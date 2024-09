Rationierung von Lebensmitteln innerhalb von vier Jahren

Jeffrey A. Tucker

Es fehlt an öffentlichen Kommentaren und Debatten über Kamala Harris’ Forderung nach Preiskontrollen bei Lebensmitteln und Mieten, dem erstaunlichsten und beängstigendsten politischen Vorschlag, der in meinem Leben gemacht wurde.

Natürlich werden die Leute sofort erwidern, dass sie nicht für Preiskontrollen als solche ist. Es handelt sich lediglich um eine Begrenzung der “Preistreiberei” (die sie verschiedentlich als “Gauging” bezeichnet) bei Lebensmittelpreisen. Was die Mieten betrifft, so gilt dies nur für größere Unternehmen mit vielen Einheiten.

Das ist Unsinn. Wenn es wirklich eine nationale Preisüberwachungspolizei gibt, ist jeder einzelne Verkäufer von Lebensmitteln, von kleinen Lebensmittelgeschäften über Bauernmärkte bis hin zu Handelsketten, angreifbar. Niemand will eine Untersuchung, also werden sie sich den De-facto-Kontrollen fügen. Niemand weiß mit Sicherheit, was Abzocke ist.

Don Boudreaux hat Recht: “Eine Regierung, die Händlern droht, sie zu bestrafen, wenn sie zu nominalen Preisen verkaufen, die höher sind als die von der Regierung als angemessen erachteten, hat eindeutig die Absicht, die Preise zu kontrollieren. Es überrascht daher nicht, dass Ökonomen routinemäßig Verbote gegen das so genannte ‘Price Gouging‘ mit genau denselben Instrumenten analysieren , die sie auch für andere Formen der Preiskontrolle verwenden.”

Was die Mieteinheiten betrifft, so wird das einzige Ergebnis weniger Annehmlichkeiten, neue Gebühren, neue Gebühren für etwas, das früher kostenlos war, weniger Service und ein drastisch reduzierter Anreiz zum Bau neuer Einheiten sein. Das wird nur zu einem Vorwand für mehr Subventionen, mehr Sozialwohnungen und mehr staatliche Leistungen im Allgemeinen führen. Damit haben wir Erfahrung, und das ist nicht gut.

Der nächste Schritt ist die Verstaatlichung des Wohnungsbaus und die Rationierung von Lebensmitteln, da immer weniger zur Verfügung stehen werden.

Je mehr die Wettquoten Kamala begünstigen, desto größer ist der Anreiz, die Preise jetzt so hoch wie möglich anzuheben, in Erwartung von Preiskontrollen im nächsten Jahr. Das wird noch mehr Beweise für die Notwendigkeit von Kontrollen und einem echten Durchgreifen liefern.

Preiskontrollen führen zu einer Verknappung von allem, was sie berühren, insbesondere in Zeiten der Inflation. Da die US-Notenbank offenbar kurz davor steht, die Zinssätze ohne triftigen Grund zu senken – die Zinssätze sind im historischen Vergleich real sehr niedrig -, könnten wir im Laufe des nächsten Jahres eine zweite Inflationswelle erleben.

Hier sind die realen Zinssätze, wie sie sich in der Vergangenheit entwickelt haben. Sehen Sie hier einen Grund, sie zu senken?

Beim nächsten Mal werden die Händler jedoch nicht mehr in der Lage sein, rational zu reagieren. Stattdessen werden sie mit Preisermittlern und Staatsanwälten konfrontiert werden.

Kamala irrt sich, wenn sie behauptet, dass dies das allererste Verbot der Preisabzocke sein wird. Das hatten wir im Zweiten Weltkrieg, zusammen mit Rationierungsscheinen für Fleisch, tierische Fette, Folie, Zucker, Mehl, Folie, Kaffee und mehr. Es war eine Zeit extremer Sparsamkeit, und die Menschen nahmen sie in Kauf, weil sie glaubten, dass dadurch Ressourcen für die Kriegsanstrengungen eingespart wurden. Es wurde auf die gleiche Weise durchgesetzt, wie wir es bei den Covid-Sperren gesehen haben: ein riesiges Netzwerk, das staatliche und lokale Institutionen, Medien und private Eiferer einbezog, die bereit waren, die Rebellen zu verraten.

