KI wird die Welt mehr verändern als Elektrizität oder das Internet

Die Elektrizität benötigte Jahrzehnte, bis sie in der Gesellschaft allgegenwärtig war. Das Internet brauchte nur ein paar Jahre. Beide haben die Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttert. Das GPT-4 droht nun, dasselbe in wenigen Monaten zu tun, aber der potenzielle Schaden für die Menschen und die Gesellschaft ist noch lange nicht abzusehen. Technokraten bauen erst und stellen dann Fragen, wenn es zu spät ist, etwas dagegen zu tun. ⁃ TN-Redakteur

Der Aufstieg der allgemeinen künstlichen Intelligenz – der im Silicon Valley inzwischen als unvermeidlich gilt – wird nach Ansicht von Beobachtern Veränderungen mit sich bringen, die „um Größenordnungen“ größer sind als alles, was die Welt bisher gesehen hat. Aber sind wir bereit?

AGI – definiert als künstliche Intelligenz mit menschlichen kognitiven Fähigkeiten, im Gegensatz zu einer enger gefassten künstlichen Intelligenz wie dem für Schlagzeilen sorgenden ChatGPT – könnte Menschen von niederen Aufgaben befreien und eine neue Ära der Kreativität einläuten.

Doch ein solcher historischer Paradigmenwechsel könnte auch Arbeitsplätze bedrohen und unüberwindbare soziale Probleme aufwerfen, warnen Experten.

Frühere technologische Fortschritte, von der Elektrizität bis zum Internet, haben einen starken sozialen Wandel ausgelöst, sagt Siqi Chen, Geschäftsführer des Start-ups Runway aus San Francisco.

„Dies ist das erste Mal, dass wir in der Lage sind, Intelligenz selbst zu erschaffen und ihre Anzahl im Universum zu erhöhen“, sagte er gegenüber AFP.

Der Wandel, der sich daraus ergibt, wird „um Größenordnungen größer sein als jeder andere technologische Wandel, den wir in der Geschichte je erlebt haben.“

Und ein solch aufregender, beängstigender Wandel ist ein „zweischneidiges Schwert“, sagte Chen, der sich vorstellt, AGI zu nutzen, um beispielsweise den Klimawandel zu bekämpfen, aber auch davor warnt, dass es sich um ein Werkzeug handelt, das wir so „lenkbar wie möglich“ sein wollen.

Es war die Veröffentlichung von ChatGPT Ende letzten Jahres, die die lange erträumte Idee der AGI einen großen Schritt näher an die Realität brachte.

OpenAI, das Unternehmen, das hinter der generativen Software steht, die auf Kommando Aufsätze, Gedichte und Computercodes ausspuckt, hat diese Woche eine noch leistungsfähigere Version der Technologie, die sie betreibt, veröffentlicht – GPT-4.

Dem Unternehmen zufolge kann die Technologie nicht nur Texte, sondern auch Bilder verarbeiten und komplexere Inhalte wie Klagen oder Videospiele erstellen.

Nach Angaben des Unternehmens erreicht sie bei einigen Benchmarks eine Leistung auf menschlichem Niveau“.

Schluss mit der „Plackerei“

Der Erfolg von OpenAI, das von Microsoft unterstützt wird, hat im Silicon Valley eine Art Wettrüsten ausgelöst, da die Tech-Giganten versuchen, ihre generativen KI-Tools auf die nächste Stufe zu heben – auch wenn sie sich vor Chatbots hüten, die aus dem Ruder laufen.

Die digitalen Assistenten von Microsoft und Google sind bereits in der Lage, Meetings zusammenzufassen, E-Mails zu verfassen, Websites zu erstellen, Werbekampagnen zu konzipieren und vieles mehr – und geben uns damit einen Eindruck davon, wozu KI in Zukunft in der Lage sein wird.

„Wir verbringen zu viel Zeit mit der Plackerei“, sagt Jared Spataro, Corporate Vice President von Microsoft.

Mit künstlicher Intelligenz will Spataro „die Seele der Arbeit wiederentdecken“, sagte er bei einer Microsoft-Präsentation am Donnerstag.

Künstliche Intelligenz kann auch Kosten einsparen, meinen einige.

Der britische Landschaftsarchitekt Joe Perkins twitterte, er habe GPT-4 für ein Programmierprojekt eingesetzt, von dem ihm ein „sehr guter“ Entwickler gesagt habe, es würde 5.000 Pfund (6.000 Dollar) kosten und zwei Wochen dauern.

„GPT-4 lieferte dasselbe in 3 Stunden, für 0,11 Dollar“, twitterte er. „Wirklich verblüffend.“

Das wirft jedoch die Frage nach der Bedrohung menschlicher Arbeitsplätze auf, wobei der Unternehmer Chen einräumt, dass die Technologie eines Tages ein Startup wie seines aufbauen könnte – oder eine noch bessere Version.

„Wie soll ich meinen Lebensunterhalt bestreiten, ohne obdachlos zu werden?“, fragte er und fügte hinzu, dass er darauf zähle, dass es Lösungen geben werde.

Existenzielle Fragen –

Die allgegenwärtige künstliche Intelligenz stellt auch die kreative Authentizität infrage, da Lieder, Bilder, Kunst und vieles mehr von Software statt von Menschen produziert werden.

Werden die Menschen die Bildung meiden und sich stattdessen auf Software verlassen, die das Denken für sie übernimmt?

Und wem ist zuzutrauen, dass die KI unvoreingenommen, genau und an verschiedene Länder und Kulturen anpassbar ist?

AGI kommt „wahrscheinlich schneller auf uns zu, als wir sie verarbeiten können“, sagt Sharon Zhou, Mitbegründerin eines Unternehmens für generative KI.

Die Technologie werfe eine existenzielle Frage für die Menschheit auf, sagte sie gegenüber AFP.

„Wenn es etwas geben wird, das mächtiger und intelligenter ist als wir, was bedeutet das für uns? fragte Zhou.

„Und machen wir es uns zunutze? Oder macht es sich uns zu Nutze?“

OpenAI sagt, dass es plant, AGI schrittweise aufzubauen, mit dem Ziel, dass die gesamte Menschheit davon profitiert, aber es hat zugegeben, dass die Software Sicherheitsmängel hat.

Sicherheit ist ein „Prozess“, sagte OpenAI-Chefwissenschaftler Ilya Sutskever in einem Interview mit der MIT Technology Review und fügte hinzu, dass es für Unternehmen „höchst wünschenswert“ wäre, „eine Art Prozess zu entwickeln, der eine langsamere Freigabe von Modellen mit diesen völlig neuartigen Fähigkeiten ermöglicht“.

Aber im Moment, so Zhou, ist eine Verlangsamung einfach nicht Teil des Ethos.

„Die Macht konzentriert sich auf diejenigen, die diese Dinge bauen können. Sie treffen die Entscheidungen in diesem Bereich, und sie neigen dazu, schnell zu handeln“, sagt sie.

Die internationale Ordnung selbst könnte auf dem Spiel stehen, meint sie.

„Der Druck zwischen den USA und China ist immens“, sagt Zhou und fügt hinzu, dass der Wettlauf um künstliche Intelligenz an die Zeit des Kalten Krieges erinnere.

„Bei der AGI besteht definitiv das Risiko, dass ein Land, das dies schneller herausfindet, die Vorherrschaft erlangt“, fragt sie.

„Ich glaube, die Angst ist, dass wir nicht aufhören dürfen, weil wir nicht verlieren können.“