen während der COVID-19-Pandemie und forderte ihre Reform. Er ist überzeugt, dass die CBC unabhängig sein muss und dass, wenn die PPC ihre Arbeit macht, die CBC in Konkurs gehen könnte, was er für eine gute Sache hält.

Das Interview von RAIR mit Maxine Bernier unterstreicht das Engagement der PPC für Freiheit, gesunden Menschenverstand und die Förderung einer Politik, die den Kanadiern zugute kommt. Die PPC lehnt staatliche Zensur, Masseneinwanderung und eine Politik ab, die Unternehmen und Verbrauchern Steuern und Vorschriften auferlegt. Die Partei setzt sich für weniger Einwanderung, die Unterstützung des Gesundheitssystems und die Bewältigung der Immobilienkrise ein.