Kim Jong Un hat die Hinrichtung von 30 Beamten angeordnet? Eine weitere Fake News über Nordkorea.

Die Propaganda der Feinde Nordkoreas verbreitet weiterhin ihre Lügen. Die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter, schreibt Eduardo Vasco.

Erinnern Sie sich an den schrecklichen Tod von Kim Jong Un’s Ex-Freundin?

Im Jahr 2013 berichtete die internationale Presse über die Geschichte von Hyon Song Wol, dem Sänger der Band Pochonbo, der angeblich zehn Jahre zuvor Kim kennengelernt hatte und trotz Ehe und Baby eine geheime Beziehung führte. Eines Tages wurden Hyon und 11 weitere Darsteller verhaftet und beschuldigt, untereinander pornografische Videos aufgenommen und verkauft zu haben. Trotz dieser Sünde trugen einige von ihnen Bibeln bei sich, was in der “nordkoreanischen Diktatur” natürlich eine noch größere Sünde ist. Drei Tage später wurden sie alle durch ein Erschießungskommando hingerichtet. Zu allem Überfluss wurden ihre engsten Verwandten gezwungen, den Hinrichtungen beizuwohnen, ebenso wie Mitglieder anderer prominenter Gruppen. Außerdem hielt das “Regime” diejenigen, die den Hinrichtungen beiwohnten, für schuldig, weil sie sich mit den Sündern verbündet hatten, und schickte sie in Konzentrationslager! Was für eine monströse Diktatur!

Die tragische und verrückte Geschichte nahm im folgenden Jahr eine Wendung, als Hyon im nordkoreanischen Fernsehen interviewt wurde – und siehe da, sie war am Leben! Die britische Zeitung The Independent bezeichnete Hyons Auftauchen als “wundersam” (vielleicht hing die Wiederauferstehung der Sängerin mit der Bibel zusammen, die inmitten der Bacchanalien gefunden wurde!)

Die Erklärung für die wundersame Wiederauferstehung der Sängerin ist jedoch nicht übernatürlich. Als Erstes berichtete die südkoreanische Zeitung Chosun Ilbo über die tragische Geschichte der Künstler. Die Quellen, die in dem Bericht der Zeitung zitiert wurden, waren alle anonym. Auch der südkoreanische Desinformationsdienst hatte seine Hand im Spiel: Kurz nachdem die Lüge verbreitet wurde, behauptete der Leiter des südkoreanischen Geheimdienstes, Nam Jae Joon, er habe ebenfalls von der Hinrichtung gewusst.

Chosun Ilbo ist eine große ultrakonservative Zeitung, die während der Besetzung Koreas als Propagandist für das japanische Kaiserreich sowie für die Militärdiktatur fungierte, die das Land bis zum Ende des letzten Jahrhunderts regierte. Sie ist eindeutig gegen die DVRK eingestellt. Aber das ist noch nicht alles: Sie ist bekannt für die Verbreitung von Fake News über Pjöngjang. Im Jahr 2019 berichteten sowohl Chosun Ilbo als auch Chosun TV (im Besitz derselben Unternehmensgruppe), dass Kim Hyok Chol hingerichtet und Kim Yong Chol zu Zwangsarbeit verurteilt worden sei. Beide waren Nuklearunterhändler für die DVRK in den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und wurden angeblich bestraft, weil der Annäherungsprozess zwischen der DVRK und den USA nicht erfolgreich gewesen sei. Die von den südkoreanischen Journalisten zitierten Quellen waren wiederum anonym. Einige Tage später erschien Kim Yong Chol jedoch an der Seite von Kim Jong Un bei einer vom Staatsfernsehen übertragenen Veranstaltung, was ein deutlicher Beweis für Yong Chols Prestige war. Der CNN-Korrespondent in Taipeh, Will Ripley, der etwa 20 Mal in die DVRK gereist war, berichtete ebenfalls, dass Kim Hyok Chol am Leben sei.

Trotz ihrer sensationslüsternen und falschen Nachrichten ist die Chosun-Gruppe nach wie vor eine vertrauenswürdige Quelle für große internationale Medienunternehmen. Anfang dieses Monats berichtete die Gruppe, dass zwischen 20 und 30 Regierungsbeamte hingerichtet worden seien, weil sie den Tod von 4.000 Menschen bei den Überschwemmungen im Norden des Landes im Sommer nicht verhindert hätten. Wie immer verbreitete die brasilianische und internationale Presse die Nachricht eifrig, und O Globo erklärte sogar, Chosun TV sei ein “lokaler Sender” aus der DVRK. Und wie immer war die Quelle der von Chosun verbreiteten Informationen anonym, wie The Independent feststellte – auch wenn sie die Falschmeldung mit Aussagen von “Experten” zu diesem Thema, allesamt Südkoreaner und Amerikaner, unterstützte.

Was tatsächlich geschah, unterschied sich deutlich von dem international inszenierten Schwindel. Anfang August übernahm Kim Jong Un in einer Rede vor den Überschwemmungsopfern in der Provinz Nord-Phyongan die Verantwortung, wie es jedem Staatsoberhaupt bewusst sein sollte, und kündigte Maßnahmen an, die die Regierung ergreifen würde.

