Die Reise von Präsident Xi nach Moskau festigt die chinesisch-russische Entente

So wie die beiden Großmächte zuvor die russische “Greater Eurasian Partnership” und die chinesische “Belt & Road”-Initiative aufeinander abgestimmt haben, sind sie nun bereit, das “Globale Revolutionäre Manifest” der einen mit den globalen Initiativen der anderen zu Entwicklung, Sicherheit und Zivilisation zu synchronisieren, was ihre sich anbahnende Entente festigen und damit den globalen Systemwechsel zur Multipolarität in beispielloser Weise beschleunigen wird.

Die bevorstehende Dreiteilung der internationalen Beziehungen wird de facto zur Bildung von drei Blöcken des Neuen Kalten Krieges führen: die von den USA geführte Goldene Milliarde des Westens, die chinesisch-russische Entente und der informell von Indien geführte Globale Süden. Unerschrockene Leser können in der vorangegangenen, mit Hyperlinks versehenen Analyse mehr über die großen strategischen Dynamiken erfahren, die hinter dieser jüngsten Phase des globalen Systemwechsels stehen, während in der vorliegenden Analyse insbesondere auf die mit der russisch-chinesischen strategischen Partnerschaft verbundenen Dynamiken eingegangen wird.

Die beiden eurasischen Großmächte hatten ihre Außen- und Wirtschaftspolitik bereits eng aufeinander abgestimmt, lange bevor Russland im vergangenen Jahr gezwungen war, seine Sonderoperation in der Ukraine einzuleiten, nachdem die NATO dort heimlich ihre roten Linien überschritten und sich geweigert hatte, ihr Sicherheitsdilemma diplomatisch zu lösen. Dies war auf die gemeinsame multipolare Vision zurückzuführen, die wiederum dazu führte, dass Moskau seine Greater Eurasian Partnership (GEP) mit Pekings Belt & Road Initiative (BRI) synchronisierte.

Der Zweck dahinter war, multipolare Prozesse auf dem gesamten Superkontinent zu beschleunigen, um die internationalen Beziehungen demokratischer, gleichberechtigter, gerechter und berechenbarer zu machen, und zwar viel früher, als selbst die optimistischsten Beobachter erwartet hätten. Dies geschah auch nicht aus antiwestlicher Feindseligkeit, denn beide sahen die EU und die USA in dieser entstehenden Weltordnung in einer pragmatischen Rolle, was durch ihr proaktives Engagement im Laufe der Jahre bewiesen wurde.

Russland erwartete, dass es sein Sicherheitsdilemma mit den USA im Zusammenhang mit der NATO-Erweiterung diplomatisch lösen und gleichzeitig die USA und die EU ermutigen könnte, Kiew zur Umsetzung des Minsker Abkommens zu bewegen, um so den damaligen ukrainischen Bürgerkrieg zu beenden und den trans-eurasischen Handel zu optimieren. In der Zwischenzeit traten viele EU-Länder der BRI bei und China schloss sogar einen Investitionspakt mit dem Block, während es gleichzeitig versuchte, sein eigenes Sicherheitsdilemma mit den USA diplomatisch zu lösen und ein neues Handelsabkommen mit ihnen auszuarbeiten.

Hätten die USA ihre große Strategie mit Blick auf für beide Seiten vorteilhafte wirtschaftliche Ergebnisse formuliert, anstatt unter dem Einfluss von Brzezinskis Nullsummen-Teilen-und-Herrschen-Lehre zu stehen, dann hätte alles ganz anders kommen können. Der im Niedergang begriffene unipolare Hegemon hätte sich in der neuen Ära der Globalisierung, die Russland und China gemeinsam anstrebten, verantwortungsvoll eine komfortable Nische schaffen und so dafür sorgen können, dass sich der globale Systemwechsel reibungslos in Richtung Multipolarität vollzieht.

Bedauerlicherweise glaubten die liberal-globalistischen Mitglieder der militärischen, geheimdienstlichen und diplomatischen Bürokratie der USA (“deep state”) weiterhin, dass Brzezinskis geostrategische Pläne den oben erwähnten Übergang erfolgreich umkehren und somit die dominante Stellung ihres Landes in den internationalen Beziehungen auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten könnten. Dies erklärt, warum sie in der Folge versuchten, Russland und China gleichzeitig “einzudämmen”, indem sie die regionalen Streitigkeiten verschärften, anstatt die Bemühungen der beiden um eine friedliche Lösung zu erwidern.

Schließlich wurde beschlossen, der “Eindämmung” Russlands Vorrang vor der Chinas einzuräumen, in der Erwartung, dass Russland entweder vor der Erpressungskampagne der NATO strategisch kapitulieren oder aufgrund von Sanktionen schnell zusammenbrechen würde, wenn es zur Verteidigung seiner roten Linien in der Ukraine auf militärische Gewalt zurückgreifen würde, wodurch die erfolgreiche “Eindämmung” Chinas in diesem Szenario zu einer vollendeten Tatsache würde und somit die Hegemonie der USA erhalten bliebe. Der Fehler lag darin, dass der Westen nie auf einen langwierigen Konflikt in der Ukraine vorbereitet war.