Am 28. August 1941 erließ Franklin Roosevelt die Executive Order 8875. Sie beanspruchte weitreichende Befugnisse zur Steuerung der gesamten Produktion und des Verbrauchs in den USA. Am 30. Januar 1942 erhielt das Office of Price Administration (OPA) durch den Emergency Price Control Act die Befugnis, Preisgrenzen festzulegen und Lebensmittel und andere Waren zu rationieren. Bei zunehmender Knappheit wurden weitere Produkte hinzugefügt.

Und ja, all dies wurde streng durchgesetzt.

Falls Sie nachrechnen wollen, das sind heute 200.000 Dollar Strafe für die Nichteinhaltung der Vorschriften. Mit anderen Worten: Es handelte sich um eine sehr ernste Angelegenheit und um ein starkes Zwangsmittel.

Die Technologie schränkte jedoch die Durchsetzung ein, und überall entstanden Schwarzmärkte. Die sogenannten Meatleggers waren die bekanntesten und wurden von der Regierungspropaganda am meisten verteufelt.

Was passiert, wenn die Regierung den Fleischkonsum einschränkt?



Während des Zweiten Weltkriegs führte die Rationierung von Lebensmitteln zu erheblichen Veränderungen der Konsumgewohnheiten in den Vereinigten Staaten.



Erwachsene und Kinder über 12 Jahren durften nur 2 Pfund Fleisch pro Woche essen, was durch Rationierung überwacht wurde… pic.twitter.com/goCU1FGMnD — Meat Head (@markeatsmeat) February 20, 2024

In einer Nation mit mehr Landwirtschaft in demografischer Nähe waren die Menschen auf die örtlichen Bauern und verschiedene Methoden des Tauschhandels von Waren und Dienstleistungen angewiesen.

Die Jahre vergingen, und die Menschen überstanden sie, aber die Produktion für zivile Zwecke kam fast zum Erliegen. Das BIP für diesen Zeitraum sah nach Wachstum aus, aber in Wirklichkeit war es eine Fortsetzung und Verschärfung der Großen Depression, die mehr als ein Jahrzehnt zuvor begonnen hatte.

Es gibt heute weniger Menschen, die sich an diese Zeit erinnern, aber ich habe einige gekannt. Sie haben sich extreme Spargewohnheiten angewöhnt. Ich hatte einmal eine Nachbarin, die es einfach nicht ertragen konnte, Blechkuchenformen wegzuwerfen, weil sie die Rationierung erlebt hatte. Nach ihrem Tod entdeckten ihre Kinder ihre riesige Sammlung, was sie sehr schockierte. Sie war nicht verrückt, nur traumatisiert.

Wie würde so etwas heute ablaufen? Sehen Sie sich das Programm SNAP an, die neue Bezeichnung für Lebensmittelmarken. Für diejenigen, die sich qualifizieren, geht das Geld auf ein spezielles Konto, das von der Bundesregierung verwaltet wird. Der Empfänger erhält eine EBT-Karte (Electronic Benefits Transfer), die wie eine Kreditkarte in Geschäften verwendet wird. Das Programm kostet den Steuerzahler etwa 114 Milliarden Dollar pro Jahr und stellt eine enorme Subvention für die große Landwirtschaft dar, weshalb das Programm vom Landwirtschaftsministerium verwaltet wird.

Es wäre nicht schwierig, dieses Programm auf die allgemeine Bevölkerung zu übertragen. Es wäre eine einfache Frage der Ausweitung der Anspruchsberechtigung. In dem Maße, wie der Mangel wächst, könnte auch das Programm erweitert werden, bis die gesamte Bevölkerung daran teilnimmt und es verpflichtend ist. Als Maßnahme zur Betrugsprävention könnte das Programm auch in eine mobile App umgewandelt werden, statt in ein Stück Plastik. Da jeder ein Mobiltelefon besitzt, wäre dies ein einfacher Schritt.

