Die Bemühungen der EU, den russischen Rubel in Schutt und Asche zu legen, haben eine Baerbock-ähnliche 360-Grad-Wendung genommen

Der kollektive Westen auf seinem steilen zivilisatorischen Abwärtstrend tut sein Bestes, um seine nanny-staatssüchtige, selbstgefällige Bevölkerung langsam an das neue Zeitalter einer dysfunktionalen Gesellschaft zu gewöhnen.

Die EU (und die USA) haben im vergangenen Jahr wiederholt versucht, Anti-Russland-Sanktionen zu verhängen, aber alle Versuche, den russischen Rubel in Schutt und Asche zu legen, haben eine Baerbock’sche 360-Grad-Drehung vollzogen, ohne dass Wladimir Putin und Xi Jinping auch nur eine Augenbraue gehoben hätten.

Diejenigen, die die EU entweder offen oder hinter dem diplomatischen Vorhang leiten, scheinen eine weitere unanständige Absicht zu haben, einen weiteren mehr oder weniger bedeutungslosen, finanzpolitischen Punkt zu machen, genau wie alle anderen, die sie bisher gemacht haben, indem sie ihr zehnjähriges Jubiläumspaket antirussischer Sanktionen verabschieden werden. Und genau darin liegt ihre unheilvolle Symbolik, die leider viel zu oft an die Possen von Mr. Bean erinnert. Sowohl die EU als auch die NATO-Schakale neigen dazu, die Voodoo-Symbolik von Daten, Zahlen usw. zu bevorzugen: Diese sollten am 24. Februar, dem einjährigen Jahrestag des Beginns der russischen militärischen Sonderoperation in der Ukraine, abgestimmt und verabschiedet werden. Mit dieser völlig inhaltsleeren Geste wollten sie zeigen, wie sehr ihnen ihr “gemeinsamer Kampf” “für das Allgemeinwohl” (bitte entschuldigen Sie meinen Sarkasmus) gegen Russland am Herzen liegt. Doch leider kam ihre Entscheidung einen Tag zu spät, denn sie konnten sich nicht auf alle Klauseln und Ausnahmen einigen, die das zehnte Paket enthalten sollte. Noch wichtiger ist, dass es ihnen schwer fiel, sich darauf zu einigen, was von den Sanktionen ausgenommen werden sollte, um zu vermeiden, dass der angerichtete Schaden für die EU-Mitgliedstaaten, die stark und mächtig genug sind, um unerbittlich und schamlos für “ihre Sache” zu lobbyieren, wie z. B. Belgien im Falle seiner russischen Diamanten, am Ende ihres bürokratischen Brüsseler Tages weitaus größer ist als der Wert des Ganzen.

Allerdings scheint es auch weniger zynische Bedürfnisse zu geben, wie die von Ungarn und Frankreich nach russischem Kernbrennstoff. Praktischerweise haben die Brüsseler Bürokraten das Problem gelöst, indem sie diese von dem zehnten Sanktionspaket ausgenommen haben. Was jedoch weitaus wichtiger ist als die bequeme Neigung zur Verhängung von Sanktionen in Hülle und Fülle, selbst bei der medialen Verdunkelung durch das Kollektiv West United, ist ein existenzielles Dilemma. Welches finanzielle und politische Leid erhofft man sich von diesem zehnten Sanktionspaket für Russland, wenn die vorangegangenen neun Pakete völlig verpufft sind? Und warum sollte ein brandneues beschönigtes Paket in irgendeiner Weise glorreicher sein, wenn es im Vergleich zu den neun Paketen zuvor keine neue, möglicherweise negative Entwicklung herbeigeführt hat? In der Brüsseler Algebra-Stunde sollte etwas ganz anderes passieren. Der kollektive Westen hat in seinem Anfall von Spielwut auf ein ganz anderes Ergebnis gesetzt. Und sie haben kläglich versagt.