Russland hat sich in jeder Hinsicht als viel widerstandsfähiger erwiesen, als die Goldene Milliarde erwartet hatte, weshalb sie in Panik geraten, dass die über 100 Milliarden Dollar, die sie bereits an ihre Stellvertreter in Kiew gezahlt haben, nicht annähernd ausreichen, um diese eurasische Großmacht zu besiegen. Die New York Times hat letzten Monat zugegeben, dass die Sanktionen ebenso gescheitert sind wie ihre “Isolations”-Kampagne, während der NATO-Chef vor kurzem einen “Wettlauf der Logistik” ausgerufen hat und die Washington Post endlich die Wahrheit darüber gesagt hat, wie schlecht es um die Kiewer Streitkräfte bestellt ist.

Inmitten des vergangenen Jahres internationaler Stellvertreterkriege, die der Westen selbst provoziert hat, wurde das globalisierte System, von dem Chinas große Strategie abhing, durch sein einseitiges Sanktionsregime, das für die Nahrungsmittel- und Treibstoffkrisen im globalen Süden verantwortlich ist, auf beispiellose Weise destabilisiert. Dies veranlasste Präsident Xi dazu, ernsthaft eine “Neue Entspannung” mit den USA in Erwägung zu ziehen, die er auf dem G20-Gipfel in Bali im November letzten Jahres nach einem Treffen mit Biden und einer Reihe anderer westlicher Staats- und Regierungschefs einleitete.

Um es ganz klar zu sagen: Diese gut gemeinten Bemühungen zielten nicht darauf ab, irgendetwas von dem multipolaren Fortschritt rückgängig zu machen, für den China in den letzten zehn Jahren verantwortlich war, sondern lediglich darauf, eine Reihe gegenseitiger Kompromisse zu schließen, die darauf abzielen, eine “neue Normalität” in ihren Beziehungen zu schaffen, um die Stabilität der Globalisierung wiederherzustellen. Mit anderen Worten: Es ging darum, den beiden größten Volkswirtschaften der Welt Zeit zu verschaffen, ihre großen Strategien neu zu kalibrieren, idealerweise in Richtung einer engeren Zusammenarbeit zum Wohle aller.

Ihre Gespräche endeten jedoch unerwartet Anfang Februar nach dem als schwarzer Schwan bezeichneten Ballon-Vorfall. Dies führte dazu, dass antichinesische Hardliner in den USA plötzlich zu politischer Prominenz aufstiegen und die “Neue Entspannung” zum Scheitern verurteilten, was dazu führte, dass China seinen Ansatz zum Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland neu kalibrierte, so dass Präsident Xi, Außenminister Qin und der Botschafter bei der EU Fu zu dem Schluss kamen, dass er Teil der antichinesischen “Eindämmungsstrategie” der USA ist.

Unter diesen neuen Umständen festigten die USA ihre erfolgreich wiedererlangte Hegemonie über die EU, indem sie Deutschland dazu brachten, sich Washingtons sehr deutlich angedeuteten Drohungen anzuschließen, dass die Goldene Milliarde China sanktionieren werde, wenn es beschließe, Russland zu bewaffnen, falls Moskau als letztes Mittel eine solche Hilfe benötige. Als Reaktion darauf sah sich China gezwungen, seine strategische Partnerschaft mit Russland so weit zu festigen, dass sie in eine Entente umgewandelt werden konnte, weshalb Präsident Xi eine Reise unternahm, um die Einzelheiten auszuarbeiten.

So wie diese beiden Großmächte zuvor Russlands GEP und Chinas BRI aufeinander abgestimmt haben, sind sie nun bereit, das Globale Revolutionäre Manifest des einen mit den globalen Initiativen des anderen zu Entwicklung, Sicherheit und Zivilisation zu synchronisieren. Diese Vorhersage stützt sich auf die Artikel, die die Präsidenten Putin und Xi am Vorabend ihrer Reise nach Moskau in den nationalen Medien des jeweils anderen Landes veröffentlicht haben und die bestätigen, dass sie beabsichtigen, enger als je zuvor zusammenzuarbeiten.

Beobachter können daher davon ausgehen, dass sich die chinesisch-russische Entente durch den Besuch des chinesischen Staatschefs zu einem der drei wichtigsten Einflusspole der Welt verfestigt und damit zu einem Meilenstein im Neuen Kalten Krieg um die Richtung des globalen Systemwechsels wird. Der weltweite Kampf zwischen diesem Pol und der Goldenen Milliarde wird sich verschärfen, vor allem im globalen Süden, was Indiens Bedeutung für die Unterstützung anderer Entwicklungsländer bei der Herstellung eines Gleichgewichts zwischen beiden Polen und damit für eine echte Tripolarität noch verstärken wird.