Und wo konnte man das Geld ausgeben? Nur bei den teilnehmenden Einrichtungen. Hätten nicht teilnehmende Einrichtungen das Recht, Lebensmittel zu verkaufen, z. B. in örtlichen landwirtschaftlichen Genossenschaften? Vielleicht am Anfang, aber erst, wenn die Medien die Reichen verteufeln, die mehr als ihren gerechten Anteil essen, und die Verkäufer, die den nationalen Notstand ausnutzen.

Sie können sich vorstellen, wie das alles abläuft, und nichts davon ist unplausibel. Noch vor wenigen Jahren haben die Regierungen im ganzen Land Versammlungen an religiösen Feiertagen abgesagt, die Zahl der Menschen, die sich in Häusern versammeln dürfen, begrenzt und öffentliche Hochzeiten und Beerdigungen verboten. Wenn sie dazu in der Lage sind, können sie alles tun, einschließlich der Rationierung aller Lebensmittel.

Das Programm, das Harris vorgeschlagen hat, ist nicht wie andere Themen, bei denen sie sich hin und her bewegt hat. Sie meint es ernst und wiederholt es. Sie sprach sogar während der Debatte mit Trump darüber, aber es gab keine Folgemaßnahmen oder Kritik an dem Plan. Ein solch verrückter Plan erfordert auch keine Gesetzgebung und eine Abstimmung im Kongress. Er könnte in Form einer Durchführungsverordnung erlassen werden. Ja, es würde vom Obersten Gerichtshof geprüft werden, aber wenn die jüngste Geschichte zutrifft, wäre das Programm schon lange in Kraft, bevor sich der Gerichtshof einmischt. Es ist auch nicht klar, wie das Gericht entscheiden würde.

Der Oberste Gerichtshof verhandelte 1942 den Fall von Albert Yakus, einem in Boston ansässigen Fleischverkäufer, der wegen Verstoßes gegen die Preisobergrenze für den Großhandel mit Rindfleisch strafrechtlich verfolgt wurde. In der Rechtssache Yakus gegen die Vereinigten Staaten entschied der Oberste Gerichtshof für die Regierung und gegen den kriminellen Fleischverkäufer. Das ist der bestehende Präzedenzfall.

All dies muss auch nicht unmittelbar nach der Amtseinführung geschehen. Es kann passieren, wenn sich die Lage nach den Anti-Betrugs-Edikten immer weiter verschlechtert und die Inflation zunimmt. Schließlich würde eine Präsidentschaft, die an zentrale Planung und erzwungene wirtschaftliche Sparmaßnahmen glaubt, volle vier Jahre andauern, und der Zwang könnte Monat für Monat zunehmen, bis wir am Ende eine umfassend erzwungene Entbehrung haben und sich niemand mehr daran erinnert, wie es war, mit seinem eigenen Geld Lebensmittel zu Marktpreisen zu kaufen.

Ich wünschte, ich könnte sagen, dass dies eine abwegige und angstmachende Warnung ist. Das ist sie aber nicht. Es handelt sich um ein sehr realistisches Szenario, das auf wiederholten Erklärungen und Versprechungen sowie auf der jüngsten Geschichte der staatlichen Verwaltung der Bevölkerung beruht. Es wird wahrscheinlich eine weitere Inflationswelle geben. Dieses Mal wird sie mit dem Versprechen einhergehen, alle Zwangsmittel der Regierung einzusetzen, um Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Mieten zu verhindern.

Was wäre, wenn die Wähler dies tatsächlich verstehen würden? Was dann?

Denken Sie an das wichtigste Vermächtnis der Covid-Jahre: Die Regierungen haben gelernt, was sie unter den richtigen Umständen alles machen können. Das ist die denkbar schlechteste Lektion, aber sie ist hängen geblieben. Die Folgen für die Zukunft sind düster.