Ich habe mich unwohl gefühlt, weil ich Ihnen nicht viel helfen konnte, obwohl ich den starken Wunsch hatte, etwas zu tun. Obwohl das ganze Land aufrichtig mobilisiert hat, um zu helfen, kann ich mich in diesem Moment nur ängstlich und ungeduldig fühlen, weil ich nicht in der Lage war, all die Unannehmlichkeiten zu beseitigen, die Sie in Zelten und schlecht ausgestatteten öffentlichen Einrichtungen erleben.

In derselben Rede kündigte der koreanische Staatschef an, dass bereits 130.000 junge Menschen und Soldaten der Volksarmee für den Wiederaufbau der Infrastruktur in Nord-Phyongan mobilisiert wurden. Außerdem sicherte er zu, dass alle Studenten und Kinder aus den Gebieten, die von den schweren Regenfällen in den Provinzen Nord-Phyongan, Jagang und Ryanggang betroffen waren, die zum Überlaufen des Amnok-Flusses führten, während des Wiederaufbaus nach Pjöngjang gebracht würden, um dort in Sicherheit zu sein und ihr Studium fortzusetzen, und zwar auf Kosten des Staates. Insgesamt kündigte er an, dass 15.400 Menschen vorübergehend in die Hauptstadt des Landes umgesiedelt werden sollen.

Pflege, Erziehung und Bildung von Schülern und anderen Kindern sind die wichtigsten staatlichen Aufgaben, die niemals aufgegeben werden dürfen, auch wenn der Himmel einstürzt. Daher wird der Staat während der Rehabilitationskampagne die volle Verantwortung für diese Arbeit übernehmen. Zudem werden in Pjöngjang alte und kranke Menschen, ehemalige Soldaten mit Ehrenabzeichen und stillende Mütter staatlich geförderte Pflegeleistungen erhalten, bevor in den überschwemmten Gebieten neue Häuser gebaut werden.

Kim Jong Un versicherte auch, dass diejenigen, die während des Wiederaufbaus ihrer Häuser in den betroffenen Städten verblieben, zusätzlich zu den Zelten, in denen sie bereits untergebracht waren, ihre Möbel und andere Habseligkeiten an sicheren Orten unterbringen könnten. Außerdem würden öffentliche Toiletten mit Duschkabinen und Abfallentsorgungssystemen zur Verfügung gestellt, um den Ausbruch ansteckender Krankheiten zu verhindern. Er betonte auch die Frage der kollektiven Freiwilligenarbeit, ein historisches Merkmal der koreanischen Revolution, als Mittel zur Lösung des Problems: “Die Hilfsarbeiten müssen strikt nach den Prinzipien der Freiwilligkeit durchgeführt werden, niemals in einer erzwungenen oder organisierten Weise.”

Und so geschah es. Als das Wasser zurückging, wurde die Paektusan Heroic Youth Shock Brigade – für die sich fast 300.000 Freiwillige gemeldet hatten – von der Arbeiterpartei entsandt, um die Menschen aus den gefährdeten Gebieten zu evakuieren und mit dem Wiederaufbau zu beginnen. Eine der ersten Maßnahmen war die Wiederherstellung der Wasser- und Stromversorgung. Die Metallurgie-, Stahl- und Bergbauindustrie erhöhte ihre Produktion, um den Bedarf der betroffenen nördlichen Regionen zu decken. Fabriken in allen Provinzen konzentrierten ihre Produktion auf Konsumgüter für die Betroffenen. Auf der Schiene wurde ein spezielles Transportsystem eingerichtet, um diese Regionen mit Verbrauchs- und Baumaterialien zu versorgen. Regionale Regimenter der WPK-Milizen wurden in die betroffenen Provinzen entsandt. Alle Bereiche der Gesellschaft wurden mobilisiert, um beim Wiederaufbau zu helfen. Neben Freiwilligen, die zusammen mit Arbeitern und Soldaten Gebäude, Straßen und Brücken reparierten und wiederaufbauten, wurden auch Fachleute aus verschiedenen Bereichen wie Ärzte, Wissenschaftler der Akademie der Wissenschaften und Künstlergruppen in die betroffenen Gebiete entsandt.

In Pjöngjang wurden Kindern und Erwachsenen, die vorübergehend aus den gefährdeten Gebieten im Norden umgesiedelt wurden, Besuche von Touristen- und Freizeiteinrichtungen wie Zirkussen, Theatern, Museen, Zoos, Wasserparks, dem Kinderpalast und -hügel Mangyongdae und dem Wissenschafts- und Technologiekomplex angeboten. Auch gemeinsame Geburtstagsfeiern werden für diese Menschen veranstaltet. Der gesamte Prozess wird von der koreanischen Presse aufmerksam verfolgt und täglich darüber berichtet.

Die Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea schätzte, dass der Wiederaufbau innerhalb von drei Monaten abgeschlossen sein würde. Angesichts der unglaublichen Mobilisierung von menschlichen und materiellen Ressourcen ist es sehr wahrscheinlich, dass diese kurze Frist tatsächlich eingehalten wird. In der Zwischenzeit verbreitet die abscheuliche Propaganda der Feinde der DVRK (und der ganzen Welt) weiterhin ihre niederträchtigen Lügen. Die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter.