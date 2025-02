KI, Kriegsrecht und Kontrollverlust – Wie weit geht Trumps „America First“-Politik?

Wird die Schließung des Bildungsministeriums, der USAID und anderer Behörden tatsächlich die Einmischung der Regierung in unser Leben verringern, oder werden sie durch etwas noch Unheilvolleres ersetzt?

Laut konservativer Presse befindet sich der milliardenschwere globalistische Technokrat Bill Gates im „Panikmodus“ und tourt durch die Medien, um sich gegen Elon Musks jüngste Sparmaßnahme zu wehren: die Integration der USAID in das US-Außenministerium. Doch ist Gates, der offenbar Trumps Ohr hat, wirklich so besorgt?

Berichten zufolge würde durch die Umstrukturierung Außenminister Marco Rubio die Aufsicht über die Behörde übernehmen – ein Szenario, das Gates’ lukrativer Finanzierung durch die USAID ein Ende setzen könnte.

In der NBC Today Show betonte Gates, dass die Arbeit der USAID keineswegs politisch motiviert sei.

„Elon versteht nicht, wie wichtig die Aufgabe der USAID ist“, sagte er. „Es geht um globale Entwicklung, nicht um Politik.“

Globale Entwicklung? Ein Begriff, der für Trump wie Musik in den Ohren klingt.

Gates könnte einige staatliche Mittel verlieren, doch das lässt sich für ihn problemlos ausgleichen. Zudem ist Microsoft, sein KI-Gigant, bereits als einer der Hauptnutznießer von Trumps Stargate-Projekt gelistet – einer Initiative, die Amerika mit massiven KI-Datenzentren überziehen soll.

Anders als viele Konservative glauben, steht Gates nicht außen vor. Als milliardenschwerer Technokrat gehört er längst zu den „In“-Leuten im Weißen Haus. Erst vor wenigen Wochen forderte er ein Treffen mit Trump – und bekam es: dreieinhalb Stunden mit dem Präsidenten. Kurz darauf tauchte sein KI-Partner Sam Altman von ChatGPT als einer von Trumps Hauptakteuren im Stargate-Projekt auf.

Die ersten zwei Wochen von Trumps Amtszeit haben bereits gezeigt: Er fühlt sich von Technokraten und Milliardären angezogen. Er liebt es, Dinge zu bauen – und noch mehr, als Vorreiter gesehen zu werden.

Wie sein wichtigster milliardenschwerer Technokraten-Unterstützer Peter Thiel rühmt sich auch Trump, ein „Disruptor“ zu sein. Ein gewisses Maß an Disruption mag in einem so eigensinnigen Land wie den USA notwendig sein – doch zu viel und zu schnell führt direkt ins Chaos. Und genau dieses Chaos kann dann von den Globalisten ausgenutzt werden, gegen die Trump angeblich kämpft. Sollte er am Ende das Kriegsrecht verhängen, um Proteste einzudämmen, könnten die Globalisten ihn erneut kontrollieren – so wie sie es während der Covid-Sperren in seiner ersten Amtszeit getan haben.

So sehr ich die Idee unterstütze, den Einfluss der Regierung auf unser Leben zu verringern, sollten wir vorsichtig sein, was wir uns wünschen. Was, wenn ganze Regierungsbehörden nicht abgeschafft werden, um die Staatsmacht zu begrenzen, sondern um sie durch ein noch effizienteres, KI-gesteuertes Überwachungssystem zu ersetzen?

Wer braucht schon zwei Millionen Bundesbedienstete, wenn KI kurz davor steht, ihre Aufgaben zu übernehmen? Eine von Algorithmen gelenkte Regierung könnte in ihrer Tyrannei so erschreckend effizient sein, dass wir uns eines Tages wünschen werden, die alten, ineffizienten Bürokraten zurückzubekommen.

Zudem stehen einige von Trumps politischen Entscheidungen in auffälligem Widerspruch zu seinen Wahlkampfversprechen – und wirken eher globalistisch als „America First“.

So erklärte Trump diese Woche, er werde den Krieg in der Ukraine weiterhin finanzieren – allerdings unter der Bedingung, dass die USA Anspruch auf die Seltenen Erden des Landes erheben können. Derselbe blutige Krieg, von dem er im Wahlkampf noch behauptete, ihn innerhalb der ersten 24 Stunden seiner Präsidentschaft zu beenden, soll nun also weitergehen – solange die USA einen Teil der Beute erhalten.

Auch seine Ankündigung vom 4. Februar mit dem israelischen Premierminister Netanjahu wirft viele Fragen auf. Trump erklärte, dass die USA den Gazastreifen „übernehmen“ werden. „Wir werden es übernehmen“, sagte er – doch was genau das bedeutet und welche Risiken damit verbunden sind, bleibt offen.

Das Weiße Haus veröffentlichte am 5. Februar, nur 24 Stunden später, eine Klarstellung: Trumps Plan, die Palästinenser umzusiedeln, sei nicht dauerhaft, sondern lediglich „vorübergehend“.

Dieser Gaza-Deal wirkt auf mich wie ein schwerer Fehler. Die Kunst des Deals erinnert hier mehr an die Kunst der Zerstörung – denn jedes Wiederaufbauprojekt in Gaza müsste zwangsläufig mit einem militärischen Einsatz beginnen. Wie sonst will man die Palästinenser gewaltsam vertreiben, die Gebäude dem Erdboden gleichmachen und das Land entminen? Das steht im krassen Gegensatz zu Trumps langjährigem „America First“-Ansatz. Warum sollte man Jahre damit verbringen, einen vom Krieg zerrütteten Landstrich in Übersee zu sanieren, während es in den USA Orte gibt, die genauso verzweifelt und vernachlässigt sind?

Der Gazastreifen wurde durch Bomben verwüstet, doch im amerikanischen Süden und Mittleren Westen gibt es ganze Geisterstädte – ausgehöhlt durch katastrophale Handelsabkommen wie NAFTA, die Arbeitsplätze nach Mexiko, China und Vietnam verlagerten. Zurück blieben leere Fabrikhallen, die wie die Knochen eines einst gesunden Körpers über das Land verstreut sind.

Ich habe vorausgesagt, dass 2025 ein Jahr des Chaos und der Verwirrung wird – aber selbst ich bin überrascht von der Geschwindigkeit der Ereignisse in den vergangenen zwei Wochen.

Wird Trump genau das richtige Maß an Disruption liefern, um eine kranke und sterbende Republik zu heilen? Müssen wir einfach „dem Plan vertrauen“? Oder geht er zu weit, überschreitet die verfassungsmäßigen Grenzen seines Amtes und wird letztlich zum Werkzeug, das eine ohnehin gespaltene Nation in noch größeres Chaos stürzt – mit zivilen und wirtschaftlichen Verwerfungen?