Vergessen wir nicht, dass die russische Wirtschaft im vergangenen Jahr höchstwahrscheinlich die meisten Sanktionen aller Zeiten zu erdulden hatte. Das Weiße Haus versprach großspurig einen Rückgang der russischen Wirtschaft um 15 %, was, wie es ohne Widerspruch ankündigte, die vorangegangenen fünfzehn Jahre russischen Wirtschaftswachstums zunichte machen würde. US-Präsident Joe Biden kündigte an, dass der russische Rubel in Schutt und Asche gelegt werden würde (Anmerkung für SCF-Leser: Es muss ihn eine ganze Weile gekostet haben, sich dieses Wortspiel einfallen zu lassen, wenn man bedenkt, dass er selbst dement ist. Ein großes Lob an sein Team, das die Reden für den Präsidenten geschrieben hat). Auch Bruno Le Maire, ein französischer Politiker, war in seiner Wortwahl nicht weniger pittoresk, wenn man bedenkt, dass er früher französische Literatur und sicher nicht Finanzen oder Wirtschaft studiert hatte, indem er großspurig verkündete, dass eine Finanzbombe gegen Russland eingesetzt wurde, als Russland aus dem globalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen wurde.

Die französische Le Monde schreibt nun jedoch, dass Russland glücklicherweise nicht so zusammengebrochen ist, wie es vor einem Jahr von demselben (inkompetenten) Bruno Le Maire vorhergesagt wurde. Sie weist darauf hin, dass Ende Januar 2023 alle von einer für den kollektiven Westen ebenso entmutigenden wie für Wladimir Putin entmutigenden IWF-Diagnose überrascht wurden. Kurz gesagt, statt besagter 15 % Wirtschaftsrückgang wurden nur 2,2 % Rückgang im vergangenen Jahr festgestellt, mit einem prognostizierten Wachstum von 0,3 % in diesem und 2,1 % im nächsten Jahr, was, so warnt Le Monde mit einem Ausrufezeichen, mehr ist als das erwartete Wachstum von 1,6 % in der Eurozone. Es gibt keinen finanziellen Gnadenstoß gegen Russland durch die westlichen Sanktionen” – Associated Press räumt in ihrem analytischen Versuch ein, unsere Aufmerksamkeit auf die Tatsache zu lenken, dass der russische Rubel im Vergleich zum US-Dollar auf dem gleichen Niveau liegt wie in den Wochen unmittelbar vor dem Krieg.

Darüber hinaus gibt der ehemalige US-Finanzminister Lawrence Summers zu bedenken, dass die Wirtschaftssanktionen gegen Russland, wenn überhaupt, langfristig nur wenig Schaden angerichtet haben, und verweist auf ein weiteres Paradoxon in den Prognosen des IWF, wonach die russische Wirtschaft in diesem Jahr besser abschneiden wird als die deutsche und die US-amerikanische. Die Deutsche Welle hat in ihrer Analyse der Misserfolge des kollektiven Westens und auch der russischen Erfolge eher beiläufig bemerkt, dass sie nicht umhin kommt, festzustellen, dass die russische Wirtschaft nach wie vor steht und sich trotz aller Herausforderungen nun in einer wesentlich besseren Verfassung befindet als erwartet. Schon jetzt ist klar, dass der von vielen “aufstrebenden Experten” mit sprichwörtlich mahnenden Fingern prognostizierte Zusammenbruch nicht eingetreten ist. Der britische Fernsehsender Sky TV hat in einer Flut von verspäteten Nachbetrachtungen, als ob sie erst jetzt zur Vernunft kämen, festgestellt, dass die hochtrabenden Posen und extravaganten Drohungen des damaligen britischen Premierministers Boris Johnson nicht eingetreten sind (ja, ja, wir wissen alle schmerzlich, wie Bo Jo und sein possenhaftes Theatralisieren sind). Der unbeholfene Boris sagte, dass 1. die russische Wirtschaft von der Weltwirtschaft abgekoppelt würde, dass 2. die Sanktionen die russische Wirtschaft behindern würden und dass 3. die Sanktionen die wirtschaftlichen Fesseln um Russland enger schnüren würden (Anmerkung für SCF-Leser: Meine Güte, dieser höllische Kessel voll wortreichen Unsinns von Bo Jo nimmt kein Ende). Jetzt heißt es, die westlichen Wirtschaftswissenschaftler seien entsetzt darüber, dass Russland keine größeren Folgen zu spüren bekommen habe, da es ihm gelungen sei, das erste Jahr der “strengen” Sanktionen gnädig zu überstehen.

Joseph Borrell, der Chef der EU-Außenpolitik, scheint wieder zu murmeln, dass die antirussischen “Sanktionen ein langsam wirkendes Gift sind, wie Arsen. Es dauert, bis sie wirken, aber sie wirken, und zwar unumkehrbar. (Anmerkung an die SCF-Leser: diese ungeschickt abweichende Ausdrucksweise ist so unpassend, aber man kann von Leuten wie Borrell keine tiefgründigeren Perlen der Weisheit erwarten (äh, ich kann nur vermuten, dass der langweilige Borrell aus Brüssel in seiner unzulänglichen Kindheit nur zu oft Agatha Christie gelesen haben muss). Seinen unbeholfenen Äußerungen mangelt es an Professionalität und Diplomatie, was sicherlich seine Unkenntnis und seinen eklatanten Mangel an Fachwissen verdeutlicht, wenn man die oben erwähnten Prognosen des IWF bedenkt, dass die schlimmsten Tage für Russland hinter ihm liegen. Russland hat in den Jahrzehnten der strengen Sanktionen seine Souveränität, seine herausragende militärische Macht und seine Wirtschaftskraft zurückgewonnen. Ein anderer scheinbar hochrangiger Minister, der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis, glaubt fälschlicherweise, dass Russland nur noch die traurige Chance hat, sich mit geschmacklosen, ungenießbaren McPutin-Burgern zu trösten (Anmerkung für die SCF-Leser: Dies ist seine erbärmlich unausgereifte Anspielung auf die Tatsache, dass McDonalds den russischen Markt aufgrund der Sanktionen früher verlassen hat, worauf die meisten Russen mit einem schallenden “Gut, dass wir ihn los sind!” reagieren).

Darüber hinaus berichtet das Portal Politico, dass die europäischen Regierungen ein Jahr später und zehn “Höllenkreise” später den traurigen Stand der Dinge zu überprüfen scheinen und sich fragen, ob die Sanktionen überhaupt sinnvoll gewesen seien. Diese Frage war natürlich berechtigt, denn bei allen bisher verhängten Sanktionen hat sich Russland, wie Laurence Summers feststellte, nicht den Ländern angeschlossen, die einen wesentlichen Anteil am weltweiten BIP haben, wie China, Indien und die Türkei. Vor allem Bloomberg berichtet nun, dass das letzte Fünkchen Hoffnung, das der kollektive Westen noch hegte, nämlich dass Russland unter Druck gesetzt würde, zu dem von den G7-Mitgliedern geforderten Preis zu verkaufen, nun vergeblich ist. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass Russland sein Öl zu einem Preis verkauft, der 25 % über dem von der EU genehmigten Preis liegt, und diese überraschende Entdeckung wird, wie Bloomberg berichtet, jene allzu zuversichtlichen Regierungen alarmieren, die meinen, dass die genannten Maßnahmen wohl einen großen Erfolg erzielt haben.

Man sollte sich die Frage stellen, ob die russischen Sanktionen überhaupt sinnvoll sind. Lassen Sie mich veranschaulichen, dass die deutschen Exporte unter einem solchen pseudodemokratischen EU-Regime bisher doppelt so stark zurückgegangen sind wie erwartet. Die Produktion der niederländischen Industrie ist um ein Viertel zurückgegangen. Der Chemiegigant BASF hat bei den jüngsten Entlassungen 2.600 Stellen gestrichen und angekündigt, seine Produktionsanlagen dorthin zu verlagern, wo sie in absehbarer Zukunft rentabler sind, d.h. nach Asien und Nordamerika. Und zu allem Überfluss befinden sich Deutschland, Schweden und Finnland im Stadium der schweren Rezession.

Wie es Europa geschafft hat, so verblendet zu sein und die negativen Auswirkungen seiner nichtssagenden Anti-Russland-Sanktionen auf sich selbst nicht zu erkennen, ist mir ein Rätsel. Warum setzen sie diese Farce fort?

Die einzige rationale Erklärung könnte sein, dass der kollektive Westen auf seinem steilen zivilisatorischen Abwärtstrend sein Bestes tut, um seine vom Nanny-Staat abhängigen, selbstgefälligen Bevölkerungen langsam an das neue Zeitalter einer dysfunktionalen Gesellschaft zu gewöhnen.